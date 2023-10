Operation Al-Aqsa Flood has altered the relationship between Palestine and Israel Regardless of the precise strategy of the Palestinian Islamic Resistance Movement, Hamas, or any other Palestinian faction for that matter, the daring military campaign deep inside Israel on Saturday, 7…

Ein israelisches Militärfahrzeug wird von den Palästinensern beschlagnahmt, während die Zusammenstöße zwischen palästinensischen Gruppen und israelischen Streitkräften in Gaza-Stadt am 7. Oktober 2023 weitergehen. (Mustafa Hassona – Anadolu Agency)

Die Operation Al-Aqsa-Flut hat die Beziehungen zwischen Palästina und Israel verändert



von Ramzy Baroud



10. Oktober 2023

Unabhängig von der genauen Strategie der palästinensischen islamischen Widerstandsbewegung Hamas oder einer anderen palästinensischen Gruppierung war die gewagte Militäraktion tief im Inneren Israels am Samstag, den 7. Oktober, nur möglich, weil die Palästinenser einfach die Nase voll haben. Israel hat den Gaza-Streifen in den letzten 17 Jahren hermetisch belagert.

Die Geschichte der Belagerung wird oft auf zwei sehr unterschiedliche Arten dargestellt. Für die einen ist sie ein unmenschlicher Akt der „kollektiven Bestrafung“, für die anderen ein notwendiges Übel, damit Israel sich vor dem so genannten palästinensischen Terrorismus schützen kann. Was in der Geschichte jedoch weitgehend fehlt, ist die Tatsache, dass 17 Jahre für eine ganze Generation ausreichen, um unter der Belagerung aufzuwachsen, sich dem Widerstand anzuschließen und für die Freiheit zu kämpfen.

Nach Angaben von Save The Children sind fast die Hälfte der 2,3 Millionen Palästinenser, die heute in Gaza leben, Kinder. Diese Tatsache wird oft herangezogen, um das Leiden einer Bevölkerung zu beschreiben, die den winzigen, verarmten Streifen von 365 Quadratkilometern (ca. 141 Quadratmeilen) noch nie verlassen hat. Auch hier gilt, dass Zahlen zwar präzise erscheinen mögen, aber oft nur einen kleinen Teil einer komplexen Geschichte erzählen.

Diese Generation des Gazastreifens, die entweder nach der Verhängung der Belagerung aufgewachsen oder geboren ist, hat mindestens fünf große, verheerende Kriege erlebt, in denen Kinder wie sie, zusammen mit ihren Müttern, Vätern und Geschwistern, die Hauptziele und damit die Hauptopfer waren.

„Wenn du deinen Feind vollständig umzingelst, ihm keine Chance zur Flucht gibst und ihm kein Pardon gibst, dann wird er bis zum Ende kämpfen“, schrieb Sun Tzu in Die Kunst des Krieges, dem alten Text, der noch immer in Militärakademien auf der ganzen Welt verwendet wird. Doch genau das hat Israel Jahr für Jahr getan. Diese Strategie hat sich als eine große strategische Fehlkalkulation erwiesen.

Selbst der Versuch, gegen die Ungerechtigkeit der Belagerung zu protestieren, indem man sich in großer Zahl am Zaun versammelt, der den belagerten Gazastreifen von Israel trennt, wurde vom Besatzungsstaat nicht zugelassen. Die Massenproteste, die als Großer Marsch der Rückkehr bekannt wurden, wurden mit israelischen Scharfschützengeschossen beantwortet. Bilder von Jugendlichen, die andere Jugendliche mit blutenden Schusswunden trugen und „Gott ist groß“ riefen, wurden zu einem festen Bestandteil des Zauns. Mit zunehmender Zahl der Opfer ließ das Interesse der Medien an dieser Geschichte mit der Zeit einfach nach.

Die Hunderte von Kämpfern, die am vergangenen Samstag im Morgengrauen über vier verschiedene Grenzübergänge nach Israel kamen, waren dieselben jungen Palästinenser, die nichts anderes kennen als Krieg, Belagerung und die Notwendigkeit, sich gegenseitig zu schützen. Sie haben auch gelernt, auf die harte Tour zu überleben, obwohl es in Gaza an fast allem mangelt, auch an sauberem Wasser und angemessener medizinischer Versorgung.

Hier überschneidet sich die Geschichte dieser Generation mit der Geschichte der Hamas, des Islamischen Dschihad und anderer palästinensischer Gruppen.

Ja, die Hamas hat den Zeitpunkt und die Art ihrer Militärkampagne so gewählt, dass sie in eine sehr präzise Strategie passt. Dies wäre jedoch nicht möglich gewesen, wenn Israel den jungen Palästinensern keine andere Möglichkeit gelassen hätte, als zurückzuschlagen.

Auf Videos, die in den sozialen Medien kursieren, sind palästinensische Kämpfer zu sehen, die auf Arabisch schreien, mit dem typischen, oft rauen Gaza-Akzent: „Das ist für meinen Bruder“ und „Das ist für meinen Sohn“. Diese und viele andere wütende Äußerungen riefen sie, während sie auf die in Panik geratenen israelischen Siedler und Soldaten schossen. Viele der letzteren hatten offenbar ihre Stellungen verlassen und waren weggelaufen.

Die psychologische Wirkung dieses Krieges wird mit Sicherheit diejenige vom Oktober 1973 übertreffen, als die arabischen Armeen ebenfalls nach einem Überraschungsangriff schnelle Erfolge gegen Israel erzielten. Diesmal werden die verheerenden Auswirkungen auf das kollektive israelische Denken einschneidend sein, denn der „Krieg“ betrifft eine einzelne palästinensische Gruppe, nicht eine ganze Armee oder drei zusammen.

Der Überraschungsangriff im Oktober 2023 steht jedoch in direktem Zusammenhang mit dem arabisch-israelischen Krieg vom Oktober 1973. Mit der Wahl des 50. Jahrestages des von den Arabern als großer Triumph gegen Israel angesehenen Ereignisses wollte der palästinensische Widerstand eine klare Botschaft aussenden: Die Sache Palästinas ist immer noch die Sache aller Araber. Alle Erklärungen hochrangiger Hamas-Militärkommandeure und politischer Führer waren mit dieser Symbolik und anderen Verweisen auf arabische Länder und Völker gespickt.

Dieser panarabische Diskurs war nicht zufällig und wurde in den Erklärungen des Kommandanten der Al-Qassam-Brigaden, Mohammed Deif, des Gründungskommandanten der Al-Qassam, Saleh al-Arouri, des Leiters des Politbüros der Hamas, Ismail Haniyeh, und Abu Obeida, dem maskierten Sprecher der Brigaden, deutlich. Sie alle riefen zur Einheit auf und betonten, dass Palästina nur ein Teil eines größeren arabischen und islamischen Kampfes für Gerechtigkeit, Würde und kollektive Ehre ist. Die Hamas bezeichnete ihre Kampagne als „Al-Aqsa-Flut“, die die palästinensische, arabische und muslimische Einheit um Al-Quds, Jerusalem, und alle seine heiligen Stätten herum wieder in den Mittelpunkt stellt.

Alle schienen schockiert zu sein, auch Israel selbst, und zwar nicht über den Hamas-Angriff an sich, sondern über die Koordinierung und den Wagemut der relativ massiven, noch nie dagewesenen Operation. Anstatt in der Nacht anzugreifen, griff der Widerstand im Morgengrauen an. Anstatt Israel durch die vielen Tunnel unter dem Gazastreifen anzugreifen, fuhren sie einfach mit dem Auto, mit dem Gleitschirm, mit dem Boot und in vielen Fällen zu Fuß über die nominelle Grenze.

Das Überraschungsmoment wurde noch verblüffender, als die palästinensischen Kämpfer die Grundlagen des Guerillakriegs in Frage stellten: Anstatt einen „Bewegungskrieg“ zu führen, kämpften sie, wenn auch nur vorübergehend, einen „Stellungskrieg“ und hielten die Gebiete, die sie innerhalb Israels unter ihre Kontrolle gebracht hatten, viele Stunden lang.

Für die Gaza-Gruppen war der psychologische Aspekt der Kriegsführung ebenso entscheidend wie die physischen Kämpfe. Hunderte von Videos und Bildern verbreiteten sich in den sozialen Medien, in der Hoffnung, das Verhältnis zwischen den Palästinensern, den üblichen Opfern, und Israel, dem militärischen Besatzer, neu zu definieren.

Die Feldkommandeure betonten, dass keine älteren Menschen und Kinder getötet werden sollten. Dies war nicht nur für die Palästinenser gedacht. Es war auch eine Botschaft an ein internationales Publikum, dass der palästinensische Widerstand sich an die universellen Regeln des Krieges halten wird.

Die Zahl der Palästinenser, die Israel als Vergeltung für die Al-Aqsa-Flut tötet und in Zukunft töten wird, wird tragisch sein, aber sie wird den ramponierten Ruf einer undisziplinierten Armee, einer gespaltenen Gesellschaft und einer politischen Führung, die nur auf ihr eigenes Überleben bedacht ist, nicht retten.

Es ist noch zu früh, um pauschale Schlüsse über den Ausgang dieses noch nie dagewesenen Krieges zu ziehen. Klar ist jedoch, dass sich die grundlegenden Beziehungen zwischen der israelischen Besatzung und den besetzten Palästinensern von nun an ändern werden, wahrscheinlich für immer. Übersetzt mit Deepl.com



