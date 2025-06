Die letzten Tage von Gaza Chris Hedges

https://chrishedges.substack.com/p/the-last-days-of-gaza?utm_source=post-email-title&publication_id=778851&post_id=165539829&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Die letzten Tage von Gaza

Der Völkermord ist fast vollendet. Wenn er abgeschlossen ist, wird er nicht nur die Palästinenser dezimiert haben, sondern auch die moralische Bankrotterklärung der westlichen Zivilisation offenbart haben.

Chris Hedges

09. Juni 2025

Das letzte Stück – von Mr. Fish

Das ist das Ende. Das letzte blutgetränkte Kapitel des Völkermords. Bald wird es vorbei sein. Wochen. Höchstens. Zwei Millionen Menschen leben in Lagern in den Trümmern oder unter freiem Himmel. Täglich werden Dutzende durch israelische Granaten, Raketen, Drohnen, Bomben und Kugeln getötet und verwundet. Es fehlt ihnen an sauberem Wasser, Medikamenten und Nahrung. Sie sind am Ende ihrer Kräfte. Krank. Verwundet. Verängstigt. Gedemütigt. Verlassen. Mittellos. Hungrig. Hoffnungslos.

Auf den letzten Seiten dieser Horrorgeschichte lockt Israel hungernde Palästinenser sadistisch mit Versprechungen von Lebensmitteln und lockt sie in den schmalen und überfüllten, neun Meilen langen Landstreifen an der Grenze zu Ägypten. Israel und seine zynisch benannte Gaza Humanitarian Foundation (GHF), die angeblich vom israelischen Verteidigungsministerium und dem Mossad finanziert wird, macht den Hunger zur Waffe. Sie locken Palästinenser in den Süden Gazas, so wie die Nazis hungernde Juden im Warschauer Ghetto in Züge in die Vernichtungslager gelockt haben. Das Ziel ist nicht, die Palästinenser zu ernähren. Niemand behauptet ernsthaft, dass es genug Lebensmittel oder Hilfszentren gibt. Das Ziel ist, die Palästinenser in streng bewachte Lager zu pferchen und sie zu deportieren.

Mitglieder einer privaten US-Sicherheitsfirma, die von der Gaza Humanitarian Foundation (GHF) beauftragt wurde, leiten vertriebene Palästinenser, die sich am 8. Juni 2025 in einem Verteilungszentrum im zentralen Gazastreifen versammelt haben, um Hilfsgüter zu erhalten, während israelische Truppen Rauchbomben abfeuern. (Foto: Eyad via Getty Images)

Was kommt als Nächstes? Ich habe längst aufgehört, die Zukunft vorherzusagen. Das Schicksal hält immer Überraschungen bereit. Aber es wird eine letzte humanitäre Explosion in Gazas menschlichem Schlachthaus geben. Wir sehen es an den wogenden Menschenmassen von Palästinensern, die um Lebensmittelpakete kämpfen, was dazu geführt hat, dass israelische und US-amerikanische private Sicherheitskräfte in den ersten acht Tagen der Hilfsgüterverteilung mindestens 130 Menschen erschossen und über 700 weitere verletzt haben. Wir sehen es daran, dass Benjamin Netanjahu mit dem IS verbundene Banden in Gaza bewaffnet, die Lebensmittelvorräte plündern. Israel, das Hunderte von Mitarbeitern des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA), Ärzte, Journalisten, Beamte und Polizisten in gezielten Attentaten ausgeschaltet hat, hat den Zusammenbruch der Zivilgesellschaft orchestriert.

Ich vermute, dass Israel einen Durchbruch der Grenze zu Ägypten ermöglichen wird. Verzweifelte Palästinenser werden in den ägyptischen Sinai strömen. Vielleicht wird es anders enden. Aber es wird bald enden. Die Palästinenser können nicht mehr viel ertragen.

Wir – die vollwertigen Teilnehmer an diesem Völkermord – werden unser wahnsinniges Ziel erreicht haben, Gaza zu leeren und Groß-Israel auszuweiten. Wir werden den Vorhang über den live übertragenen Völkermord fallen lassen. Wir werden die allgegenwärtigen Universitätsprogramme zum Holocaust verspottet haben, die, wie sich herausstellt, nicht dazu dienen, uns zu befähigen, Völkermorde zu beenden, sondern Israel als ewiges Opfer zu vergöttern, das das Recht hat, Massenmorde zu begehen. Das Mantra „Nie wieder“ ist ein Witz. Die Erkenntnis, dass wir schuldig sind, wenn wir die Möglichkeit haben, einen Völkermord zu stoppen, und dies nicht tun, gilt für uns nicht. Völkermord ist öffentliche Politik. Er wird von unseren beiden regierenden Parteien gebilligt und aufrechterhalten.

Es gibt nichts mehr zu sagen. Vielleicht ist das der Punkt. Uns sprachlos zu machen. Wer fühlt sich nicht gelähmt? Und vielleicht ist auch das der Punkt. Uns zu lähmen. Wer ist nicht traumatisiert? Und vielleicht war auch das geplant. Nichts, was wir tun, scheint das Töten aufhalten zu können. Wir fühlen uns wehrlos. Wir fühlen uns hilflos. Völkermord als Spektakel.

Ich habe aufgehört, mir die Bilder anzusehen. Die Reihen kleiner, verhüllter Leichen. Die enthaupteten Männer und Frauen. Familien, die in ihren Zelten lebendig verbrannt wurden. Die Kinder, die Gliedmaßen verloren haben oder gelähmt sind. Die kreideweißen Totenmasken derer, die unter den Trümmern hervorgezogen wurden. Die Klagelaute. Die ausgemergelten Gesichter. Ich kann nicht.

Dieser Völkermord wird uns verfolgen. Er wird mit der Wucht eines Tsunamis durch die Geschichte hallen. Er wird uns für immer spalten. Es gibt kein Zurück.

Und wie werden wir uns daran erinnern? Indem wir uns nicht daran erinnern.

Wenn es vorbei ist, werden all diejenigen, die es unterstützt haben, all diejenigen, die es ignoriert haben, all diejenigen, die nichts getan haben, die Geschichte umschreiben, einschließlich ihrer persönlichen Geschichte. Es war schwer, jemanden zu finden, der sich in der Nachkriegszeit in Deutschland als Nazi oder nach dem Ende der Rassentrennung in den Südstaaten der USA als Mitglied des Ku-Klux-Klans bekannte. Eine Nation von Unschuldigen. Sogar von Opfern. Es wird genauso sein. Wir glauben gern, wir hätten Anne Frank gerettet. Die Wahrheit sieht anders aus. Die Wahrheit ist, dass wir, gelähmt vor Angst, fast alle nur uns selbst retten würden, selbst auf Kosten anderer. Aber das ist eine Wahrheit, der man sich nur schwer stellen kann. Das ist die wahre Lehre aus dem Holocaust. Besser, man löscht sie aus.

In seinem Buch „One Day, Everyone Will Have Always Been Against This” schreibt Omar El Akkad:

Sollte eine Drohne einen namenlosen Menschen auf der anderen Seite des Planeten vaporisieren, wer von uns würde sich darüber aufregen? Was, wenn sich herausstellt, dass es ein Terrorist war? Was, wenn sich die automatische Anschuldigung als wahr herausstellt und wir damit implizit als Terroristen-Sympathisanten abgestempelt, geächtet und beschimpft werden? Im Allgemeinen sind Menschen am eifrigsten motiviert durch das Schlimmste, was ihnen passieren könnte. Für manche ist das Schlimmste, was passieren kann, dass ihre Familie durch einen Raketenangriff ausgelöscht wird. Ihr ganzes Leben wird in Schutt und Asche gelegt, und all das wird präventiv im Namen der Bekämpfung von Terroristen gerechtfertigt, die per Definition Terroristen sind, weil sie getötet wurden. Für andere ist das Schlimmste, was passieren kann, angeschrien zu werden.

Mein Interview mit El Akkad finden Sie hier.

Man kann nicht ein Volk dezimieren, 20 Monate lang Flächenbombardements durchführen, um ihre Häuser, Dörfer und Städte zu zerstören, Zehntausende unschuldiger Menschen massakrieren, eine Belagerung errichten, um Massenhungersnöte zu verursachen, sie aus dem Land vertreiben, in dem sie seit Jahrhunderten gelebt haben, und dann keine Gegenreaktion erwarten. Der Völkermord wird ein Ende haben. Die Reaktion auf die Herrschaft des Staatsterrors wird beginnen. Wer glaubt, dass dies nicht der Fall sein wird, weiß nichts über die menschliche Natur oder die Geschichte. Die Ermordung zweier israelischer Diplomaten in Washington und der Angriff auf Israel-Unterstützer bei einer Demonstration in Boulder, Colorado, sind nur der Anfang.

Chaim Engel, der an dem Aufstand im Vernichtungslager Sobibor der Nazis in Polen teilgenommen hatte, beschrieb, wie er mit einem Messer einen Wachmann im Lager angriff.

„Das ist keine Entscheidung“, erklärte Engel Jahre später. „Man reagiert einfach, instinktiv reagiert man darauf, und ich dachte: ‚Lass es uns tun, lass es uns tun.‘ Und ich ging. Ich ging mit dem Mann ins Büro und wir töteten diesen Deutschen. Mit jedem Stich sagte ich: ‚Das ist für meinen Vater, für meine Mutter, für all diese Menschen, für alle Juden, die ihr getötet habt.‘“

Erwartet irgendjemand, dass die Palästinenser anders handeln? Wie sollen sie reagieren, wenn Europa und die Vereinigten Staaten, die sich als Vorreiter der Zivilisation präsentieren, einen Völkermord unterstützt haben, bei dem ihre Eltern, ihre Kinder, ihre Gemeinden abgeschlachtet, ihr Land besetzt und ihre Städte und Häuser in Schutt und Asche gelegt wurden? Wie können sie diejenigen nicht hassen, die ihnen das angetan haben?

Welche Botschaft hat dieser Völkermord nicht nur den Palästinensern, sondern allen Menschen im Globalen Süden vermittelt?

Sie ist eindeutig. Ihr seid unwichtig. Das humanitäre Recht gilt nicht für euch. Euer Leiden, die Ermordung eurer Kinder sind uns egal. Ihr seid Ungeziefer. Ihr seid wertlos. Ihr verdient es, getötet, ausgehungert und enteignet zu werden. Ihr solltet von der Erde getilgt werden.

„Um die Werte der zivilisierten Welt zu bewahren, muss man eine Bibliothek anzünden“, schreibt El Akkad:

Eine Moschee in die Luft zu sprengen. Olivenbäume zu verbrennen. Sich mit der Unterwäsche von Frauen zu verkleiden, die geflohen sind, und dann Fotos zu machen. Universitäten dem Erdboden gleichzumachen. Schmuck, Kunstwerke und Lebensmittel zu plündern. Banken. Kinder zu verhaften, weil sie Gemüse gepflückt haben. Kinder zu erschießen, weil sie Steine geworfen haben. Gefangene in Unterwäsche vorzuführen. Einem Mann die Zähne auszuschlagen und ihm eine Toilettenbürste in den Mund zu stecken. Kampfhunde auf einen Mann mit Down-Syndrom loszulassen und ihn dann sterben zu lassen. Sonst könnte die unzivilisierte Welt gewinnen.

Es gibt Menschen, die ich seit Jahren kenne und mit denen ich nie wieder sprechen werde. Sie wissen, was vor sich geht. Wer weiß das nicht? Sie werden nicht riskieren, ihre Kollegen zu verprellen, als Antisemiten diffamiert zu werden, ihren Status zu gefährden, gerügt zu werden oder ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Sie riskieren nicht ihr Leben, so wie es die Palästinenser tun. Sie riskieren, die erbärmlichen Denkmäler ihres Status und Reichtums zu beschmutzen, die sie sich ihr Leben lang aufgebaut haben. Idole. Sie verneigen sich vor diesen Idolen. Sie beten diese Idole an. Sie sind Sklaven dieser Idole.

Zu Füßen dieser Idole liegen Zehntausende ermordete Palästinenser.

