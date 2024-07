https://www.middleeastmonitor.com/20240703-the-nakba-deniers-memo-in-conversation-with-ilan-pappe/



Die Nakba-Leugner: MEMO im Gespräch mit Ilan Pappe

3. Juli 2024

In dem Bemühen, die zionistischen Milizen vom Vorwurf der Verbrechen gegen die Menschlichkeit und der Kriegsverbrechen freizusprechen, verbreitete sich in der israelischen Gesellschaft eine Reihe von Geschichten, die inzwischen widerlegt sind, aber die Leugnung der Schrecken der Nakba bleibt bestehen. Etwas, das Professor Pappe mit seinem neuen Projekt, der Nakba Memorial Foundation, in Angriff nehmen möchte.

1948 wurden knapp eine Million Palästinenser von zionistischen Milizen, die später Israel gründen sollten, aus ihren Häusern vertrieben. 48 war der Höhepunkt eines halben Jahrhunderts des Siedlerkolonialismus. Ein Eckpfeiler des Projekts, einen jüdischen Staat im historischen Palästina zu errichten, war die Vorstellung, dass es im Heiligen Land keine Menschen gibt oder die Menschen, die dort leben, Einwanderer von anderswo sind. Die Leugnung der Existenz der Palästinenser war ein Hauptmerkmal des Zionismus vor 1948. Nach 1948 weitete sich die Leugnung auf die Nakba selbst aus, und Mythen wie die, dass die Palästinenser ihre Häuser verließen, weil ein Radiosender aus den benachbarten arabischen Staaten sie aufforderte, ihre Häuser vorübergehend zu verlassen, und die zionistischen Streitkräfte somit von der Anklage wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen freisprachen, wurden Teil der israelischen Vorstellungswelt. Während solche Vorstellungen durch die Arbeit fleißiger Historiker und durch Zeugenaussagen von Palästinensern widerlegt wurden, wurden Versuche, die Nakba zu diskutieren oder zu studieren, im Westen zuweilen unterdrückt. Doch der Widerstand von Aktivisten, Studenten und Wissenschaftlern forderte und fordert die Versuche, dies zu unterbinden, weiterhin heraus. MEMO conversations hat sich mit Professor Ilan Pappe zusammengesetzt, um über die Geschichte der Nakba-Leugnung zu sprechen, darüber, wie sie heute funktioniert, über sein neues Projekt , die Nakba Memorial Foundation, und über sein neues Buch Lobbying for Zionism.

Professor Pappe ist Direktor des Europäischen Zentrums für Palästinastudien an der Universität von Exeter. Seinen Doktortitel erhielt er von der Universität Oxford. Von 1984 bis 2006 lehrte Pappe an der Universität von Haifa, Israel, von der er 2006 nach mehreren gescheiterten Versuchen, ihn wegen seiner ideologischen Positionen von der Universität zu verweisen, zurücktrat. Im Jahr 2007 wechselte er an die Universität von Exeter. Pappe hat bisher 22 Bücher geschrieben, darunter die Ethnische Säuberung Palästinas und Über Palästina. Seine jüngsten Bücher sind Zehn Mythen über Israel , Das größte Gefängnis der Welt: A History of the Israeli Occupation, A Historical Dictionary of Palestine und Our Vision for Liberation mit Dr. Ramzy Baroud.

