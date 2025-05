https://trt.global/world/article/d9bd19bb9b80

Die Nakba war nur der Anfang; Israels Krieg gegen Palästina übertrifft alle bisherigen Gewalttaten

Fast 80 Jahre nach der ethnischen Säuberung Palästinas markiert Israels aktueller Angriff auf Gaza und das besetzte Westjordanland eine neue, beispiellose Phase der Massengewalt, Zerstörung und illegalen Annexion.

Palästinenser begutachten die Schäden an einer UN-Schule, die von vertriebenen Bewohnern als Unterkunft genutzt wurde und am 12. Mai 2025 in Jabaliya im Norden Gazas von israelischen Militärschlägen getroffen wurde, bei denen mehr als 15 Menschen getötet wurden (AP/Jehad Alshrafi).

Von Zena Al Tahhan

14. Mai 2025

Besetztes Ostjerusalem – Vor dem Völkermord Israels im belagerten Gaza war die Nakba von 1948 – oder die ethnische Säuberung Palästinas durch zionistische Milizen – das dunkelste Kapitel der Gewalt und Massenvertreibung, das die Palästinenser bis dahin erlebt hatten.

Heute, fast zwei Jahre nach Beginn des schrecklichen Krieges Israels gegen Gaza und parallel dazu einer militärischen Offensive im besetzten Westjordanland, ist diese Geschichte in den Schatten gestellt worden.

Das Ausmaß der Morde, Zerstörungen und systematischen Unterdrückung durch Israel hat alle bisherigen Maßstäbe gesprengt und die Palästinenser in eine völlig neue und unvergleichlich verheerendere Phase der israelischen Besatzung gestürzt.

Das Leid, das die Palästinenser derzeit erdulden, ist selbst mit der Nakba nicht zu vergleichen.

In den letzten 19 Monaten hat Israel den Gazastreifen, einst eine lebendige Küstenenklave mit zwei Millionen Einwohnern, in das größte Vernichtungs- und Konzentrationslager der Welt verwandelt. In eine Hölle auf Erden .

Es gibt keine Worte mehr, um die Schrecken zu beschreiben, die die Überlebenden dieses Völkermords erlitten haben: Massengräber , verstümmelte Leichen von kopflosen und gliedmaßenlosen Kindern , die Schreie von Männern, Frauen und Kindern, die von Flammen verschlungen werden, vorsätzliche Aushungerung, die Auslöschung ganzer Familien und Generationen, die Zerstörung von Häusern, Schulen und Krankenhäusern.

Jede Spur von Leben wird ausgelöscht.

Das ist kein „ Kollateralschaden “. Es ist eine kalkulierte, organisierte Vernichtungskampagne. Es ist industrialisierter, massenhafter Mord und Zerstörung, durchgeführt in Zusammenarbeit mit den mächtigsten Regierungen der Welt und blutrünstigen Profiteuren aus der Wirtschaft.

Von den Vereinigten Staaten und Großbritannien über Frankreich und Deutschland bis hin zu Kanada haben westliche Regierungen diesen Angriff ermöglicht und bewaffnet .

Rüstungskonzerne wie Raytheon und Lockheed Martin , Finanzriesen sowie globale Technologie- und Medienunternehmen tragen alle eine Mitschuld. Hunderte, wenn nicht Tausende von Unternehmern und Angestellten verdienen ihren Lebensunterhalt mit dem Vergießen palästinensischen Blutes.

Israel annektiert das Westjordanland

In der besetzten Westbank töten, verletzen und verhaften israelische Besatzungstruppen und illegale jüdische Siedler täglich ungestraft Palästinenser. Seit über anderthalb Jahren leben mehr als drei Millionen Palästinenser unter einer faktischen Abriegelung .

Städte und Dörfer sind von israelischen Militärsperren, Kontrollpunkten und illegalen Siedlungen umzingelt und damit praktisch in eigene Gefängnisse verwandelt worden.

Israel hat den Gaza-Krieg als Vorwand genutzt, um seine illegale Annexion der besetzten Westbank zu eskalieren. Jahrzehntelange internationale Komplizenschaft hat diesen Moment ermöglicht: die gewaltsame Vertreibung Dutzender palästinensischer Gemeinden, die Aneignung beispielloser palästinensischer Landflächen, die Ausweitung illegaler Siedlungen und Außenposten und die Zerstörung palästinensischer Häuser in Rekordgeschwindigkeit.

Für die Landnahme sind keine offiziellen israelischen Militärbefehle an Landbesitzer mehr erforderlich, sondern es reicht ein bewaffneter israelischer Siedler, der auf einem Hügel ein Zelt aufstellt und große Landflächen in Besitz nimmt.

Dies geschieht nicht nur in Gebiet C – 60 Prozent der besetzten Westbank, die vollständig unter der Kontrolle des Militärs und der Siedler steht –, sondern zunehmend auch in Gebiet B, das gemäß den Osloer Verträgen nominell unter der Hoheitsgewalt der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) steht. Die Palästinenser sind nun auf nur noch 18 Prozent der besetzten Westbank beschränkt, die als Gebiet A bekannt ist. Dies ist mehr als nur eine Besatzung, es ist eine Annexion in Echtzeit.

Zwischen dem 1. November 2023 und dem 31. Oktober 2024 hat Israel die Rekordfläche von 24.193 Dunam (rund 24,2 Quadratkilometer) Land im Westjordanland gestohlen, was 18.300 Fußballfeldern entspricht, und es zu Staatsland erklärt.

Im gleichen Zeitraum genehmigte es den Bau von über 30.000 neuen illegalen Wohnungen für Siedler im besetzten Westjordanland und Ostjerusalem. Parallel dazu wurden mindestens 49 neue israelische Siedlungsaußenposten errichtet, verglichen mit durchschnittlich acht neuen Außenposten pro Jahr in den letzten zehn Jahren. Viele der Außenposten wurden auf dem Land gewaltsam vertriebener palästinensischer Dörfer errichtet, wobei seit dem 7. Oktober 2023 mindestens 47 palästinensische Dörfer in der Zone C des Westjordanlands vollständig geräumt wurden.

Während die Palästinenser den 77. Jahrestag der Nakba begehen, zerstört das israelische Militär mehr als 100 Wohngebäude in den Flüchtlingslagern Nur Shams und Tulkarem, die in den Jahren nach 1948 errichtet wurden.

Mehr als 40.000 Palästinenser aus Jenin und Tulkarem sind weiterhin vertrieben, da ihre Lager in Schutt und Asche gelegt wurden. Unbewohnbar. Hunderte schwer bewaffnete Soldaten, gepanzerte Militärfahrzeuge und Bulldozer besetzen Stadtzentren und Flüchtlingslager, terrorisieren die Bewohner und legen das tägliche Leben lahm. Im Februar kündigte die israelische Armee an, dass sie für das kommende Jahr in diesen Gebieten bleiben werde, und rollte zum ersten Mal seit 23 Jahren gepanzerte Panzer in die Stadt Jenin.

Man muss sich bewusst machen, dass das, was Millionen Palästinenser im belagerten Gazastreifen, im besetzten Ostjerusalem und im besetzten Westjordanland heute durch Israel erleiden, mit nichts zu vergleichen ist, was jemals zuvor geschehen ist.

Während die Nakba den Beginn der Enteignung markierte, spiegelt dieser Moment ihre bisher extremste Ausprägung wider.

Was ist die Nakba? Der Tag, an dem die ethnische Säuberung Palästinas begann, erklärtDer Nakba-Tag wird seit dem 15. Mai begangen, dem Tag, an dem zionistische Milizen 1948 in Palästina einmarschierten und Zehntausende Menschen aus ihren Häusern vertrieben.

Ein Drittel der gesamten palästinensischen Bevölkerung zwischen dem Fluss und dem Meer wird vernichtet, vertrieben und in Gaza ausgehungert. Palästina wird in seiner historischen und gegenwärtigen Form ausgelöscht.

Und während die Welt gegenüber den Bildern von Palästinensern, die auf grausamste Weise ermordet werden – insbesondere in Gaza –, immer gleichgültiger wird, wissen die Palästinenser nur zu gut, dass sie vor Ort allein stehen und sich einem der gewalttätigsten und langwierigsten Siedlungsprojekte der modernen Geschichte gegenübersehen, so wie sie es seit fast einem Jahrhundert tun.

