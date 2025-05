Merz, der letzte Woche sein Amt antrat, versprach auch, dass Berlin sein Militär stärken werde, um „Europas stärkste konventionelle Armee“ zu werden und eine größere Rolle in der Konfrontation der NATO und der EU mit Moskau zu spielen.

Deutschlands Merz drängt auf Einheit zwischen Europa und den USA im Ukraine-Krieg

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

14. Mai 2025

Der deutsche Kanzler Friedrich Merz verspricht, die deutsche Armee zur stärksten Europas zu machen.

Der deutsche Kanzler Friedrich Merz sagte am Mittwoch, dass die westlichen Länder in der Ukraine-Krise gegenüber Russland nicht gespalten sein sollten, und ermutigte Europa und die Vereinigten Staaten, eine einheitliche Position einzunehmen.

Merz, der letzte Woche sein Amt antrat, versprach auch, dass Berlin sein Militär stärken werde, um „Europas stärkste konventionelle Armee“ zu werden und eine größere Rolle in der Konfrontation der NATO und der EU mit Moskau zu spielen.

„Es ist von größter Bedeutung, dass sich der politische Westen nicht spalten lässt„, erklärte Merz.

„Und deshalb werde ich mich nach Kräften dafür einsetzen, dass wir weiterhin die größtmögliche Einheit zwischen unseren europäischen und amerikanischen Partnern erreichen“, fuhr er nach zwei kürzlichen Telefonaten mit US-Präsident Donald Trump fort.

Seine Äußerungen kamen zu einem Zeitpunkt, an dem die internationale Dynamik für einen Waffenstillstand in der Ukraine und die Wiederaufnahme der Friedensgespräche zunimmt und die europäischen Partner Vorschläge für eine 30-tägige Einstellung der Feindseligkeiten unterstützen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Donald Trump um Hilfe bei der Vermittlung eines Treffens mit Wladimir Putin gebeten und dem russischen Präsidenten gleichzeitig vorgeworfen, kein echtes Interesse an einer Beendigung des Konflikts zu haben.

Merz erklärte: „In den letzten Tagen habe ich zweimal mit Präsident Trump telefoniert. Ich bin dankbar für seine Unterstützung der Initiative für eine 30-tägige bedingungslose Waffenruhe.“

„Ein solcher Waffenstillstand kann ein Fenster öffnen, in dem Friedensverhandlungen möglich werden„, fügte er hinzu.

“Kein aufgezwungener Frieden“

Merz betonte, dass es ‚keinen diktierten Frieden und keine Unterwerfung unter militärisch geschaffene Tatsachen gegen den Willen der Ukraine‘ geben dürfe.

Er bekräftigte seine starke Unterstützung für die Ukraine und bezeichnete sie als „gemeinsame Anstrengung der Europäer, Amerikaner und anderer Freunde und Verbündeter“.

„Der Ausgang dieses Krieges wird darüber entscheiden, ob in Europa und der Welt weiterhin Recht und Ordnung herrschen werden – oder ob Tyrannei, militärische Gewalt und das Recht des Stärkeren die Oberhand gewinnen werden.“

Merz sagte eine deutliche Stärkung des deutschen Militärs zu und versprach volle finanzielle Unterstützung, um die Bundeswehr zur stärksten konventionellen Armee Europas zu machen. Er betonte, dass dies der Größe und Wirtschaftskraft Deutschlands entspreche und von den Verbündeten erwartet werde.

Letztendlich sei es das Ziel, ein starkes Deutschland und Europa aufzubauen, das Konflikte ohne Gewaltanwendung abschrecken könne, was eine Übernahme von mehr Verantwortung innerhalb der NATO und der EU erfordere.

„Unser Ziel ist ein Deutschland und ein Europa, die gemeinsam so stark sind, dass wir unsere Waffen niemals einsetzen müssen. Um dies zu erreichen, müssen wir innerhalb der NATO und der EU mehr Verantwortung übernehmen.“

Selenskyj stimmt Treffen mit Putin in Istanbul zu, fordert aber zunächst Waffenruhe

Selenskyj kündigte am Sonntag an, dass er bereit sei, sich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu Friedensgesprächen am Donnerstag in Istanbul zu treffen, nachdem US-Präsident Donald Trump öffentlich starken Druck ausgeübt hatte, den Vorschlag unverzüglich anzunehmen.

In einer auf X veröffentlichten Erklärung bestätigte Selenskyj seine Bereitschaft, an dem Gipfeltreffen teilzunehmen, betonte jedoch auch, dass die Ukraine vor den Gesprächen eine vollständige Einstellung der Feindseligkeiten erwarte. „Und ich werde am Donnerstag in der Türkei auf Putin warten“, schrieb er.

Selenskyj fügte hinzu, dass am Montag ein vollständiger Waffenstillstand in Kraft treten sollte, den er als notwendige Grundlage für jede sinnvolle diplomatische Initiative bezeichnete. „Die Ukraine erwartet, dass am Montag ein vollständiger Waffenstillstand in Kraft tritt, um die notwendigen Voraussetzungen für diplomatische Bemühungen zur Beendigung des Krieges zu schaffen“, erklärte er.

Putin hatte seinen Vorschlag in einer seltenen nächtlichen Ansprache im Kreml am Samstag veröffentlicht und angeboten, die Gespräche ohne Vorbedingungen wieder aufzunehmen. Er kritisierte die von den westlichen Ländern unterstützten Waffenstillstandsinitiativen als Gelegenheit für die Ukraine, sich wieder zu bewaffnen und den Konflikt zu verlängern. „Dies wäre der erste Schritt zu einem langfristigen, dauerhaften Frieden und nicht der Prolog zu weiteren bewaffneten Feindseligkeiten, nachdem die ukrainischen Streitkräfte neue Waffen und Personal erhalten haben… Wer braucht schon einen solchen Frieden?“, sagte Putin.

Die türkische Regierung hat ihre Bereitschaft zur Ausrichtung der Verhandlungen bestätigt und sich hinter den Kulissen aktiv um die Ermöglichung des Gipfeltreffens bemüht. Präsident Recep Tayyip Erdogan soll mit mehreren westlichen Staats- und Regierungschefs gesprochen haben, um den Prozess vor Störungen zu schützen, und die Gelegenheit zum Dialog als „Fenster für den Frieden“ bezeichnet haben.

