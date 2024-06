https://thecradle.co/articles/journalism-under-fire-jailed-for-exposing-jordan



Die freiberufliche Journalistin Hiba Abu Taha wurde unter dem drakonischen jordanischen Cybercrime-Gesetz für ein Jahr ins Gefängnis gesteckt, weil sie den verdeckten Handel der Regierung mit Israel aufgedeckt hatte. Dies ist ein weiteres Beispiel für das harte Vorgehen des Königreichs gegen Andersdenkende.

Journalismus unter Beschuss: Inhaftiert wegen Enthüllungen über Jordanien

Der Jordanien-Korrespondent von The Cradle

24 JUNI 2024

In Jordanien kann man ins Gefängnis kommen, wenn man bei der Selbstzensur versagt. Buchstäblich.

Die freiberufliche Journalistin Hiba Abu Taha, eine leidenschaftliche jordanische Widerstandsbefürworterin palästinensischer Herkunft, weigerte sich, sich selbst zu zensieren. Am 11. Juni wurde sie vom Amtsgericht in Amman zu einer harten einjährigen Haftstrafe verurteilt, weil sie gegen das im letzten Jahr eingeführte umstrittene Cybercrime-Gesetz des Königreichs verstoßen hatte.

Grund dafür war ein Artikel, den sie für die libanesische Nachrichtenseite Annasher geschrieben hatte und in dem sie „die Rolle Jordaniens bei der Verteidigung der feindlichen Einheit“ kritisierte. Der Artikel wurde am 22. April veröffentlicht, acht Tage nachdem jordanische, US-amerikanische, britische und französische Flugzeuge iranische Drohnen und Raketen über jordanischem Luftraum abgefangen hatten, die auf israelische Ziele gerichtet waren.

Abu Taha wurde jedoch am 13. Mai verhaftet, nachdem Annasher am 28. April ihren Untersuchungsbericht mit dem Titel „Partners in extermination: Jordanische Kapitaleigner am Völkermord in Gaza beteiligt“. Der Zeitpunkt ihrer Verhaftung erweckte den Eindruck, dass sie inhaftiert wurde, weil sie jordanische Unternehmen entlarvte, die Exporte nach Israel transportieren – ein Landkorridor, den Regierungsbeamte inmitten der wachsenden Empörung der Bevölkerung über Ammans fortgesetzte Beziehungen zu Tel Aviv während des Völkermords in Gaza öffentlich zu leugnen versuchten.

Es wird weithin angenommen, dass ihr fast 2.000 Wörter umfassender Untersuchungsbericht, der durch ein 15-minütiges Video mit verdeckt gesammelten Beweisen unterstützt wurde, der wahre Grund für die Anklage der Journalistin war.

Aufdeckung der Täuschung der Regierung über israelische Handelsrouten

In ihrem Bericht beschuldigte Abu Taha Premierminister Bisher Khasawneh und andere Beamte, die Nutzung Jordaniens als Landweg für Exporte der Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain über Saudi-Arabien nach Israel zu verschleiern, um die Blockade der jemenitischen Ansarallah im Roten und Arabischen Meer zu durchbrechen.

Sie zitiert Angestellte von Transport- und Abfertigungsunternehmen in Amman und Aqaba, die ihre Dienste für den Transport von Waren über die nördliche Sheikh-Hussein-Brücke oder den südlichen Wadi-Araba-Übergang anbieten. Sie fuhr fort, die Namen der jordanischen Unternehmen und ihrer einflussreichen Eigentümer zu nennen, die keine Skrupel haben, mit dem Besatzungsstaat Geschäfte zu machen, während dieser sowohl im Gazastreifen als auch im Westjordanland beispiellose Kriegsverbrechen begeht.

Abu Taha identifiziert auch einflussreiche Firmeninhaber, die als Agenten für israelische oder nach Israel gehende Reedereien tätig sind. Unter Berufung auf offizielle Dokumente schreibt sie, dass die jordanischen Exporte nach Israel von 123 Millionen Dollar im Jahr 2022 auf 143 Millionen Dollar im Jahr 2023 gestiegen sind, mit einem monatlichen Rekordhoch von 17 Millionen Dollar im Dezember 2023, einen Monat, nachdem der Jemen begonnen hatte, Frachtschiffe in israelischem Besitz und mit Zielort Israel anzugreifen.

Sie merkt an, dass Khasawneh trotz gerichtlicher Beweise, die „die Existenz der Landbrücke anerkennen“, sowie Videoaufnahmen und Bilder von der Bewegung von Lastwagen am Grenzübergang Sheikh Hussein, darauf beharrte:

Die Landbrücke ist ein Hirngespinst, an dem nichts Wahres dran ist … Die Zahl der Lastwagen, die nach Jordanien ein- und ausreisen, ist zurückgegangen, und was hier vorgebracht wird, ist nichts als Selbstgeißelung.

Abu Taha schildert ihren Austausch mit Regierungssprecher Muhannad Mubaidin, der „diejenigen, die Jordanien beschuldigen“, eine Landbrücke für Israel zu bauen, als „beschämend“ zurückweist.

Sie schreibt, dass er „zunächst versuchte, die Rolle der Regierung in dieser Hinsicht zu leugnen“ und „sogar versuchte, mit dem Finger auf die Händler im Westjordanland zu zeigen, die ihre Kollegen in Jordanien täuschten, indem sie ihnen sagten, die Exporte seien für die Araber“.

Als sie mit den von ihr gefundenen Fakten konfrontiert wurde, verwies Mubaidin sofort auf den Wadi-Araba-Friedensvertrag mit Israel von 1994 und betonte, dass die Regierung den Handel mit dem zionistischen Staat nicht verbieten werde, weil „eine solche Entscheidung populistisch ist und eine bestimmte Partei oder Fraktion beschwichtigt“.

Unterdessen erklärte der Sprecher des Handelsministeriums, Yanal Barmawi, gegenüber Abu Taha, dass er von der „Exportfrage“ nichts wisse und dass „der private Sektor es wissen würde“. Sie schreibt, dass die offiziellen Dementis und die Beschuldigung des Privatsektors, der ohne staatliche Genehmigung nicht tätig werden kann, „bestätigen, dass die Behörden versuchen, die jordanische Straße einzudämmen“.

Stellungnahme Staatsanwaltschaft

Trotz der Strenge ihres Untersuchungsberichts wurde Abu Taha für ihren Meinungsartikel vom 22. April strafrechtlich verfolgt. Nidal Mansour, Mitbegründer des Zentrums zur Verteidigung der Freiheit von Journalisten (CDFJ), stellte fest, dass Abu Taha auf der Grundlage des restriktiven Gesetzes über Cyberkriminalität verurteilt wurde, das kurz vor dem 7. Oktober 2023 in Kraft getreten war.

Die Medienkommission, eine von der Regierung kontrollierte Aufsichtsbehörde, reichte eine Klage gegen sie ein und beschuldigte sie der „Aufwiegelung und Zwietracht unter den Mitgliedern der Gemeinschaft“, der „Bedrohung des Gemeinschaftsfriedens“, der „Anstiftung zur Gewalt“ und der „Verbreitung falscher Nachrichten“ über elektronische Medien.

Abu Tahas Artikel beschuldigte Jordanien unter anderem des „Verrats“, weil es die iranischen Vergeltungsschläge gegen Israel abgefangen und den US-amerikanischen, britischen und französischen Streitkräften zur Verteidigung des Besatzungsstaates im Land freie Hand gelassen habe.

Das Komitee zum Schutz von Journalisten (Committee to Protect Journalists, CPJ) zitiert den Medienbeauftragten Bashir al-Momani mit den Worten, Abu Tahas Artikel enthalte „schwere Beleidigungen gegen die Institutionen des jordanischen Staates, Aufwiegelung gegen die Positionen des Staates und Schüren von Zwietracht unter den Teilen des Volkes“, was, so fügte er hinzu, „ihre strafrechtliche Verfolgung erforderlich macht“.

Laut einer Erklärung des CDFJ wurde Abu Taha aufgrund der Artikel 15 und 17 des 40 Artikel umfassenden Gesetzes über Cyberkriminalität vom August 2023 verurteilt. Artikel 15 besagt:

Wer vorsätzlich Daten oder Informationen über ein Informationsnetzwerk, eine Informationstechnologie, ein Informationssystem, eine Website oder soziale Medienplattformen sendet, weiterleitet oder veröffentlicht, die gefälschte Nachrichten enthalten, die auf die nationale Sicherheit und den Frieden der Gemeinschaft abzielen, oder eine Person diffamiert, verleumdet oder verächtlich macht, wird mit einer Freiheitsstrafe von mindestens drei Monaten oder einer Geldstrafe von mindestens 5.000 Dinar und höchstens 20.000 Dinar oder mit beiden Strafen bestraft.

Artikel 15 gibt dem Staatsanwalt auch das Recht, rechtliche Schritte einzuleiten, „ohne dass eine Beschwerde eingereicht oder ein persönliches Recht geltend gemacht werden muss, wenn sie sich gegen eine Behörde des Staates, offizielle Stellen oder öffentliche Verwaltungen richtet“, was bedeutet, dass Abu Taha auch dann hätte bestraft werden können, wenn die Medienkommission keine Beschwerde eingereicht hätte.

Das Gericht berief sich auch auf Artikel 17, um sie zu einer einjährigen Haftstrafe zu verurteilen. Dieser besagt Folgendes:

Wer vorsätzlich ein Informationsnetz, eine Informationstechnologie, ein Informationssystem, eine Website oder eine Plattform für soziale Medien nutzt, um etwas zu verbreiten, das geeignet ist, Rassismus oder Aufruhr zu schüren, den sozialen Frieden zu stören, zu Hass aufzustacheln, zu Gewalt aufzurufen oder diese zu rechtfertigen oder Religionen zu beleidigen, wird mit einer Freiheitsstrafe von einem bis drei Jahren oder einer Geldstrafe von mindestens 5.000 Dinar und höchstens 20.000 Dinar oder mit beiden Strafen bestraft.

Drakonische Gesetze und rechtliche Anfechtungen

Abu Tahas Meinungsbeitrag in Annasher entsprach zweifellos nicht der Selbstzensur, die Amman im Laufe der Jahrzehnte durch eine Reihe von restriktiven Presse- und Mediengesetzen erfolgreich durchgesetzt hat.

Mansour erklärt gegenüber The Cradle, dass die Presse- und Veröffentlichungsgesetze mit der Entwicklung der Informationstechnologie immer drakonischer geworden sind, angefangen bei den restriktiven Gesetzen für die unabhängige Wochenpresse in den 1990er Jahren über Online-Nachrichtenseiten in den frühen 2000er Jahren bis hin zu den sozialen Medien mit dem jüngsten „fließenden“ Cybercrime-Gesetz, das jede Form der freien Meinungsäußerung auf diesen Plattformen wirksam unterdrücken könnte.

Er stellt fest, dass Abu Tahas Anwalt, Rami Odatallah, der von der linksgerichteten jordanischen Partei der Volkseinheit (einem Ableger der Volksfront für die Befreiung Palästinas) ernannt wurde, mehr Erfahrung in der Verteidigung politischer Aktivisten als von Journalisten hat.

Abu Taha ist kein Mitglied der politischen Partei. Dennoch stand sie zu ihrem Schicksal und prangerte ihre Verhaftung und Verurteilung an und forderte ihre Freilassung sowie die anderer Aktivisten, die „schikaniert und verhaftet“ wurden, weil sie den Widerstand gegen Israel online oder auf der Straße unterstützt hatten.

Mansour teilte mit, dass die CDFJ plant, einen auf das Cybercrime-Gesetz spezialisierten Anwalt zu beauftragen, um gegen ihr Urteil Berufung einzulegen, das seine Organisation als „zutiefst besorgniserregend“ bezeichnete und forderte, „die Haft in Fällen, die mit der Veröffentlichung und der freien Meinungsäußerung zusammenhängen, im Einklang mit den internationalen Menschenrechtsstandards abzuschaffen“.

Bedenken hinsichtlich der Pressefreiheit

Abu Tahas Verhaftung und Verurteilung lenkte die Aufmerksamkeit auf das harte Vorgehen Jordaniens gegen Journalisten und zu Recht erzürnte Aktivisten durch die Anwendung des Gesetzes über Cyberkriminalität.

Reporter ohne Grenzen (RSF) erklärte in einer Erklärung, Abu Taha sei: „Er ist der erste Journalist in Jordanien, der auf der Grundlage des drakonischen Cybercrime-Gesetzes des Landes, das die RSF bereits vor seiner Verabschiedung im vergangenen Jahr angeprangert hatte, zu einer Haftstrafe verurteilt wurde.“

Jonathan Dagher, Leiter der RSF-Abteilung für den Nahen Osten, sagte:

Eine Gefängnisstrafe für einen Journalisten ist ein Skandal in Jordanien, einem der wenigen Länder in der Region, in dem keine Reporter hinter Gittern sitzen. Diese Verurteilung stellt einen großen Rückschlag für die Pressefreiheit im Königreich dar und bedroht nicht nur die Sicherheit von Hiba Abu Taha, sondern auch die Sicherheit aller Reporter. Die RSF hat bereits vor den Gefahren des neuen Gesetzes über Cyberkriminalität gewarnt. Es muss sofort aufgehoben werden, und die Verurteilung von Hiba Abu Taha muss rückgängig gemacht werden.

Die RSF warnte, dass „Jordanien seit Dezember 2023 einen Anstieg der Schikanen gegen Journalisten, einschließlich Verhaftungen, Zensur und Einschüchterung, erlebt hat. Zu den Zielpersonen gehörten Journalisten, die über Demonstrationen zur Unterstützung des Gazastreifens berichteten oder Informationen über die Beziehungen zwischen Jordanien und Israel preisgaben.

Die Sichtweise der Verteidigerin

Die Strafverteidigerin Hala Ahed sagt, es lägen keine Zahlen über die Zahl der Aktivisten vor, die seit der israelischen Aggression gegen den Gazastreifen im Oktober auf der Grundlage dieses Gesetzes verhaftet worden seien, aber allein ihre Kanzlei betreue 20 Klienten, die sie pro bono verteidige.

Sie erklärt gegenüber The Cradle, dass selbst dann, wenn die Behörden oder Gerichte die Angeklagten nach ihrer Verhaftung, die oft bis zu einer Woche hinter Gittern dauert, gegen Kaution freilassen, die bloße Existenz des Cybercrime-Gesetzes als Abschreckung und rechtliches Einschüchterungsinstrument wirkt, das darauf abzielt, die freie Meinungsäußerung und das Recht auf Protest zu ersticken.

Journalisten sagen, dass die Behörden an Abu Taha „ein Exempel statuieren“ wollen, weil das Gericht den wiederholten Antrag ihres Anwalts auf Freilassung gegen Kaution seit ihrer Verhaftung abgelehnt und sie innerhalb eines Monats zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt hat.

Die Behörden, so fügen sie hinzu, wollen eine klare Botschaft aussenden, dass jeder, ob Journalist oder nicht, der es wagt, die schamlose offizielle Linie der USA, die sich gegen den mit dem Iran verbündeten Widerstand richtet, öffentlich in Frage zu stellen, im Gefängnis landen wird, sei es durch das Gesetz über Cyberkriminalität oder ein anderes.

Frühere Verhaftungen und Widerstände

Abu Taha ist keine Unbekannte in Sachen Verfolgung. Sie wurde verhaftet, nachdem sie am 8. August letzten Jahres zu einer dreimonatigen Haftstrafe verurteilt worden war, nur wenige Tage vor Inkrafttreten des Gesetzes über Cyberkriminalität und Monate vor Beginn der Operation Al-Aqsa-Flut.

Sie wurde wegen „Verleumdung einer offiziellen Stelle“ angeklagt, weil sie in einem Facebook-Posting König Abdallah II. der Normalisierung mit Israel bezichtigte und ein bearbeitetes Bild des Monarchen mit einer israelischen Flagge während der israelischen Siedlerinvasionen in die Al-Aqsa-Moschee einfügte – die wie alle muslimischen und christlichen heiligen Stätten in Jerusalem unter jordanischer haschemitischer Obhut stehen soll. Abu Taha wurde ein paar Tage später freigelassen, nachdem sie gegen das Urteil Berufung eingelegt hatte.

Am 11. August 2023 postete sie auf ihrer Facebook-Seite ein Bild von sich, auf dem sie mit geschlossenen Augen lächelt und schrieb, sie träume „von einer Realität ohne Normalisierung mit dem Feind und ohne Verrat durch den kleinsten an den höchsten Staatsbeamten“.

Da das Gericht „die Normalisierung mit dem zionistischen Gebilde als Anklage betrachtet, fordere ich die strafrechtliche Verfolgung aller Normalisierer, die an der Spitze des Premierministeriums stehen und das Land regieren, anstatt mich zu verfolgen, weil ich die Normalisierung mit dem historischen Feind der Nation ablehne und kritisiere!“

Die Journalistin fügte im selben Post hinzu, dass „Einschränkungen und Gefängniszellen uns nicht einschüchtern“ und „wir werden weiterhin die Normalisierung ohne Ausnahme kritisieren und verurteilen.“

Sie schloss ihre Botschaft mit: „Genug der Unterdrückung und Brutalität mit dem Schwert des Kriegsrechts und lasst die Inhaftierten frei.“

