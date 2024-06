https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/white-house-screen-palestinian-torture-confessions-push-mass-rape-lie



Weißes Haus prüft palästinensische Folter-„Geständnisse“, um Lügen über Massenvergewaltigungen zu verbreiten

Von Ali Abunimah

Rechte und Rechenschaftspflicht

17. Juni 2024

Vizepräsidentin Kamala Harris wird am Montag im Weißen Haus eine Vorführung von Sheryl Sandbergs Screams Before Silence veranstalten, einem Film, der „Geständnisse“ von Palästinensern enthält, die mit ziemlicher Sicherheit von Israel gefoltert wurden, um Tel Avivs Lüge von den Massenvergewaltigungen am 7. Oktober zu unterstützen.

Bei der Werbung für die Veranstaltung hat die demokratische Kongressabgeordnete Debbie Wasserman Schultz in einem CNN-Interview gelogen und behauptet, sie habe sich persönlich Videos von einer Vergewaltigung angesehen, die es nach Ansicht israelischer und internationaler Ermittler nicht gibt.

Die Vorführung ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen dem Gender Policy Council des Weißen Hauses und mehreren israelischen Lobbygruppen, wie Jewish Insider berichtet.

Einladungen wurden „an alle wichtigen feministischen und Frauenrechtsorganisationen“ verschickt, so die Publikation. Die Israel-Lobby scheint die Veranstaltung als Lackmustest zu benutzen, um zu sehen, welche dieser Gruppen sich hinter Israels Propaganda-Narrativ einreihen.

Jewish Insider meint, dass es aufschlussreich sein wird, das Publikum der Veranstaltung im Auge zu behalten“.

Bewährte Lügner

Der Ende April veröffentlichte Sandberg-Film verbreitet israelische Gräuelpropaganda, indem er ohne glaubwürdige Beweise und auf der Grundlage erwiesener Lügen behauptet, die Hamas habe ihren Kämpfern befohlen, am 7. Oktober 2023 Vergewaltigungen in großem Umfang als Kriegswaffe einzusetzen.

In einem Artikel, der die Vorführung im Weißen Haus bewirbt, behauptet die Jerusalem Post, dass: „Das Schweigen der meisten Frauen- und Menschenrechtsorganisationen zu den sexuellen Übergriffen der Hamas am 7. Oktober, zu denen auch Massenvergewaltigungen und Genitalverstümmelungen gehörten, veranlasste die ehemalige Meta COO und Autorin Sandberg zu diesem Dokumentarfilm, bei dem Anat Stalinsky Regie führte.“

Der Livestream der Electronic Intifada hat den Sandberg-Film im vergangenen Monat genauestens untersucht und anhand von israelischen und UN-Quellen nachgewiesen, dass die von Sandberg befragten sogenannten Zeugen lügen.

Sie können sich diesen Beitrag in dem unten stehenden Tweet oder unter diesem Link ansehen:

Wie wir bereits anmerkten, haben Menschenrechtsaktivisten die Verwendung der von Israel veröffentlichten Geständnisvideos abgelehnt, weil sie mit ziemlicher Sicherheit das Ergebnis von Folter in einer Situation sind, in der Gefangene keine Rechte auf ein ordentliches Verfahren haben.

Amnesty International ist eine der Menschenrechtsgruppen, die in den Wochen nach dem 7. Oktober einen dramatischen Anstieg der israelischen Anwendung „entsetzlicher“ Folter festgestellt hat.

Obwohl die Behauptungen über die Vergewaltigungen vom 7. Oktober gründlich und wiederholt widerlegt wurden, versuchen Israel und seine Lobby immer wieder, sie wieder aufleben zu lassen, und erhalten dabei jetzt die hochrangige Unterstützung des Weißen Hauses von Biden.

Im letzten Livestream von The Electronic Intifada haben wir uns angesehen, wie ein kürzlich erschienener Artikel in der Londoner Times als erstes Mainstream-Medium zugegeben hat, dass es keine Beweise für die Massenvergewaltigungsbehauptung gibt.

Wir diskutieren auch die Ergebnisse der unabhängigen UN-Untersuchungskommission, die ebenfalls sagt, dass sie keine der Vergewaltigungsvorwürfe verifizieren konnte.

Sie können sich diesen letzten Beitrag – der auch den Sandberg-Film anspricht – im Video oben in diesem Artikel ansehen.

Demokratische Kongressabgeordnete lügt über Vergewaltigungsvideo

Bei der Werbung für die Veranstaltung im Weißen Haus am Montag hat die demokratische Kongressabgeordnete Debbie Wasserman Schultz fälschlicherweise behauptet, ein Video von einer Vergewaltigung am 7. Oktober gesehen zu haben.

In einem Gespräch mit CNN behauptete sie am Montag: „Ich habe vor ein paar Monaten ein Forum mit dem zweiten Herrn auf dem Capitol Hill veranstaltet, und die israelische Polizei kam und zeigte uns Videos, die von Hamas-Terroristen aufgenommen wurden, die selbst die Art von sexueller Gewalt ausüben, die Sheryls Film zeigt, nämlich das Abschneiden der Brüste bei der Vergewaltigung ihrer Opfer.“

„Durch Überlebende, die sich gemeldet haben, Zeugen, Videomaterial und unabhängige Analysen wissen wir, dass die Anwendung sexueller Gewalt durch die Hamas, einschließlich Vergewaltigung, Verstümmelung und Brutalität, keine Anomalie war“, hatte Wasserman Schultz nach der Veranstaltung im Februar behauptet, zu der auch eine geschlossene Besprechung gehörte.

Sie behauptete damals jedoch nicht, dass sie Videos gesehen habe, die jemanden bei der Ausübung sexueller Gewalt zeigten.

Das liegt daran, dass es keine solchen Videos gibt.

In den letzten Wochen haben sowohl die deutsche Bundeskanzlerin als auch der deutsche Außenminister öffentlich behauptet, die Hamas habe Vergewaltigungen gefilmt.

Israelische Sicherheitsbehörden und UN-Prüfer haben jedoch festgestellt, dass es keine Videos oder Fotos von sexuellen Übergriffen am 7. Oktober gibt.

Dies wurde in einem Artikel in Haaretz im April bestätigt.

„Aus Anfragen von Haaretz an drei Stellen des Verteidigungsapparats geht hervor, dass das von der Polizei und den Geheimdiensten gesammelte Material, einschließlich der Aufnahmen von Körperkameras der Terroristen, keine visuelle Dokumentation von Vergewaltigungen enthält“, so die Tel Aviver Zeitung.

Das UN-Team unter der Leitung von Pramila Patten prüfte auch Tausende von Fotos und Videos, die von der israelischen Regierung zur Verfügung gestellt wurden, und kam in seinem im März veröffentlichten Bericht zu dem Schluss, dass „bei der gerichtsmedizinischen Bewertung der verfügbaren Fotos und Videos keine greifbaren Hinweise auf Vergewaltigungen festgestellt werden konnten“.

Trotz der pro-israelischen Voreingenommenheit des UN-Berichts bestätigt dieser auch, dass „keine digitalen Beweise, die speziell Akte sexueller Gewalt zeigen, in offenen Quellen gefunden wurden.“

UN-Kommission findet keine Beweise für Vergewaltigungsvorwürfe

Die unabhängige UN-Untersuchungskommission berichtet, dass sie ein Auskunftsersuchen an Israel gerichtet hat, in dem sie „zusätzliche Informationen in Bezug auf Vergewaltigung und andere Formen sexueller Gewalt, einschließlich Beweise für jegliche Anweisungen an die für den Angriff am 7. Oktober 2023 verantwortlichen Täter, solche Taten auszuführen, oder Informationen über spezifische Fälle von geschlechtsspezifischen Verbrechen am 7. Oktober 2023, einschließlich Fällen von Vergewaltigung und anderen Formen sexueller Gewalt“, erbeten hat.

Israel hat nicht nur nicht geantwortet, sondern dem Bericht zufolge sind die Ermittler „aktiven Versuchen der israelischen Behörden ausgesetzt, den Zugang der Kommission zu Informationen über sexuelle Gewalt zu behindern. Zu diesen Maßnahmen gehört die Anweisung an medizinisches Fachpersonal, nicht mit der Kommission zu kooperieren“.

Wie auch bei anderen Untersuchungen stellt die Kommission fest, dass es „keine forensischen Beweise für die am 7. Oktober begangenen Sexualverbrechen gibt“.

Sie berichtet auch, dass sie „von Journalisten und der israelischen Polizei eingeholte Zeugenaussagen über Vergewaltigungen überprüft hat, aber nicht in der Lage war, diese Behauptungen unabhängig zu verifizieren, da sie keinen Zugang zu Opfern, Zeugen und Tatorten hatte und ihre Untersuchungen von den israelischen Behörden behindert wurden.“

Die Kommission stellt mit Nachdruck fest, dass sie „auch nicht in der Lage war, Berichte über sexualisierte Folter und Genitalverstümmelung zu verifizieren“.

Die Kommission sagt, sie habe „Berichte gesehen, in denen behauptet wird, dass Dokumente, die bei getöteten oder verhafteten Kämpfern gefunden wurden, angebliche Anweisungen enthalten, Zivilisten zu entkleiden und/oder Vergewaltigungen oder andere Formen sexueller Gewalt während des Angriffs am 7. Oktober zu begehen“.

Sie berichtet jedoch, dass sie „keine Kopien dieser Dokumente erhalten konnte und nicht in der Lage war, ihre Authentizität zu überprüfen“.

Und genau wie der Anfang März veröffentlichte Bericht von Pramila Patten, der Sonderbeauftragten des UN-Generalsekretärs für sexuelle Gewalt in Konflikten, entkräftet die Untersuchungskommission einige der reißerischsten Behauptungen Israels.

Sie berichtet, dass sie „einige spezifische Behauptungen als falsch, ungenau oder im Widerspruch zu anderen Beweisen oder Aussagen befand und diese aus ihrer Bewertung ausschloss“.

Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, der Haftbefehle gegen israelische und palästinensische Führer beantragt und ihnen verschiedene Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorwirft, fand ebenfalls keine Beweise für die Darstellung der Massenvergewaltigungen, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht.

Indem Kamala Harris im Besonderen und die Biden-Administration im Allgemeinen diese und andere ähnliche Ergebnisse, die die israelischen Behauptungen entkräften, ignorieren, ziehen sie es vor, Gräuelpropaganda zu verbreiten, von der sie wissen, dass sie falsch ist.

Das vertieft nur ihre Komplizenschaft in Israels Völkermord.

Übersetzt mit deepl.com

