https://thegrayzone.com/2025/01/13/british-inquiry-skripal-poisoning/



Vergiftungsopfer von Skripal widersprach britischer Darstellung, wie offizielle Untersuchung zeigt

Kit Klarenberg·

13. Januar 2025

Eine offizielle Untersuchung eines berüchtigten Vergiftungsfalls mit Nowitschok aus dem Jahr 2018 hat ergeben, dass das Opfer kurzzeitig aus dem Koma erwacht ist und Informationen preisgegeben hat, die die Darstellung der britischen Regierung völlig widerlegen. Während die Medizinerin, der sie davon erzählte, mundtot gemacht wurde, haben die Mainstream-Medien die neuen Erkenntnisse ignoriert.

Am 8. März 2018, nur vier Tage nach ihrer Einlieferung ins Krankenhaus, weil sie angeblich mit Nowitschok, dem angeblich tödlichsten Nervenkampfstoff der Welt, kontaminiert worden war, wurde Julia Skripal aus ihrem Koma geweckt. Als sie aufwachte, teilte sie einem Intensivmediziner mit, dass sie und ihr Vater, der abtrünnige ehemalige russische Spion Sergei, vor ihrem Zusammenbruch in einem Restaurant mit einer unbekannten Substanz „besprüht“ worden seien – und nicht zu Hause, wie von Großbritannien behauptet.

Diese Enthüllung, die im völligen Widerspruch zu den weit verbreiteten Berichten steht, dass Julia fast einen Monat lang in einem kritischen Zustand war, bevor sie das Bewusstsein wiedererlangte, geht auf kürzlich veröffentlichte Abschriften einer offiziellen britischen Untersuchung zum Tod von Dawn Sturgess zurück, die angeblich starb, nachdem sie Nowitschok aus einer versiegelten Parfümflasche eingeatmet hatte.

Mehrere Jahre lang haben die britischen Behörden blockiert, Ausflüchte gemacht und hinter den Kulissen agiert, um eine Untersuchung des Falls Sturgess zu verhindern, und vielleicht ist jetzt klar, warum.

Laut der britischen Regierung wurden Sergei Skripal und seine Tochter Yulia von zwei GRU-Attentätern vergiftet, die sich mit gefälschten Identitäten nach Großbritannien einschlichen und dort das in Russland hergestellte Nervengift Nowitschok verwendeten, das angeblich an der Türklinke von Sergeis Haus in Salisbury, das vom britischen Geheimdienst MI6 eingerichtet wurde, angebracht worden war. Die Skripals überlebten letztendlich, aber in den vergangenen Jahren wurde diese Geschichte von den traditionellen Medien immer wieder aufgegriffen, um die Bedrohung, die Russland für die britische Öffentlichkeit darstellt, zu dramatisieren.

Diese Darstellung wird durch die jüngste Enthüllung, dass Julia kurzzeitig aus ihrem Koma erwachte und die offizielle Geschichte durch eine Form der visuellen Kommunikation widerlegte, erheblich untergraben.

Die Sturgess-Untersuchung ergab auch, dass hochrangige Beamte des Salisbury-Krankenhauses, nachdem Julia aus dem Koma erwacht war und mit einem Arzt gesprochen hatte, dem medizinischen Fachpersonal untersagten, Einzelheiten über seinen Austausch mit Julia an Dritte weiterzugeben oder weiteren Kontakt mit den Skripals zu haben, und ihn davor warnten, den Vergiftungsfall mit irgendjemandem zu besprechen.

Die angebliche Beteiligung der russischen Regierung an der Vergiftung in Salisbury hat sich als entscheidender Faktor für den Beginn eines neuen Kalten Krieges erwiesen. Moskau wurde in den Medien allgemein als heimtückischer Paria dargestellt, was zu einer von Großbritannien initiierten Ausweisung russischer Diplomaten führte und einen Konflikt dramatisch eskalieren ließ, der schließlich im Stellvertreterkrieg in der Ukraine ausbrach.

Selbst wenn Julias Behauptungen im Krankenhausbett ungenau waren, untergraben sie dennoch die offizielle Darstellung der britischen Regierung und werfen gleichzeitig ernsthafte Fragen darüber auf, welche Substanz zur Vergiftung der Skripals verwendet wurde und wer tatsächlich dafür verantwortlich war. Die Öffentlichkeit muss sich auch fragen, ob die Entlassung des medizinischen Fachpersonals, das Julias Aussage erhalten hat, auf staatlichen Druck auf das Krankenhaus in Salisbury zurückzuführen ist.

Unterdessen ähnelt die Untersuchung von Dawn Sturgess stark früheren Vertuschungsuntersuchungen der britischen Regierung, wie etwa der fragwürdigen Untersuchung von 2016 zum seltsamen Tod des FSB-Überläufers Alexander Litwinenko ein Jahrzehnt zuvor. In dem Bemühen, die vorbestimmte Schlussfolgerung zu bestätigen, dass Sturgess mit demselben Nowitschok vergiftet wurde, das angeblich fast die Skripals in fast zehn Meilen Entfernung getötet hätte, haben sich der Vorsitzende und die Anwälte der Untersuchung routinemäßig auf lähmende Unlogik, höchst gymnastische legalistische Argumente, spekulative Behauptungen und anonyme Zeugenaussagen von Sicherheits- und Geheimdienstmitarbeitern verlassen, während sie unbequeme Beweise ignorierten oder schlichtweg ablehnten.

Skripals im Restaurant mit Gift „besprüht“?

Über sechs Wochen lang, ab Ende Oktober 2024, wurde der Tod von Dawn Sturgess im Juli 2018, der angeblich auf eine Vergiftung mit dem Nervengift Nowitschok zurückzuführen war, im Rahmen einer formellen Untersuchung untersucht. Die Untersuchung war manipuliert worden, um zu verhindern, dass die Wahrheit über diesen tragischen Vorfall an die Öffentlichkeit gelangt, und um unbequeme Details über die Vergiftung des GRU-Überläufers Sergei Skripal und seiner Tochter Julia drei Monate zuvor zu unterdrücken. Dennoch brachte die Untersuchung eine Reihe wichtiger Erkenntnisse hervor.

Es grenzt an ein Wunder, dass es überhaupt eine offizielle Untersuchung zum Tod von Dawn Sturgess gab – selbst wenn es sich dabei um eine eklatante Schönfärberei handelte. Nach englischem Recht wird eine gerichtliche Untersuchung in der Regel innerhalb von sechs bis neun Monaten nach dem Tod einer Person abgeschlossen. Doch wie der unabhängige Journalist John Helmer ausführlich dokumentiert hat, haben die britischen Behörden eine gerichtliche Untersuchung blockiert, Ausflüchte gemacht und stillschweigend geduldet, um eine solche zu verhindern. Dies geschah, nachdem eine Untersuchung am selben Tag im Juli 2018 eingeleitet und dann sofort vertagt worden war, bis weitere polizeiliche Ermittlungen abgeschlossen waren.

Nach heftigen juristischen Auseinandersetzungen zwischen den britischen Behörden und der trauernden Familie von Sturgess genehmigten die britischen Behörden schließlich im November 2021 eine öffentliche Untersuchung, ohne einen Termin für deren Beginn anzugeben. Dies war ein höchst verdächtiges Manöver. Untersuchungen sind gesetzlich vorgeschrieben, um festzustellen, wie, wann und warum jemand gestorben ist, und um die näheren Umstände zu ermitteln. Sie haben weitreichende Befugnisse, Dokumente und Zeugen vorzuladen, Beweise werden unter Eid abgegeben, und absolut jedes Mitglied der Öffentlichkeit, die britische Regierung und ihr nationaler Sicherheitsapparat können als Zeugen vorgeladen werden.

Frühere hochkarätige Untersuchungen haben wichtige Erkenntnisse über mögliche MI6-Attentate geliefert und große Skandale aufgedeckt, in die die britische Polizei verwickelt war.

Im Gegensatz dazu sind Untersuchungen, wie eine Anwaltskanzlei erklärte, kaum mehr als „hoch emotionale“ PR-Maßnahmen, die darauf abzielen, „eine breite Medienberichterstattung zu erreichen“. Ihre Bedingungen – wer befragt werden kann und welche Beweise berücksichtigt werden – sind durch direkte Regierungsverordnungen stark eingeschränkt, und sie haben keine Befugnis, jemanden oder etwas zur Herausgabe von Beweismitteln zu zwingen.

Dass die Behörden so viel Energie darauf verwendet haben, eine Untersuchung zu vermeiden, bevor sie sich für einen zahnlosen PR-Gag entschieden haben, sollte Anlass zur Sorge geben. Zwar wurden einige Zeugenaussagen öffentlich übertragen und transkribiert, doch die BBC berichtet, dass viele Untersuchungssitzungen im Geheimen stattfanden, wobei die „Namen, Gesichter und sogar Stimmen“ einiger Zeugen verborgen blieben. In der Zwischenzeit durften „nur drei akkreditierte Journalisten“ direkt über die Verfahren berichten, wobei ihnen die Verwendung jeglicher elektronischer Geräte untersagt war und sie sich darauf beschränkten, sich mit „altmodischem Stift und Papier“ Notizen über das Gesagte zu machen.

Trotz der Verschleierungstaktik kamen während der sechswöchigen Untersuchung wichtige öffentliche Aussagen zutage. Dr. Stephen Cockroft, ein Facharzt für Intensivmedizin, der die Skripals bei ihrer Einlieferung ins Krankenhaus behandelte, gab bekannt, dass Julia bereits nach vier Tagen aufgewacht war. Cockroft sagte der Untersuchungskommission, er hätte nie gedacht, dass Julia „wieder in der Lage sein würde, ein Gespräch zu führen“, da sie „einen katastrophalen Hirnschaden erlitten“ habe.

Er bemerkte jedoch, dass sie geistig kompetent zu sein schien, nickte und weinte als Antwort auf seine Fragen, während sie „absolut verängstigt“ aussah.

Er befragte sie zu den Ereignissen vor ihrem Zusammenbruch, worauf sie mit einer Reihe von Blinzeln antwortete.

Zu den Fragen von Dr. Cockroft gehörte, ob sie und ihr Vater in einem Restaurant namens Zizzi mit einer Substanz „besprüht“ wurden. Dort aß Julia am Nachmittag des 4. März 2018 mit Sergej zu Abend. Sie bejahte die Frage des Arztes.

Auf die Frage, ob sie wisse, wer sie besprüht habe, brach Julia in hysterische Tränen aus. Zu diesem Zeitpunkt hörte Cockroft auf, sein Gegenüber zu Antworten zu drängen.

Trotz Yulias erstaunlichen Antworten beschloss ein leitender britischer Forensik-Experte der Anti-Terror-Polizei, der an der Untersuchung der Vergiftung der Skripals beteiligt war, Keith Asman, offenbar, sie überhaupt nicht zu befragen, und maß ihren Erklärungen nach dem Koma keine Glaubwürdigkeit bei.

Während seiner Aussage zur Untersuchung gab Asman zu, dass er darüber informiert worden war, dass Yulia angegeben hatte, Zizzi sei der Ort ihrer Vergiftung gewesen. Aber die Enthüllung hatte letztlich keinen Einfluss auf die Untersuchung seines Teams. Dies sei darauf zurückzuführen, dass forensische Ermittler im Restaurant im Vergleich zu anderen Orten relativ „geringe“ Spuren von Nowitschok gefunden hätten und der Verdacht bestehe, dass Julia „wissentlich oder unwissentlich in den Vorfall verwickelt“ gewesen sein könnte, der sie und ihren Vater ins Krankenhaus gebracht habe.

Asman behauptete, seine Bedenken bezüglich Julia seien darauf zurückzuführen, dass sie „auf die Frage von Dr. Cockroft, wer es getan habe, weinte“. „Ich habe mich gefragt, ob sie weinte, weil sie vielleicht das Gefühl hatte, identifiziert worden zu sein“, behauptete er. Diese Zweifel, in Kombination mit der Tatsache, dass die Skripals angeblich ‚verschiedene Dinge gegessen und getrunken‘ hatten, veranlassten die forensischen Experten der britischen Polizei zu dem Schluss, dass es ‚unwahrscheinlich ist, dass ein bestimmtes Lebensmittel oder Getränk die Quelle der Vergiftung war‘, und sie schlossen das Restaurant daher offiziell als Ort der Vergiftung aus.

Es ist schockierend, dass die Skripals, als Inspektoren der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) am 21. März 2018 in Salisbury eintrafen, um den Vorfall zu untersuchen, physisch daran gehindert wurden, mit ihnen zu sprechen. Die Untersuchung hat ergeben, dass die Ärzte der Skripals am selben Tag, an dem die OPCW-Inspektoren eintrafen, einseitig beschlossen, bei ihm und seiner Tochter gleichzeitig eine Tracheotomie durchzuführen. Julias Tracheostomiekanüle wurde am 27. März entfernt, zwei Tage nachdem die OPCW-Vertreter das Land verlassen hatten. Sergei musste bis zum 5. April warten, bis seine Kanüle entfernt wurde.

Whistleblower im Krankenhaus zum Schweigen gebracht

Ein weiteres äußerst merkwürdiges Detail, das Dr. Cockroft preisgab, war, dass seine Interaktion mit Yulia offenbar erhebliche Bestürzung auf höchster Ebene des Krankenhauses in Salisbury hervorrief. Nach diesem Vorfall entfernte ihn Dr. Christine Blanchard, die damalige medizinische Direktorin der Einrichtung, nicht nur aus dem Intensivdienst, sondern „warnte“ ihn auch, dass er „keinen Aspekt der Vergiftung mit Kollegen … oder anderen Personen besprechen sollte“. Cockroft wurde ausdrücklich „untersagt, irgendeinen Aspekt der Präsentation, der Erkennung oder der Erstbehandlung von Julia oder Sergei Skripal zu besprechen“, selbst bei regelmäßigen Treffen auf der Intensivstation.

Auf die Frage des Anwalts, ob Blanchard der Meinung sei, es sei nicht „klug“ gewesen, mit Yulia über „diese Angelegenheiten“ zu sprechen, stimmte Cockroft zu, sagte jedoch, dass er aufgrund seiner 24-jährigen Karriere im Gesundheitswesen nicht glaube, etwas falsch gemacht zu haben. „Ich spreche immer mit meinen Patienten, auch wenn ich glaube, dass sie mich nicht hören können“, erklärte er und meinte, dass ‚die schlechtesten Intensivärzte … die Patienten ignorieren‘. Er beschrieb die Einstellung von Dr. Blanchard, der keine Erfahrung in der Intensivpflege hatte, als ‚etwas schwierig‘ und erklärte:

„Ich war wirklich besorgt, dass [Yulia] sich Sorgen machen könnte, wenn sie wüsste, dass jemand sie angegriffen hat … Ich bin der Meinung, dass dies eine verpasste Gelegenheit war, mit meinen Kollegen darüber zu sprechen, was ich in diesen ersten Stunden beobachtet habe und wie ich erkannt habe, dass die Skripals vergiftet worden waren.“

„Wenn [meine Kollegen] ein Gespräch [über die Skripals] führten, hörten sie auf, vor mir darüber zu sprechen“, verriet Cockroft und fügte hinzu: “Es war seltsam. Es war sehr seltsam.“

Die Untersuchung machte aus Cockrofts Aussage zu diesem Punkt nur sehr wenig. Dennoch deuten seine Erklärungen darauf hin, dass der britische Staat einen Omertà-Kodex über die Fakten des Vorfalls in Salisbury verhängt hat. Ob das Salisbury Hospital in irgendeiner Weise unter Druck gesetzt wurde, um zu verhindern, dass Cockrofts Interaktionen mit Yulia öffentlich bekannt werden, wird man vielleicht nie erfahren.

Es ist jedoch klar, dass die britische Regierung sich dafür einsetzte, dass unbequeme Fakten über Salisbury niemals an die Öffentlichkeit gelangen. Die Darstellung, dass Russland für die Vergiftung der Skripals verantwortlich sei, musste aufrechterhalten werden, noch bevor ein klares Motiv festgestellt, die Täter identifiziert oder andere grundlegende Fakten ermittelt wurden.

In den Tagen unmittelbar nach der Vergiftung äußerte ein erheblicher Teil der britischen Öffentlichkeit ernsthafte Zweifel an der Verantwortung Moskaus für die angebliche Vergiftung der Briten und zog sogar die Möglichkeit in Betracht, dass der MI6 die Operation durchgeführt hatte. Um diese Skepsis zu zerstreuen, waren offenbar auf allen Ebenen einige extreme Maßnahmen erforderlich.

Kit Klarenberg

Kit Klarenberg ist ein investigativer Journalist, die die Rolle von Geheimdiensten bei der Gestaltung von Politik und Wahrnehmung untersucht.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …