Die Medien verwirren uns – sogar in Bezug auf die „Geiseln“

Von Jonathan Cook

19. Oktober 2024

Die Medien lassen uns nicht im Stich. Journalismus ist nicht das, wofür die Medien da sind. Sie sind Propagandisten für ihre Regierungen. Und ihre Regierungen ermöglichen einen Völkermord

In den sozialen Medien hat @zei_squirrel einen weiteren seiner hervorragenden Threads über den Einsatz irreführender Sprache durch die westlichen Medien, um die Meinung der Leser über die Ereignisse im Gazastreifen im vergangenen Jahr zu manipulieren.

Diesmal ist er empört darüber, wie die Nachrichtenagentur Associated Press (AP) in ihrer Berichterstattung betont, dass angeblich nicht zwischen palästinensischen „Militanten“ und „Zivilisten“ in der offiziellen Zahl der Todesopfer in Gaza unterschieden wurde – was in jedem Fall eine massive Unterzahl ist –, um die israelische Behauptung zu untermauern, dass es sich bei den meisten Toten in Gaza wahrscheinlich um „böse Hamas-Mitglieder“ handelt.

Er bezeichnet dies zu Recht als „Genozid-Waschung“.

Ich möchte jedoch auf einen ähnlichen Punkt in der Sprache der westlichen Medien eingehen, den er hier nicht anspricht, der aber ebenso irreführend ist und das von ihm untersuchte Problem noch verschärft.

Die Doppelmoral sollte offensichtlich sein. Während AP und andere Medien darauf bedacht sind, bei den palästinensischen Opfern einen Unterschied zwischen Zivilisten und Militanten zu machen, um den Eindruck zu erwecken, dass ein erheblicher Teil der Toten tatsächlich Militante sind, tun sie genau das Gegenteil, wenn sie über die Israelis berichten, die von der Hamas während ihres Angriffs auf Israel am 7. Oktober 2023 nach Gaza verschleppt wurden.

Dieser Punkt wird durch diesen Absatz veranschaulicht, der aus dem Beitrag von @zei_squirrel stammt:

Die Hamas wird erneut zitiert, am 7. Oktober 250 Israelis „entführt“ zu haben. Diese Israelis werden immer als „Geiseln“ bezeichnet. Wir wissen jedoch, dass ein erheblicher Teil von ihnen tatsächlich Soldaten waren – Soldaten, die an diesem Tag von Militärstützpunkten verschleppt wurden, die eine brutale Besatzung und eine 17-jährige Belagerung von Gaza im mittelalterlichen Stil durchgesetzt haben. Keiner dieser Soldaten wurde „entführt“. Sie wurden „gefangen genommen“.

In den Medien hat sich niemand auch nur im Geringsten bemüht, in der Berichterstattung zwischen den an diesem Tag entführten israelischen Zivilisten und israelischen Soldaten zu unterscheiden. Allen Israelis, die am 7. Oktober nach Gaza gebracht wurden, wurde durch die Verwendung des Wortes „entführt“ automatisch der Status von Zivilisten zuerkannt, obwohl wir wissen, dass dies nicht der Fall ist – bei weitem nicht.

Ebenso wenig wurde versucht zu erklären, dass die von der Hamas freigelassenen Israelis Zivilisten waren, im Gegensatz zu vielen derjenigen, die noch immer in Gaza festgehalten werden – vermutlich, weil die Hamas es vorgezogen hat, Soldaten als Hauptverhandlungsgrundlage in Verhandlungen einzusetzen, anstatt Zivilisten.

Worüber verhandelt die Hamas, abgesehen von einem Waffenstillstand? Über die Rückkehr vieler Tausender Palästinenser, die wirklich entführt wurden – verschleppt in israelische Folterlager wie Sde Teiman.

(Zur Erinnerung: Die Besetzung der palästinensischen Gebiete durch Israel wurde vom Internationalen Gerichtshof, dem höchsten Gericht der Welt, für illegal erklärt. Nach internationalem Recht ist Israel zweifellos der Aggressor. Die Hamas hat am 7. Oktober nicht „damit angefangen“. Israel hat mit seiner illegalen Besetzung seit Jahrzehnten „damit angefangen“. Die Richter erkannten an, dass die Palästinenser das Recht haben, sich mit Gewalt gegen ihre Besetzung zu wehren, um sich zu befreien. Ja, wenn die Hamas israelische Zivilisten ins Visier nimmt, begeht sie ein Kriegsverbrechen. Aber Israel, als der unbestreitbare Aggressor, ist nicht in der Position, in den besetzten Gebieten als irgendeine Art von Gesetzeshüter aufzutreten.

Warum also versäumen es die Medien, in ihrer Berichterstattung den Unterschied zwischen „entführten“ israelischen Zivilisten und „gefangenen“ israelischen Soldaten zu beachten? Weil die Sprache stark beeinflusst, wie wir emotional auf Nachrichtenereignisse reagieren.

Wenn die meisten der verbliebenen Israelis in Gaza tatsächlich Soldaten und keine Zivilisten sind, könnte die westliche Öffentlichkeit dem Argument, dass das Massaker an den Palästinensern, die Zerstörung ihrer Häuser und Infrastruktur und ihr Hungertod notwendig sind, um die Rückkehr der Israelis zu sichern, noch weniger zugänglich sein. Sie könnten stattdessen darauf bestehen, dass ihre Regierungen aufhören, den Völkermord Israels zu unterstützen, und einen Waffenstillstand durchsetzen.

Genau das will Israel nicht. Genau das wollen die westlichen Regierungen nicht. Und genau das wollen die westlichen Medien nicht.

Deshalb bemühen sich die Medien nicht, herauszufinden, wie viele der Israelis in Gaza tatsächlich Soldaten sind. Selbst der Vorschlag, dass sie die Pflicht hätten, dies herauszufinden, würde sie empören. Sie würden dies als Rechtfertigung für „Terrorismus“ betrachten.

Während die Medien also darauf bestehen, zwischen palästinensischen Zivilisten und Militanten, zwischen Frauen und Kindern auf der einen Seite und Männern auf der anderen Seite zu unterscheiden (als ob jeder Mann in Gaza ein Kämpfer und damit ein legitimes Ziel wäre), bezeichnen sie alle in Gaza festgehaltenen Israelis weiterhin als „entführt“, als Zivilisten.

Die Medien lassen uns nicht im Stich. Dafür sind sie da. Sie sind keine Journalisten. Sie sind Propagandisten für ihre Regierungen. Und ihre Regierungen ermöglichen einen Völkermord.

ÜBER JONATHAN COOK

Jonathan Cook ist ein in Nazareth ansässiger Journalist und Gewinner des Martha Gellhorn Special Prize for Journalism [MEHR]

