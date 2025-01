Die Möglichkeit eines Krieges gegen den Iran Vijay Prashad

https://www.counterpunch.org/2025/01/17/the-possibility-of-a-war-against-iran/



Vijay Prashad

17. Januar 2025

Bildquelle: Foto der U.S. Navy von Fotograf James F. Bartels, Fotograf der 3. Klasse – gemeinfrei

Anfang Januar nahmen die meisten der wichtigsten Streitkräfte des Iran an einer großen militärischen Übung namens Payambar-e Azam (Großer Prophet) teil, die vor 19 Jahren als jährliche Übung begann. Zu diesen Streitkräften gehörten das Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) und die Basij-Widerstandstruppe, und die Übung fand in der Luft, an Land und auf See statt. Die Übungen begannen in der westlichen iranischen Provinz Kermanshah, angeführt von der Mirza-Kuchak-Khan-Brigade. Mirza Kuchak Khan (1880-1921) führte 1918 erfolgreich den Aufstand Dschangal (Wald) im Norden des Iran gegen die britischen und konterrevolutionären zaristischen Truppen an. Nach seinem Triumph rief er im Juni 1920 die kurzlebige Sozialistische Republik Gilan ins Leben (die schließlich im September 1921 von den Truppen des Schahs gestürzt wurde). Dass eine Brigade der Streitkräfte in der Islamischen Republik nach diesem sozialistischen Krieger benannt ist, ist an sich schon interessant, aber nicht relevant für die Tatsache, dass diese Spezialeinheiten jetzt eine führende Rolle bei Militärübungen spielen, die der Verteidigung des iranischen Staates gegen einen möglichen Angriff dienen sollen.

Die Militärübungen begannen am 3. Januar 2025, dem fünften Jahrestag der Ermordung von General Qasem Soleimani, dem Anführer der Quds-Truppe des IRGC, durch die Vereinigten Staaten. Die Quds-Truppe ist für militärische Operationen des Iran außerhalb der Landesgrenzen verantwortlich, einschließlich des Aufbaus der sogenannten „Achse des Widerstands“. Zu Letzteren gehören verschiedene pro-iranische Regierungen und nichtstaatliche militärische Kräfte (wie die Hisbollah im Libanon). Die Ermordung Soleimanis war der Beginn einer entschlossenen neuen politischen und militärischen Kampagne der Vereinigten Staaten, Israels und ihrer europäischen Verbündeten, um die Rolle des Iran in Westasien zu untergraben. Pünktliche Angriffe Israels und der Vereinigten Staaten auf iranische Logistikstützpunkte in Syrien und im Irak schwächten die militärische Position des Iran. Auch die regelmäßigen Attentate Israels auf Offiziere des Korps der Iranischen Revolutionsgarden (IRGC) in Syrien und im Iran selbst hatten Auswirkungen auf die Führung der iranischen Streitkräfte. Die Ermordung des Hisbollah-Führers Hassan Nasrallah durch Israel am 27. September 2024 und der von Israel und den USA unterstützte Sturz der Regierung von Baschar al-Assad in Syrien am 8. Dezember 2024 schwächten die Macht des Iran in der gesamten Levante-Region (von der türkischen Grenze bis zum besetzten palästinensischen Gebiet) sowie entlang der Ebenen von Südsyrien bis zur iranischen Grenze. Der neue Generalsekretär der Hisbollah, Naim Qassem, gab zu: „Die Hisbollah hat ihre militärische Versorgungsroute durch Syrien verloren.“

In einem Interview, das am 3. Januar 2025 in der Financial Times veröffentlicht wurde, sagte der US-Außenminister Antony Blinken, dass der Iran angesichts der strategischen Rückschläge, die er sowohl im Libanon als auch in Syrien erlitten hat, nicht in der Lage sei, mit irgendjemandem einen Kampf anzufangen. Die groß angelegte Veranstaltung Payambar-e Azam in diesem Jahr soll sowohl die Moral der iranischen Streitkräfte heben als auch eine Botschaft an Tel Aviv und Washington senden, dass der Iran sich gegen jeden direkten Angriff auf iranischem Boden verteidigen kann und wird.

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu gab am 14. Dezember 2024 eine Erklärung ab, die zeigt, wie Israel die Situation in Bezug auf den Iran einschätzt: „Vor einem Jahr habe ich gesagt, dass wir das Gesicht des Nahen Ostens verändern würden, und das tun wir tatsächlich. Syrien ist nicht mehr dasselbe Syrien. Der Libanon ist nicht mehr derselbe Libanon. Gaza ist nicht mehr dasselbe Gaza. Und der Kopf der Achse, der Iran, ist nicht mehr derselbe Iran; auch er hat die Macht unseres Arms zu spüren bekommen.“ Netanjahu erwähnte nicht den Jemen, dessen Regierung – angeführt von Ansar Allah – weiterhin Raketen auf Israel abfeuert und Israels einzigen Hafen am Roten Meer in Eilat geschlossen hat. Israel und die Vereinigten Staaten haben den Jemen mit Raketen beschossen, aber – wie die Saudis vor ihnen – stellen sie fest, dass die Jemeniten einfach nicht nachgeben. Netanjahu erwähnte auch nicht den Irak, wohin viele der Assad-Regierung nahestehenden Kräfte geflohen sind und wo die irakischen Milizen intakt bleiben. Am 5. Januar, anlässlich des Gedenkens an die Ermordung von Soleimani und Abu Mahdi al-Muhandis, einem der Anführer der irakischen Volksmobilisierungstruppen, sagte der irakische Premierminister Shia‘ al-Sudani, dass der Irak bereit sei, auf jede „potenzielle Aggression“ zu reagieren. Mit anderen Worten: Trotz vieler Rückschläge für den Iran (z. B. im Libanon und in Syrien) sind die Kräfte, die sich gegen die westlichen Ideen für Westasien (z. B. im Jemen und im Irak) stellen, weiterhin aktiv.

Israel bombardiert weiterhin die Militärstützpunkte der syrischen Armee und Militäreinheiten, die der iranischen Revolutionsgarde in Syrien nahestehen. Diese Angriffe und die israelische Invasion in Syrien über die Golanhöhen hinaus wurden von der neuen Regierung von Ahmed al-Sharaa (ehemals Al-Qaida-Führer Abu Mohammed al-Golani) zunächst begrüßt, da diese Angriffe die syrische Regierung von Bashar al-Assad schwächten. Nun beginnen sich die Widersprüche bemerkbar zu machen. Al-Sharaa, so sehr er auch eine Schöpfung des Westens, der Türkei und Israels ist, ist dennoch gezwungen, auf diese anhaltenden Verletzungen der syrischen Souveränität zu reagieren, was er auch in verhaltener Weise getan hat. Er hat Israel gebeten, die Angriffe auf Syrien einzustellen, hat aber auch gesagt, dass syrischer Boden nicht für Angriffe auf Israel genutzt werden wird.

Im Oktober 2024 verletzten israelische Militärflugzeuge den iranischen Luftraum und griffen zwei iranische Waffenanlagen an, eine in Parchin und die andere in Khojir, beide weniger als eine Autostunde von Teheran entfernt. Beide Anlagen sind dafür bekannt, Teil des iranischen Raketenentwicklungsprogramms zu sein. Durch diese Angriffe, die für Israel von großer Bedeutung waren, sollte die Fähigkeit des Iran, Mittel- und Langstreckenraketen herzustellen, beeinträchtigt werden. Israel behauptete, wie erwartet, dass es sich um Nuklearwaffenanlagen handelte, aber der iranische Außenminister Abbas Araghchi sagte daraufhin: „Der Iran strebt keine Atomwaffen an, Punkt.“

Am 11. November 2024 traf sich der israelische Verteidigungsminister Israel Katz mit dem Generalstab seines Militärs. Nach dem Treffen sagte er auf X: “Der Iran ist Angriffen auf seine Nuklearanlagen stärker denn je ausgesetzt. Wir haben die Möglichkeit, unser wichtigstes Ziel zu erreichen – die existenzielle Bedrohung für den Staat Israel zu vereiteln und zu beseitigen.“ Katz hat öffentlich angekündigt, dass Israel bereit ist, den Iran aggressiver anzugreifen, einschließlich des Abschusses einer Flut von Raketen auf angebliche Produktionsstätten für Atomwaffen, die aus iranischer Sicht jedoch seine Forschungseinheit für Kernenergie, seine Produktionslinien für ballistische Raketen und seine anderen Waffenproduktionseinheiten sind. Dieses aggressive Verhalten von Katz ist auf die aus israelischer Sicht bestehende Schwäche von Hamas und Hisbollah sowie auf das Fehlen einer glaubwürdigen Abschreckung durch den Iran zurückzuführen (Israel hat den Jemen hart getroffen, um die Fähigkeit von Ansar Allah zu verringern, seine Raketen auf israelische Ziele abzufeuern). In dem Moment, in dem Israel das Gefühl hat, dass der Iran keine Möglichkeit hat, sich an Israel zu rächen, wird Tel Aviv – entweder direkt mit den Vereinigten Staaten oder mit deren Unterstützung – einen massiven Militärschlag gegen den Iran starten. Dies ist für den Iran keine theoretische Möglichkeit, sondern eine existenzielle Realität.

Bei den Payambar-e Azam-Übungen sagte der iranische Brigadegeneral Kioumars Heydari etwas, das aufschlussreich und wahr ist: „Die Streitkräfte unseres Landes, insbesondere die Bodentruppen der Armee, werden jegliche Art von Übergriffen auf den Boden unserer islamischen Nation verhindern, indem sie sich auf den nationalen Willen und die Integrität verlassen.“ Heydaris Aussage, wie auch die anderer iranischer Militärführer in den letzten Wochen, deutet darauf hin, dass sie mit einem massiven israelischen Angriff rechnen. Seine Aussage zeigt, wie das iranische Militär einen nationalen Konsens zur Verteidigung seines Landes aufbaut, falls auf die Angriffe ein Versuch folgen sollte, die Regierung mit Gewalt zu stürzen. Es besteht die Gewissheit, dass sich der Großteil der iranischen Bevölkerung gegen jede Verletzung ihrer Souveränität zur Wehr setzen wird. Auch wenn der Iran „nicht in der Lage ist, mit irgendjemandem einen Kampf anzufangen“, wie US-Außenminister Blinken es ausdrückte, wird der Iran nicht vor der vereinten Macht der Vereinigten Staaten und Israels zusammenbrechen. Der Stolz auf die iranische Unabhängigkeit und der Widerstand gegen eine Wiederholung des Staatsstreichs von 1953 sind im iranischen Bewusstsein verankert. Das ist die Bedeutung von Heydaris Aussage.

Der Iran hat inzwischen bekanntgegeben, dass er zu Friedensgesprächen bereit ist (was in der westlichen Presse kaum erwähnt wird). Die westlichen Hauptstädte haben nicht reagiert.

Dieser Artikel wurde von Globetrotter erstellt.

Vijay Prashads neuestes Buch (mit Noam Chomsky) ist „The Withdrawal: Iraq, Libya, Afghanistan and the Fragility of US Power“ (New Press, August 2022).

