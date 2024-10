https://www.caitlinjohnst.one/p/the-media-when-idf-soldiers-get-killed



Die Medien: Wenn IDF-Soldaten getötet werden vs. wenn ein Krankenhauspatient in Gaza bei lebendigem Leib verbrannt wird

Von Caitlin Johnstone

15. Oktober 2024

Nichts veranschaulicht das Fehlverhalten der Massenmedien so sehr wie der enorme Unterschied zwischen der Berichterstattung über die Tötung von vier 19-jährigen IDF-Soldaten durch die Hisbollah und dem völligen Desinteresse an einem 19-jährigen Krankenhauspatienten, der von der IDF in Gaza bei lebendigem Leib verbrannt wurde.

Am Montag erschien in Sky News eine schockierende Schlagzeile mit der Aufschrift: „Israel nennt die Namen der bei einem Drohnenangriff der Hisbollah getöteten Teenager-Soldaten – als ‚23 Tote‘ beim Schulstreik in Gaza.“ Sie beginnt mit dem noch schrecklicheren Absatz: „Israel hat die vier jugendlichen Opfer eines Drohnenangriffs der Hisbollah auf eine Militärbasis benannt – während bei einem Angriff auf eine Schule im Zentrum von Gaza Berichten zufolge mindestens 23 Menschen getötet wurden.“

Beachten Sie die Anführungszeichen und die passive Sprache, die Sky verwendet, wenn es um „23 Tote“ geht, und die Art und Weise, wie diese aktiven Kämpfer als unschuldige kleine Kinder dargestellt werden, die die „Opfer“ eines grundlosen Angriffs waren, der sie „getötet“ hat. Die Morde in Gaza werden von der Mainstream-Presse immer als „Todesfälle“ dargestellt, die passiv geschehen, und immer in einer zweifelhaften Sprache wie „Berichten zufolge“ und „laut dem von der Hamas geführten Gesundheitsministerium“ formuliert, während Israelis immer „Opfer“ sind, die „getötet“ werden.

https://x.com/miqdaad/status/1845798617463894200

Die propagandistische Verwendung von Sprache durch die westlichen Medien, um Israel in einem wohlwollenden Licht und Palästinenser in einem wenig wohlwollenden Licht darzustellen, ist weit verbreitet und wurde ausführlich dokumentiert. Bereits im Januar veröffentlichte The Intercept eine Studie, die zeigt, dass Medien wie die New York Times, die Washington Post und die Los Angeles Times die Tötung von Israelis am 7. Oktober mit einer völlig anderen Sprache beschrieben haben als die Tötung von Palästinensern in den darauffolgenden Monaten, wobei sie bei ersteren durchweg aufrührerische Worte wie „Schlachten“, „schrecklich“ und „Massaker“ verwendeten, bei letzteren jedoch nie. Ein weiterer Bericht von The Intercept vom vergangenen April hat gezeigt, dass dies kein Zufall ist. Ein durchgesickertes internes Memo der New York Times enthüllt, dass die Mitarbeiter des Senders ausdrückliche Anweisungen erhalten haben, bestimmte Formulierungen zu vermeiden, die den israelischen Informationsinteressen schaden.

Schauen Sie sich an, wie Sky News die im Kampf getöteten bewaffneten israelischen Soldaten benennt, indem sie sie als unschuldige kleine Babys darstellt, die von Monstern abgeschlachtet wurden, und stellen Sie dies der Tatsache gegenüber, dass der Name Sha’ban al-Dalou nirgendwo in der Mainstream-Presse auftaucht.

Sha’ban al-Dalou war ebenfalls 19 Jahre alt, als er starb, aber im Gegensatz zu diesen israelischen Soldaten war er ein Zivilist, der in einem Krankenhausbett lag, und er starb einen viel schmerzhafteren und schrecklicheren Tod als sie.

Wenn Sie in letzter Zeit in den sozialen Medien unterwegs waren, haben Sie vielleicht das herzzerreißende Video gesehen, in dem al-Dalou nach einem israelischen Luftangriff auf das Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus in einem Krankenhausbett verbrannte, während er noch an seine Infusion angeschlossen war, und in einem lodernden Inferno verzweifelt um Hilfe schrie.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels taucht der Name al-Dalou in keinem der Artikel, die ich in Google News finden kann, genau einmal auf, und dieser stammt von Middle East Eye.

https://x.com/AbubakerAbedW/status/1845903370118185355

Der Artikel von Middle East Eye lautet wie folgt:

„Sha’ban al-Dalou, ein 19-jähriger Student der Softwaretechnik an der Al-Azhar-Universität in Gaza und ein Auswendigler des Korans, wurde bei lebendigem Leib verbrannt, nachdem ein israelischer Luftangriff das Al-Aqsa-Krankenhaus getroffen hatte, bei dem drei weitere Menschen getötet wurden.

„Sha’ban, der letztes Jahr gewaltsam vertrieben wurde, nachdem israelische Streitkräfte sein Haus zerstört hatten, hatte gerade erst im September 2023 sein Universitätsstudium begonnen.

„Letzte Woche überlebte Sha’ban wie durch ein Wunder einen israelischen Angriff auf eine Moschee, bei dem 20 Menschen ums Leben kamen.

„Sha’ban und seine Mutter kamen bei einem Brand ums Leben, nachdem Israel das Krankenhaus angegriffen hatte, das das Zeltlager für vertriebene Zivilisten in Gaza umfasste.“

In allen Erwähnungen, die ich in der Mainstream-Presse über den Tod von al-Dalou finden kann, wird er nicht namentlich genannt, sondern nur als „Mann“ oder „Person“ (nicht als „Teenager“) bezeichnet, der bei einem Brand ums Leben kam.

„Videos vom Tatort scheinen zu zeigen, wie ein Mann bei lebendigem Leib verbrannte, während die Umstehenden nur zusehen konnten„, berichtet die Washington Post.

„In mehreren Videos, die in den sozialen Medien geteilt und von NBC News verifiziert wurden, ist mindestens eine Person zu sehen, die ihre Hände aus den Flammen streckt, während sie bei lebendigem Leib verbrannt wird“, berichtet NBC News.

Im Gegensatz dazu liest Sky News in seinem Beitrag über ihren Tod die Namen der vier IDF-Soldaten mit feierlicher Ehrfurcht vor und betont wiederholt, dass „alle vier erst 19 Jahre alt waren“.

Sky News, das Rupert Murdoch 2018 an Comcast verkauft hat, hat in den letzten Tagen Überstunden gemacht, um die steigende Kriminalität in Israel in ein positives Licht zu rücken. In seinem Bericht am Sonntagabend über den Angriff der Hisbollah, bei dem die vier Soldaten getötet wurden, wurde während des gesamten Abschnitts nicht ein einziges Mal erwähnt, dass der Angriff auf eine Militärbasis verübt wurde, sodass beim Publikum der Eindruck entstand, die Hisbollah habe ein israelisches Einkaufszentrum oder etwas in der Art angegriffen. Ein Bericht von Sky News über die Reaktion Londons auf die iranischen Raketenangriffe auf Israel geriet unter Beschuss, weil er ein Foto des brennenden medizinischen Zentrums in Gaza, in dem al-Dalou getötet wurde, als Titelbild verwendete, was den Eindruck erweckte, dass das brennende Gebäude vom Iran und nicht von Israel verursacht wurde.

Die massive Diskrepanz zwischen der Art und Weise, wie die Mainstream-Presse über israelische Todesfälle im Vergleich zu palästinensischen Todesfällen berichtet, ist ein Beweis dafür, dass die Mainstream-Presse ein Propagandainstrument für das zentralisierte Machtbündnis der USA ist. Aber es ist auch ein Beweis dafür, dass Palästinenser von der westlichen politischen Medienklasse nicht als Menschen angesehen werden.

Wie die libanesische Schriftstellerin Lina Mounzer kürzlich schrieb: „Wenn man irgendeinen Araber fragt, was die schmerzhafteste Erkenntnis des letzten Jahres war, dann ist es diese: dass wir das Ausmaß unserer Entmenschlichung in einem solchen Maße entdeckt haben, dass es unmöglich ist, in der Welt auf die gleiche Weise zu funktionieren.“

https://x.com/SanaSaeed/status/1845961706540794295

Wie Aaron Bushnell sagte, bevor er selbst verbrannte: „Das hat unsere herrschende Klasse als normal festgelegt.“

