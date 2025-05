https://overton-magazin.de/kolumnen/dagdelen-direkt/die-menschen-in-gaza-duerfen-nicht-vergessen-werden/



Die Menschen in Gaza dürfen nicht vergessen werden

Die Berichterstattung der Mainstreammedien über den Gaza-Krieg wirkt, als wären die Menschen in Gaza schlicht in Vergessenheit geraten. Dabei vergeht kein Tag, an dem die israelische Armee nicht weitere Zivilisten tötet.

Und die Lage spitzt sich immer weiter zu. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) berichtet, dass „sämtliche Lebensmittelvorräte für Familien im Gazastreifen aufgebraucht“ sind (25. April 2025). Damit müssen die Suppenküchen der Vereinten Nationen schließen. Bereits am 31. März „mussten alle 25 vom WFP unterstützten Bäckereien schließen, da Weizenmehl und Brennstoff zum Kochen aufgebraucht waren“, so das WFP. Ursache ist, dass „seit über sieben Wochen … keine humanitären und kommerziellen Lieferungen mehr in den Gazastreifen gelangt“ sind, „da alle wichtigen Grenzübergänge geschlossen bleiben“.

Verantwortlich für diese Maßnahme ist die in Teilen rechtsextreme israelische Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Die israelische Regierung setzt nach der Tötung von über 50.000 Palästinensern, 70 Prozent davon Frauen und Kinder, auf Hunger als Waffe, um den Gaza-Streifen gemeinsam mit den USA ethnisch zu säubern. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International wirft Israel bereits in ihrem Jahresbericht für das Jahr 2024 vor, einen „Völkermord“ im Gaza-Streifen zu begehen und kritisiert in diesem Zusammenhang deutsche Waffenexporte.

Und was macht die kommende Bundesregierung?

Im Westjordanland, so Amnesty, habe Israel 2024 „das System der Apartheid und rechtswidrigen Besatzung weiterhin gewaltsam“ durchgesetzt. „Willkürliche Inhaftierungen, rechtswidrige Tötungen und staatlich unterstützte Angriffe israelischer Siedlerinnen und Siedler auf palästinensische Zivilpersonen“ hätten im vergangenen Jahr stark zugenommen. Obwohl UN-Experten gefordert hatten die Lieferung von Waffen nach Israel auszusetzen, sei Deutschland dieser Forderung nicht nachgekommen. Stattdessen habe Deutschland weiter Waffen an Israel und in weitere Länder geliefert, in denen „ein erhebliches Risiko bestand, dass die Waffen für schwere völkerrechtliche Verstöße eingesetzt werden bzw. solchen Verstößen Vorschub leisten könnten.“ Amnesty fordert deshalb ein Ende dieser „unverantwortlichen Rüstungsexporte.“ Weiterlesen bei overton-magazin.de

