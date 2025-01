https://consortiumnews.com/2025/01/16/stealing-credit-for-the-gaza-ceasefire/?eType=EmailBlastContent&eId=3becf3bb-55d2-46a7-83c8-09e73e717ec6



Die Lorbeeren für den Waffenstillstand im Gazastreifen einstecken

Von Joe Lauria

Sonderbeitrag für Consortium News

16. Januar 2025

Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass Donald Trumps Intervention der Hauptgrund für den Waffenstillstand im Gazastreifen war, aber wie vorauszusehen war, behauptet Joe Biden, der den Völkermord bis zum bitteren Ende begünstigt hat, dass er es war, der die Tür hinter sich zugemacht hat, sagt Joe Lauria.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu trifft sich im Januar 2020 in D.C. mit dem US-Präsidenten Donald Trump (White House, D.Myles Cullen)

Kurz nach der Bekanntgabe des Waffenstillstands in Gaza am Mittwoch gab Präsident Joe Biden eine Erklärung ab, in der er sich die Lorbeeren für das Abkommen einheimste, ohne jemals zu erwähnen, wer wirklich dafür verantwortlich ist. Biden sagte:

„Ich habe die genauen Konturen dieses Plans am 31. Mai 2024 dargelegt, woraufhin er vom UN-Sicherheitsrat einstimmig gebilligt wurde. Er ist nicht nur das Ergebnis des extremen Drucks, unter dem die Hamas stand, und der veränderten regionalen Gleichung nach einem Waffenstillstand im Libanon und der Schwächung des Iran, sondern auch der hartnäckigen und akribischen amerikanischen Diplomatie. Meine Diplomatie hat in ihren Bemühungen, dies zu erreichen, nie nachgelassen.“

In einer achtminütigen Ansprache am Mittwochabend aus dem Weißen Haus erwähnte Biden Trump erneut nicht und schrieb die ganze Anerkennung sich selbst und seinem Team zu. Als ein Reporter ihn fragte, wem die Geschichtsbücher Anerkennung zollen würden, antwortete Biden: „Ist das ein Witz?“

„Dieser Plan wurde von meinem Team entwickelt und ausgehandelt und wird größtenteils von der neuen Regierung umgesetzt werden. Deshalb habe ich meinem Team gesagt, dass es die neue Regierung umfassend informieren soll“, sagte Biden.

Tatsächlich war es überhaupt nicht Bidens Waffenstillstandsplan, wie der israelische Journalist Ben Caspit sagte:

„Tatsächlich hätte das jetzt abgeschlossene Abkommen bereits im vergangenen Mai erreicht werden können und wurde eigentlich von Netanjahu formuliert. Es war Biden, der damals Netanjahus Plan enthüllte. … ‚Trump zwang Netanjahu, Netanjahus Plan endlich zu akzeptieren‘, sagte eine mit den Ereignissen vertraute israelische diplomatische Quelle gegenüber Al-Monitor unter der Bedingung der Anonymität.“

Biden hat zu keinem Zeitpunkt ernsthaft einen Waffenstillstand angestrebt. Stattdessen hat er den Völkermord Israels an den Palästinensern in Gaza in einem 15-monatigen Amoklauf unablässig erleichtert, unterbrochen von pro forma Versuchen, „Waffenstillstände“ zu erreichen, die Biden jedes Mal vom israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu sabotieren ließ.

Bidens „Versuche“ von „Waffenruhen“ waren in Wirklichkeit Wahlkampftricks, mit denen er die Wähler, die gegen seine völkermörderische Politik waren, glauben machen wollte, er sei wirklich besorgt über Tausende unschuldiger Menschenleben, die systematisch mit amerikanischen Bomben ausgelöscht wurden.

Er versuchte auch, die Amerikaner glauben zu machen, dass er ernsthaft versuchte, die täglichen Massaker zu stoppen. Aber die Mehrheit der Wähler wusste die ganze Zeit, dass er und seine Nachfolgerin Kamala Harris nicht die Absicht hatten, einen Waffenstillstand zu erzwingen.

Biden hatte alle Hebel in der Hand, um Netanjahu unter Druck zu setzen. Aber anstatt ihn zu zwingen, über 15 Monate hinweg jederzeit einen Geiselaustausch zu akzeptieren, um das Morden zu beenden, verbreitete er stattdessen die Lüge, dass Israel sich lediglich verteidige.

In diesem Krieg ging es nie um die Geiseln, die Hamas zu besiegen oder Israel zu verteidigen. Es ging um die ethnische Säuberung des Gazastreifens in einem Genozid, um das Projekt von 1948 voranzutreiben, Großisrael auf dem gesamten historischen Palästina zu errichten, und die Biden-Regierung war damit einverstanden.

Wenn Biden wirklich einen Waffenstillstand gewollt hätte, wie den, für den er jetzt die Lorbeeren ernten will, hätte er nur Netanjahu anrufen und ihm sagen müssen, dass es keine Waffen, keine Munition und keine diplomatische Deckung mehr gibt, und Israel wäre gezwungen gewesen, das Feuer einzustellen.

Aber Biden hat das nie getan.

In seinen letzten Tagen im Amt möchte er betrügerischerweise als Friedensstifter und Staatsmann in Erinnerung bleiben, so wie er bis zum Schluss gewartet hat, um Kuba in einer weiteren Aktion von der Terrorismusliste zu streichen, aber nie die Beziehungen zu Havanna wiederhergestellt hat, wie es Barack Obama getan hat.

Dass stattdessen Trump derjenige ist, der Israel gezwungen hat, diesen Waffenstillstand zu akzeptieren, steht aufgrund glaubwürdiger Quellen außer Zweifel.

Trump „überrascht“ Israel

Netanjahu zaubert ein Lächeln auf sein Gesicht bei einem schwierigen Treffen in seinem Büro am Sabbat mit dem Trump-Gesandten Steve Witkoff. (Büro des Premierministers.)

Es lohnt sich, ausführlich aus der israelischen Tageszeitung Haaretz zu zitieren, die es mehr als deutlich macht:

„Wir müssen der Realität ins Auge sehen. Intellektuelle Integrität ist gefragt. Die bevorstehende Rückkehr der Geiseln und das Ende der Kämpfe sind der Beitrag von Donald Trump. Wie das amerikanische Sprichwort sagt: Es war ein schmutziger Job, aber jemand musste ihn machen.

Und es war Trump, in seinem unnachahmlichen Stil. Beende den verdammten Krieg, befahl er Netanjahu, beende diesen verdammten Krieg. Noch bevor er sein Amt antrat! Von all dem Geschwätz über die Phliadelphi-Route, den Netzarim-Korridor, die Beendigung der Hamas-Herrschaft, die dauerhafte Besiedlung des Gazastreifens oder „den Plan der Generäle“ ist nichts mehr übrig.

So viele Worte und Geschwätz wurden für den arroganten, egozentrischen israelischen Diskurs verschwendet. Als die Amtseinführungszeremonie näher rückte, bedurfte es nur einiger allgemeiner, aber expliziter Drohungen und eines Sondergesandten, der nicht in Princeton Politikwissenschaft studiert hatte, sondern aus der Geschäftswelt kam.

Chaim Levinson berichtete, dass er, als Netanjahu ihn [Trumps Nahost-Gesandten, den Immobilienentwickler Steve Witkoff] bat, ihre Treffen auf die Zeit nach dem Schabbat zu verschieben, in höchst undiplomatischer Sprache antwortete. Das Treffen fand wie geplant statt; das Abkommen kam voran.

Endlich kommen die Amerikaner, um ihrem Protektorat zu erklären, wer der Boss ist. Wer die Jets und Abfangjäger herstellt, wer die Bomben verkauft und wer die Schecks für die Verteidigungshilfe unterschreibt. Es ist unfair und unangenehm, fast herzzerreißend, wenn man bedenkt, wer der Kunde ist. Aber man kann nicht wegschauen. Dies geschieht mit dem gemeinen, groben Trump. Es geschah nicht mit dem guten, freundlichen und großzügigen Joe Biden.

Erinnern Sie sich an die endlosen Pendelfahrten von Außenminister Antony Blinken? Wie sie ihn in Israel an der Nase herumgeführt haben. So viele Entlassungen, Manöver und Betrügereien. Derselbe Deal hätte bereits im vergangenen Mai erzielt werden können und das Leben von über 100 in Gaza getöteten Soldaten und wer weiß wie vielen Geiseln gerettet werden können.

Auch der Krieg im Norden wäre früher zu Ende gewesen, mit all seinen Opfern und Schäden. Was für ein schreckliches Verbrechen gegen das Israelische und die Israelis hat die Regierung Netanjahu-Ben Gvir begangen, mit freundlicher Genehmigung einer mitfühlenden und machtlosen amerikanischen Regierung.“

Die Times of Israel berichtete, dass „zwei arabische Beamte“ sagten, Witkoff habe „in einem einzigen Gespräch mehr getan, um den Premierminister zu beeinflussen, als der scheidende Präsident Joe Biden das ganze Jahr über getan hat“.

Biden und Netanjahu in Israel, 2016. (U.S. Embassy Jerusalem/Flickr)

Der israelische Journalist Caspit schrieb:

„Netanjahu scheint Trumps Unterstützung überschätzt zu haben. Laut Haaretz stellte Trump Netanjahu über Witkoff ein Ultimatum: Entweder er schließt das Abkommen mit der Hamas oder er wird gleichermaßen zur Verantwortung gezogen und muss die Konsequenzen tragen. Laut Haaretz hat Witkoff keine direkten Drohungen ausgesprochen, aber das Ultimatum war klar: Netanjahu muss einem Abkommen zustimmen, sonst würde Trump ihn nicht unterstützen. […]. Diplomatische Quellen berichteten Al-Monitor, dass Netanjahu von Witkoffs Offenheit in seinem Gespräch mit ihm offenbar verängstigt war. […]

Netanyahu, der weiß, dass Trump sich nicht an die Regeln hält, gab nach. Alle seine Argumente über die Bedrohung, die ein solches Abkommen für Israel darstellt, waren hinfällig, einschließlich der Argumente, palästinensischen Bewohnern die Rückkehr in ihre Häuser im Norden des Gazastreifens zu ermöglichen, nachdem Israel sie vertrieben hatte, und sich von der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten zurückzuziehen. Seine Forderung nach einer breiten Pufferzone war hinfällig. […]

Trump will nichts davon hören. „Trump wird keine weitere Front dulden. Er hat Netanjahu klargemacht, dass er mit einer sauberen Weste in Bezug auf Gaza, Syrien und den Libanon ins Weiße Haus einziehen will“, so die israelische diplomatische Quelle. Netanjahus Taktik, die Hamas für alles verantwortlich zu machen, wurde abgewürgt.“

Selbst die Pro-Biden-Zeitung New York Times gibt dies in gewisser Weise zu. „Herr Trump hatte mit schwerwiegenden Konsequenzen gedroht, falls Israel und die Hamas nicht vor seiner Amtseinführung am 20. Januar eine Einigung erzielen würden, was einigen Beamten zufolge dazu beigetragen hat, die Verhandlungen voranzutreiben“, schrieb sie.

Der Journalist Jeremy Scahill sagte in Drop Site News:

„Donald Trumps entscheidende Rolle bei der Durchsetzung des Waffenstillstands ist ein Beweis dafür, dass Joe Biden sich geweigert hat, seine vollen Befugnisse als Präsident zu nutzen. … Biden ließ zu, dass Netanjahu ihn monatelang vor sich hertreibt – und belohnte Israel mit Waffentransfers in Milliardenhöhe und politischer Unterstützung, nachdem er [Bidens] Waffenstillstandsabkommen abgelehnt hatte.“

Israelische Extremisten wütend

Ben-Givr. (Shay Kendler/Public Domain/Wikimedia Commons)

Die Fanatiker im Kabinett Netanjahu, die ihre Aufgabe, genügend Palästinenser zu töten oder aus Gaza zu vertreiben, um den Streifen zu einem Teil Großisraels zu machen, noch nicht erfüllt haben, sind über Trump empört.

Sie gingen wie viele Menschen, darunter auch der Autor dieses Artikels, davon aus, dass Trump ihre teuflischen Pläne mit vielleicht noch größerer Inbrunst als Biden begeistert annehmen würde. Mit dieser Art von Druck von Trump hatten sie nicht gerechnet. Sie fühlen sich von ihm verraten.

Die beiden extremsten unter ihnen drohten damit, ihre Parteien aus Netanjahus Koalitionsregierung zurückzuziehen, was diese zum Zusammenbruch zwingen würde. Der nationale Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir „forderte seinen Erzrivalen [Finanzminister] Bezalel Smotrich auf, sich ihm anzuschließen, um die Regierung zu stürzen, falls das Abkommen zustande kommt“, berichtete Haaretz. Die Zeitung schrieb:

„Ben-Gvir lässt in typischer Manier keine Gelegenheit aus, sein clowneskes Auftreten, gemischt mit seiner üblichen Nachlässigkeit, öffentlich zur Schau zu stellen. Am Dienstag postete er ein Video auf X, in dem er sich selbst dafür lobte, frühere Geiselnahmen verhindert zu haben. Das brachte Premierminister Benjamin Netanjahu in Verlegenheit, der seit Monaten behauptet, dass allein aufgrund der Sturheit der grausamen Hamas noch kein tragfähiges Abkommen auf den Tisch gelegt worden sei.“

Smotrich hofft Berichten zufolge, dass er im Gegenzug für das Abkommen mit Gaza zumindest die Annexion des Westjordanlands erreichen kann. Doch Haaretz berichtet:

„… Quellen innerhalb der neuen US-Regierung signalisieren durchweg, dass der designierte Präsident Trump in eine völlig andere Richtung steuert: hin zu einem möglichen saudischen Normalisierungsabkommen, bei dem die Palästinenser eine Art diplomatische Gegenleistung erhalten würden – das genaue Gegenteil der Annexion, von der die israelische extreme Rechte glaubte, sie in der Tasche zu haben.

Schon bald wird die rechtsextreme Szene, die Trump bis zum Äußersten unterstützt hat, erkennen, dass der neue Präsident alles erreicht hat, wozu die demokratische Regierung Netanjahu nicht zwingen konnte, noch bevor Trump wieder einen Fuß ins Weiße Haus setzt.“

All das Töten in Gaza war umsonst, werden die Extremisten klagen.

Noch liegt es an Trump

Zerstörung in Gaza, 2023. (Fars Media Corporation, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Jetzt liegt es also an Trump, dafür zu sorgen, dass dieser Waffenstillstand erfolgreich ist. Er soll am Sonntag beginnen, einen Tag vor seiner Amtseinführung. Er soll mindestens 42 Tage dauern und die Geiseln auf beiden Seiten sollen schrittweise freigelassen werden.

Die israelischen Streitkräfte sollen sich nach Osten zurückziehen, weg von der Bevölkerung des Gazastreifens, die sie abgeschlachtet haben. Das israelische Kabinett wird voraussichtlich am Donnerstag über das Abkommen abstimmen.

Aber selbst wenn es dem Waffenstillstand zustimmt, wird Israel dann einen Weg finden, sich aus dem Abkommen zurückzuziehen? Vielleicht die Geiseln zurückbekommen und dann einen Vorwand finden, um die ethnische Säuberung von Gaza wieder aufzunehmen? Schließlich ist es das, wofür der Krieg da ist, nicht für die Geiseln.

Laut Chris Hedges, einem ehemaligen Nahost-Büroleiter der New York Times, kann man Israel natürlich nicht trauen. Er twitterte am Mittwoch:

„Israel spielt seit Jahrzehnten das gleiche doppelzüngige Spiel. Es unterzeichnet ein Abkommen mit den Palästinensern, das in Phasen umgesetzt werden soll. Die erste Phase gibt Israel, was es will – in diesem Fall die Freilassung der Geiseln –, aber Israel versäumt es gewöhnlich, die nachfolgenden Phasen umzusetzen, die zu einem gerechten und ausgewogenen Frieden führen würden.

Die Hamas strebt einen dauerhaften Waffenstillstand an. Israel beharrt jedoch auf seinem Recht, militärisch wieder einzugreifen. Es gibt keine Einigung darüber, wer Gaza regieren soll. Israel hat deutlich gemacht, dass es die anhaltende Macht der Hamas nicht akzeptieren kann. Der Status des UNRWA, der UN-Agentur, die Israel verboten hat und die den Großteil der humanitären Hilfe für die Palästinenser bereitstellt, von denen die meisten vertrieben wurden, wird nicht erwähnt. Es gibt keine Einigung über den Wiederaufbau von Gaza, das größtenteils in Trümmern liegt. Und natürlich gibt es keinen Weg zu einem unabhängigen und souveränen palästinensischen Staat.“

Es liegt an Trump. Kann er den Druck aufrechterhalten, um das Abkommen zu erhalten?

Netanjahu weiß, dass Trump sich nicht an die Regeln hält. Dies ist Trumps letzte Amtszeit, sodass er keine Wahlkampffinanzierung mehr benötigt. Er könnte mehr denn je ein Joker sein. Er ist eindeutig unberechenbar und kann nur vorsichtig eingeschätzt werden. Diesmal scheint er das Richtige getan zu haben. Die Zeit wird zeigen, ob er weiterhin den enormen Einfluss der USA gegen Netanjahu einsetzt, den Biden nicht nutzen wollte.

Viele Menschen nehmen Donald Trump, den Privatmann, vielleicht nicht ernst. Aber wenn er plötzlich die mächtigste Militärmacht der Geschichte in einem Land befehligt, das immer noch eine Wirtschaftsmacht ist, neigen die Menschen dazu, ihm zuzuhören.

Und das schließt sogar einen gesuchten Kriegsverbrecher und Meister der Manipulation wie Benjamin Netanjahu ein, der sich daran gewöhnt hatte, über Leute wie Joe Biden und Antony Blinken hinwegzugehen. Sie verlassen am Montag ihr Amt.

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger 25-jähriger UN-Korrespondent für The Wall Street Journal, Boston Globe und andere Zeitungen, darunter The Montreal Gazette, die Londoner Daily Mail und The Star of Johannesburg. Er war investigativer Reporter für die Londoner Sunday Times, Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine beruflichen Beiträge als 19-jähriger freier Mitarbeiter für The New York Times. Er ist Autor von zwei Büchern, A Political Odyssey, mit Senator Mike Gravel, mit einem Vorwort von Daniel Ellsberg, und How I Lost By Hillary Clinton, mit einem Vorwort von Julian Assange.

Übersetzt mit Deepl.com

