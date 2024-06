https://mondoweiss.net/2024/06/the-mainstream-media-is-setting-the-stage-for-an-israeli-war-on-lebanon/





Ein unbelegter Artikel im britischen Telegraph, in dem behauptet wird, die Hisbollah lagere Waffen auf dem Beiruter Flughafen, ist das jüngste Beispiel dafür, dass die Mainstream-Medien die Weichen für einen israelischen Krieg gegen den Libanon stellen.

Die Mainstream-Medien bereiten den Boden für einen israelischen Krieg gegen den Libanon

Von James North

25. Juni 2024



F-15I Ra’am-Kampfflugzeuge der israelischen Luftwaffe, IAF-Geschwader 69 (Foto: Wikimedia)

Der Krieg zwischen Israel und der Hisbollah könnte kurz vor einer dramatischen Eskalation stehen – und die Mainstream-Medien berichten bezeichnenderweise zu wenig und falsch über die wachsende Gefahr.

Ein unverantwortlicher anonymer Artikel auf der Nachrichten-Website des britischen Telegraph weckte sogar Befürchtungen, dass Israel einen Angriff auf den Flughafen von Beirut planen könnte, was gefährliche Schockwellen in der gesamten Region auslösen und möglicherweise den Iran in den Konflikt hineinziehen würde. In der Zwischenzeit würde jedoch ein egoistischer, unehrlicher Benjamin Netanjahu persönlich von einem größeren Krieg profitieren – ein Punkt, den viele Israelis ohne zu zögern ansprechen, den die US-Presse jedoch ignoriert.

Der viel beachtete Artikel vom 23. Juni auf der Website des Telegraph ist eindeutig gefährlich. Darin wird ohne jeden Beweis behauptet, dass die Hisbollah „riesige Mengen iranischer Waffen, Raketen und Sprengstoffe auf dem wichtigsten zivilen Flughafen von Beirut lagert“. Sie berief sich auf anonyme „Informanten“ auf dem Flughafen und schien sogar das israelische Militär mit diesem schüchternen Satz anzustacheln: „Die Enthüllungen werden Befürchtungen wecken, dass der Flughafen Rafic Hariri, der nur vier Meilen vom Stadtzentrum entfernt ist, zu einem militärischen Ziel werden könnte.“

Der Artikel löste einen Sturm von Verurteilungen aus, auch von anderen Journalisten. Abbie Cheeseman, eine ehemalige Telegraph-Reporterin in der Region, sagte, sie habe „letzten Monat aufgehört, für den Telegraph zu arbeiten, und hatte bis zu ihrem heutigen Erscheinen keine Kenntnis von dieser äußerst unverantwortlichen Geschichte.“ Gregg Carlstrom, der Nahost-Korrespondent des konservativen Economist, nannte den Artikel „ein schäbiges Stück politischer Nachrichtenübermittlung“ und fügte hinzu: „Ich würde gerne wissen, wer beim Telegraph beschlossen hat, etwas zu veröffentlichen, das so durchsichtig ist, dass niemand bereit war, seinen Namen zu nennen. … bereit war, seinen Namen dafür herzugeben.“

Bislang scheinen die US-Medien die Geschichte vom Beiruter Flughafen zu ignorieren.

Ansonsten aber verzerrt der amerikanische Mainstream die wachsende Gefahr eines regionalen Krieges. Die Zwischenüberschrift der Washington Post vom 23. Juni ist nur ein Beispiel dafür: „Die Befürchtung wächst, dass die Grenzkonflikte zwischen Israel und der libanesischen militanten Gruppe Hisbollah zu einem totalen Krieg eskalieren und den Nahen Osten verschlingen könnten.“

Die Schlagzeile ist zwar knapp zutreffend, aber irreführend. Diese „Grenzkonflikte“ sind nichts Neues. Sie begannen unmittelbar nach dem 7. Oktober, und seither herrscht ein unruhiger Stillstand. Was sich in den letzten Wochen geändert hat, steht in Absatz 13 des Berichts der Post: Am 11. Juni ermordete Israel Taleb Sami Abdullah, einen hochrangigen Hisbollah-Kommandeur. Ein anderer hochrangiger Hisbollah-Beamter versprach umgehend Vergeltung, „in Härte, Stärke, Quantität und Qualität“. Auch die New York Times widmet Israels provokativem Mord nicht genügend Aufmerksamkeit. Die Zeitung berichtete zwar über die Tötung Abdullahs am Tag des Geschehens, aber in einem längeren Überblick über die zunehmenden Spannungen am 18. Juni wird sein Tod in Absatz 13 versteckt.

National Public Radio war noch schlimmer. Ein Bericht vom 20. Juni enthielt ein Interview mit Jane Arraf, der NPR-Korrespondentin in Beirut – aber sie erklärte nicht ein einziges Mal, dass die Ermordung Abdullahs durch Israel die Kriegsgefahr erhöht hat. Arraf sagte, Hassan Nasrallah, der Hisbollah-Führer, habe am Vortag mehr als eine Stunde lang gesprochen, „in seinen härtesten Bemerkungen seit Beginn des Gaza-Krieges im vergangenen Oktober“. Sie fügte hinzu, Nasrallah habe gesagt, dass die Hisbollah nicht in den Krieg ziehen wolle, aber er habe davor gewarnt, dass die Möglichkeit bestehe, dass die derzeitigen Kämpfe in einen solchen ausarten könnten.

Sicherlich muss der Hisbollah-Führer in dieser Stunde auch die Tötung Abdullahs durch Israel verurteilt haben, die nur neun Tage zuvor stattgefunden hatte – aber Arraf ließ diese Tatsache unerklärlicherweise aus.

Am nächsten Tag brachte NPR einen noch einseitigeren Bericht mit der Überschrift: „Könnte Israels Iron Dome-Raketenabwehrsystem in einem Krieg mit der Hisbollah standhalten?“ Der 4-minütige Bericht klang wie eine Werbung für Iron Dome. Die Implikation war, dass die Hisbollah der potenzielle Angreifer und Israel das unschuldige Opfer war. (Natürlich hat NPR nicht Jane Arraf im Libanon befragt, um herauszufinden, wie sich die Libanesen vor israelischen Raketen und Luftangriffen schützen würden.)

Israels Tötung Abdullahs ist fast eine exakte Wiederholung seiner letzten provokativen Eskalation – die Ermordung eines hochrangigen iranischen Generals aus der Luft am 1. April in Damaskus, die dann das per Telegramm angekündigte Raketensperrfeuer des Irans gegen Israel auslöste.

Warum sollte Israel, das im Gazastreifen feststeckt, noch einmal einen größeren regionalen Krieg riskieren? Darauf gibt es eine Antwort in zwei Wörtern: Benjamin Netanjahu.

Viele Israelis zögern nicht, Netanjahu dafür anzuklagen, dass er sein politisches Überleben über das Wohl des Landes stellt, vor allem weil er im Falle einer Amtsniederlegung wegen Korruption vor Gericht gestellt wird und im Gefängnis landen könnte. Die beiden Mitglieder seines Kriegskabinetts, die ihn vielleicht ein wenig gebremst hätten, haben das Kabinett verlassen, so dass er jetzt von Ministern umgeben ist, die fast genauso verzweifelt an der Macht festhalten wollen wie er selbst. Angehörige der in Gaza gefangen gehaltenen Israelis beschuldigen ihn in wütenden Straßendemonstrationen, sich selbst an die erste Stelle zu setzen; ein amerikanischer Reporter bräuchte nur ein paar von ihnen zu zitieren. Aber die US-Medien sind aus irgendeinem Grund zu zimperlich, um die Wahrheit zu sagen.

