„Historischer Tag“ – Netanjahu verkündet ‚Zusammenbruch‘ des Syrien-Grenzabkommens

8. Dezember 2024

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu kündigt bei einem Besuch an der Grenze zu Syrien den Zusammenbruch des Grenzabkommens an. (Foto: Videomitschnitt)

Von Mitarbeitern der Palestina Chronicle

Netanjahu erklärte, dass die mit dem Truppenentflechtungsabkommen von 1974 eingerichtete Pufferzone nicht mehr in Kraft ist.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärte am Sonntag, dass das von den Vereinten Nationen überwachte Rückzugsabkommen von 1974, mit dem eine entmilitarisierte Pufferzone zwischen Israel und Syrien eingerichtet wurde, „zusammengebrochen“ sei.

Bei einem Besuch auf dem Berg Bental in den israelisch annektierten Golanhöhen erklärte Netanjahu: „Dies ist ein historischer Tag in der Geschichte des Nahen Ostens. Das Assad-Regime ist ein zentrales Glied in Irans Achse des Bösen – dieses Regime ist gestürzt.“

Nach Angaben der Times of Israel führte der israelische Premierminister den Sturz der Regierung von Bashar al-Assad auf die Schläge gegen den Iran und die Hisbollah zurück, die er als die wichtigsten Unterstützer des Regimes bezeichnete.

„Dies ist eine direkte Folge der Schläge, die wir dem Iran und der Hisbollah, den Hauptunterstützern des Assad-Regimes, zugefügt haben“, erklärte Netanjahu Berichten zufolge und bezog sich dabei auf den 14-monatigen Konflikt mit den iranischen Verbündeten in der Region seit dem 7. Oktober letzten Jahres.

Netanjahu erklärte, dass die Pufferzone, die durch das Abkommen über die Trennung der Streitkräfte im Jahr 1974 eingerichtet wurde, nicht mehr in Betrieb ist, da „die syrischen Soldaten ihre Stellungen aufgegeben haben“.

Er teilte außerdem mit, dass er zusammen mit dem israelischen Verteidigungsminister Israel Katz die israelische Armee angewiesen habe, die Pufferzone zu besetzen, um zu verhindern, dass feindliche Kräfte an der Grenze Israels Fuß fassen.

Luftangriff auf Damaskus

Unterdessen haben die israelischen Luftangriffe in Syrien zugenommen.

Nach Angaben des israelischen Rundfunks (KAN) griff Israel am Sonntag das wissenschaftliche Forschungszentrum auf dem Sicherheitsplatz von Damaskus an, eine Einrichtung, die Berichten zufolge Programme für chemische Waffen und ballistische Raketen verwaltet.

Weitere Luftangriffe trafen das Mezzeh-Viertel in der syrischen Hauptstadt, während Al-Jazeera berichtete, dass nach Explosionen auf dem Sicherheitsplatz Brände in der Nähe des ehemaligen Generalstabsgebäudes ausgebrochen seien.

Quellen zufolge zielten mindestens sechs Angriffe auf den wichtigsten Luftwaffenstützpunkt nördlich von Sweida, auf dem sich ein großer Vorrat an Raketen und Granaten befindet, die von den syrischen Streitkräften zurückgelassen wurden.

KAN bestätigte unter Berufung auf eine Sicherheitsquelle Angriffe auf Waffendepots in Südsyrien und in der Nähe des Flughafens von Damaskus, da man befürchtete, dass die Waffen in die Hände von Kämpfern fallen könnten.

Der derzeitige Konflikt in Syrien, der von der HTS und anderen von der Türkei unterstützten Kämpfern angeführt wird, begann am 27. November mit Angriffen auf Aleppo im Norden. Anschließend nahmen die Kämpfer Hama und Homs ein, bevor sie auf Damaskus vorrückten.

Israel hat den größten Teil der Golanhöhen während des Sechs-Tage-Krieges 1967 illegal besetzt und das Gebiet später annektiert, was von der internationalen Gemeinschaft nie anerkannt wurde.

Die United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF) patrouilliert seit 1974 in der Pufferzone zwischen den von Israel und Syrien kontrollierten Gebieten.

(PC, Agenturen)

Übersetzt mit Deepl.com

