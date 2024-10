https://www.middleeasteye.net/news/israel-strikes-beit-lahiya-kills-palestinians



Krieg im Gazastreifen: Bei israelischem Angriff auf Beit Lahiya sterben mindestens 73 Palästinenser

Israelische Luftangriffe zielen auf dicht besiedelte Wohnanlage im Norden der Stadt Gaza und töten und verwunden zahlreiche Menschen

Leichen werden vor dem Kamal-Adwan-Krankenhaus im Norden des Gazastreifens gesehen, nachdem bei einem israelischen Angriff auf die Stadt Beit Lahiya zahlreiche Palästinenser getötet wurden (Bildschirmfoto/X)

Von MEE-Mitarbeitern

Veröffentlicht am: 19. Oktober 2024

Bei einem Angriff der israelischen Streitkräfte auf Beit Lahiya, eine Stadt im Norden des Gazastreifens, wurden am Samstagabend nach Angaben des Medienbüros der Enklave mindestens 73 Palästinenser getötet.

Mehr als 100 weitere wurden verwundet und mehrere Personen werden vermisst.

Israelische Luftangriffe trafen ein mehrstöckiges Gebäude und beschädigten eine Reihe von Häusern in der Nähe, berichteten Sanitäter im Gazastreifen.

Das staatliche Medienbüro gab an, dass israelische Streitkräfte überfüllte Wohngebiete in Beit Lahiya bombardiert hätten, und fügte hinzu, dass sich unter den Opfern auch Frauen und Kinder befänden.

„Dies ist ein Krieg des Völkermords und der ethnischen Säuberung. Die Besatzungsmacht hat in Beit Lahiya ein schreckliches Massaker angerichtet“, so das Medienbüro.

Der Angriff erschütterte den gesamten westlichen Teil der Stadt und Gebäude stürzten ein, während sich Menschen darin aufhielten, berichtete Al Jazeera. Die Bewohner wurden nicht gewarnt, ihre Häuser zu verlassen.

Viele Menschen wurden unter den Trümmern begraben, und Sanitäter und Zivilschutzteams konnten das Gebiet aufgrund der Intensität der israelischen Bombardierung nicht sofort erreichen.

Hossam Abu Safia, der Direktor des Kamal-Adwan-Krankenhauses in Beit Lahiya, sagte, dass viele der bei dem Angriff Verwundeten aufgrund eines gravierenden Mangels an Ressourcen, medizinischer Versorgung und Fachpersonal in der Einrichtung gestorben seien.

Er fügte hinzu, dass Dutzende unter den Trümmern vermisst würden und „aufgrund des Mangels an Ressourcen und anhaltender Streiks“ nicht gerettet werden könnten.

Die israelische Belagerung von Dschabalija geht in den 15. Tag

Am Samstag zuvor hatten israelische Streitkräfte das ebenfalls in Beit Lahia gelegene Indonesische Krankenhaus umstellt und beschossen.

Laut dem palästinensischen Gesundheitsministerium nahmen die israelischen Streitkräfte die oberen Stockwerke ins Visier, in denen sich über 40 Patienten und medizinisches Personal befanden.

Marwan Sultan, Direktor des Indonesischen Krankenhauses, sagte: „Israelische Panzer haben das Krankenhaus vollständig umstellt, die Stromversorgung unterbrochen und das Krankenhaus mit Artillerie beschossen, wobei sie das zweite und dritte Stockwerk ins Visier nahmen.“

Der Angriff am Samstag erfolgte, als die vollständige Belagerung des Flüchtlingslagers Jabalia im Norden des Gazastreifens durch Israel in den 15. Tag ging. In dieser Zeit sind keine Lebensmittel oder sauberes Wasser im Lager angekommen.

Mohammed al-Hajjar, Korrespondent von Middle East Eye in Gaza, berichtete, dass das israelische Militär in Jabalia „jeden Ort ins Visier genommen hat, an dem Bewegung festgestellt wurde“. Er fügte hinzu, dass viele Menschen in ihren Häusern gefangen seien und unter Hunger und Durst litten.

Im Süden der Enklave warfen israelische Flugzeuge Flugblätter ab, auf denen ein Bild des getöteten Hamas-Führers Yahya Sinwar zu sehen war, begleitet von der Botschaft: „Die Hamas wird Gaza nicht länger regieren.“

In Anlehnung an eine Erklärung von Premierminister Benjamin Netanjahu, nachdem israelische Streitkräfte Sinwar Anfang dieser Woche in Rafah getötet hatten, lautete der Inhalt der Flugblätter: “Wer seine Waffen niederlegt und die Geiseln ausliefert, darf gehen und in Frieden leben.“

Bei einem israelischen Angriff auf die Asmaa-Schule im Flüchtlingslager al-Shati in Gaza-Stadt wurden sieben Palästinenser getötet. Die Schule, die der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) angegliedert ist, wurde als Zufluchtsort für vertriebene Palästinenser genutzt.

In Israel flog eine vom Libanon aus gestartete Drohne 70 km weit, um Netanyahus Haus in Caesarea im Norden des Landes zu treffen.

Der Premierminister und seine Familie waren nach Angaben seines Büros nicht in Caesarea. Die israelische Armee berichtete, dass es keine Opfer gegeben habe.

Unterdessen wurde eine Person getötet und mindestens 14 weitere verletzt, nachdem die Hisbollah eine Reihe von Raketenangriffen auf Nordisrael gestartet hatte.

In der libanesischen Hauptstadt zielten israelische Luftangriffe am Samstag zum ersten Mal seit Mittwoch auf die südlichen Vororte, ein Gebiet, das umgangssprachlich als Dahiyeh bekannt ist.

