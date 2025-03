https://english.almayadeen.net/news/politics/european-union-to-take-4-russian-nationals-off-sanctions-lis



Europäische Union streicht 4 russische Staatsbürger von Sanktionsliste

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Nachrichten-Websites

14. März 2025

Die Entscheidung der EU folgt auf die Drohungen Ungarns, die Verlängerung der Sanktionen zu blockieren, die eine einstimmige Zustimmung erfordern.

Die Europäische Union plant, vier russische Staatsbürger von ihrer Sanktionsliste zu streichen, nachdem Ungarn damit gedroht hatte, die Verlängerung der Beschränkungen für Tausende von Personen zu blockieren, wie die Financial Times berichtet, die Beamte zitierte, die über die Entscheidung informiert wurden.

Auf Ersuchen Ungarns soll Brüssel Gulbahor Ismailova, die Schwester des usbekisch-russischen Milliardärs Alisher Usmanov, zusammen mit dem russischen Oligarchen Viatcheslav Moshe Kantor und dem russischen Politiker Mikhail Degtyaryov von der Sanktionsliste streichen, wie drei Beamte bestätigten, die am Samstag mit der Financial Times sprachen.

Der russische Geschäftsmann Vladimir Rashevsky wird ebenfalls von der Liste gestrichen, aber dies war eine Forderung aller europäischen Länder aus rechtlichen Gründen, fügten zwei der Beamten hinzu.

Unterdessen wurde der Hauptantrag Budapests, den Oligarchen Mikhail Fridman und seinen langjährigen Geschäftspartner Petr Aven von der Sanktionsliste zu streichen, nicht genehmigt.

Die Sanktionen der Europäischen Union gegen etwa 2.400 russische und belarussische Persönlichkeiten sollten am Samstag auslaufen.

Diese Maßnahmen, die Reisebeschränkungen und das Einfrieren von Vermögenswerten umfassen, müssen alle sechs Monate einstimmig von allen 27 EU-Mitgliedstaaten verlängert werden, wodurch Budapest ein Vetorecht über ihre Fortsetzung erhält.

Ungarn signalisiert seine Absichten

Ungarn hat seinen Widerstand gegen die Verlängerung der Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland signalisiert, nachdem es sich geweigert hatte, eine gemeinsame Erklärung zu unterstützen, die auf einer EU-Dringlichkeitssitzung am 6. März angenommen wurde, wie aus einem Bericht von Euractiv hervorgeht.

Ungarns Position zur Verlängerung der Sanktionen ist nach wie vor eng mit seinen anhaltenden Bedenken hinsichtlich der Energiesicherheit verbunden. Außenminister Peter Szijjarto betonte, dass die Haltung Budapests von Zusicherungen geprägt sein wird, die den kontinuierlichen Fluss der russischen Energieversorgung sicherstellen.

„Ungarn wird am 10. März entscheiden, ob es einer Verlängerung der Sanktionen gegen Einzelpersonen und Organisationen aus Russland und Weißrussland zustimmt, nachdem es eine Antwort von der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas auf ein Schreiben erhalten hat, in dem Verstöße gegen die Energiesicherheitsgarantien für Budapest dargelegt wurden“, erklärte der ungarische Außenminister.

Budapest hat sich gegen die Haltung der Europäischen Union zum Krieg in der Ukraine ausgesprochen und stattdessen Verhandlungen mit Moskau gefordert, um den Krieg zu beenden und die Wiederaufnahme der russischen Gasimporte zu fördern.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban forderte die Europäische Union auf, direkte Gespräche mit Russland aufzunehmen, um den Krieg in der Ukraine zu beenden, und erklärte sich in einem Brief, der am 1. März von AFP erhalten wurde, gegen die Zustimmung des Blocks zu den Konflikten.

In einem Brief an Antonio Costa, den Präsidenten des EU-Rates, erklärte Orban: „Ich bin davon überzeugt, dass die Europäische Union – nach dem Vorbild der Vereinigten Staaten – direkte Gespräche mit Russland über einen Waffenstillstand und einen dauerhaften Frieden in der Ukraine aufnehmen sollte.“

Am 24. Januar forderte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban die Europäische Union auf, die Ukraine dazu zu drängen, den Gastransit von Russland nach Europa wieder aufzunehmen, und bereitete damit den Boden für eine möglicherweise kontroverse Debatte, da die EU in der kommenden Woche die Verlängerung der Sanktionen gegen Moskau plant.

Die Regierung von Orban unterhält engere Beziehungen zu Moskau als andere EU-Länder, und der Ministerpräsident hat wiederholt seine Kritik an den Sanktionen gegen Russland geäußert und behauptet, sie hätten Ungarn finanzielle Verluste in Höhe von rund 19 Milliarden Euro verursacht.

