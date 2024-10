https://redflag.org.au/article/how-iran-became-western-enemy-number-one



Wie der Iran zum Feind Nummer eins des Westens wurde

Von Chloe Rafferty

15. Oktober 2024

Der von den USA unterstützte Völkermord Israels in Palästina hat den Nahen Osten nun an den Rand einer regionalen Katastrophe gebracht. Wenn man jedoch im Westen eine Zeitung aufschlägt, liest man, dass die einzige Atommacht im Nahen Osten Opfer der Aggression ihrer Nachbarn ist, darunter eines, in das sie gerade zum vierten Mal einmarschiert ist. Und während Israel nichts anderes tut, als sich zu „verteidigen“, wird sein regionaler Rivale Iran als Feind Nummer eins dargestellt.

Die Ironie dabei ist, dass der Iran einst ein wichtiger Verbündeter der USA im Nahen Osten war. Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war ein goldenes Zeitalter des US-amerikanischen Einflusses im Iran, in dem die Kontrolle über die Ölquellen des Iran von den Briten auf das US-Imperium überging.

1953 unterstützten die USA einen Putsch gegen den progressiven nationalistischen Premierminister Mohammad Mosaddegh, um die Verstaatlichung der iranischen Ölfelder zu verhindern. Im folgenden Jahrzehnt wurde der Iran zunehmend autoritär. Der antikommunistische und prowestliche König, oder Schah, war ein willkommener Freund der USA in einer Zeit, in der der panarabische Nationalismus die Interessen der USA in den arabischen Staaten bedrohte.

1979 wurde der verhasste Schah durch eine Revolution gestürzt. Die Revolution, die Arbeitern, Frauen und unterdrückten Minderheiten die Möglichkeit der Befreiung eröffnet hatte, wurde letztendlich von den Geistlichen gekapert, die einen neuen autoritären Staat, die Islamische Republik, errichteten. Im Gegensatz zur vorherigen Autokratie verbündete sich dieses Regime nicht mit dem US-Imperialismus, sondern präsentierte sich als unnachgiebig feindlich gegenüber dem Einfluss der USA im Nahen Osten.

Die antiwestliche Haltung des Iran hat einem ansonsten verhassten Regime zu einem gewissen Maß an Popularität verholfen. Und das ist kein Wunder, wenn man bedenkt, dass die USA seit langem der größte Verursacher von Gewalt und Instabilität im Nahen Osten sind.

Als rivalisierende kapitalistische Macht hat der Iran von der Anti-US-Stimmung und den strategischen Fehlern der USA in der Region profitiert, insbesondere während des „Krieges gegen den Terror“. Der größte Rivale des Iran, der irakische Diktator Saddam Hussein, wurde 2003 von den USA entmachtet, und der Iran konnte das Machtvakuum ausnutzen, das entstand, als die USA sich als unfähig erwiesen, eine pro-westliche Regierung einzusetzen.

Der regionale Einfluss des Iran wurde auch durch die Niederlage Israels im Libanon durch die Hisbollah, eine unabhängige Miliz, die strategisch mit dem Iran verbündet ist, nach der Invasion Israels im Jahr 2006 gestärkt. Im Zuge der Revolutionen des Arabischen Frühlings im Jahr 2011 führte der Iran auch militärische Interventionen durch, um den syrischen Diktator Baschar al-Assad mit Unterstützung der Hisbollah zu stützen, und sponserte die Huthis im Jemen gegen lokale Kräfte und eine von Saudi-Arabien geführte Koalition von Golfstaaten.

Der erneute Einfluss des Iran stellt den US-Imperialismus vor ein strategisches Dilemma. In den letzten 15 Jahren gab es in der herrschenden Klasse der USA eine Debatte darüber, ob Konfrontation oder Eindämmung der beste Ansatz ist. Das 2015 unterzeichnete Atomabkommen mit dem Iran unter Obama war eine pragmatische Reaktion auf das Scheitern der US-Besetzungen im Nahen Osten. Das Abkommen zielte darauf ab, die überwältigende militärische Überlegenheit und Abschreckung der USA durch eine teilweise Lockerung der Sanktionen gegen den Iran auszugleichen, im Gegenzug für die Verpflichtung, das iranische Atomwaffenprogramm zu beenden. Die Motivation für das Abkommen war kaum friedensorientiert: Obama versuchte, offene Fragen im Nahen Osten zu klären, um einen „Schwenk nach Asien“ besser durchführen zu können und sich auf einen Krieg mit China vorzubereiten.

In den darauffolgenden Jahren kündigte Trump das Atomabkommen und ließ 2020 den iranischen General Qasem Soleimani ermorden. Abgesehen davon, dass sie ihren Verbündeten Israel mit Waffen beliefern und immer härtere Sanktionen gegen die iranische Wirtschaft verhängen, haben die USA keine kohärente Strategie, um den Iran zu konfrontieren oder einzudämmen.

An anti-iranischen Falken mangelt es in den USA heute nicht. Auf die Frage in einem Interview mit 60 Minutes, welches Land der „größte Gegner“ der USA sei, antwortete die Präsidentschaftskandidatin der Demokratischen Partei, Kamala Harris, dass der Iran die „offensichtliche“ Antwort sei. Bei einer Wahlkampfveranstaltung in North Carolina ermutigte Donald Trump Israel, iranisches Territorium anzugreifen, um „zuerst das Atomprogramm zu treffen und sich später um den Rest zu kümmern“.

Und obwohl es in der US-Elite zweifellos Meinungsverschiedenheiten über israelische Angriffe auf den Iran gibt – z. B. darüber, ob man die Ölinfrastruktur nicht treffen sollte, was zu einer Destabilisierung der Ölpreise führen könnte, und ob man Angriffe auf Nuklearanlagen vermeiden sollte –, werden die USA Israel unterstützen, wenn es sich für einen Angriff entscheidet.

Es ist absurd, heute zu behaupten, wie es so viele in Israel und im Westen tun, dass der Iran eine existenzielle Bedrohung für Israel darstellt. Das Gegenteil ist der Fall. Israel war noch nie so sicher wie heute. Die Golfstaaten haben ihre Beziehungen nahezu normalisiert, Ägypten hält an der barbarischen Blockade des Rafah-Übergangs nach Gaza fest und Jordanien schießt iranische Raketen ab, um Israel zu verteidigen. Israel hingegen stellt eine existenzielle Bedrohung für jeden Nachbarn dar, der sich im Widerspruch zum US-Imperialismus befindet.

Ein Vergleich ihrer militärischen Kapazitäten und Sicherheitsbündnisse zeigt eine krasse Kluft zwischen ihnen. Israel ist eine reiche, mit Atomwaffen ausgerüstete Macht mit der Unterstützung des US-Imperialismus und gibt fast dreimal so viel aus wie das jährliche Militärbudget des Iran. Der Iran ist eine relativ schwache Macht, die unter der Last der lähmenden US-Sanktionen ächzt. Dies ist nicht der Zusammenstoß zweier vergleichbarer Mächte, sondern ein Versuch, die vollständige Dominanz der USA und Israels im Nahen Osten durchzusetzen, was entschieden abgelehnt werden sollte. Sollte es zu einem Krieg zwischen Israel, das von den USA unterstützt wird, und dem Iran kommen, sollten Sozialisten für eine Niederlage Israels eintreten.

Die iranische Regierung ist ein autoritäres kapitalistisches Regime, das seine eigene Bevölkerung brutal unterdrückt. Feindseligkeit von Seiten der USA und Israels macht es nicht fortschrittlich. Die regierungsfeindlichen Proteste und Streiks, die die Bewegung „Women, Life, Freedom“ im Jahr 2022 begleiteten, waren eine positive Entwicklung, die Solidarität erforderte. Die Ablehnung eines Angriffs auf den Iran und der Wunsch, Israel eine vernichtende Niederlage zu bereiten, bedeutet nicht, dass man das iranische Regime politisch unterstützt, genauso wie die Ablehnung der Invasion des Irak im Jahr 2003 nicht bedeutet, dass man Saddam Hussein unterstützt.

Damals wie heute haben Antikriegsaktivisten im Westen die Verantwortung, die Lügen zurückzuweisen und die Scheinheiligkeit Israels und der Kriege des Westens – aktuelle und angedrohte – im Nahen Osten aufzudecken.

Übersetzt mit Deepl.com

