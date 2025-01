Dank an meinen Freund Joseph Massad für seinen neuen Artikel, der wieder einmal genau ins Schwarze trifft und die brutale Kollaboration der PA mit der israelischen Besatzungsmacht und deren mögliche Folgen beschreibt über den Gaza Waffenstillstand. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.middleeasteye.net/opinion/palestinian-authority-race-trump-rivals-line-up



Waffenruhe im Gazastreifen: Der Wettlauf der PA, sich Trump zu beweisen, während die Rivalen antreten

Joseph Massad

16. Januar 2025

Die Palästinensische Autonomiebehörde hat im Westjordanland eine brutale Unterdrückungskampagne geführt, während die Entscheidungsträger der USA nach den effektivsten Kollaborateuren suchen

Mitglieder der Sicherheitskräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde stehen am 8. Januar 2025 während laufender Razzien in Dschenin im von Israel besetzten Westjordanland Wache (Raneen Sawafta/Reuters)

In den letzten Wochen waren viele Araber schockiert und verängstigt über die brutale repressive Kampagne mit dem Namen „Schutz des Heimatlandes“, die die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) gegen palästinensische Widerstandskämpfer gegen die israelische Besatzung im Westjordanland gestartet hat.

Das endgültige Scheitern der Kampagne veranlasste die Israelis diese Woche zu einem erneuten Eingreifen, indem sie das Flüchtlingslager Dschenin mit Bomben angriffen und dabei etwa 12 Palästinenser töteten.

Vor den israelischen Angriffen hatten die Streitkräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde bereits mindestens 10 Palästinenser, darunter zwei Kinder, getötet und viele weitere verletzt. Sie haben Dutzende verhaftet und gefoltert, viele an die israelischen Besatzungstruppen ausgeliefert, Häuser niedergebrannt und Straßen zerstört.

Derzeit belagern sie das Flüchtlingslager Dschenin, das vor der Kampagne der Palästinensischen Autonomiebehörde vom israelischen Militär angegriffen wurde, das jedoch die Widerstandskämpfer des Lagers nicht unterdrücken konnte.

Die Israelis verübten 2002 ein Massaker im Lager, um den Widerstand zu brechen, und töteten dabei Dutzende Menschen.

Die PA ahmt stolz die gängige israelische Praxis nach und blockiert die Lieferung von Lebensmitteln und Medikamenten an die Bewohner des Lagers.

Sie hat auch die junge palästinensische Journalistin Shatha Sabbagh getötet (was die PA bestreitet, obwohl sie von der Familie der jungen Journalistin des Mordes beschuldigt wird) und den Arzt Qasim Bani Ghura, der die Notaufnahme im Jenin Hospital leitet, verhaftet, den sie derzeit foltert.

Unterdessen setzen die Söldner der Palästinensischen Autonomiebehörde trotz des Rücktritts und des Widerstands einiger Beamter der Palästinensischen Befreiungsorganisation und der Palästinensischen Autonomiebehörde aus Protest eine weitere Unterdrückungskampagne in Nablus und Tulkarm fort, die durch die israelische Besatzungsarmee unterstützt wird.

Aber das ist kaum neu.

Die Palästinensische Autonomiebehörde wurde von Israel und Jassir Arafat im Zuge des Oslo-Abkommens genau als Unterdrückungsapparat geschaffen, der von Israel beauftragt wurde, jeglichen Widerstand gegen die israelische Besatzung zu unterdrücken – eine Aufgabe, vor der sie sich nie gescheut hat.

Brutale Unterdrückung

Zu den bekanntesten Episoden der brutalen Unterdrückung durch die PA gehörten die Entführung, Folterung und Ermordung des palästinensischen Dissidenten Nizar Banat durch ihre Sicherheitskräfte im Jahr 2021 und das harte Vorgehen gegen alle friedlichen Demonstrationen gegen ihre Zusammenarbeit mit Israel.

Viele geben dem nicht gewählten PA-Präsidenten Mahmud Abbas die Schuld an der Unterdrückung, als wäre er der erste Anstifter.

Mit dem Abkommen von Kairo aus dem Jahr 1994 wurde die 9.000 Mann starke palästinensische Polizei geschaffen, deren Hauptaufgabe darin bestand, „Terror gegen Israelis in den von ihnen kontrollierten Gebieten zu verhindern“.

Sie verweisen auf seine berüchtigte Verteidigung der „Sicherheitskoordination“ der Palästinensischen Autonomiebehörde mit Israel als „heilig“ und vergessen dabei die Unterdrückung widerständiger Palästinenser durch Arafat seit seiner Ankunft in Gaza im Jahr 1994.

Im November 1994 tötete Arafats Polizei tatsächlich mindestens 13 unbewaffnete Palästinenser und verwundete 200 weitere, die gegen das Oslo-Abkommen demonstrierten.

Anfang 1995 lobte der damalige US-Vizepräsident Al Gore bei einem Besuch in Gaza Arafat für die Einrichtung von Militärtribunalen, um Palästinenser vor Gericht zu stellen, die gegen Oslo waren.

Auf das Oslo-Abkommen folgte im Mai 1994 das Kairoer Abkommen, mit dem die 9.000 Mann starke palästinensische Polizeitruppe geschaffen wurde, deren Hauptaufgabe darin bestand, „Terror gegen Israelis in den von ihnen kontrollierten Gebieten zu verhindern“.

Diese „Sicherheits“-Vereinbarung wurde im September 1995 im Abkommen Oslo II erneuert und erweitert, das in Washington, D.C., gefeiert und vom damaligen Präsidenten Bill Clinton und dem EU-Botschafter, der die Zeremonie leitete, gesegnet wurde. Dabei übertrug das israelische Apartheidregime die „Verantwortung für die öffentliche Ordnung und die innere Sicherheit“ an die palästinensische Polizei in dem sogenannten „Gebiet A“ des Westjordanlands.

Heuchelei der EU und der USA

Die USA und die EU haben diese repressive Truppe finanziert und ausgebildet und tun dies auch weiterhin.

Als Banat 2021 ermordet wurde, bildeten und finanzierten die EU-Ausbilder und Geldgeber der Mörder von Banat „schockiert und traurig“, während das US-Außenministerium erklärte, Washington sei „beunruhigt“: „Wir haben ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Einschränkungen der Palästinensischen Autonomiebehörde bei der Ausübung der Meinungsfreiheit durch Palästinenser und der Schikanierung von Aktivisten und Organisationen der Zivilgesellschaft.“

Dieses Mal zeigten sich weder die USA noch die EU „schockiert“ oder scheinen sich überhaupt „beunruhigt“ über die mörderische Unterdrückung durch die Palästinensische Autonomiebehörde zu zeigen, die sie finanzieren und fordern.

Ein Mann betrachtet ein Haus, das bei gewaltsamen Razzien der Sicherheitskräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde im Flüchtlingslager Dschenin im von Israel besetzten Westjordanland am 8. Januar 2025 zerstört wurde (Raneen Sawafta/Reuters)

Angesichts der Hauptrolle der USA und der EU bei der Beihilfe zum israelischen Völkermord in Gaza scheint es, dass beide Mächte ihre einstige Heuchelei aufgegeben haben.

Während der wochenlangen Belagerung des Flüchtlingslagers Dschenin forderte die Palästinensische Autonomiebehörde mehr US-Gelder, um ihre Söldner für die Unterdrückung des palästinensischen Volkes auszubilden. Mitte Dezember forderte die Palästinensische Autonomiebehörde 680 Millionen US-Dollar, „um die Ausbildung ihrer Spezialeinheiten zu intensivieren und ihre Versorgung mit Munition und gepanzerten Fahrzeugen zu verbessern“.

Wie die Palästinensische Autonomiebehörde zum Vollstrecker Israels im Westjordanland wurde

Lubna Masarwa

Mehr lesen »

In der Zwischenzeit haben die Amerikaner die Israelis unter Druck gesetzt, den Streitkräften der Palästinensischen Autonomiebehörde AK-47, Munition und Panzerwagen zu überlassen, damit diese ihre Unterdrückung fortsetzen können, aber die Israelis haben dies trotz ihrer Unterstützung für die Unterdrückung unnachgiebig abgelehnt.

Seit Beginn der britischen Besatzung Palästinas im Dezember 1917 hat es keinen Mangel an palästinensischen Kollaborateuren mit den ausländischen Besatzern ihres Landes gegeben.

Dies ist kaum eine palästinensische Ausnahme.

Es war die Norm in der gesamten kolonisierten Welt – im Falle der Siedlerkolonien von Neuseeland bis Algerien, Tunesien, Marokko und Kenia sowie in Südafrika, Rhodesien, Namibia, Angola, Mosambik und Indonesien und im Falle der Kolonien und Protektorate in Indien, Korea, Vietnam, Syrien, Irak, Jordanien, Ägypten, den Philippinen, Malaysia und anderen.

Gaza nach der Hamas

Angesichts der anhaltenden Verschärfung des zionistischen Siedlerkolonialismus und des israelischen Völkermords am palästinensischen Volk haben die USA, der Hauptsponsor der israelischen Apartheid und Vernichtung, neu bewertet, wer von den vielen palästinensischen Kollaborateuren, die Israel und den USA ihre Dienste anbieten, am besten geeignet wäre, die Mission der Unterdrückung des palästinensischen Widerstands fortzusetzen.

Diese Neubewertung hat in Kreisen der Palästinensischen Autonomiebehörde für Panik gesorgt, die ihr Bestes tun, um die neue Regierung von Donald Trump zu beeindrucken und zu zeigen, dass sie der Aufgabe gewachsen sind.

Trump hält sich jedoch, wie auch Präsident Joe Biden, noch bedeckt und erwägt andere Pläne, darunter die vollständige Ausschaltung der Palästinensischen Autonomiebehörde zugunsten der Vereinigten Arabischen Emirate und der mit ihnen verbündeten Palästinenser.

Viele innerhalb der PA wetteifern darum, Abbas als bessere Kollaborateure und Vollstrecker der israelischen Apartheid zu ersetzen

Es scheint noch keine endgültige Einigung zwischen den verschiedenen US-Eliten und Entscheidungsträgern darüber zu geben, welche Palästinenser für den Job optimal wären und welches arabische Land oder welche arabischen Länder am besten geeignet wären, ihre Leistung zusammen mit den USA und Israel zu überwachen.

Es gibt viele verfügbare Optionen, von denen einige vorgeschlagen wurden, seit der von den USA unterstützte israelische Völkermord an den Palästinensern in Gaza im Jahr 2023 begann.

Jordanien, Ägypten, Katar, die VAE, sogar Saudi-Arabien und die USA wurden in verschiedenen Plänen als Teil des Teams genannt, das den Gazastreifen mit oder ohne die PA regieren oder zumindest die Regierungsführung finanzieren soll, nachdem die Israelis die Hamas besiegt haben – ein militärisches Ziel, das für das völkermörderische israelische Militär immer illusorischer und weit hergeholter wurde.

Dies wird umso deutlicher, wenn man bedenkt, dass die Trump-Regierung Netanjahu dazu gezwungen hat, ein Waffenstillstandsabkommen mit Israel zu unterzeichnen.

Die Israelis schlugen ihrerseits vor, nach der Hamas als einzige über Gaza zu herrschen und es zu besetzen.

„Bessere Unterdrücker“

Während seiner ersten Amtszeit machte Trump in seinem „Deal des Jahrhunderts“ deutlich, dass es keine Notwendigkeit für eine palästinensische politische Klasse gibt, die als Feigenblatt für die israelische Besatzung dient; alles, was benötigt wird, sind palästinensische Sicherheitskräfte und palästinensische Geschäftsleute.

Nach dem US-israelischen Genozid könnte Trump beschließen, dass es an der Zeit ist, seinen Plan vollständig umzusetzen.

Mahmoud Abbas ist in seiner letzten Rolle als Verräter der palästinensischen Sache

Weiterlesen »

Genau aus diesem Grund befindet sich die politische Klasse der Palästinensischen Autonomiebehörde im Vorfeld seiner zweiten Amtszeit in einem Wettlauf, um sich zu beweisen, bevor sie ein für alle Mal abgewählt wird.

Das ist auch der Grund, warum sich alle ihre Rivalen anstellen, um den USA und Israel ihre Dienste anzubieten, und warum viele innerhalb der Palästinensischen Autonomiebehörde darum wetteifern, Abbas als bessere Kollaborateure und Vollstrecker der israelischen Apartheid zu ersetzen.

Für die palästinensische Business-Klasse, die zu den Hauptnutznießern von Oslo gehört, ging ihr Beitrag zu Israel und israelischen Unternehmen inmitten des andauernden Völkermords wie gewohnt weiter, ebenso wie die Pläne, von einem illusorischen Gaza nach der Hamas zu profitieren, ungeachtet des gerade unterzeichneten Waffenstillstandsabkommens.

Abbas selbst nahm am Treffen des Weltwirtschaftsforums in Saudi-Arabien im April 2024 teil, ebenfalls mitten im Völkermord, um weitere Investitionen im Westjordanland und in einem Gaza nach der Hamas unter dem Joch der israelischen Apartheid sicherzustellen.

Einige der mit Israel, den USA und der PA verbündeten arabischen Länder haben kürzlich geheime Botschaften an die PA geschickt und davor gewarnt, dass ihre repressive Kampagne nach hinten losgehen und zum Sturz der PA selbst führen könnte.

Dieses mögliche Schicksal muss jedoch warten, bis Trump entschieden hat, welche Palästinenser (wenn überhaupt) angesichts der Verfügbarkeit einer Fülle potenzieller Kollaborateure als die besseren Unterdrücker der Palästinenser im Namen des völkermörderischen israelischen Feindes der Palästinenser ausgewählt werden.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University in New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel wurden in ein Dutzend Sprachen übersetzt.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …