Die Peripherie bricht zusammen, das Zentrum hält

Von Alastair Crooke

Quelle: Al Mayadeen Englisch

18. Juni 2024

Themen wie Einwanderung, sinkender Lebensstandard und Wut über die Grüne Agenda spielten eine große Rolle bei der „Meuterei“ bei den Wahlen, aber der Krieg in der Ukraine ist von zentraler Bedeutung (auch wenn dies nie ausdrücklich zugegeben wird).

Bestürzung, Verwirrung und Schock gehen von Europa aus, wo erst das britische, dann das französische Establishment stürzt und auch Deutschland gedemütigt wird. Was wir erleben, ist der „Lärm“ der äußeren Verteidigungslinien des europäischen Establishments, das zusammenbricht, während – vorerst – das Zentrum trotzig und unnachgiebig bleibt.

Abgesehen von dem politischen Chaos, das die Europawahlen in ganz Europa angerichtet haben, ist der springende Punkt, dass die ersten „Verteidigungslinien“ von Brüssel durchbrochen wurden.

Diese „Verteidigungslinie“ (umgangssprachlich als „Cordon Sanitare“ bezeichnet) steht für die Auffassung, dass die politische Rechte – die stets als „extreme Rechte“ verunglimpft wird – vom politischen Mainstream „eingemauert“ werden muss. Es war verboten, Koalitionen oder Partnerschaften mit nicht-zentristischen Parteien der Rechten einzugehen. Alle abweichenden Parteien sollten geächtet werden.

In Italien wurde der Cordon „Schützengräben und Panzerfallen“ bereits von Georgia Meloni durchbrochen. In Frankreich fuhr die Rassemblement National von Le Pen mit einem Panzer über die Cordon-Linien. Und auch in Deutschland haben die AfD und die Partei von Sara Wagenkecht ein weiteres Loch geschlagen.

Das „Zentrum“ – ein Block linksgerichteter, mit Brüssel verbundener Abgeordneter – könnte dennoch (knapp) die Mehrheit im Europäischen Parlament haben. Ihr Narrativ ist, dass das „Zentrum gehalten hat“. Übersetzt heißt das: „Keine Kompromisse“; wir sind immer noch an der Spitze.

Brüssel wird versuchen, diese jüngsten Ereignisse zu ignorieren – „es ändert sich nichts“; aber dennoch hat sich in Brüssel ein „Fenster geöffnet“, und frische Luft strömt in den muffigen Gewohnheitsmief.

Es wird zu Koalitionen über ein breiteres politisches Spektrum hinweg kommen. Neue parlamentarische „Blöcke“ zeichnen sich bereits ab, und die etablierte institutionelle EU-Politik wird in Frage gestellt werden.

Es wird ein langer, schrittweiser Kampf sein – wenn auch einer, der nicht strategisch, sondern peripher ist.

Dennoch … und dennoch, täuschen Sie sich nicht, dies ist nur ein erstes Scharmützel. Die Hauptfestung – die Matrix der ineinander greifenden, nur auf Einladung stattfindenden Politik-Storming-Clubs, die Lehen der Muskelkraft und die Koordinierung der finanziellen Feuerkraft, die zusammen die herrschenden Schichten bilden – ist intakt.

Die große Schlacht wird nicht in Europa, sondern in den USA geschlagen werden.

Natürlich spielten Themen wie Einwanderung, sinkender Lebensstandard und die Wut über die Grüne Agenda eine große Rolle bei der „Meuterei“ bei den Wahlen, aber der Krieg in der Ukraine ist von zentraler Bedeutung (auch wenn diese Bedeutung nie ausdrücklich zugegeben wird).

Betrachten wir das Ziel des jüngsten G7-Gipfels in Apulien: Erstens sollte Biden als unbestrittener Führer des Westens präsentiert werden, um die europäischen Vasallen auf die Seite der Ukraine zu ziehen und sein globales Image vor den Wahlen im November zu verbessern.

Zweitens ging es bei dem Sicherheitspakt mit der Ukraine, der Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte und der 50-Milliarden-Dollar-Kreditinitiative erneut um die Optik: Das Team Biden hoffte, einen starken Kontrast zu seinem republikanischen Gegenkandidaten zu schaffen – durch die Bekundung der Beständigkeit der US-Unterstützung für den Verbündeten in der Ukraine, durch die Kennzeichnung Bidens als „transatlantischer Champion“, durch die Zusammenstellung einer internationalen Koalition unter US-Führung, um Russland die Stirn zu bieten – all dies, um Trump als „unzuverlässigen Verbündeten“ in der Außenpolitik darzustellen. (Umfragen in den USA zeigen jedoch, dass Biden als „außenpolitisch schwach“ angesehen wird).

Ansonsten hatte der G7-Gipfel wenig Substanz – nur ein paar prominente Auftritte.

Was sagt uns das? Es besagt, dass die Ukraine von den herrschenden Schichten (sowohl in den USA als auch in ihren europäischen Ablegern) als entscheidend für ihre Zukunft angesehen wird.

Das Team Biden und die G7-Schützlinge kämpfen für das Imperium. Sie sind der festen Überzeugung, dass Russland (auf die eine oder andere Weise) zerfallen muss, damit Russland nicht die Oberhand gewinnt und das Imperium schnell dahinschmilzt.

Am Ukraine-Konflikt hängt das gesamte Mackinder-Paradigma.

Präsident Putin hat auf der Sitzung des Außenministeriums in dieser Woche die jüngste Geschichte der westlichen Intervention in der Ukraine (einschließlich der bisher nicht bekannt gewordenen Ereignisse) ausführlich dargestellt. Und er hat das russische Endspiel für die Ukraine sehr klar dargelegt.

Der Kern des Ukraine-Problems liegt jedoch darin, dass es (über die Ukraine hinaus) keine Sicherheit für Russland und das asiatische Kernland gegenüber der atlantischen „ewigen Expansion“ gibt.

Können die USA eine solche Verhandlung nach Art von Mackinder (die nach dem Fall der Berliner Mauer hätte stattfinden sollen) überhaupt in Erwägung ziehen? Schwierig. Könnten die USA dennoch die Gelegenheit für eine begrenztere Verhandlung mit Moskau auf der Grundlage von Putins Rede im Außenministerium wahrnehmen?

Als Außenminister Lawrow nach einer solchen Möglichkeit gefragt wurde, antwortete er schlicht: „Die Hoffnung stirbt zuletzt“.

Und damit zum Schluss zum israelisch-palästinensischen Konflikt. Er scheint dazu bestimmt zu sein, fortzudauern.

„Israel“ oder das Weiße Haus: Wer kontrolliert wen?

Keiner von beiden – vollständig. Sie sind jedoch in eine gemeinsame herrschende Schicht integriert. „Israel“ ist im Wesentlichen Amerika, und Amerika ist im Wesentlichen „Israel“. Ein „Sieg“ der USA über Russland würde die gegen „Israel“ gerichteten Kräfte schwächen, aber ein strategischer Verlust für den Westen in der Ukraine? Nun ja …

Alastair Crooke

Direktor des Conflicts Forum; ehemaliger hochrangiger britischer Diplomat; Autor.

