Für Israel ist ein Waffenstillstand eine Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln

und die Fortsetzung des erzwungenen Hungers durch die Blockade der Hilfe für den Gazastreifen ist nur ein Aspekt davon.

Belén Fernández, Kolumnistin bei Al Jazeera

Veröffentlicht am 4. März 2025

Ein Blick zeigt israelische Panzer in der Nähe des Gazastreifens am 21. Januar 2025 [Datei: Amir Cohen/Reuters]

Im 19. Jahrhundert schrieb der berühmte preußische General und Militärstratege Carl von Clausewitz, dass „Krieg die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ist“.

Zweihundert Jahre später hat Israel dem Satz mit seinem aktuellen Waffenstillstand, der keiner ist, im Gazastreifen eine neue Wendung gegeben. Wäre er heute noch am Leben, würde von Clausewitz wahrscheinlich die Gelegenheit ergreifen, um zu beobachten, dass im Falle Israels „der Waffenstillstand eine Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln ist“.

Tatsächlich hat das Verhalten Israels nach dem Waffenstillstand, der im Januar begann, ein tiefgreifendes Desinteresse an einer tatsächlichen Einstellung der Feindseligkeiten gezeigt. Israel tötet weiterhin regelmäßig Palästinenser und treibt die offizielle Zahl der Todesopfer damit näher an die 50.000-Marke heran. Darüber hinaus weigert sich Israel, die Besetzung des Philadelphi-Korridors an der Grenze zwischen Gaza und Ägypten aufzugeben.

Die erste Phase des Waffenstillstandsabkommens zwischen Israel und palästinensischen Widerstandsgruppen in Gaza endete am Samstag, aber die israelische Regierung hat die Verhandlungen über die zweite Phase erwartungsgemäß blockiert. Aus israelischer Sicht werden Vereinbarungen schließlich gebrochen – was gut erklärt, warum die vielversprochene Zweistaatenlösung nie zustande gekommen ist und warum Israel regelmäßig das Bedürfnis verspürt, Massaker an Palästinensern zu verüben, wenn es etwas zu friedlich zugeht.

In der jüngsten obszönen Manifestation eines Waffenstillstands als Fortsetzung des Krieges hat die israelische Armee am Sonntag alle humanitären Hilfslieferungen in den Gazastreifen blockiert – was einem direkten Eingeständnis gleichkommt, dass Israel den Hungertod als Druckmittel einsetzen würde.

Natürlich sollte es nicht überraschen, dass die Armee, die gerade erst den Hungertod als Waffe des Völkermords in Gaza eingesetzt hat, sich erneut dafür entschieden hat, erzwungenen Hunger als Fortsetzung des Krieges zu verhängen.

Was in einer auch nur annähernd moralischen Welt überraschen sollte, ist das Ausmaß, in dem es Israel gelungen ist, völlige Verderbtheit zu normalisieren, und das alles mit der treuen parteiübergreifenden Unterstützung der Vereinigten Staaten. Zusätzlich zu den Spenden in Milliardenhöhe für die israelischen Kriegsanstrengungen haben die USA Berichten zufolge auch die jüngste pauschale Blockade der Hilfe mit Israel koordiniert – als ob die globale Supermacht nicht bereits bis über beide Ohren in Komplizenschaft mit Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verstrickt wäre.

Nach der Ankündigung Israels, die Bevölkerung auszuhungern, überschlug sich das Weiße Haus geradezu, um die Hamas für die Blockade der Hilfslieferungen verantwortlich zu machen. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, Brian Hughes, erklärte: „Israel hat seit Beginn dieser Regierung in gutem Glauben verhandelt, um die Freilassung der von Hamas-Terroristen gefangen gehaltenen Geiseln zu gewährleisten. Wir werden ihre Entscheidung über die nächsten Schritte unterstützen, da die Hamas zu verstehen gegeben hat, dass sie nicht mehr an einem ausgehandelten Waffenstillstand interessiert ist.“

Die Europäische Union ihrerseits gab eine Erklärung ab, in der sie die Hamas verurteilte und ebenfalls darauf hinwies, dass die palästinensische Gruppe für die Entscheidung Israels, die Hilfe zu blockieren, verantwortlich sei, was „möglicherweise humanitäre Folgen haben könnte“.

Das ist ja eine Überraschung.

Die Ankündigung der erneuten Hungersnot in Gaza wurde in den westlichen Medien eher verhalten aufgenommen, die es vorzogen, die offensichtliche Einstufung des Schrittes als Kriegsverbrechen als bloße Behauptung der Hamas zu bezeichnen, Israel betreibe „billige Erpressung“ und begehe ein „Kriegsverbrechen“, Anführungszeichen inklusive.

Wie immer stehen westliche Beamte und Medien bereit, um Fakten durch Fantasie zu ersetzen und die Zeitgeschichte umzuschreiben. Ein Blick auf reale und nicht erfundene Daten zeigt, dass die Hamas schon immer an einem ausgehandelten Waffenstillstand interessiert war, während Israel weder an Verhandlungen noch an einer Beendigung des Massenschlachtens interessiert ist.

Die verhaltene Reaktion des Westens auf Israels regelrechtes Aushungerungsprogramm unterstreicht lediglich, wie alltäglich israelische Verbrechen durch ihre ständige Wiederholung geworden sind.Es ist in der Tat ein schwarzer Tag, wenn eine erzwungene Hungersnot – die zuvor von niemand anderem als den Nazis als Kriegswaffe eingesetzt wurde – kaum ein Wimpernzucken im Westen hervorruft. In Clausewitz’scher Sprache ist es einfach eine Fortsetzung der Politik wie gewohnt.

Letztendlich ist Krieg für Israel jedoch nicht nur eine Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Krieg ist das Leben selbst.

Ohne Krieg würde das israelische Unternehmen nicht mehr funktionieren, da es auf den Konzepten von Völkermord und ethnischer Säuberung basiert, die heute nicht nur im Gazastreifen, sondern auch im Westjordanland durchgeführt werden, wo seit dem 21. Januar mehr als 40.000 Palästinenser gewaltsam aus ihren Häusern vertrieben wurden, während Israel im gesamten Gebiet tödliche Verwüstungen anrichtet.

Während die Waffenruhe in Gaza voranschreitet – oder auch nicht – ist Israel in einen typischen Akt der Verschiebung der Torpfosten verwickelt, wie es schon oft in Palästina und im Libanon der Fall war. Nach dem israelischen Ansatz läuft jede Waffenstillstandsvereinbarung darauf hinaus, was auch immer Israel zu einem bestimmten Zeitpunkt sagt – und es liegt an der anderen Seite, sich daran zu halten oder nicht.

Jetzt nutzt Israel die derzeitige „Waffenruhe“, um den Völkermord mit anderen Mitteln fortzusetzen. Krieg ist israelische Politik – und kein Waffenstillstand wird daran jemals etwas ändern.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Jazeera wider.

Belén Fernández, Kolumnistin bei Al Jazeera, ist Autorin von „Inside Siglo XXI: Locked Up in Mexico’s Largest Immigration Detention Center“ (OR Books, 2022), „Checkpoint Zipolite: Quarantine in a Small Place“ (OR Books, 2021), „Exile:Amerika ablehnen und die Welt finden (OR Books, 2019), Märtyrer sterben nie: Reisen durch den Südlibanon (Warscapes, 2016) und Der imperiale Botschafter: Thomas Friedman bei der Arbeit (Verso, 2011). Sie ist Redakteurin beim Jacobin Magazine und hat für die New York Times, den Blog der London Review of Books, Current Affairs und Middle East Eye sowie für zahlreiche andere Publikationen geschrieben.

