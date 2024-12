https://www.palestinechronicle.com/the-minefields-of-lebanon-resistance-roundup-day-429/



Die Minenfelder im Libanon – Zusammenfassung des Widerstands – Tag 429

8. Dezember 2024

Ein Al-Qassam-Hinterhalt in Gaza. (Foto: Videoaufnahme)

Von Mitarbeitern der Palestina Chronicle

Bei einer Operation gelang es den Qassam-Brigaden nach eigenen Angaben, „eine zionistische Ingenieursgruppe“ in einen Hinterhalt zu locken.

Unbeeindruckt von den Umwälzungen in Syrien und den seismischen Veränderungen im gesamten Nahen Osten bleibt der palästinensische Widerstand in Gaza entschlossen und konzentriert sich auf ein einziges Ziel: den Sieg über die israelische Besatzungsarmee im Gazastreifen.

Eine Erklärung des Widerstands nach der anderen wird über Telegram übermittelt.

In einer Operation erklärten die Qassam-Brigaden, dass es ihren Kämpfern gelungen sei, „eine zionistische Ingenieurseinheit“ in einen Hinterhalt im Viertel Al-Jeneina östlich von Rafah zu locken, das in den letzten Wochen zu einem Friedhof für viele israelische Soldaten geworden ist.

Die Truppe bestand aus einem gepanzerten Mannschaftstransportwagen und einem Merkava-Panzer. Der Widerstand benutzte die Waffen seiner Wahl, eine Yassin-105 für den einen und einen Shuath-Sprengsatz für den anderen.

Die israelische Armee hat ihrerseits die Tötung eines Zugführers des 46. Bataillons der 401. gepanzerten Brigade zugegeben.

Im Libanon meldete die israelische Armee ebenfalls einen „schwierigen Zwischenfall“, bei dem eine Gruppe von Soldaten in ein Minenfeld gelaufen ist, das zuvor von der libanesischen Hisbollah-Gruppe angelegt worden war.

Die israelische Armee hat zugegeben, dass ein Soldat getötet wurde, zwei schwer verletzt wurden und mehrere andere verschiedene Arten von Verletzungen erlitten.

Nachstehend finden Sie die jüngsten Erklärungen der beiden wichtigsten Widerstandskräfte im Gazastreifen und der libanesischen Widerstandsbewegung Hisbollah.

Die Erklärungen wurden über ihre Telegram-Kanäle übermittelt und werden hier in ihrer ursprünglichen Form veröffentlicht.

Al-Qassam-Brigaden (Hamas)

„Wir haben am gestrigen Samstagnachmittag einen zionistischen Mannschaftstransporter mit einem Shuath-Sprengsatz zerstört und die Besatzung des Transporters in der Nähe der Universität im Stadtteil Al-Jeneina östlich von Rafah-Stadt im Süden des Gazastreifens getötet und verwundet. Der Feind gab den Tod eines der Offiziere als Ergebnis der Operation bekannt.

„Zu den Einzelheiten der Operation:. Unseren Kämpfern gelang es, einen zionistischen Techniktrupp, bestehend aus einem gepanzerten Mannschaftswagen und einem Merkava-Panzer, in der Nähe der Universitätskreuzung im Stadtteil Al-Jeneina östlich von Rafah-Stadt im südlichen Gazastreifen in einen Hinterhalt zu locken und mit zwei Al-Yassin 105-Granaten und einem Shuath-Sprengsatz zu beschießen. Unsere Kämpfer überwachten die Landung des Hubschraubers zur Evakuierung.

„Die Al-Qassam-Brigaden beschossen einen zionistischen Merkava 4-Panzer mit einer Al-Yassin 105-Granate im Al-Daq’a-Viertel in der Nähe von Al-Fakhoura im Lager Jabaliya im Norden des Gazastreifens.

Al-Quds-Brigaden

„Wir haben mit Mörsergranaten die Ansammlung von Fahrzeugen und Soldaten des zionistischen Feindes bombardiert, die in die Nähe des Al-Shaer-Einkaufszentrums im Viertel Al-Jeneina östlich von Rafah-Stadt eingedrungen waren. Unsere Kämpfer entdeckten die Rettungskräfte, die unter schwerem Feuerschutz zu dem Ort eilten.“

(The Palestina Chronicle)

Übersetzt mit Deepl.com

