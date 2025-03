https://strategic-culture.su/news/2025/03/14/the-minsk-agreements-and-why-they-failed/



Die Minsker Abkommen und warum sie gescheitert sind

Ian Proud

14. März 2025

Die Minsker Abkommen scheiterten, weil es in der Ukraine politisch zu schwierig war, dem Donbas einen Sonderstatus zu gewähren.

Die Minsker Abkommen scheiterten, weil es in der Ukraine politisch zu schwierig war, dem Donbas einen Sonderstatus zu gewähren. Und weil die Sanktionspolitik gegen Russland sowohl von der Einhaltung der Abkommen abschreckte als auch aktiv Anreize für die Nichteinhaltung durch die Ukraine schuf. Die Behauptung, Russland habe die Minsker Abkommen gebrochen, ist vorsätzlich ungenau.

Die Minsker Vereinbarungen beziehen sich auf drei Pakete von Friedensvorschlägen zwischen Juni 2014 und Februar 2015, die in der Unterzeichnung des zweiten Minsker Abkommens, allgemein bekannt als Minsk 2, gipfelten. Sie hatten mehrere Ziele, darunter die Beendigung der Kämpfe, die Beschränkung des Einsatzes schwerer Waffen durch beide Seiten und die Sicherung der ukrainischen Grenze. Entscheidend war, dass alle drei Vorschläge darauf abzielten, die territoriale Integrität der Ukraine zu wahren, indem den separatistischen Oblasten Lugansk und Donezk eine Form der Dezentralisierung oder ein Sonderstatus angeboten wurde.

Es ist wichtig, von vornherein festzuhalten, dass die Grundlage für die Minsker Vereinbarungen von der ukrainischen Seite initiiert wurde. Nachdem es im Februar 2014 nach der Absetzung des ehemaligen Präsidenten Janukowitsch zu Gewalt im Donbas gekommen war, organisierten die Separatistenführer in Lugansk und Donezk am 11. Mai Referenden, die zugunsten der Selbstverwaltung ausfielen.

Diese Referenden stimmten für eine Abspaltung von Kiew, wurden jedoch als illegitim kritisiert. Am 21. Juni legte der damalige Präsident Petro Poroschenko jedoch einen Friedensplan vor, der die Schaffung einer militärischen Pufferzone auf beiden Seiten der Kontaktlinie, die Wiederherstellung der öffentlichen Dienste in Donezk und Lugansk sowie eine Amnestie für Separatisten, die zu den Waffen gegriffen hatten, vorsah. Entscheidend war, dass er die Idee vorbrachte, den beiden Oblasten, aus denen der Donbas besteht, eine Art Sonderstatus anzubieten.

Dieses Angebot wurde von russischer Seite begrüßt, aber das ukrainische Militär intensivierte daraufhin seine sogenannte Anti-Terror-Operation, um Städte in Lugansk und Donezk zu erobern, die von den Separatisten besetzt worden waren.

Anfang Juli berichtete die OSZE-Beobachtermission über eine verstärkte Militäroperation der Ukraine gegen die Separatisten. Am 5. Juli berichtete die OSZE erstmals über den Tod von Zivilisten durch Militäroperationen, darunter auch der Tod eines fünfjährigen Mädchens. Am 6. Juli hatten die ukrainischen Streitkräfte die Städte Slowjansk und Kramatorsk zurückerobert. Sie näherten sich der Stadt Donezk und es kam zu heftigen Kämpfen um den Flughafen, der zerstört wurde. Anschließend kommt es zu Kämpfen in den Außenbezirken von Lugansk.

Mitte Juli wird schweres militärisches Gerät aus Russland in den Donbas gebracht, um die Separatisten zu versorgen. Am 17. Juli wird der Flug MH17 bei heftigen Kämpfen abgeschossen, wobei alle 298 Personen an Bord ums Leben kommen.

Während dieser Zeit wird die Militäroperation der Ukraine mit kaum nachlassender Intensität fortgesetzt. Ärzte in Lugansk melden 250 Tote und 850 Verletzte, darunter auch Zivilisten, im Juni und Juli 2014. Die OSZE-Mission verlässt Lugansk am 21. Juli aufgrund des heftigen Beschusses der Stadt durch die ukrainische Armee. Saporischschja fällt am 22. Juli dem Vormarsch der ukrainischen Armee zum Opfer. Am 29. Juli feuern ukrainische Truppen an einem Kontrollpunkt Warnschüsse auf ein OSZE-Fahrzeug in Lugansk ab.

An diesem Tag verkündet Poroschenko eine 20 km lange Waffenruhe, um den Zugang zum Absturzort von MH17 zu ermöglichen, der aufgrund der andauernden Militäroperationen nicht zugänglich war. Anfang August berichten die Behörden von Lugansk, dass die Bürger in dem betroffenen Gebiet keine ukrainischen Staatsgehälter und -renten mehr erhalten. Die Ukraine setzt nun Militärflugzeuge für Angriffe auf Ziele in städtischen Gebieten ein und zerstört die Stromversorgung in Lugansk. Am 10. August schlägt der Anführer der sogenannten Volksrepublik Donezk einen Waffenstillstand vor, um eine humanitäre Katastrophe zu verhindern. Der Beschuss städtischer Gebiete durch die ukrainische Seite hält an, wobei es Berichte über Tote und Verletzte unter der Zivilbevölkerung gibt.

Am 16. August versucht die OSZE, Berichte über russische Militärkonvois, die in den Donbas vordringen, zu bestätigen. Die Wasserversorgung von Donezk ist durch den Beschuss der ukrainischen Seite beeinträchtigt und es werden weitere zivile Opfer gemeldet. Gegen Ende August berichtet die OSZE über Menschenrechtsverletzungen durch das ultranationalistische ukrainische Aidar-Bataillon. Amnesty International berichtet später, dass Aidar weit verbreitete Menschenrechtsverletzungen begangen hat, darunter Entführungen, rechtswidrige Inhaftierungen, Misshandlungen, Diebstahl, Erpressung und mögliche Hinrichtungen, von denen einige angeblich Kriegsverbrechen darstellen. Am 26. August gibt es Berichte, dass ukrainisches Personal Mitglieder der Ukrainischen Orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats misshandelt.

Ende August werden Stadtgebiete in Lugansk und Donezk fast täglich beschossen, die Grundversorgung ist unterbrochen und der Zugang zu Lebensmitteln eingeschränkt. Am 29. August umzingelt die ukrainische Armee die Stadt Ilowaisk mit dem Befehl – laut BBC – die dortigen Separatisten „auszulöschen“. Allerdings haben vermutlich russische Truppenverbände die ukrainischen Truppen umzingelt, die die Stadt umzingeln. Bis zu 400 ukrainische Soldaten werden bei dem anschließenden Feuergefecht getötet, als sie versuchen zu fliehen.

Während es Anzeichen dafür gibt, dass die russische Armee eine direktere Rolle in dem Konflikt spielt, wird das erste Minsker Abkommen am 5. September unterzeichnet. Es enthält ähnliche Bestimmungen wie Poroschenkos früherer Friedensplan, darunter die Dezentralisierung der Macht, eine Amnestie für Separatisten und einen integrativen „nationalen Dialog“.

Die Kontaktlinie zwischen den ukrainischen Streitkräften und den von Separatisten kontrollierten Teilen des Donbass bleibt in den kommenden Monaten weitgehend unverändert. Es kommt jedoch wiederholt zu Verstößen gegen den Waffenstillstand und zu Opfern auf beiden Seiten, darunter auch zivile Opfer in den Separatistengebieten. Anfang 2015 helfen russische Wagner-Truppen bei der Schließung einer Lücke entlang der Frontlinie bei Debalzewe, einem kleinen Verkehrsknotenpunkt, in einer blutigen Schlacht, die mehrere Wochen dauert.

Dies veranlasst die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und den französischen Präsidenten François Hollande, sich direkt an der Vermittlung zu beteiligen. Sie treffen sich am 14./15. Februar 2015 in Minsk mit den Präsidenten Poroschenko und Putin, was zur Unterzeichnung des zweiten Minsker Abkommens führt, das oft als Minsk 2 bezeichnet wird. Zwei Tage später billigt der UN-Sicherheitsrat einstimmig das Minsk-2-Abkommen.

Dieses zweite Minsker Abkommen ähnelt den vorherigen Abkommen, enthält jedoch auf russisches Drängen hin eine ausführlichere Formulierung zur Notwendigkeit der Dezentralisierung im Donbass, unter anderem durch die Schaffung einer neuen ukrainischen Verfassung. Die Klauseln 4, 8, 9, 11 und 12 enthalten detaillierte Bestimmungen über die Abfolge der Dezentralisierung und die Wiederherstellung der Grenze zwischen der Ukraine und Russland.

Aus den Kontakten der britischen Botschaft mit russischen Beamten geht hervor, dass auf russischer Seite kein Wunsch besteht, den Donbass zu annektieren. Während der sieben Jahre bis zum Beginn des Krieges in der Ukraine im Februar 2022 spricht Präsident Putin oft darüber, dass die ukrainische Seite ihren Verpflichtungen zur Dezentralisierung im Rahmen des Minsk-II-Abkommens nachkommen muss.

Doch die Ukrainer kommen ihren Verpflichtungen nicht nach. Am 16. September 2014, nach der Unterzeichnung des ersten Minsker Abkommens, wurde in der Ukraine erstmals ein Gesetz über den Sonderstatus verabschiedet. Es wurde mit einer knappen Mehrheit von vier Stimmen angenommen. Die versprochenen Wahlen im Donbas wurden nicht abgehalten und die Gesetze stießen sofort auf Widerstand. Es wird schnell klar, dass in der Ukraine wenig politischer Wille besteht, den Sonderstatus im Donbas voranzutreiben, und dies wird zu einem ständigen Thema. Die Verlesung des Gesetzes über den Sonderstatus in der Werchowna Rada im Jahr 2017 führt zu Ausschreitungen und Straßenprotesten in Kiew. Als der neu gewählte Präsident Selenskyj 2019 die Verabschiedung eines Dezentralisierungsgesetzes vorschlägt, sieht er sich öffentlichen Protesten nationalistischer Elemente in Kiew und anderswo ausgesetzt. Nur drei Wochen vor Ausbruch des Krieges erklärt der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba in einem Presseinterview, dass es niemals einen Sonderstatus für den Donbass geben werde.

Im gleichen Zeitraum waren die Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland jedoch an die vollständige Umsetzung des Minsker Abkommens geknüpft worden. Russland war an den meisten Klauseln des Minsker Abkommens nicht beteiligt, das von der ukrainischen Politik im Donbas abhing. Daher war Russland aufgrund von Entscheidungen, die in der Ukraine getroffen wurden, an Sanktionen gebunden, was ukrainische Maßnahmen untergrub. Klare Maßnahmen zur Umsetzung des Versprechens der Dezentralisierung in Donezk und Lugansk hätten zu einem weit verbreiteten innenpolitischen Widerstand in der Ukraine geführt und gleichzeitig Russland Sanktionserleichterungen gebracht. Das lag weder im Interesse von Poroschenko noch von Selenskyj. Dass Minsk nicht umgesetzt wurde, wurde auch von den Regierungen der USA und des Vereinigten Königreichs gebilligt, die an der Darstellung festhielten, dass Russland die volle Verantwortung für die Umsetzung von Minsk trage. Die Darstellung, dass Russland Minsk nicht eingehalten habe, ist auch heute noch in der Berichterstattung der westlichen Mainstream-Medien über den Ukraine-Krieg im Zusammenhang mit den Bemühungen der USA um Friedensverhandlungen weit verbreitet. Dies ist vorsätzlich ungenau.

Eine Liste von Maßnahmen zur Erfüllung des Minsker Abkommens, 15. Februar 2015

1. Sofortige und umfassende Waffenruhe in bestimmten Gebieten der ukrainischen Regionen Donezk und Lugansk und deren strikte Umsetzung ab dem 15. Februar 2015, 12 Uhr Ortszeit.

Rückzug aller schweren Waffen durch beide Seiten in gleichem Abstand, um eine Sicherheitszone von mindestens 50 km Breite für die Artilleriesysteme mit einem Kaliber von 100 und mehr, eine Sicherheitszone von 70 km Breite für MLRS und 140 km Breite für MLRS Tornado-S, Uragan, Smerch und taktische Raketensysteme (Tochka, Tochka U) zu schaffen: – für die ukrainischen Truppen: ab der De-facto-Kontaktlinie; – für die bewaffneten Formationen aus bestimmten Gebieten der Regionen Donezk und Lugansk in der Ukraine: ab der Kontaktlinie gemäß dem Minsker Memorandum vom 19. September 2014; Der Abzug der schweren Waffen gemäß den oben genannten Bestimmungen soll spätestens am zweiten Tag des Waffenstillstands beginnen und innerhalb von 14 Tagen abgeschlossen sein. Der Prozess wird von der OSZE erleichtert und von der Trilateralen Kontaktgruppe unterstützt. Gewährleistung einer wirksamen Überwachung und Überprüfung der Waffenruhe und des Abzugs schwerer Waffen durch die OSZE ab dem ersten Tag des Abzugs unter Einsatz aller erforderlichen technischen Ausrüstung, einschließlich Satelliten, Drohnen, Radargeräte usw. Am ersten Tag des Abzugs einen Dialog über die Modalitäten der Kommunalwahlen gemäß der ukrainischen Gesetzgebung und dem ukrainischen Gesetz „Über die vorläufige lokale Selbstverwaltungsordnung in bestimmten Gebieten der Regionen Donezk und Lugansk“ sowie über die künftige Regelung für diese Gebiete auf der Grundlage dieses Gesetzes einleiten. Unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Unterzeichnung dieses Dokuments, eine Resolution des ukrainischen Parlaments verabschieden, in der das Gebiet festgelegt wird, das gemäß dem ukrainischen Gesetz „Über die vorläufige Selbstverwaltungsordnung in bestimmten Gebieten der Regionen Donezk und Lugansk“ eine Sonderregelung genießt, und zwar auf der Grundlage des Minsker Memorandums vom 19. September 2014. Gewährleistung von Begnadigung und Amnestie durch Verabschiedung eines Gesetzes, das die Strafverfolgung und Bestrafung von Personen im Zusammenhang mit den Ereignissen in bestimmten Gebieten der Regionen Donezk und Lugansk in der Ukraine verbietet. Gewährleistung der Freilassung und des Austauschs aller Geiseln und unrechtmäßig inhaftierten Personen nach dem Prinzip „alle für alle“. Dieser Prozess muss spätestens am fünften Tag nach dem Abzug abgeschlossen sein. Gewährleistung eines sicheren Zugangs, einer sicheren Lieferung, Lagerung und Verteilung humanitärer Hilfe an Bedürftige auf der Grundlage eines internationalen Mechanismus. Festlegung der Modalitäten für die vollständige Wiederaufnahme der sozioökonomischen Beziehungen, einschließlich Sozialtransfers wie Rentenzahlungen und andere Zahlungen (Einkommen und Einnahmen, rechtzeitige Zahlung aller Versorgungsrechnungen, Wiedereinführung der Besteuerung innerhalb des Rechtsrahmens der Ukraine). Zu diesem Zweck soll die Ukraine die Kontrolle über den Teil ihres Bankensystems in den vom Konflikt betroffenen Gebieten wiedererlangen und möglicherweise ein internationaler Mechanismus zur Erleichterung solcher Überweisungen eingerichtet werden. Wiederherstellung der vollen Kontrolle der Staatsgrenze durch die Regierung der Ukraine im gesamten Konfliktgebiet, beginnend am Tag 1 nach den Kommunalwahlen und endend nach der umfassenden politischen Lösung (Kommunalwahlen in bestimmten Gebieten der Regionen Donezk und Lugansk auf der Grundlage des ukrainischen Gesetzes und der Verfassungsreform) bis Ende 2015 abgeschlossen sein, vorausgesetzt, dass Absatz 11 in Absprache mit und nach Zustimmung von Vertretern bestimmter Gebiete der Regionen Donezk und Lugansk im Rahmen der Trilateralen Kontaktgruppe umgesetzt wurde. Rückzug aller ausländischen bewaffneten Verbände, militärischen Ausrüstung sowie Söldner aus dem Hoheitsgebiet der Ukraine unter Beobachtung der OSZE. Entwaffnung aller illegalen Gruppen. Durchführung einer Verfassungsreform in der Ukraine mit Inkrafttreten einer neuen Verfassung bis Ende 2015, die Dezentralisierung als Schlüsselelement vorsieht (einschließlich eines Verweises auf die Besonderheiten bestimmter Gebiete in den Regionen Donezk und Lugansk, die mit den Vertretern dieser Gebiete vereinbart wurden), sowie die Verabschiedung einer dauerhaften Gesetzgebung über den Sonderstatus bestimmter Gebiete der Regionen Donezk und Lugansk in Übereinstimmung mit den in der Fußnote dargelegten Maßnahmen bis Ende 2015. Auf der Grundlage des ukrainischen Gesetzes „Über die vorläufige lokale Selbstverwaltung in bestimmten Gebieten der Regionen Donezk und Lugansk“ werden Fragen im Zusammenhang mit Kommunalwahlen mit Vertretern bestimmter Gebiete der Regionen Donezk und Lugansk im Rahmen der Trilateralen Kontaktgruppe erörtert und vereinbart. Die Wahlen werden im Einklang mit den einschlägigen OSZE-Standards abgehalten und von der OSZE/dem BDIMR überwacht. Intensivierung des Beitrags der Trilateralen Kontaktgruppe, unter anderem durch die Einrichtung von Arbeitsgruppen zur Umsetzung relevanter Aspekte der Minsker Vereinbarungen. Diese werden die Zusammensetzung der Trilateralen Kontaktgruppe widerspiegeln.

