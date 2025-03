Die New York Times zeigt weiterhin extreme Voreingenommenheit in der Berichterstattung über Gaza

https://www.counterpunch.org/2025/03/04/ny-times-continues-to-show-extreme-bias-in-gaza-coverage/



Richard Hardigan

4. März 2025

Die Regierung der Vereinigten Staaten war der Hauptverantwortliche für den Völkermord, den die israelische Kriegsmaschinerie an der palästinensischen Bevölkerung von Gaza verübt hat. Seit dem 7. Oktober hat sie im Wesentlichen unbegrenzte militärische Unterstützung und diplomatische Deckung gewährt, und ein wichtiger Faktor, der dies ermöglicht hat, war die Rolle der Mainstream-Medien, deren Berichterstattung über Israel-Palästina so voreingenommen und irreführend war, dass sie viele Amerikaner über die Bedeutung der Ereignisse im Nahen Osten im Unklaren gelassen hat.

In diesem Artikel werden wir eine aktuelle Folge von The Daily untersuchen, einem Podcast, der von The New York Times produziert wird. Am 26. Februar 2025 wurde ein Interview mit dem Leiter des Jerusalemer Büros, Patrick Kingsley, über das Ende der ersten Phase des Waffenstillstands zwischen Israel und der Hamas und die Aussichten für die Zukunft präsentiert. Die Episode ist insofern aufschlussreich, als die Voreingenommenheit der Times deutlich wird, indem sie Palästinenser entmenschlicht, das Machtungleichgewicht zwischen den beiden Parteien verschleiert, Kriegsverbrechen beschönigt, Waffenstillstände und andere Friedensbemühungen falsch darstellt und den historischen Kontext ausblendet.

Über die pro-israelische Voreingenommenheit der amerikanischen Mainstream-Medien ist viel geschrieben worden, insbesondere seit dem 7. Oktober.

In einer Analyse von The Intercept wurde die Berichterstattung über Gaza in The New York Times, Los Angeles Times und The Washington Post untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass diese Medien in den ersten sechs Wochen nach dem Angriff vom 7. Oktober fast 200 Mal Begriffe wie „Gemetzel“ oder „Massaker“ verwendeten, wenn sie über die Tötung von Israelis berichteten, aber nur fünf Mal, wenn es um Palästinenser ging. Dieser starke Kontrast in der Sprache trat selbst dann auf, als die Zahl der durch israelische Angriffe getöteten Palästinenser bereits das 20-fache der Zahl der bei dem Hamas-Angriff getöteten Israelis erreicht hatte.

Im April 2024 enthüllte The Intercept ein durchgesickertes internes Memo der New York Times, das den Journalisten der Zeitung eine redaktionelle Anleitung für die Berichterstattung über den Israel-Hamas-Konflikt gab. In dem Memo wurden die Reporter angewiesen, bei der Beschreibung palästinensischen Landes Begriffe wie „Völkermord“, „ethnische Säuberung“ und ‚besetztes Gebiet‘ zu vermeiden, wenn sie über palästinensisches Land berichten. Darüber hinaus wurde davon abgeraten, den Begriff ‚Palästina‘ zu verwenden, außer in sehr seltenen Fällen, und empfohlen, den Begriff ‚Flüchtlingslager‘ zu vermeiden, um Gebiete im Gazastreifen zu beschreiben, die historisch von vertriebenen Palästinensern besiedelt wurden. Darüber hinaus behauptet das Memo, dass Wörter wie ‚Schlacht‘, ‚Massaker‘ und ‚Gemetzel‘ oft zu emotional sind, um die Bombardierung des Gazastreifens durch Israel zu beschreiben. Ironischerweise war der erklärte Zweck des Memos, „Leitlinien wie diese herauszugeben, um Genauigkeit, Konsistenz und Nuancierung in der Berichterstattung zu gewährleisten“, wie ein Sprecher der Times gegenüber The Intercept erklärte.

Proteste sowohl gegen den Völkermord als auch gegen die Unterstützung des Westens dafür haben das Thema Israel-Palästina erfolgreich ins Rampenlicht gerückt, und die Amerikaner sind sich des Ausmaßes der israelischen Gräueltaten – sowohl aktuell als auch seit Beginn des Konflikts – heute bewusster als je zuvor.

Die anhaltende blinde Unterstützung der USA für die wiederholten Verstöße Israels gegen das Völkerrecht kann der Waffenindustrie, der Israel-Lobby, dem christlichen Zionismus und dem guten alten Rassismus zugeschrieben werden. (Schließlich war eine Rechtfertigung für die Gründung des israelischen Staates, wie sie der Begründer des Zionismus, Theodor Herzl, vorbrachte, dass er „… Teil eines Verteidigungswalls für Europa in Asien, ein Außenposten der Zivilisation gegen die Barbarei“ sein würde.)

Aber auch die Mainstream-Medien im Westen tragen einen Großteil der Verantwortung. Der Beitrag der oben erwähnten Interessengruppen wäre viel schwieriger zu leisten, wenn die Medien nicht so irreführend über die Ereignisse im Nahen Osten berichten würden.

Die Redakteure der Times sind sich, wie aus dem oben erwähnten Memo hervorgeht, der Macht der Sprache sehr wohl bewusst, und in dieser Folge von The Daily bemühen sich sowohl Kingsley als auch die Interviewerin Rachel Abrams sehr, eine Terminologie zu verwenden, die Israel in einem positiven Licht erscheinen lässt, während die Palästinenser dämonisiert werden.

In dem 25-minütigen Interview gibt es Dutzende von Beispielen, in denen die von der Hamas gefangen genommenen Israelis als Geiseln bezeichnet werden, während die in israelischen Gefängnissen festgehaltenen Palästinenser als Gefangene bezeichnet werden. (The Times ist bei weitem nicht die einzige Zeitung, die dieselbe Terminologie verwendet.) Die Gründe für diese Wahl liegen auf der Hand. Der Begriff „Gefangener“ ist stark mit Schuld assoziiert. Geiseln gelten als unschuldig, Gefangene haben jedoch wahrscheinlich Verbrechen begangen und verdienen nicht unser Mitgefühl. In Wirklichkeit wurden Tausende der inhaftierten Palästinenser nie eines Verbrechens angeklagt, und viele wurden nach dem 7. Oktober von der israelischen Armee entführt, vermutlich als Tauschobjekte für einen zukünftigen Austausch. Wie könnte man sie anders als Geiseln betrachten?

Selbst die Beschreibungen der Bedingungen der israelischen Gefangenen unterscheiden sich deutlich von denen der Palästinenser. Bei ihrer Freilassung „sahen die israelischen Geiseln extrem abgemagert, unterernährt, ausgehungert … ausgemergelt aus“, während die Palästinenser unter „schwierigen Bedingungen“ festgehalten wurden. Es gab keine Erwähnung der „weit verbreiteten Folter in Gewahrsam, einschließlich durch Schläge, Hunger und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung“, oder der Tatsache, dass „mindestens sechzig palästinensische Häftlinge seit dem 7. Oktober 2023 in israelischem Gewahrsam gestorben sind“, wie von Menschenrechtsorganisationen dokumentiert wurde.

Die Szenen während der Freilassung der israelischen Geiseln wurden sowohl von Abrams als auch von Kingsley als „grauenhaft“ beschrieben, während die Szenen der Freilassung der Palästinenser „unangenehm“ waren.

Der geringe Wert des palästinensischen Lebens wird durch die Tatsache verstärkt, dass kein palästinensischer Gefangener während des gesamten Interviews als Individuum behandelt wird. Wir erfahren nichts über ihre Geschichten, ihre Namen, ihren Beitrag, ihre Familien. Sie sind gesichtslos und anonym.

Gleichzeitig werden fast vier Minuten der tragischen Geschichte der israelischen Familie Bibas gewidmet, deren Leichen die Hamas letzte Woche übergab.

Die Bibases sind real. Sie sind eine Familie. Sie haben Namen und Gesichter. Kingsley spricht über „die beunruhigendste und verstörendste Geiselbefreiungszeremonie … als die Leichen von drei israelischen Zivilisten aus derselben Familie, zwei sehr jungen Jungen, Ariel Bibas und seinem Bruder Kfir Bibas, die zum Zeitpunkt ihrer Gefangennahme vier bzw. acht Monate alt waren, und ihrer Mutter Shiri Bibas, einer zweiunddreißigjährigen Buchhalterin,

Die Zeremonie wurde „in Israel als äußerst respektlos und im Grunde genommen als schaurig angesehen … Diese Familie war eines der wichtigsten Symbole des israelischen Traumas … und das Schauspiel dieser beiden kleinen Kinder und ihrer Mutter, die auf diese Weise zurückkehrten, und dann noch zu erfahren, dass ihre Mutter Shiri tatsächlich noch in Gaza war, war ein immens auslösendes und retraumatisierendes Ereignis.“ Nachdem die Leichen zurückgegeben worden waren, „konnte diese Familie endlich einen gewissen Abschluss finden.“

Während des Gesprächs mit der Familie Bibas wird das Leid der Palästinenser zum ersten und einzigen Mal im gesamten Interview erwähnt.

„Die Hamas behauptet, dass Netanjahu für den Tod von Zehntausenden Palästinensern verantwortlich ist“, sagt Kingsley und reagiert damit auf Abrams‘ Kommentar zur Entscheidung der Hamas, Bilder von Benjamin Netanjahus Gesicht als Dracula auf den Särgen der Mitglieder der Familie Bibas zu zeigen.

Ein weiteres Beispiel für Sprachmanipulation ist die Bezeichnung der Ereignisse in Gaza seit dem 7. Oktober. Der Völkermord wird als Krieg bezeichnet, was den Eindruck erweckt, dass es sich um zwei gleich starke Parteien handelt, anstatt um eine der mächtigsten (nuklear bewaffneten) Militärs der Welt, die von ihrer Schutzmacht, einer Supermacht, unterstützt wird, gegen eine Guerillaorganisation, die selbstgebaute Raketen abfeuert, die trotz einer brutalen siebzehnjährigen Belagerung, die dem Volk von Gaza aufgezwungen wurde, hergestellt wurden. Die israelische Armee versucht, diese irreführende Terminologie zu verbreiten, indem sie das Verhältnis der getöteten „Militanten“ zu den getöteten Zivilisten aufbläht.

Kingsley nennt den 7. Oktober als Beginn des Krieges und löscht damit seinen historischen Kontext vollständig aus. Vergessen sind die zionistische Besetzung von 78 % des historischen Palästinas und die ethnische Säuberung von 750.000 Palästinensern in den Jahren 1947–1949, die Besetzung der restlichen 22 % des historischen Palästinas und die Vertreibung von weiteren 300.000 Palästinensern im Jahr 1967 sowie das brutale, siebenundfünfzig Jahre andauernde Regime des Tötens, der Besetzung, der militärischen Kontrolle, der Zerstörung von Häusern, der Apartheid, der Inhaftierung, Diebstahl von Land und Ressourcen, Siedlungsausbau und Durchsetzung umfassender Bewegungseinschränkungen durch Kontrollpunkte, Straßensperren und die Trennmauer. Vorbei ist die israelische Blockade des Gazastreifens seit 2007, die die Bewegung von Menschen und Gütern einschränkte und zu schweren humanitären Krisen führte, darunter Engpässe bei Lebensmitteln, Medikamenten und sauberem Wasser. Nicht erwähnt werden die mörderischen Angriffe auf den Gazastreifen – euphemistisch als „Rasenmähen“ bezeichnet –, die die israelische Armee jedes Jahr zur Abschreckung aller Araber in der Region durchführt. Für die Journalisten der Times ist all dies irrelevant. Der einzige Kontext, so wird uns gesagt, ist, dass die Hamas am 7. Oktober Israel angegriffen hat.

Kingsley erwähnt zwar die Jahre 1948 und 1967, aber nur im Zusammenhang mit Trumps Plan, die Bewohner des Gazastreifens zu vertreiben, und auch hier verwendet er eine Sprache, die die Zionisten von jeglicher Verantwortung freispricht.

„Hunderttausende Palästinenser wurden gezwungen, aus ihren Häusern zu fliehen“, sagt Kingsley über das Jahr 1948. Er fügt hinzu, vielleicht in dem Bewusstsein, dass er gefährlich nahe daran ist, jemand anderem als den Palästinensern selbst die Schuld zuzuweisen: ‚oder flohen während des Krieges um die Gründung Israels aus ihren Häusern.‘ Die Täter der ethnischen Säuberungskampagne werden nicht erwähnt. Wer hat die Palästinenser gezwungen, ihre Heimat zu verlassen? Gab es zufällig einen Krieg, als Israel gegründet wurde? Kein Wort über den zionistischen Plan, das gesamte historische Palästina ethnisch zu säubern. Kein Wort über die 300.000 Palästinenser, die von zionistischen Kräften ethnisch gesäubert wurden, bevor der Krieg überhaupt begann.

Kingsley spricht Israel auch von jeglichem Fehlverhalten während des derzeitigen Waffenstillstands frei.

„Abgesehen von einigen Mini-Krisen“, sagt er, ‚verlief [der Waffenstillstand] weitgehend nach Plan‘, wobei er die von Israel begangenen Verstöße völlig ignoriert. Tatsächlich hat das Gaza Government Media Office (GMO) seit Beginn des Waffenstillstands über 350 Fälle von israelischen Verstößen dokumentiert, darunter militärische Übergriffe, Schüsse, Luftangriffe, verstärkte Überwachung und die Behinderung humanitärer Hilfe. Laut GMO haben israelische Streitkräfte weiterhin Palästinenser ins Visier genommen, was trotz des Waffenstillstands zu zahlreichen Toten und Verletzten geführt hat. Es gab auch Verzögerungen, die vertriebene Familien daran hinderten, in den Norden des Gazastreifens zurückzukehren, und es wurde nicht die vereinbarte Höhe der Hilfs- und Nothilfe erreicht, die in die Enklave gelangen sollte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Berichterstattung der New York Times über Gaza eine Fallstudie über Medienvoreingenommenheit ist, die die öffentliche Wahrnehmung durch selektive Sprache, Auslassung wichtiger historischer Zusammenhänge und eine Entmenschlichung des Leidens der Palästinenser prägt. Die in diesem Artikel analysierte Podcast-Episode von The Daily veranschaulicht diese Taktiken, von der asymmetrischen Sprache in Bezug auf Geiseln und Gefangene bis hin zur Auslöschung von Jahrzehnten israelischer Besatzung und Gewalt. Durch die Darstellung einer verzerrten Version der Ereignisse spielt die Times eine bedeutende Rolle bei der Aufrechterhaltung der politischen und militärischen Unterstützung der USA für Israel und ermöglicht letztlich weitere Gräueltaten gegen Palästinenser. Da immer mehr Menschen diese systematische Voreingenommenheit erkennen, ist es unerlässlich, die gängigen Darstellungen in Frage zu stellen und unabhängigen und kritischen Journalismus zu suchen, um die volle Wahrheit über die Situation in Gaza aufzudecken.

Richard Hardigan ist Universitätsprofessor in Kalifornien. Er ist der Autor von The Other Side of the Wall. Seine Website ist richardhardigan.com, und Sie können ihm auf Twitter @RichardHardigan folgen.

