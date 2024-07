https://www.middleeasteye.net/big-story/us-jewish-students-led-encampments-solidarity-gaza-palestine

Was nach Ansicht jüdischer Studenten wirklich an den Universitäten geschah

Von Azad Essa

20. Juni 2024

ständig aktualisiert

Studenten beschrieben Szenen von Kameradschaft, Glauben und Gemeinschaftsbildung und sagten, dass die Medien ihre Hinweise von Administratoren und Pro-Israel-Gruppen erhielten

Es war Mitte März, und die Zahl der Todesopfer des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen stieg immer weiter an.

David Rosenburg*, ein 19-jähriger Student an der Tufts University in Massachusetts, beobachtete das Grauen in Echtzeit und war wütend und frustriert darüber, dass die israelischen Streitkräfte, unterstützt von den Vereinigten Staaten und anderen westlichen Mächten, als Teil einer angeblich „gerechtfertigten“ Reaktion auf die Angriffe auf den Süden Israels am 7. Oktober weit verbreitete Gräueltaten in Gaza verübten.

Entschlossen, nicht tatenlos zuzusehen, begann Rosenburg, sich auf dem Campus gegen den Krieg zu organisieren. Außerdem las er fleißig über die Region.

Bei der Lektüre von Frantz Fanons bahnbrechendem Buch Ein sterbender Kolonialismus über den algerischen Revolutionskrieg gegen die Franzosen stieß er auf eine Erklärung einer Gruppe von Juden aus der algerischen Stadt Constantine, die endlich eine unbeantwortete Frage beantwortete.

Die Gruppe erklärte, dass sie sich zum Widerstand gegen die Franzosen verpflichten würde, weil sie die Geschichte der Koexistenz zwischen Muslimen und Juden in Algerien vor dem Kolonialismus kenne und wisse, dass Europa mit seiner langen Geschichte des Antisemitismus kein Freund von ihnen sei.

Rosenburg sagte, das Zitat spreche genau das an, worüber er seit Monaten nachgedacht und sich gewundert habe: das Konzept der jüdischen Sicherheit.

Es machte ihm klar, dass jüdische Sicherheit nicht in Israel zu finden ist, einem Staat, der auf ethnischen Säuberungen oder der Unterwerfung eines anderen Volkes beruht.

„Mir wurde klar, dass der Kampf gegen die Kolonisierung Palästinas heute meiner Meinung nach ein Weg ist, die Fehler zu vermeiden, die die algerischen Juden gemacht haben, als sich die größere jüdische Gemeinschaft auf die Seite der französischen Kolonisten stellte“, so Rosenburg gegenüber Middle East Eye.

Das Narrativ, dass die Gaza-Solidaritätscamps von Natur aus antisemitisch sind, ist Teil einer jahrzehntelangen Bemühung, die Grenzen zwischen Kritik an Israel und Antisemitismus zu verwischen“.

– Von Hunderten jüdischer Studenten unterzeichneter Brief

Wochen später, am 7. April, errichtete Rosenburg zusammen mit mehreren anderen Studenten ein Lager an der Tufts-Universität, um gegen die Tötung von Palästinensern zu protestieren und die Universität aufzufordern, sich von Unternehmen zu trennen, die von der israelischen Besatzung profitieren.

Es war eines der ersten Camps in den Vereinigten Staaten, noch vor der Columbia University in New York City.

Das Camp in Tufts zog jedoch sofort den Zorn der Verwaltung auf sich, und die Studenten bauten es ab. Stattdessen beschlossen sie, eine Apartheidmauer nachzubauen.

Doch als die Behörden später im selben Monat aggressiv gegen den Protestplatz an der Columbia University vorgingen, entstanden im ganzen Land neue Zeltlager. Auch die Tufts-Universität baute ihr Lager wieder auf, diesmal auf dem Hauptplatz der Universität.

Schon bald fanden an rund 100 Universitäten in 46 Bundesstaaten Studentencamps in Solidarität mit dem palästinensischen Volk statt. Tufts war nun Teil einer landesweiten Studentenbewegung, die sich zur wohl größten studentischen Antikriegsaktion seit derjenigen gegen den US-Krieg in Vietnam in den 1960er Jahren entwickelte.

Eine bunte Angelegenheit

Die Camps, die sowohl öffentliche als auch private Universitäten erfasst hatten, waren eine bunte Angelegenheit .

Die Zelte wurden in einem Innenhof oder auf einer Wiese in zentraler Lage der Universität errichtet, damit sie für die Verwaltung ein ständiger Blickfang blieben. Die Studenten richteten Bibliotheken, Lebensmittel- und Wasserausgabestellen, Behelfstoiletten, Erste-Hilfe-Ecken, Gebetsbereiche und Unterrichtsräume ein.

Sie befestigten Transparente an Bäumen und hängten palästinensische Flaggen an Statuen und Lichtmasten. Sie schliefen in Schlafsäcken in Zelten. Ihre Hausaufgaben erledigten sie unter Lampen, die an Wechselrichter angeschlossen waren.

Studenten und Dozenten, die die Lager, oft an mehreren Orten, besuchten, unterrichteten oder unterstützten, beschrieben eine Atmosphäre der Kameradschaft, des Glaubens und der Gemeinschaftsbildung.

Die Mainstream-Medien haben jedoch ein anderes Bild gewählt.

In Anlehnung an die Verwaltung und pro-israelische Gruppen wurden die Demonstranten als antisemitisch, ausländisch finanziert und „Terrorismus“ lobend beschrieben , was den Weg für politische Einmischung und Polizeibrutalität ebnete.

Die wenigen Vorfälle von Antisemitismus , die es tatsächlich gab – in einigen Fällen von Ausreißern oder von pro-israelischen Studenten, um den Protest zum Entgleisen zu bringen – wurden oft zum Kern der Geschichte selbst.

Aber wie mehrere Organisatoren routinemäßig erklärten, waren die Lager eine Fortsetzung der Antikriegsproteste vergangener Jahrzehnte; die Forderung nach einer Desinvestition von Israel war Teil der Aufrufe der palästinensischen Zivilgesellschaft, Israel zu isolieren, und es war eine Forderung nach Würde, Wohnraum und Bewegungsfreiheit für alle Menschen.

Und obwohl die Lager von einer Koalition von Gruppen geplant wurden und auf der jahrzehntelangen Arbeit palästinensischer Akademiker, Wissenschaftler und Aktivisten aufbauten, die dazu beitrugen, den Diskurs über die palästinensische Befreiung in den USA zu gestalten, sagten die Organisatoren, dass ein entscheidender Aspekt der Bewegung noch nicht erzählt worden sei: die grundlegende Rolle antizionistischer jüdischer Studenten bei der Planung und Durchführung der Lager.

Ein jüdischer Studentenführer bei einer Pressekonferenz an der Princeton University, am 25. April 2024 (Azad Essa/MEE)

Im Epizentrum der Protestbewegung an der Columbia University in New York City standen nach Angaben der Organisatoren jüdische Studenten, die zusammen mit ihren palästinensischen oder muslimischen Kommilitonen eine führende Rolle spielten.

Als die Columbia University im November 2023 die Studentenorganisation Students for Justice in Palestine (SJP) wegen ihrer Agitation gegen Israels Krieg gegen den Gazastreifen suspendierte, erhob sie die gleichen Vorwürfe gegen die örtliche Sektion der Jüdischen Stimme des Friedens (JVP), so dass auch die JVP suspendiert wurde.

„In Wirklichkeit gehörten sie zu den wichtigsten und entscheidendsten Akteuren in den Camps und der Pro-Palästina-Studentenbewegung insgesamt, und das schon seit Anfang Oktober“, sagte Maryam Alwan, eine palästinensische Studentenführerin an der Columbia University, gegenüber MEE.

„Ich bin den jüdischen Studenten, die sich in den Nachrichten zu Wort gemeldet haben, sehr dankbar, vor allem, weil ich sie persönlich kenne und miterlebt habe, wie sie von Hillel [einer israelfreundlichen jüdischen Studentenorganisation] und jüdischen Kommilitonen schikaniert und ausgegrenzt wurden, und sogar von ihren eigenen Familien zurückgeschlagen wurden“, fügte Alwan hinzu.

MEE stellte fest, dass bei mehreren Lagern die Zahl der antizionistischen jüdischen Studenten die der palästinensischen oder arabischen Demonstranten bei weitem übertraf. Es waren auch jüdische Studenten, die pro-israelische Studenten oder Dozenten von ihren palästinensischen oder muslimischen Kollegen fernhielten, um die am meisten gefährdeten Studenten vor potenziellem Schaden zu bewahren.

Jüdische Studenten führten den Angriff an

Bei einem früheren Lager in Stanford in Kalifornien im November 2023, das von MEE besucht wurde, sprachen arabische Studenten davon, dass es die jüdischen Studenten waren, die große Teile der Verantwortung für das Lager übernahmen; sie schliefen auch im Lager, um die Dynamik aufrechtzuerhalten, während ihre palästinensischen Kommilitonen sich in ihren Schlafsälen in relativer Sicherheit ausruhen konnten.

Aber das Narrativ von gewalttätigen Studenten, grassierendem Antisemitismus und fanatischen Studenten wollte nicht abreißen.

In einer Anfang Mai von Hillel veröffentlichten Umfrage gaben 61 Prozent der befragten jüdischen Studenten an, dass es während der Proteste an ihrer Schule zu „antisemitischen, bedrohlichen oder herabwürdigenden Äußerungen gegenüber jüdischen Menschen“ gekommen sei.

Weitere 63 Prozent der jüdischen Studenten sagten, sie fühlten sich aufgrund der Proteste weniger sicher und 58 Prozent fühlten sich aufgrund der Lager weniger sicher.

Doch diese Statistiken und ähnliche anekdotische Berichte wurden von den an den Lagern Beteiligten schnell abgetan.

Eine genaue Lektüre der Hillel-Umfrage zeigt beispielsweise, dass die Umfrage keine Definition von Antisemitismus enthält und keine Unterscheidung zwischen Antisemitismus und Kritik an Israel vornimmt.

In seinem Beitrag für das Time Magazine schrieb Raz Segal, außerordentlicher Professor für Holocaust- und Völkermordstudien und Stiftungsprofessor für das Studium des modernen Völkermords in Stockton, dass „diejenigen, die die Demonstranten des Antisemitismus beschuldigen, die vielen Juden unter den Demonstranten in den Lagern offenbar nicht als Juden betrachten und in der Tat argumentieren, dass Juden nur dann Juden sein können, wenn sie Israel unterstützen oder keine pro-palästinensische Haltung zum Ausdruck bringen“.

Ebenfalls im Mai unterzeichneten mehrere hundert jüdische Studierende im ganzen Land eine Erklärung, in der sie die Behauptung zurückwiesen, die Proteste auf dem Campus seien antijüdischer Natur.

„Das Narrativ, dass die Gaza-Solidaritätscamps von Natur aus antisemitisch seien, ist Teil einer jahrzehntelangen Bemühung, die Grenzen zwischen Kritik an Israel und Antisemitismus zu verwischen“, heißt es in dem von 750 jüdischen Studenten unterzeichneten Brief.

„Es ist ein Narrativ, das die große Zahl jüdischer Studenten ignoriert, die an den Lagern teilnehmen und dabei helfen, sie als wahren Ausdruck unserer jüdischen Werte zu leiten“, heißt es weiter.

„Die Leugnung der jüdischen Beteiligung an dieser Bewegung ist nicht nur falsch, sondern auch ein heimtückischer Versuch, unbegründete Behauptungen von Antisemitismus zu rechtfertigen“, hieß es weiter.

Jüdische Studierende, die selbst an den Lagern teilgenommen haben, sagen, dass es stattdessen pro-israelische Gruppen oder Studierende oder Außenstehende wie die Polizei waren, die die Lager unsicher machten.

Selbst als die Studenten zu Hunderten kamen, um eine Wiese, einen Hof oder manchmal auch ein Gebäude zu besetzen, zeigten die Demonstranten trotz der Vorfälle von Gewalt und Einschüchterung eine bemerkenswerte Disziplin.

In Vermont wurden im Oktober drei palästinensische Studenten, die Kefiyyehs trugen, angeschossen , wobei einer dauerhaft gelähmt blieb.

An der Harvard University, der Columbia University, der Princeton University und der University of Pennsylvania wurden Studenten monatelang von israelfreundlichen Gruppen schikaniert, die sie mit „Doxx“ beschimpften, ihre Gesichter auf mobile Plakatwände klebten und sie als antisemitisch bezeichneten. Andere wurden von mächtigen pro-israelischen Familien auf dem Campus von Harvard verfolgt.

An der Columbia University setzten im Januar pro-israelische Studenten eine chemische Waffe, das so genannte Stinkwasser, gegen Kriegsgegner ein. An der UCLA griffen im Mai Mobs von Pro-Israel-Anhängern das Zeltlager an und verprügelten Studenten.

Steven Thrasher, Professor für Journalismus an der Northwestern University, der mehrere Camps besucht hat, schrieb, dass „auf keinem Campus bewaffnete Studenten Bibliotheken stürmen oder College-Präsidenten entführen, wie es in den 60er Jahren üblich war, aber es gibt jede Menge Perlenschnüre!“

Die Medien und die Camps

In mehreren Camps im ganzen Land berichteten Studenten, wie Demonstranten aller Glaubensrichtungen gemeinsam das Brot brachen, Arbeitsgruppen bildeten, um Probleme anzugehen, und die Gebetszeiten der anderen respektierten.

Am Freitagnachmittag hielten jüdische Studenten Decken und Laken hoch, um Muslimen etwas Privatsphäre zu gewähren, während sie ihr Jum’ah-Gebet verrichteten. Später am Freitagabend traten die muslimischen Studenten zur Seite, während die jüdischen Studenten ihre Schabbatgebete verrichteten.

In einigen Fällen verlegten die Professoren ihre Vorlesungen in das Lager, sehr zum Leidwesen der Verwaltung. Einige Professoren berichteten, dass sie von der Verwaltung verwarnt wurden, weil sie ihre Vorlesungen dort abhielten. Sie taten es trotzdem weiter.

Léa Sainz-Gootenberg, Studentin an der University of Chicago, sagte gegenüber MEE, dass es für Außenstehende etwas schwierig sei, den Zusammenhalt in den Lagern zu begreifen.

Sie sagte, es sei, als ob sie mit dem Fallschirm absprangen, um über die Protestbewegung zu berichten, und weder das Interesse hatten, den Kontext des gegen die Palästinenser geführten Krieges zu kennen, noch die Strenge, zu zeigen, dass diese Lager der letzte Akt eines langen Semesters von Appellen an die Universitätsverwaltung waren, sich auf die richtige Seite der Geschichte zu stellen.

Wie Danielle K. Brown, Professorin für Journalismus an der Michigan State University, in The Conversation schrieb, schienen die Medien mehr am Spektakel interessiert zu sein – sie konzentrierten sich oft auf Störungen, Stirnbänder oder Transparente und nicht auf die Substanz der studentischen Forderungen.

Brown argumentierte, dass Bewegungen, die „den Status quo stören wollen, am ehesten eine anfängliche Berichterstattung erhalten, die die Demonstranten als kriminelle, irrelevante, triviale oder illegitime Bestandteile des politischen Systems darstellt“.

Vor Ort sah die Situation jedoch ganz anders aus.

Jüdische Studenten halten Schabbat an der Brown University in Providence, Rhode Island, am 26. April 2024 (Azad Essa/MEE)

Da das Pessachfest, ein jüdischer Feiertag, der an die Befreiung der Juden aus der Sklaverei in Ägypten erinnert, Ende April stattfand, als die Proteste begannen, organisierten viele jüdische Studenten Pessach-Seders an den Protestorten.

In der jüdischen Tradition bezieht sich Pessach auf die 10. Plage, die alle Erstgeborenen Ägyptens tötete, aber an den Häusern der Hebräer, wie sie damals genannt wurden, „vorbeiging“.

Agnes Lin, eine jüdische Studentin der University of California Los Angeles (UCLA), die vor kurzem ihren Abschluss gemacht hat, und eine der Organisatorinnen des Lagers, sagte, es sei besonders wichtig, den Pessach-Seder auf eine Weise abzuhalten, die mit der Befreiung der Palästinenser zu tun hat.

Es ist frustrierend, wenn antizionistische Äußerungen sofort mit der Behauptung abgetan werden, sie seien antisemitisch“.

– Léa Sainz-Gootenberg, Studentin an der Universität von Chicago

Die 22-Jährige erklärte gegenüber MEE, dass auch sie in einer zionistischen Gemeinschaft aufgewachsen sei, in der ihr vermittelt wurde, dass Israel für ihre Sicherheit als Jüdin notwendig sei.

Sie sagte, es sei schwierig, die Vorstellungen über Israel zu verlernen, da der jüdische Zionismus auf Angst basiere und Antisemitismus fast immer mit Antizionismus gleichgesetzt werde.

„Es wird einem beigebracht, sich vor allem zu fürchten, was nicht zu dem gehört, was man bereits kennt, und man wird gelehrt, sich vor Antisemitismus zu fürchten. Und sie benutzen dieses Erbe des Völkermords (an den Juden) als Quelle der Angst“, fügte Lin hinzu.

Erst als sie sich mit einer Palästinenserin anfreundete, die ihr ihre Erfahrungen schilderte – darunter Inhaftierung, Haus- und Landraub, Zwangsumsiedlung und tägliche Diskriminierung und Apartheid -, begann sie zu verstehen, wie sehr sie von ihren Eltern und Lehrern getäuscht worden war.

Das erschütterte ihre Weltanschauung.

„Ihre Geschichte könnte nicht als Wahrheit existieren, wenn ich weiterhin an den Zionismus glauben würde“, sagte Lin.

Ein massives Polizeiaufgebot vor der Columbia University, am 20. April 2024 (Azad Essa/MEE)

Jüdische Studenten, die an den Camps teilnahmen, beriefen sich auf das jüdische Konzept des tikkun olam, der Wiederherstellung der Welt, als theologischen Grund für ihre Teilnahme an den Protesten für Palästina.

Bei der Forderung nach der Befreiung Palästinas, so fügten sie hinzu, gehe es auch um wirtschaftliche Gleichheit, Klimagerechtigkeit, Religionsfreiheit, politische Rechte und Landrechte – für alle Völker. Sie basiere im Gegensatz zum Zionismus nicht auf Angst.

„Wenn ich an eine ‚reparierte Welt‘ denke, dann ist das Lager diese reparierte Welt“, sagte Lin.

Auch Tobias Lodish, ein Leiter der JVP-Sektion am Occidental College in Kalifornien, erklärte gegenüber MEE, dass er sich als jüdischer Amerikaner besonders verpflichtet fühle, sich an dem Kampf zu beteiligen und darüber hinaus klarzustellen, dass das Eintreten für die Rechte der Palästinenser kein Aufruf zur Ausrottung der Juden sei.

Die Hetze gegen die Lager und die immer wiederkehrende Verquickung von Antisemitismus und Antizionismus beherrschen nach wie vor die Diskussion über die Camps.

„Ich bin mir meiner Position als Jude bewusst und der Macht, die ich habe, um eine klare Unterscheidung zwischen echten, historisch begründeten, positiven, transformativen und liebevollen Aspekten des Jüdischseins und des jüdischen Lebens und der jüdischen Kultur hervorzuheben“, sagte Lodish gegenüber MEE.

„Und ich denke, dass ich durch die Betonung dieser Teile des jüdischen Lebens und der jüdischen Kultur in der Lage bin, einen klaren Unterschied zwischen der hasserfüllten Ideologie des Zionismus und der liebevollen Ideologie, die das Judentum den Menschen bietet, zu machen.

„Und indem ich diesen Unterschied deutlich mache, kann ich nicht nur zeigen, dass Antizionismus kein Antisemitismus ist, sondern auch, dass der Zionismus dem Judentum, den jüdischen Idealen und den jüdischen Werten völlig zuwiderläuft.

Eine neue Generation?

An der New York University (NYU), wo sich Studenten und Dozenten mit der Verwaltung anlegten und Ehemalige eine der ersten Kampagnen organisierten , um Spenden an die Schule zu stoppen, sagten die Aktivisten, dass es nicht überraschend sei, dass jüdische Studenten in der Bewegung stark vertreten seien.

„Jüdische Studenten und Verbündete an der NYU machten etwa ein Drittel der Demonstranten bei unserem Lager aus und waren an vorderster Front bei den Protesten und Aktionen auf und um den Campus“, so NYU Alumni for Justice in Palestine gegenüber MEE.

„Jüdische Verbündete machen ebenfalls einen großen Teil unserer Unterzeichner aus, und viele haben uns mitgeteilt, dass ihre jüdischen Werte in Bezug auf Menschenrechte, soziale und ökologische Verantwortung genau das sind, was sie antreibt, sich für Palästina einzusetzen. Die Bewegung für die Befreiung Palästinas ist eine Bewegung, die religiöse, konfessionelle, geschlechtliche, rassische, ethnische und Klassengrenzen überschreitet“, fügte die Gruppe hinzu.

Die Beteiligung jüdischer Studenten an den Lagern bestätigte weitgehend die wachsende Wahrnehmung, dass das Engagement der jüdischen Gemeinschaft für Israel nachlässt.

In seinem Buch, Knowing too much: Why the American Jewish Romance with Israel is Coming to an End, schrieb der Schriftsteller und Aktivist Norman Finkelstein, dass „während vor zwanzig Jahren israelische Soldaten auf US-College-Campus tourten, um von jüdischen Studenten als Kriegshelden gefeiert zu werden“, heute „Hillel sie auf Touren schleppt, um jüdische Studenten davon zu überzeugen, dass israelische Soldaten keine Kriegsverbrecher sind“.

„Einst ein Banner des Stolzes für die amerikanisch-jüdische Jugend, ist Israel jetzt zu ihrem Albatros geworden“, fügte Finkelstein hinzu.

Während die israelischen Offensiven auf Gaza in den Jahren 2008/9 und 2012 bei einigen in der Gemeinschaft diesen Wandel ausgelöst hatten, war es der Angriff von 2014, der mit dem Aufkommen der Black-Lives-Matter-Bewegung (BLM) zusammenfiel, der eine neue Generation jüdischer Aktivisten dazu brachte, Parallelen zwischen der Polizeibrutalität in den USA und der Unterdrückung der Palästinenser zu ziehen.

„Ich glaube nicht, dass wir etwas anderes von unseren jüdischen Studenten erwarten sollten, die neben den Studenten im selben Klassenzimmer sitzen, die dieselbe intellektuelle Neugier haben, die ein Teil unserer Gemeinschaft sind“, sagte Heba Gowayed, außerordentliche Professorin am Fachbereich Soziologie der City University of New York, gegenüber MEE.

Was ich von meinen jüdischen Studenten gehört habe, ist, dass für sie das Gefühl hinzukommt, dass es für niemanden mehr ein „Nie wieder“ gibt, was ich oft von ihnen gehört habe.

„Ich denke also, dass ihre jüdische Identität, zusätzlich zu dem Gefühl, dass ihre jüdische Identität als Waffe für diesen Völkermord benutzt wird, oder dass sie speziell Teil der nationalen Berichterstattung werden, um gegen ihre Mitschüler vorzugehen.

„Ich denke, viele von ihnen fühlen sich ihrer jüdischen Identität verpflichtet, was sie motiviert, in diesem Fall aufzustehen und zu sagen: ‚Unsere Vorfahren haben unter dem Völkermord gelitten und ihn erlebt, und wir wollen nicht, dass es jemand anderem so ergeht'“, fügte Gowayed hinzu.

Jüdische Studenten an der UCLA fordern einen Waffenstillstand in Gaza im Mai 2024 (MEE/supplied)

Aktivisten sagten, der Aufstieg von Gruppen wie IfNotNow (INN), einer von Jugendlichen geführten Dachbewegung, die ein Ende der amerikanischen Unterstützung für die israelische Besatzung fordert, sowie die Präsenz der Jüdischen Stimme für den Frieden (JVP) seien charakteristisch für diesen Trend.

Im Februar teilte IfNotNow dem MEE mit, dass die Gruppe eine Welle der Unterstützung unter jungen Juden in den USA erlebe.

Auch MEE hat diese Entwicklung verfolgt und festgestellt, dass junge jüdische Amerikaner Israel zunehmend als grundlegendes Merkmal ihrer Identität ablehnen.

Im April stellte das Pew Research Centre fest, dass jüdische Erwachsene unter 35 Jahren bestenfalls in Bezug auf bestimmte Aspekte des Gaza-Krieges geteilter Meinung sind.

Rund 52 Prozent der Befragten gaben an, dass sie Israels Verhalten akzeptabel finden, während 42 Prozent es für inakzeptabel halten. Die gleiche Umfrage ergab jedoch, dass 91 Prozent der jüdischen Amerikaner unter 34 Jahren die Art und Weise, wie die Hamas ihren Angriff auf Israel durchführte, für inakzeptabel hielten, während 63 Prozent der Meinung waren, dass der Grund für den Kampf der Hamas gegen Israel nicht stichhaltig sei.

Ebenso ergab die Umfrage, dass 78 Prozent der 18- bis 34-jährigen jüdischen Amerikaner den Krieg Israels gegen die Hamas für richtig hielten. Nur 61 Prozent der Befragten dieser Altersgruppe hielten es für akzeptabel, dass die USA humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung in Gaza bereitstellen.

Wie mehrere antizionistische jüdische Aktivisten betonen, ist die Mehrheit der amerikanischen Juden und der jüdischen Mainstream-Organisationen jedoch nach wie vor weitgehend pro-israelisch eingestellt. Diese Gruppen haben immer noch einen übergroßen Einfluss auf die jüdische Erfahrung an den Universitäten, insbesondere bei der Verknüpfung von Israel mit der jüdischen Theologie.

Als antizionistische Juden müssen wir versuchen, den Zionismus innerhalb unserer jüdischen Gemeinden zu bekämpfen, anstatt uns mit der Politik der Ehrbarkeit zu brüsten und die Sprache zu kritisieren, die die Palästinenser verwenden, um sich dem Völkermord zu widersetzen, der an ihnen verübt wird.

– David Rosenburg, Student an der Tufts-Universität

Sainz-Gootenberg von der University of Chicago sagte, sie verstehe, warum es für viele junge amerikanische Juden schwierig sei, Judentum und Zionismus zu trennen, vor allem weil viele in der Gemeinschaft die beiden Begriffe miteinander vermengen.

„Es ist frustrierend, wenn antizionistische Gefühle sofort mit der Behauptung abgetan werden, sie seien antisemitisch, denn ich persönlich glaube, dass meine jüdischen Werte und Generationen fortschrittlicher Juden, die für die Rechte der Arbeiter und für alle möglichen Rechte gekämpft haben, entschieden gegen das sind, was derzeit in Gaza geschieht“, sagte Sainz-Gootenberg.

Lin, ebenfalls von der UCLA, sagte, es sei wichtig zu verstehen, dass der Angstfaktor pathologisch ist. Ihn zu überwinden, erfordere Anstrengung, Gemeinschaft, Bildung und immenses Verlernen.

Rosenburg, der Tufts-Student, sagte, es gebe noch ein weiteres Problem, das Gespräche und Proteste verhindere. Er sagte, dass selbst die antizionistischen jüdischen Amerikaner, die Palästina unterstützen, als Verbündete zu kurz kommen, weil sie der „jüdischen Sicherheit“ den Vorrang vor dem palästinensischen Recht auf Widerstand geben.

„Viele der größeren antizionistischen jüdischen Organisationen normalisieren immer noch die Besatzung – als ob vor dem 7. Oktober alles in Ordnung gewesen wäre, und sie stellen den Widerstand nicht in den Mittelpunkt“, sagte Rosenburg.

„Als antizionistische Juden müssen wir versuchen, den Zionismus innerhalb unserer jüdischen Gemeinden zu bekämpfen, anstatt uns mit der Politik der Respektabilität zu brüsten und die Sprache zu kritisieren, die die Palästinenser verwenden, um sich dem Völkermord zu widersetzen, der ihnen angetan wird.

„Einer der Gründe, warum viele der weißen aschkenasischen Juden Israel unterstützen, ist, dass sie – und hier schließe ich mich selbst ein – Siedler sind, die auf gestohlenem Land leben. Und dass sich die Ideologie des Zionismus nicht wirklich von der Ideologie des Siedlerkolonialismus in den so genannten Vereinigten Staaten unterscheidet“, fügte Rosenburg hinzu.

Alwan, der palästinensische Organisator an der Columbia University, gab zu, dass es angesichts der Bedeutung, die der „jüdischen Meinung“ beigemessen wird, schwierig gewesen sei, die Konturen des Gesprächs zu definieren.

„Einerseits wollen wir die palästinensische Erfahrung in den Mittelpunkt stellen, andererseits neigen die Mainstream-Medien dazu, die Auswirkungen auf die jüdische Gemeinschaft über alles zu stellen, und manchmal wollen sie nicht einmal mit palästinensischen Studenten sprechen – oder wenn doch, dann nur in der Hoffnung, dass wir uns für bestimmte sensationslüsterne Vorfälle oder Wahrnehmungen entschuldigen oder sie erklären“, erklärte Alwan.

Ende April 2024 – mehr als sechs Monate nach dem israelischen Krieg gegen den Gazastreifen und mehr als 30.000 toten Palästinensern – halten 78 Prozent der vom Pew Research Centre befragten jüdischen Amerikaner zwischen 18 und 34 Jahren Israels Krieg gegen die Hamas“ immer noch für richtig.

Die Umfrage ergab auch, dass 61 Prozent der gleichen Altersgruppe die militärische Unterstützung Israels durch die USA befürworteten und 63 Prozent sagten, dass die Hamas keinen triftigen Grund habe, gegen Israel zu kämpfen. Rund 31 Prozent der 18- bis 34-Jährigen hielten den Kampf der Hamas gegen Israel für gerechtfertigt.

Gemeinsame Befreiung

Bei einigen dauerte es Tage, bei anderen Wochen, aber Ende Mai waren die meisten Lager im ganzen Land gezwungen, sich aufzulösen.

In mehreren Universitäten wurde die Polizei der Stadt oder des Bundesstaates, manchmal sogar Anti-Terror-Kräfte, hinzugezogen, um der Bewegung ein Ende zu setzen, die im ganzen Land für Schlagzeilen gesorgt und sich sogar über die westliche Hemisphäre ausgebreitet hatte.

Je nach Kontext erzielten die Organisatoren des Camps an den verschiedenen Universitäten unterschiedliche Vereinbarungen mit der Verwaltung.

An der Tufts-Universität weigerten sich die studentischen Organisatoren, einen unausgegorenen Vertrag zu unterzeichnen und beschlossen, den Kampf an einem anderen Tag fortzusetzen.

Für viele schien das Ausmaß der Gewalt, die den Studenten angetan wurde, deutlich zu machen, dass Israel nach wie vor einen unverhältnismäßig hohen Stellenwert in den amerikanischen Hochschulen hat. Dennoch fanden die Studenten andere Wege, um ihre Solidarität auszudrücken.

Bei den Abschlussfeiern trugen viele pro-palästinensische Aktivisten palästinensische Flaggen oder hatten sie auf den Rücken ihrer Roben gewickelt oder hielten sie bei ihren Ansprachen hoch .

Lin, die jüdische Organisatorin von der UCLA, erinnerte sich an ihre Zeit als 16-Jährige, als sie für Aipac organisierte und an deren angstbasierte Methode, Engagement für Israel zu gewinnen, und verglich sie mit der Motivation, für die Befreiung Palästinas zu kämpfen.

„Diese Bewegung basiert nicht auf Angst. Sie basiert auf einer tiefen Sorge um die Menschen. Ein tiefes, tiefes Engagement für den Aufbau einer Welt, in der wir leben wollen“, sagte Lin.

„Das Zeltlager war ein Beispiel dafür. Wir haben diese Welt geschaffen“, fügte Lin hinzu.

Auch Alwan, der palästinensische Organisator von der Columbia University, sagte, dass die Studenten zwar beschuldigt wurden, „unsichere Räume“ zu schaffen und das Universitätsleben zu „stören“, dass aber viele, die mutig genug waren, an den Camps teilzunehmen, dadurch einen Blick auf die Vergangenheit und die Zukunft werfen konnten.

„Meine Freunde erzählen mir von Gesprächen mit ihren Großeltern, die sich nicht vorstellen können, dass ihre Enkelkinder sich eine Welt vorstellen können, in der die Sicherheit der Juden nicht mehr auf Kosten des Lebens und der Freiheit der Palästinenser geht, und ich würde sagen, dass wir das in den Mikrowelten der Lager erlebt haben, in denen jüdische Studenten die betenden Muslime bedeckten, um sie vor Schikanen zu schützen, und dann einen interreligiösen Seder oder eine Schabbatfeier organisierten“, so Alwan.

„Meine jüdischen Freunde waren so wichtig für diesen Kampf, dass ich mir ein freies Palästina ohne sie nicht vorstellen kann, so wie meine Großeltern mir erzählt haben, dass sie mit Juden befreundet und Nachbarn waren, bevor das gewalttätige zionistische Projekt verwirklicht wurde.“

Zusätzliche Berichte und Recherchen von Violet Barron.

*Der Name der in diesem Artikel interviewten Schülerin wurde aus Sicherheitsgründen oder wegen möglicher Repressalien geändert.

