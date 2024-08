https://consortiumnews.com/2024/08/29/craig-murray-pavel-durov-the-abuse-of-law/



Craig Murray: Pavel Durov und der Missbrauch des Rechts

Von Craig Murray

CraigMurray.org.uk

29. August 2024

Nachdem er einen Tag damit verbracht hat, den EU Digital Services Act zu lesen – eine Aufgabe, die er seinem ärgsten Feind nicht wünschen würde – kommt Murray zu dem Schluss, dass dies nicht der Grund für die Inhaftierung des Telegram-CEO ist.

Pavel Durov, CEO und Mitbegründer von Telegram, im Jahr 2015. (TechCrunch, Flickr, CC BY 2.0)

DieInhaftierung von Pavel Durov wird als Folge des EU-Gesetzes über digitale Dienste dargestellt. Aber nachdem ich den ganzen Tag damit verbracht habe, den EU-Dienstleistungsakt zu lesen (eine Aufgabe, die ich meinem ärgsten Feind nicht wünschen würde), scheint er nicht das zu sagen, was er zu sagen vorgibt.

EU-Gesetze sind furchtbar dicht und komplex und werden als „Verordnungen“ und „Artikel“ veröffentlicht. Beide decken genau den gleichen Bereich ab, aber für die Zwecke der Durchsetzung sind die detaillierteren „Verordnungen“ wichtiger, auf die weiter unten Bezug genommen wird. Die „Artikel“ sind damit völlig vereinbar.

(Durov wurde am Mittwoch formell angeklagt und an der Ausreise aus Frankreich gehindert.]

So macht beispielsweise die Verordnung 20 den „Vermittlungsdienst“, in diesem Fall Telegram, nur dann für illegale Aktivitäten unter Nutzung seines Dienstes verantwortlich, wenn er vorsätzlich an den illegalen Aktivitäten mitgewirkt hat.

Die Bereitstellung von Verschlüsselung oder Anonymität gilt ausdrücklich nicht als vorsätzliche Mitwirkung an einer illegalen Aktivität.

„(20) Arbeitet ein Anbieter von Vermittlungsdiensten vorsätzlich mit einem Empfänger der Dienste zusammen, um illegale Aktivitäten zu begehen, sollten die Dienste nicht als neutral erbracht angesehen werden, und der Anbieter sollte daher nicht in den Genuss der in dieser Verordnung vorgesehenen Haftungsbefreiungen kommen können.

Dies sollte beispielsweise dann der Fall sein, wenn der Anbieter seinen Dienst mit dem Hauptziel anbietet, illegale Tätigkeiten zu erleichtern, indem er beispielsweise ausdrücklich darauf hinweist, dass sein Zweck darin besteht, illegale Tätigkeiten zu erleichtern, oder dass seine Dienste für diesen Zweck geeignet sind. Die Tatsache allein, dass ein Dienst verschlüsselte Übertragungen oder ein anderes System anbietet, das die Identifizierung des Nutzers unmöglich macht, sollte für sich genommen nicht als Erleichterung illegaler Aktivitäten gelten.“

Und in Randnummer 30 wird ausdrücklich keine allgemeine Überwachungspflicht des Diensteanbieters zur Kontrolle der Inhalte genannt. Es wird sogar sehr deutlich, dass Telegram nicht verpflichtet ist, proaktive Maßnahmen zu ergreifen.

„(30) Anbieter von Vermittlungsdiensten sollten weder de jure noch de facto einer Überwachungspflicht in Bezug auf Verpflichtungen allgemeiner Art unterworfen sein. Dies betrifft nicht die Überwachungspflichten in einem bestimmten Fall und berührt insbesondere nicht die Anordnungen der nationalen Behörden im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften, im Einklang mit dem Unionsrecht, wie es vom Gerichtshof der Europäischen Union ausgelegt wird, und im Einklang mit den in dieser Verordnung festgelegten Bedingungen.

Keine Bestimmung dieser Verordnung sollte als Auferlegung einer allgemeinen Überwachungspflicht oder einer allgemeinen Verpflichtung zur aktiven Tatsachenermittlung oder als allgemeine Verpflichtung für Anbieter, proaktive Maßnahmen in Bezug auf illegale Inhalte zu ergreifen, ausgelegt werden.“

Die Telegram-App auf dem Bildschirm eines Smartphones. (Focal Foto, Flickr, CC BY-NC 2.0)

Telegram ist jedoch verpflichtet, gegen bestimmte Konten vorzugehen, wenn eine nationale Behörde eine individuelle Anordnung zu bestimmten Inhalten erteilt. Telegram hat also keine allgemeine Verpflichtung zur Verfolgung oder Zensur, muss aber auf Veranlassung der nationalen Behörden bei einzelnen Inhalten tätig werden.

„(31) Je nach dem Rechtssystem des jeweiligen Mitgliedstaats und dem betreffenden Rechtsgebiet können nationale Justiz- oder Verwaltungsbehörden, einschließlich Strafverfolgungsbehörden, Anbieter von Vermittlungsdiensten anweisen, gegen einen oder mehrere bestimmte illegale Inhalte vorzugehen oder bestimmte Informationen zu liefern. Die nationalen Rechtsvorschriften, auf deren Grundlage solche Anordnungen erlassen werden, unterscheiden sich erheblich, und die Anordnungen werden zunehmend in grenzüberschreitenden Situationen erlassen.

Um sicherzustellen, dass diesen Anordnungen insbesondere in einem grenzüberschreitenden Kontext wirksam und effizient nachgekommen werden kann, so dass die betreffenden Behörden ihre Aufgaben erfüllen können und die Anbieter nicht unverhältnismäßig stark belastet werden, ohne dass die Rechte und berechtigten Interessen Dritter in unzulässiger Weise beeinträchtigt werden, ist es erforderlich, bestimmte Bedingungen, die diese Anordnungen erfüllen sollten, und bestimmte ergänzende Anforderungen in Bezug auf die Bearbeitung dieser Anordnungen festzulegen.

Folglich sollten in dieser Verordnung nur bestimmte spezifische Mindestbedingungen harmonisiert werden, die solche Aufträge erfüllen sollten, damit die Anbieter von Vermittlungsdiensten verpflichtet werden, die zuständigen Behörden über die Wirkung dieser Aufträge zu informieren. Diese Verordnung liefert daher weder die Rechtsgrundlage für den Erlass solcher Anordnungen, noch regelt sie deren territorialen Anwendungsbereich oder grenzüberschreitende Durchsetzung.“

Die nationalen Behörden können die Entfernung von Inhalten verlangen, aber nur für „bestimmte Gegenstände“:

„51) In Anbetracht der Notwendigkeit, die in der Charta garantierten Grundrechte aller Beteiligten gebührend zu berücksichtigen, sollten alle Maßnahmen, die ein Anbieter von Hosting-Diensten nach Erhalt einer Mitteilung ergreift, streng zielgerichtet sein, d. h. sie sollten dazu dienen, den Zugang zu den spezifischen Informationen, die als illegale Inhalte gelten, zu entfernen oder zu sperren, ohne die Meinungs- und Informationsfreiheit der Empfänger des Dienstes übermäßig zu beeinträchtigen.

Die Bekanntmachungen sollten daher in der Regel an die Anbieter von Hosting-Diensten gerichtet werden, von denen vernünftigerweise erwartet werden kann, dass sie technisch und betrieblich in der Lage sind, gegen solche spezifischen Inhalte vorzugehen. Die Anbieter von Hosting-Diensten, die eine Meldung erhalten, bei der sie aus technischen oder betrieblichen Gründen nicht in der Lage sind, die betreffende Information zu entfernen, sollten die Person oder Einrichtung, die die Meldung eingereicht hat, informieren.

Es gibt zusätzliche Verpflichtungen für sehr große Online-Plattformen, die mehr als 45 Millionen Nutzer in der EU haben. Dabei handelt es sich nicht um zusätzliche Verpflichtungen zur Überwachung von Inhalten, sondern vielmehr um zusätzliche Verpflichtungen zur Gewährleistung von Sicherheitsvorkehrungen bei der Gestaltung ihrer Systeme:

Die Vorschriften des Gesetzes über digitale Dienste sind für verschiedene Online-Einrichtungen unterschiedlich, je nach ihrer Rolle, ihrer Größe und ihrem Einfluss auf das Online-System. (Europäische Kommission, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

„(79) Sehr große Online-Plattformen und sehr große Online-Suchmaschinen können in einer Weise genutzt werden, die die Online-Sicherheit, die öffentliche Meinungsbildung und den Diskurs sowie den Online-Handel stark beeinflusst. Die Art und Weise, wie sie ihre Dienste gestalten, ist in der Regel so optimiert, dass sie von ihren oft werbegetriebenen Geschäftsmodellen profitieren, und kann gesellschaftliche Bedenken hervorrufen.

Eine wirksame Regulierung und Durchsetzung ist notwendig, um die Risiken und den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Schaden, der entstehen kann, wirksam zu ermitteln und zu mindern.

Im Rahmen dieser Verordnung sollten die Anbieter sehr großer Online-Plattformen und sehr großer Online-Suchmaschinen daher die systemischen Risiken bewerten, die sich aus der Gestaltung, der Funktionsweise und der Nutzung ihrer Dienste sowie aus dem potenziellen Missbrauch durch die Nutzer des Dienstes ergeben, und sie sollten unter Beachtung der Grundrechte geeignete Abhilfemaßnahmen treffen.

Bei der Bestimmung der Bedeutung potenzieller negativer Auswirkungen und Folgen sollten die Anbieter die Schwere der potenziellen Auswirkungen und die Wahrscheinlichkeit aller derartigen systemischen Risiken berücksichtigen. Sie könnten beispielsweise beurteilen, ob die potenziellen negativen Auswirkungen eine große Zahl von Personen betreffen können, ob sie möglicherweise unumkehrbar sind oder wie schwierig es ist, die vor der potenziellen Auswirkung herrschende Situation zu beheben und wiederherzustellen.

(80) Vier Kategorien von Systemrisiken sollten von den Anbietern sehr großer Online-Plattformen und sehr großer Online-Suchmaschinen eingehend bewertet werden. Eine erste Kategorie betrifft die Risiken im Zusammenhang mit der Verbreitung rechtswidriger Inhalte, wie der Verbreitung von Material über den sexuellen Missbrauch von Kindern oder rechtswidrige Hassreden oder andere Arten des Missbrauchs ihrer Dienste für Straftaten, sowie die Durchführung rechtswidriger Tätigkeiten, wie der Verkauf von nach Unionsrecht oder nationalem Recht verbotenen Produkten oder Dienstleistungen, einschließlich gefährlicher oder gefälschter Produkte, oder illegal gehandelter Tiere.

Solche Verbreitungen oder Tätigkeiten können beispielsweise ein erhebliches Systemrisiko darstellen, wenn sich der Zugang zu illegalen Inhalten über Konten mit besonders großer Reichweite oder andere Mittel zur Verstärkung schnell und weit verbreiten kann. Die Anbieter sehr großer Online-Plattformen und sehr großer Online-Suchmaschinen sollten das Risiko der Verbreitung illegaler Inhalte unabhängig davon bewerten, ob die Informationen auch mit ihren Geschäftsbedingungen unvereinbar sind oder nicht.

Diese Bewertung berührt nicht die persönliche Verantwortung des Empfängers des Dienstes von sehr großen Online-Plattformen oder der Eigentümer von Websites, die von sehr großen Online-Suchmaschinen indiziert werden, für die mögliche Rechtswidrigkeit ihrer Tätigkeit nach dem geltenden Recht.“

(LIBER Europe, Flickr, CC BY 2.0)

„(81) Eine zweite Kategorie betrifft die tatsächlichen oder vorhersehbaren Auswirkungen des Dienstes auf die Ausübung der durch die Charta geschützten Grundrechte, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Menschenwürde, die Meinungs- und Informationsfreiheit, einschließlich der Medienfreiheit und des Medienpluralismus, das Recht auf Privatleben, den Datenschutz, das Recht auf Nichtdiskriminierung, die Rechte des Kindes und den Verbraucherschutz.

Derartige Risiken können beispielsweise im Zusammenhang mit der Gestaltung der von der sehr großen Online-Plattform oder der sehr großen Online-Suchmaschine verwendeten algorithmischen Systeme oder dem Missbrauch ihres Dienstes durch die Einreichung von missbräuchlichen Meldungen oder anderen Methoden zur Unterdrückung der Meinungsäußerung oder zur Behinderung des Wettbewerbs entstehen.

Bei der Bewertung der Risiken für die Rechte des Kindes sollten die Anbieter sehr großer Online-Plattformen und sehr großer Online-Suchmaschinen beispielsweise berücksichtigen, wie leicht es für Minderjährige ist, den Aufbau und die Funktionsweise des Dienstes zu verstehen, und wie Minderjährige durch ihren Dienst Inhalten ausgesetzt werden können, die die Gesundheit sowie die körperliche, geistige und moralische Entwicklung von Minderjährigen beeinträchtigen können. Solche Risiken können z. B. durch die Gestaltung von Online-Schnittstellen entstehen, die absichtlich oder unabsichtlich die Schwächen und die Unerfahrenheit von Minderjährigen ausnutzen oder die ein Suchtverhalten hervorrufen können.

(82) Eine dritte Kategorie von Risiken betrifft die tatsächlichen oder vorhersehbaren negativen Auswirkungen auf demokratische Prozesse, den zivilgesellschaftlichen Diskurs und Wahlprozesse sowie die öffentliche Sicherheit.

(83) Eine vierte Kategorie von Risiken ergibt sich aus ähnlichen Bedenken im Zusammenhang mit der Gestaltung, Funktionsweise oder Nutzung – auch durch Manipulation – sehr großer Online-Plattformen und sehr großer Online-Suchmaschinen, die tatsächliche oder vorhersehbare negative Auswirkungen auf den Schutz der öffentlichen Gesundheit, auf Minderjährige und schwerwiegende negative Folgen für das körperliche und geistige Wohlbefinden einer Person oder auf geschlechtsspezifische Gewalt haben.

Solche Risiken können sich auch aus koordinierten Desinformationskampagnen im Zusammenhang mit der öffentlichen Gesundheit oder aus der Gestaltung von Online-Schnittstellen ergeben, die bei den Nutzern des Dienstes eine Verhaltenssucht hervorrufen können.

(84) Bei der Bewertung solcher systemischen Risiken sollten sich die Anbieter sehr großer Online-Plattformen und sehr großer Online-Suchmaschinen auf die Systeme oder andere Elemente konzentrieren, die zu den Risiken beitragen können, einschließlich aller algorithmischen Systeme, die relevant sein können…“

Dies ist sehr interessant. Ich würde zum Beispiel argumentieren, dass gemäß Artikel 81 und 84 der eklatante Einsatz von Algorithmen, die die Reichweite begrenzen, und von Twitter und Facebook, um eine pro-israelische Darstellung zu fördern und pro-palästinensische Inhalte einzuschränken, ganz klar einen Verstoß gegen die EU-Richtlinie über digitale Dienste darstellt, da dies einen vorsätzlichen Eingriff in die „Freiheit der Meinungsäußerung und der Information, einschließlich der Freiheit und des Pluralismus der Medien“ darstellt.

Die Gesetzgebung ist ganz klar mit der Absicht formuliert, die Verwendung von Algorithmen zur Beeinträchtigung der Meinungsfreiheit und des öffentlichen Diskurses auf diese Weise zu verbieten.

Aber es ist natürlich eine große Wahrheit, dass die Ehrlichkeit und Neutralität der Strafverfolgungsbehörden für das, was in einem „Justiz“-System tatsächlich geschieht, viel wichtiger ist als die eigentlichen Bestimmungen der Gesetzgebung.

Nur ein Narr wäre überrascht, dass das EU-Gesetz über digitale Dienste gegen Durov eingesetzt wird, weil er offenbar nicht mit westlichen Geheimdiensten zusammengearbeitet hat und ein bisschen russisch ist, und nicht gegen Elon Musk oder Mark Zuckerberg, weil sie die Reichweite von pro-palästinensischen Inhalten eingeschränkt haben.

Es ist auch erwähnenswert, dass Telegram von der EU-Kommission nicht als eine sehr große Online-Plattform angesehen wird. Sie hat bisher Telegrams Behauptung akzeptiert, dass es weniger als 45 Millionen Nutzer in der EU hat, so dass diese zusätzlichen Verpflichtungen nicht gelten.

Wenn wir uns die Anklagen gegen Durov in Frankreich ansehen, kann ich daher nicht erkennen, wie sie tatsächlich mit dem EU-Gesetz über digitale Dienste vereinbar sind.

Sofern er sich nicht geweigert hat, bestimmte, von den französischen Behörden festgelegte Inhalte zu entfernen oder zu bearbeiten, oder sofern er Telegram nicht mit der Absicht gegründet hat, das organisierte Verbrechen zu unterstützen, sehe ich nicht, wie Durov nicht durch Artikel 20 und 30 und andere Schutzmaßnahmen des Gesetzes über digitale Dienste geschützt ist.

Die französischen Anklagen scheinen jedoch sehr allgemein gehalten zu sein und sich nicht auf bestimmte spezifizierte Kommunikationen zu beziehen. Dies ist ein Missbrauch.

Was das Gesetz über digitale Dienste nicht enthält, ist eine allgemeine Verpflichtung zur Übergabe nicht spezifizierter Inhalte oder Verschlüsselungscodes an Polizei- oder Sicherheitsbehörden. Es ist auch bemerkenswert zurückhaltend in Bezug auf „Fehlinformationen“.

Die Verordnungen 82 und 83 bieten offensichtlich eine Grundlage für die polizeiliche Verfolgung von „Fehlinformationen“, aber im Allgemeinen stützt sich das Gesetz auf die eher begrüßenswerte Behauptung, dass die Vorschriften, die regeln, welche Rede und welcher Diskurs legal sind, offline dieselben sein sollten wie online.

Kurz gesagt, die Verhaftung von Pavel Durov scheint also ein ziemlich krasser Missbrauch zu sein, der nur sehr bedingt mit der als Rechtfertigung angegebenen Rechtsgrundlage zusammenhängt. Dies ist einfach nur ein Teil der aktuellen Welle des Autoritarismus in den westlichen „Demokratien“.

Craig Murray ist ein Autor, Rundfunksprecher und Menschenrechtsaktivist. Er war von August 2002 bis Oktober 2004 britischer Botschafter in Usbekistan und von 2007 bis 2010 Rektor der Universität von Dundee. Seine Berichterstattung ist vollständig von der Unterstützung der Leser abhängig. Abonnements zur Aufrechterhaltung dieses Blogs werden dankend angenommen.

Dieser Artikel stammt von CraigMurray.org.uk.

Die darin geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die von Consortium Newswieder .

