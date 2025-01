https://www.aljazeera.com/news/2025/1/17/gaza-ceasefire-wont-last-without-political-process-warn-analysts



Gaza-Waffenruhe wird ohne politischen Prozess nicht von Dauer sein, warnen Analysten

Die israelische Regierung hat wiederholt versucht, Waffenruhen zu brechen, und dieses Mal könnte es nicht anders sein, sagen Experten.

Das israelische Sicherheitskabinett gab am Freitagabend grünes Licht für das Abkommen, nachdem es ein ursprünglich für Donnerstag geplantes Treffen verschoben hatte. Dennoch birgt die Aufteilung des Abkommens in drei Phasen das Risiko, dass gegen seine Bedingungen verstoßen wird oder dass die Parteien – insbesondere Israel – von ihren Bedingungen abrücken, so Analysten.

Das Abkommen sieht vor, dass auf eine erste 42-tägige Phase – in der einige Gefangene und Häftlinge übergeben werden, sich Israel aus besiedelten Gebieten zurückzieht und die Hilfe erhöht wird – weitere Phasen folgen, in denen weitere Gefangenenaustausche stattfinden sowie ein dauerhafter Rückzug Israels aus dem Gazastreifen und ein nachhaltiger Waffenstillstand.

Experten, die mit Al Jazeera sprachen, befürchten, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, der sich monatelang einem Waffenstillstand widersetzt und darauf bestanden hat, dass die Hamas vernichtet werden muss, die Feindseligkeiten wieder aufnehmen wird, nachdem die Gefangenen befreit wurden, um die palästinensische Gruppe angeblich zu „bestrafen“, die Sicherheit Israels zu stärken und sein eigenes politisches Überleben zu sichern, während er die Hamas irgendwie für das Scheitern des Abkommens verantwortlich macht.

„Israel ist sehr gut darin, Waffenstillstände zu brechen und es so aussehen zu lassen, als wäre es nicht seine Schuld“, sagte Mairav Zonszein, eine Expertin für Israel-Palästina bei der International Crisis Group.

Vorübergehende Erleichterung

Der Waffenstillstand im Gazastreifen wurde vom scheidenden US-Präsidenten Joe Biden und dem katarischen Premierminister Scheich Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani angekündigt. Auch der designierte US-Präsident Donald Trump kündigte seine Unterstützung an – und es wurde weithin berichtet, dass es der Druck von Trump, der am Montag die Macht übernehmen wird, war, der die Waffenstillstandsverhandlungen zu einem Abkommen vorangetrieben hat

Das Abkommen zielt darauf ab, einen verheerenden Krieg zu beenden, der Rechtswissenschaftler, Menschenrechtsgruppen und Experten der Vereinten Nationen dazu veranlasst hat, Israel wegen seiner Politik, Palästinenser auszuhungern und lebensnotwendige Versorgungsleistungen zu zerstören, des „Völkermords“ zu beschuldigen. Auch Südafrika hat beim Internationalen Strafgerichtshof ein Verfahren gegen Israel wegen Völkermordes eingeleitet, das von zahlreichen Ländern unterstützt wird

Israel hat mehr als 46.700 Menschen – Männer, Frauen und Kinder – getötet und fast die gesamte Vorkriegsbevölkerung von 2,3 Millionen Menschen durch Angriffe und Befehle zur Flucht oder zur Androhung von Bombenangriffen und Bodenangriffen aus ihren Häusern vertrieben

Der Krieg begann nach Angriffen der Hamas auf den Süden Israels am 7. Oktober 2023, bei denen 1.139 Menschen getötet und 250 gefangen genommen wurden.

Viele der Gefangenen wurden im Rahmen eines früheren Waffenstillstands im November 2023 freigelassen, und es wird erwartet, dass die verbleibenden Gefangenen im Rahmen eines Austauschs gegen Hunderte palästinensische Gefangene freigelassen werden, ein Austausch, der sich über mehrere Wochen hinziehen könnte

Zonszein glaubt jedoch, dass der Deal danach scheitern könnte.

„Dieser [Deal] wird sofortige Erleichterung bringen, indem er humanitäre Hilfe ermöglicht und die Freilassung von Geiseln und Gefangenen vorsieht. Der [Deal] ist eher eine sofortige Atempause als eine langfristige Lösung“, sagte sie gegenüber Al Jazeera

Diana Buttu, eine palästinensische Rechtswissenschaftlerin und ehemalige Unterhändlerin der Palästinensischen Befreiungsorganisation, befürchtet ebenfalls, dass die Unbestimmtheit des Abkommens es Israel ermöglichen könnte, es jederzeit zu beenden.

Ein Begriff verlangt beispielsweise, dass Israel sich bis zur „Grenze“ des Gazastreifens zurückzieht, im Gegensatz zur Grenze von 1967, die die Grenzen Israels zum besetzten Gebiet abgrenzt

Diese Formulierung, so Buttu, werfe die Frage auf, ob Israel sich tatsächlich vollständig aus der Enklave zurückziehen werde.

„Das Abkommen ist sehr vage, und es gibt viele Stellen, an denen Israel sich herausmanövrieren kann – und wird“, sagte Buttu gegenüber Al Jazeera.

Politische Angst

Der am Mittwoch vereinbarte Waffenstillstand entspricht in etwa dem eines früheren Vorschlags vom Mai, dem die Hamas zustimmte, den Israel jedoch ablehnte und daraufhin umgehend in die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens einmarschierte.

Damals warnte Biden Israel, dass Rafah, wo Hunderttausende vertriebene Palästinenser lebten, eine „rote Linie“ sei, aus Angst, dass eine Invasion die bereits schlimme humanitäre Krise in Gaza noch verschlimmern würde. Die USA hielten sich jedoch nicht an ihre Drohung, Israel zu bestrafen, nachdem ihr Verbündeter Truppen nach Rafah geschickt hatte

Israels Vorgehen war Teil eines umfassenderen Musters von Netanjahu, Waffenstillstandsvorschläge zu torpedieren, anscheinend um seine fragile rechtsextreme Koalition zusammenzuhalten, bis er wieder genug Popularität erlangt hat, um bei Neuwahlen anzutreten.

Der rechtsextreme Finanzminister Bezalel Smotrich und der nationale Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir haben Netanjahus politische Ängste ausgenutzt, um ihre eigene Agenda voranzutreiben, wie z. B. den Krieg in Gaza auf unbestimmte Zeit fortzusetzen, so Experten

Smotrich und Ben-Gvir gehören der religiös-nationalistischen Siedlerbewegung Israels an und haben damit gedroht, die Koalition zu verlassen, falls Netanjahu einen Waffenstillstand unterzeichnen sollte – ein Schritt, der die Regierung möglicherweise zum Einsturz bringen und Neuwahlen auslösen würde.

Smotrich und Ben-Gvir drohen erneut mit dem Austritt aus der Koalition, falls der derzeitige Waffenstillstand zustande kommt. Es ist ungewiss, ob es sich bei diesen Drohungen um reine Prahlerei handelt oder ob die beiden tatsächlich versuchen wollen, Netanjahu zu stürzen

„Jeder sieht Netanjahu als eine dominierende Kraft in der israelischen Politik, aber es ist bemerkenswert, wie sehr Smotrich und Ben-Gvir seine politischen Ängste ausnutzen konnten, um ihre eigenen Ziele zu verfolgen“, sagte Hugh Lovatt, Experte für Israel-Palästina beim European Council on Foreign Relations.

Netanjahu scheint seit den Anschlägen vom 7. Oktober 2023, bei denen seine Zustimmungswerte in den Keller gingen, einen Großteil seiner Popularität zurückgewonnen zu haben

Aus Angst um sein politisches Überleben scheint er jedoch immer noch zögern, den Waffenstillstand voranzutreiben.

Am Donnerstag sagte Netanyahu, er „verschiebe“ eine Kabinettssitzung, die zur Genehmigung des Waffenstillstands erforderlich sei, und gab der Hamas die Schuld dafür, dass sie von den Bedingungen des Abkommens abgerückt sei. Das Sicherheitskabinett genehmigte das Abkommen schließlich am Freitag.

Vermittler sagten, die Hamas habe den Vorschlag bereits akzeptiert, wie sie es seit Mai bereits mehrfach getan habe

„Der heutige Netanjahu ist nicht der von früher. Er ist ängstlicher und unfähig, Entscheidungen zu treffen, was zu einer strategischen Lähmung geführt hat“, so Lovatt.

Der Tag danach?

Seit Beginn des Gaza-Krieges haben sich die USA dafür eingesetzt, dass die Palästinensische Autonomiebehörde (PA), die eine gewisse Kontrolle über das besetzte Westjordanland hat, nach Gaza zurückkehrt, um dort zu regieren

Die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) wurde 1993 durch das Abkommen von Oslo I gegründet, das von israelischen und palästinensischen Führern unterzeichnet wurde und einen Friedensprozess mit dem erklärten Ziel einleitete, einen palästinensischen Staat zu schaffen

Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist der Friedensprozess zum Erliegen gekommen, was zum großen Teil auf die Ausweitung der Siedlungen im besetzten Westjordanland durch Israel zurückzuführen ist, die nach internationalem Recht illegal sind, sowie auf die Auferlegung von Beschränkungen, die Gaza politisch, wirtschaftlich und territorial von der Westbank abgeschnitten haben, wie aus einem Bericht von Human Rights Watch hervorgeht

Die PA wird auch hauptsächlich von der Fatah geführt, einer palästinensischen Partei, die 2007 einen kurzen Bürgerkrieg mit der Hamas führte, was zu einer Spaltung der palästinensischen Nationalbewegung führte.

Durch den Krieg wurde die PA praktisch aus Gaza vertrieben und auf das Westjordanland beschränkt, wo sie unter der fest verankerten israelischen Besatzung nur begrenzte Befugnisse hat.

Die Hamas übernahm den Gazastreifen, den Israel daraufhin als „feindliches“ Gebiet bezeichnete und unter eine Land-, See- und Luftblockade stellte.

Jeder Plan, die PA nach Gaza zurückzubringen, beunruhigt Israel, da dies die besetzten Gebiete politisch und territorial wieder verbinden und die Forderung nach einem palästinensischen Staat wiederbeleben würde, so Omar Rahman, Experte für Israel-Palästina beim Middle East Council for Global Affairs

„Wenn es ein vereintes palästinensisches Gebiet unter einer vereinten palästinensischen Führung gäbe, dann stünde Israel unter Druck, sich an einem politischen Endspiel zu beteiligen, und das will Netanjahu nicht“, sagte er gegenüber Al Jazeera.

Darüber hinaus erklärten Experten gegenüber Al Jazeera, dass sie nicht davon ausgehen, dass Israel sich vollständig aus dem Gazastreifen zurückziehen wird, vor allem aufgrund der Befürchtung Israels, dass die Hamas die Kontrolle über die Enklave wiedererlangen und ihre Fähigkeiten wieder aufbauen könnte

Netanjahu hat bereits früher gesagt, dass Israel für einen „unbestimmten“ Zeitraum die „allgemeine Sicherheitskontrolle“ über Gaza haben sollte.

„Die traurige Geschichte von Gaza zeigt uns, dass es einen Kreislauf von Eskalation und Deeskalation gibt, weil es keinen politischen Rahmen gibt, um die Ursachen anzugehen“, sagte Lovatt.

„Diejenigen, die die Kämpfe in Gaza wieder aufnehmen wollen, werden wahrscheinlich irgendwann die Gelegenheit dazu haben.“

Quelle: Al Jazeera

