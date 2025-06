Trumps größter Betrug ist Völkermord Edward Hunt

https://www.counterpunch.org/2025/06/10/trumps-greatest-con-is-genocide/



Edward Hunt

10. Juni 2025

Fotoquelle: Das Weiße Haus – Public Domain

Unter all den Betrügereien, die Donald Trump der Welt aufgezwungen hat, ist keine mit seinem Plan zur Erleichterung des Völkermords in Gaza vergleichbar.

Während seine Regierung Israel weiterhin mit Waffen versorgt, die zur Zerstörung Gazas eingesetzt werden, wirbt der US-Präsident für den Völkermord. Mit seinem Vorschlag, Gaza zu entvölkern und zur „Riviera des Nahen Ostens“ zu entwickeln, versucht Trump, die reichsten Menschen der Welt davon zu überzeugen, dass sie von der Zerstörung des Gebiets profitieren können. Obwohl die Medien ihren Fokus von Trumps Vorschlag abgewandt haben, wirbt er weiterhin dafür.

„Denken Sie darüber nach“, sagte Bernie Sanders (I-VT) in einer Rede vor dem Senat am 8. Mai. „2,2 Millionen verzweifelte Menschen, die bombardiert und ausgehungert und aus ihren Häusern vertrieben wurden, stehen nun kurz davor, gewaltsam aus ihrem Gebiet vertrieben zu werden, Gott weiß wohin, damit Trump und seine Freunde eine Riviera für die Milliardärsklasse bauen können.“

USA appellieren an Völkermord

In den Vereinigten Staaten gibt es eine lange Tradition, dass US-Politiker Argumente für Völkermord vorbringen. Obwohl der Begriff Völkermord erst im Zweiten Weltkrieg geprägt wurde, um die Nazis für den Holocaust zu verurteilen und sie für ihre Verbrechen gegen die Menschlichkeit rechtlich zur Verantwortung zu ziehen, hatten bereits frühere Generationen von US-Politikern Argumente für die Auslöschung ganzer Bevölkerungsgruppen entwickelt.

Jahrhundertelang hatten einige der einflussreichsten US-Politiker die Ausrottung der amerikanischen Ureinwohner im Sinn. Benjamin Franklin glaubte, es könne „der Plan der Vorsehung sein, diese Wilden auszurotten“, wie er die Ureinwohner nannte. Ihre Auslöschung würde „Platz schaffen für die Bewirtschafter des Landes“, also die angloamerikanischen Siedler.

Thomas Jefferson glaubte, dass die Vereinigten Staaten einen Völkermord an den amerikanischen Ureinwohnern begehen würden. In Bezug auf die von ihm als „rückständig“ bezeichneten Gruppen amerikanischer Ureinwohner schrieb Jefferson: „Wir werden gezwungen sein, sie zusammen mit den Tieren des Waldes in die steinigen Berge zu treiben.“ Angriffe amerikanischer Ureinwohner auf US-Siedler „zwingen uns nun, sie zu vernichten oder sie an neue Orte außerhalb unserer Reichweite zu vertreiben“.

Häufig haben US-Beamte sich auf die Idee der „offensichtlichen Bestimmung“ berufen, also die Vorstellung, dass Gott die US-Siedler auserwählt habe, ganz Amerika zu besiedeln. Im Jahr 1845 popularisierte der bekannte politische Schriftsteller John O’Sullivan diese Vorstellung, als er über „unsere offensichtliche Bestimmung, den von der Vorsehung zugewiesenen Kontinent zu überziehen“ schrieb.

Trump hat mehrfach auf das Manifest Destiny verwiesen, unter anderem in seiner zweiten Antrittsrede, aber seine Argumente für einen Völkermord in Gaza sind andere. Anstatt zu behaupten, er wolle Lebensraum für Siedler aus Israel oder den Vereinigten Staaten schaffen, hat er der Weltelite ein Geschäft angeboten und sie als Hauptnutznießer eines Völkermords in Gaza dargestellt.

Als Trump erstmals forderte, die Vereinigten Staaten sollten „den Gazastreifen übernehmen“, präsentierte er eine Vision, in der Gaza vollständig von Palästinensern geräumt und zu einer der luxuriösesten Urlaubsregionen der Welt werden sollte.

„Wir haben die Chance, etwas Phänomenales zu tun“, sagte der Präsident. Gaza könne „die Riviera des Nahen Ostens“ werden.

In den sozialen Medien prahlte der Präsident, dass sein Plan „eine der größten und spektakulärsten Entwicklungen dieser Art auf der Erde“ zur Folge haben würde.

Trump war mit seiner Vision nicht allein. David Friedman, der während der ersten Trump-Regierung US-Botschafter in Israel gewesen war, erklärte seine Unterstützung und brachte sogar die Idee auf, Gaza nach Mar-a-Lago, dem Anwesen des Präsidenten in Florida, umzubenennen. Friedmans Vorschläge für neue Namen umfassten Mar-a-Gaza und Gaz-a-Lago.

Trump stieß mit seinen Plänen auf Widerstand, da die Staatschefs Ägyptens und Jordaniens seine Forderungen, Palästinenser in ihren Ländern anzusiedeln, schnell zurückwiesen, doch der Präsident hielt an seiner Vision fest.

Nachdem die US-Massenmedien zu spekulieren begonnen hatten, dass der Präsident aufgrund des Widerstands arabischer Staatschefs von seinem Vorschlag zurücktreten könnte, teilte Trump in den sozialen Medien ein mit KI erstelltes Video, in dem Gaza zu einem opulenten Ferienort umgebaut worden war. In einer der schockierendsten Szenen des Videos saßen Trump und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu an einem Pool, tranken gemeinsam und schienen stolz auf das zu sein, was sie erreicht hatten.

Leugnung des Völkermords

Während Trump für die Zerstörung Gazas geworben hat, hat er sorgfältig vermieden, zuzugeben, dass er zu Völkermord aufruft.

Ein wesentlicher Teil der Täuschung des Präsidenten besteht darin, immer wieder die falsche Behauptung aufzustellen, dass die Palästinenser Gaza verlassen wollen. Trump hat wiederholt argumentiert, dass es angesichts der Art und Weise, wie sie behandelt worden sind, nur sinnvoll sei, dass die Palästinenser Gaza verlassen.

„Sie wurden verfolgt, sie wurden angespuckt, sie wurden wie Müll behandelt“, sagte Trump am 10. Februar in einem Gespräch mit Reportern. „Sie würden Gaza gerne verlassen.“

Der Präsident hat auch bestritten, dass Israel in Gaza einen Völkermord begeht. Er vertritt dieselbe Position wie sein Vorgänger Joe Biden, den er oft für die aktuellen Ereignisse verantwortlich macht, und argumentiert, dass Israel notwendige Maßnahmen ergreift, um auf den Terroranschlag der Hamas vom 7. Oktober gegen Israel zu reagieren.

Trump hat sogar angedeutet, dass er sich wünschte, Biden hätte daran gedacht, den Gazastreifen zu entvölkern und ihn in einen Spielplatz für Reiche zu verwandeln.

„Es wäre großartig gewesen, wenn die Biden-Regierung damit begonnen hätte“, sagte der Präsident am 11. Februar. „Da sie dies zugelassen haben – diese Katastrophe vom 7. Oktober –, wird so etwas praktikabel und sehr real, nämlich die Entwicklung und all die Dinge, über die ich in Bezug auf den Gazastreifen gesprochen habe.“

Ungeachtet seiner Bemühungen, sich von Biden zu distanzieren, hat Trump viele der politischen Maßnahmen des ehemaligen Präsidenten gegenüber Gaza und Israel übernommen. Eine weitere Ähnlichkeit besteht darin, dass Trump sich den Bemühungen der internationalen Gemeinschaft widersetzt hat, Israel zur Einhaltung seiner Verpflichtungen aus der Völkermordkonvention zur Verhinderung und Beendigung von Völkermord zu verpflichten.

Als Trump am 21. Mai gefragt wurde, was er von der Klage gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof halte, reagierte er desinteressiert.

„Wir werden ein Urteil bekommen, und wer weiß, was das Urteil bedeuten wird“, sagte er.

Völkermord in Gaza

Trump mag zwar Bidens Position der Leugnung des Völkermords beibehalten haben, aber es gibt starke Hinweise darauf, dass Israel eine Vernichtungskampagne gegen die Palästinenser in Gaza führt. Von den letzten Monaten der Biden-Regierung bis zu den ersten Monaten der zweiten Trump-Regierung sind mehrere einflussreiche Organisationen zu dem Schluss gekommen, dass Israel in Gaza einige der schlimmsten Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen hat.

Im November 2024 hat der Internationale Strafgerichtshof mit der Ausstellung von Haftbefehlen gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und seinen ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant ein starkes Signal gesendet, dass Israel schwere Verbrechen begeht. Das Gericht klagte beide Männer wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit an.

Kurz nach der Ausstellung der Haftbefehle veröffentlichten mehrere weltweit führende Menschenrechtsorganisationen umfangreiche Berichte, in denen sie Beweise für Völkermord in Gaza vorlegten. Im Dezember 2024 stellte Amnesty International in einer groß angelegten Studie fest, dass „Israel Völkermord an den Palästinensern in Gaza begangen hat und weiterhin begeht“. Im selben Monat veröffentlichte Human Rights Watch einen eigenen Bericht, in dem Israel für Völkermord und das Verbrechen der Auslöschung verantwortlich gemacht wurde.

Die Regierungen der USA und Israels haben die Vorwürfe zurückgewiesen und Israels Kritiker des Antisemitismus bezichtigt, doch ihre Leugnung wird zunehmend angezweifelt. Erst letzten Monat warf der ehemalige israelische Ministerpräsident Ehud Olmert der israelischen Regierung vor, einen „Vernichtungskrieg“ zu führen, den er als „wahllose, grenzenlose, grausame und kriminelle Tötung von Zivilisten“ bezeichnete.

Tatsächlich hat Trump selbst wiederholt angedeutet, dass Israel in Gaza möglicherweise Völkermord begangen hat. In einer Erklärung nach der anderen hat er Gaza als „Abbruchstelle“ bezeichnet. Am schwerwiegendsten für Israel ist vielleicht, dass der Präsident angedeutet hat, dass die palästinensische Lebensweise aus Gaza ausgelöscht worden sei.

„In Gaza wurde eine Zivilisation ausgelöscht“, sagte Trump am 11. Februar in einer Rede, die von den US-Massenmedien weitgehend ignoriert wurde.

Neuer Völkermord

Trotz der Bemühungen von Menschenrechtsorganisationen, Israel für seine Verbrechen in Gaza zur Rechenschaft zu ziehen, treibt Trump seinen Plan für einen Völkermord weiter voran. Nachdem er Netanjahu zweimal im Weißen Haus empfangen hat, hat Trump es sich zur Aufgabe gemacht, Gaza zu entvölkern und in ein Urlaubsgebiet für die reichsten Menschen der Welt zu verwandeln.

Als Trump Netanjahu Anfang April im Weißen Haus empfing, brachte er schnell wieder seinen Plan für Gaza zur Sprache.

„Sie wissen, wie ich über den Gazastreifen denke“, erklärte Trump. „Ich halte ihn für ein unglaublich wichtiges Stück Land.“

Netanjahu, der neben Trump saß, signalisierte seine Zustimmung und bekräftigte seine Unterstützung für den Vorschlag des Präsidenten, Gaza zu entvölkern.

„Der Präsident hat eine Vision“, sagte Netanjahu. „Die Länder reagieren auf diese Vision. Wir arbeiten daran.“

Erst letzten Monat deutete Netanjahu sogar an, dass die Umsetzung von Trumps Plan nun eine Bedingung für die Beendigung der Militäroperationen Israels sei. Vor der Presse erklärte Netanjahu, er sei „bereit, den Krieg zu beenden“, sobald bestimmte Bedingungen erfüllt seien, darunter die „Umsetzung des Trump-Plans“ durch Israel.

Bislang haben die meisten Beamten in Washington nichts unternommen, um Trump in die Quere zu kommen. Obwohl der Kongress Israel die Fortsetzung seiner Militäroperationen im Gazastreifen durch die einfache Blockierung der US-Militärhilfe erheblich erschweren könnte, hat er sich stattdessen dafür entschieden, der Trump-Regierung weiterhin zu erlauben, Israel die Waffen zu liefern, mit denen es das Gebiet zerstört.

Nur wenige Kongressabgeordnete sind bereit, sich gegen die US-Politik gegenüber Gaza auszusprechen. Einer davon ist Senator Sanders, der seine Kollegen wiederholt aufgefordert hat, die Finanzierung der Zerstörung des Gebiets durch Israel einzustellen.

„Die Geschichte wird uns unsere Mitschuld an diesem Albtraum nicht verzeihen“, sagte Sanders am 8. Mai. „Es ist längst überfällig, dass wir unsere Unterstützung für Netanjahus Vernichtung des palästinensischen Volkes beenden.“

Eine weitere Kritikerin der US-Politik ist die Abgeordnete Rashida Tlaib (D-MI), das einzige palästinensisch-amerikanische Mitglied des Kongresses. Wie Sanders hat auch Tlaib wiederholt die US-Regierung für ihre Rolle bei der Zerstörung Gazas verurteilt.

„Unser Land ist mitschuldig, weil unsere Nation diesen Völkermord finanziert“, sagte sie am 15. Mai.

Ungeachtet dessen verfolgt die Trump-Regierung weiterhin ihre Ambitionen. Da sie in Washington auf wenig Widerstand stößt, könnte sie mit einer ihrer bisher schrecklichsten Taten Erfolg haben: ihrem verdorbenen Versuch, der Welt eine glitzernde und glamouröse Vision des Völkermords zu verkaufen.

„Das ist eine Form der neuen ethnischen Säuberung“, bemerkte der US-Abgeordnete Al Green (D-TX).

Dieser Artikel erschien zuerst auf FPIF.

Edward Hunt schreibt über Krieg und Imperien. Er hat einen Doktortitel in Amerikanistik vom College of William & Mary.

Übersetzt mit Deepl.com

--

