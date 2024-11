The Politics of Cultural Despair It is despair that is killing us. It fosters what the Roger Lancaster calls „poisoned solidarity,“ the intoxication forged from the negative energies of fear, envy, hatred and a lust for violence.

Die Politik der kulturellen Verzweiflung

Von Chris Hedges

6. November 2024

Die Trauer danach – von Mr. Fish

Es ist die Verzweiflung, die uns umbringt. Sie fördert das, was Roger Lancaster „vergiftete Solidarität“ nennt, den Rausch, der aus den negativen Energien von Angst, Neid, Hass und Gewaltlust geschmiedet wird.

Letztendlich ging es bei der Wahl um Verzweiflung. Verzweiflung über eine Zukunft, die sich mit der Deindustrialisierung in Luft aufgelöst hat. Verzweiflung über den Verlust von 30 Millionen Arbeitsplätzen durch Massenentlassungen. Verzweiflung über Sparprogramme und die Umverteilung von Reichtum nach oben in die Hände habgieriger Oligarchen. Verzweiflung über eine liberale Klasse, die sich weigert, das Leid anzuerkennen, das sie unter dem Neoliberalismus verursacht hat, oder Programme vom Typ New Deal zu verabschieden, die dieses Leid lindern. Verzweiflung über die sinnlosen, endlosen Kriege sowie den Völkermord in Gaza, bei dem Generäle und Politiker nie zur Rechenschaft gezogen werden. Verzweiflung über ein demokratisches System, das von der Macht der Konzerne und Oligarchen übernommen wurde.

Diese Verzweiflung hat sich auf den Körpern der Entrechteten durch Opioid- und Alkoholsucht, Glücksspiel, Massenerschießungen, Selbstmorde – insbesondere unter weißen Männern mittleren Alters –, krankhafte Fettleibigkeit und die Investition unseres emotionalen und intellektuellen Lebens in kitschige Spektakel und den Reiz des magischen Denkens, von den absurden Versprechungen der christlichen Rechten bis hin zum Oprah-ähnlichen Glauben, dass die Realität niemals ein Hindernis für unsere Wünsche darstellt, Dies sind die Pathologien einer zutiefst kranken Kultur, die Friedrich Nietzsche als aggressiven entgeistigten Nihilismus bezeichnet.

Donald Trump ist ein Symptom unserer kranken Gesellschaft. Er ist nicht die Ursache. Er ist das, was aus dem Verfall heraus erbrochen wird. Er drückt eine kindische Sehnsucht danach aus, ein allmächtiger Gott zu sein. Diese Sehnsucht findet bei Amerikanern Anklang, die das Gefühl haben, wie menschlicher Abfall behandelt zu werden. Aber die Unmöglichkeit, ein Gott zu sein, wie Ernest Becker schreibt, führt zu seiner dunklen Alternative – zu zerstören wie ein Gott. Diese Selbstverbrennung ist das, was als Nächstes kommt.

Kamala Harris und die Demokratische Partei sowie der Establishment-Flügel der Republikanischen Partei, der sich mit Harris verbündet hat, leben in ihrem eigenen, nicht auf der Realität basierenden Glaubenssystem. Harris, die von den Parteieliten gesalbt wurde und nie eine einzige Vorwahlstimme erhalten hat, verkündete stolz ihre Unterstützung durch Dick Cheney, einen Politiker, der sein Amt mit einer Zustimmungsrate von 13 Prozent verließ. Der selbstgefällige, selbstgerechte „moralische“ Kreuzzug gegen Trump schürt die nationale Reality-TV-Show, die Journalismus und Politik ersetzt hat. Er reduziert eine soziale, wirtschaftliche und politische Krise auf die Persönlichkeit von Trump. Er weigert sich, die für unsere gescheiterte Demokratie verantwortlichen Unternehmenskräfte zu benennen und sich ihnen zu stellen. Er erlaubt es demokratischen Politikern, ihre Basis munter zu ignorieren – 77 Prozent der Demokraten und 62 Prozent der Unabhängigen unterstützen ein Waffenembargo gegen Israel. Die offene Kollusion mit der Unterdrückung durch Unternehmen und die Weigerung, die Wünsche und Bedürfnisse der Wählerschaft zu berücksichtigen, entmündigt die Presse und die Trump-Kritiker. Diese Marionetten der Unternehmen stehen für nichts anderes als ihren eigenen Aufstieg. Die Lügen, die sie arbeitenden Männern und Frauen auftischen, insbesondere mit Programmen wie dem Nordamerikanischen Freihandelsabkommen (NAFTA), richten weitaus mehr Schaden an als jede der Lügen, die Trump von sich gibt.

Oswald Spengler sagte in „Der Untergang des Abendlandes“ voraus, dass die traditionellen politischen Eliten durch eine Klasse von „geldgierigen Schlägern“ wie Trump ersetzt werden würden, wenn die westlichen Demokratien erstarren und sterben. Die Demokratie würde zu einer Farce werden. Hass würde gefördert und an die Massen weitergegeben werden, um sie dazu zu ermutigen, sich gegenseitig zu zerfleischen.

Der amerikanische Traum ist zu einem amerikanischen Albtraum geworden.

Die sozialen Bindungen, einschließlich der Arbeitsplätze, die den arbeitenden Amerikanern ein Gefühl von Sinn und Stabilität, von Bedeutung und Hoffnung gaben, sind zerrissen. Die Stagnation von zig Millionen Leben, die Erkenntnis, dass es für ihre Kinder nicht besser sein wird, die räuberische Natur unserer Institutionen, einschließlich Bildung, Gesundheitswesen und Gefängnisse, haben neben Verzweiflung Gefühle der Ohnmacht und Demütigung hervorgerufen. Sie haben Einsamkeit, Frustration, Wut und ein Gefühl der Wertlosigkeit hervorgebracht.

„Wenn das Leben nicht lebenswert ist, wird alles zu einem Vorwand, um es loszuwerden …“, schrieb Émile Durkheim. “Es gibt eine kollektive Stimmung, wie es auch eine individuelle Stimmung gibt, die Nationen zur Traurigkeit neigt. … Denn der Einzelne ist zu eng in das Leben der Gesellschaft eingebunden, als dass sie krank sein könnte, ohne dass er davon betroffen wäre. Ihr Leiden wird unweigerlich zu seinem eigenen.“

Zerfallende Gesellschaften, in denen einer Bevölkerung die politische, soziale und wirtschaftliche Macht entzogen wird, wenden sich instinktiv Kultführern zu. Ich habe dies während des Zerfalls des ehemaligen Jugoslawiens beobachtet. Der Kultführer verspricht die Rückkehr in ein mythisches goldenes Zeitalter und schwört, wie Trump, die Kräfte zu zerschlagen, die in dämonisierten Gruppen und Einzelpersonen verkörpert sind, die für ihr Elend verantwortlich gemacht werden. Je empörender Kultführer werden, je mehr sich Kultführer über Gesetze und gesellschaftliche Konventionen hinwegsetzen, desto mehr gewinnen sie an Popularität. Sektenführer sind immun gegen die Normen der etablierten Gesellschaft. Das macht ihren Reiz aus. Sektenführer streben nach totaler Macht. Diejenigen, die ihnen folgen, gewähren ihnen diese Macht in der verzweifelten Hoffnung, dass die Sektenführer sie retten werden.

Alle Sekten sind Personenkulte. Sektenführer sind Narzissten. Sie verlangen unterwürfiges Kriechen und absoluten Gehorsam. Sie schätzen Loyalität mehr als Kompetenz. Sie üben absolute Kontrolle aus. Sie dulden keine Kritik. Sie sind zutiefst unsicher, eine Eigenschaft, die sie mit bombastischer Großartigkeit zu verbergen versuchen. Sie sind unmoralisch und missbrauchen andere emotional und körperlich. Sie betrachten die Menschen in ihrer Umgebung als Objekte, die sie zu ihrer eigenen Stärkung, ihrem Vergnügen und oft zu sadistischer Unterhaltung manipulieren können. Alle, die außerhalb der Sekte stehen, werden als Kräfte des Bösen gebrandmarkt, was zu einem epischen Kampf führt, dessen natürlicher Ausdruck Gewalt ist.

Wir werden diejenigen, die ihre Entscheidungsfreiheit einem Sektenführer überlassen und magisches Denken angenommen haben, nicht durch rationale Argumente überzeugen. Wir werden sie nicht zur Unterwerfung zwingen. Wir werden weder für sie noch für uns selbst Erlösung finden, indem wir die Demokratische Partei unterstützen. Ganze Teile der amerikanischen Gesellschaft sind jetzt auf Selbstzerstörung aus. Sie verachten diese Welt und was sie ihnen angetan hat. Ihr persönliches und politisches Verhalten ist vorsätzlich selbstmörderisch. Sie wollen zerstören, auch wenn Zerstörung zu Gewalt und Tod führt. Sie werden nicht mehr von der tröstlichen Illusion des menschlichen Fortschritts getragen und verlieren das einzige Gegenmittel gegen den Nihilismus.

Papst Johannes Paul II. veröffentlichte 1981 eine Enzyklika mit dem Titel „Laborem exercens“ oder „Durch Arbeit“. Er griff die für den Kapitalismus grundlegende Idee an, dass Arbeit lediglich ein Austausch von Geld gegen Arbeit sei. Arbeit, so schrieb er, sollte nicht auf die Kommodifizierung von Menschen durch Löhne reduziert werden. Arbeiter seien keine unpersönlichen Instrumente, die wie leblose Objekte manipuliert werden könnten, um den Profit zu steigern. Arbeit sei für die Menschenwürde und die Selbstverwirklichung von wesentlicher Bedeutung. Sie gab uns ein Gefühl von Selbstbestimmung und Identität. Sie ermöglichte es uns, eine Beziehung zur Gesellschaft aufzubauen, in der wir das Gefühl hatten, zur sozialen Harmonie und zum sozialen Zusammenhalt beizutragen, eine Beziehung, in der wir einen Sinn hatten.

Der Papst geißelte Arbeitslosigkeit, Unterbeschäftigung, unzureichende Löhne, Automatisierung und mangelnde Arbeitsplatzsicherheit als Verstöße gegen die Menschenwürde. Diese Bedingungen, schrieb er, seien Kräfte, die Selbstachtung, persönliche Zufriedenheit, Verantwortung und Kreativität zunichte machten. Die Verherrlichung der Maschine, warnte er, reduziere den Menschen auf den Status eines Sklaven. Er forderte Vollbeschäftigung, einen Mindestlohn, der groß genug ist, um eine Familie zu ernähren, das Recht eines Elternteils, zu Hause bei den Kindern zu bleiben, sowie Arbeitsplätze und einen existenzsichernden Lohn für Menschen mit Behinderung. Um starke Familien zu erhalten, befürwortete er eine allgemeine Krankenversicherung, Renten, Unfallversicherungen und Arbeitszeiten, die Freizeit und Urlaub ermöglichen. Er schrieb, dass alle Arbeitnehmer das Recht haben sollten, Gewerkschaften zu gründen und streiken zu dürfen.

Wir müssen unsere Energie in die Organisation von Massenbewegungen investieren, um den Konzernstaat durch anhaltende Akte des zivilen Ungehorsams der Massen zu stürzen. Dazu gehört auch die mächtigste Waffe, die wir besitzen – der Streik. Indem wir unseren Zorn auf den Konzernstaat richten, benennen wir die wahren Quellen von Macht und Missbrauch. Wir entlarven die Absurdität, dämonisierten Gruppen wie Arbeitnehmern ohne Papiere, Muslimen oder Schwarzen die Schuld an unserem Untergang zu geben. Wir bieten den Menschen eine Alternative zu einer von Konzernen abhängigen Demokratischen Partei, die nicht zu retten ist. Wir ermöglichen die Wiederherstellung einer offenen Gesellschaft, die dem Gemeinwohl und nicht dem Profit der Konzerne dient. Wir müssen nicht weniger als Vollbeschäftigung, garantierte Mindesteinkommen, eine allgemeine Krankenversicherung, kostenlose Bildung auf allen Ebenen, einen wirksamen Schutz der Natur und ein Ende von Militarismus und Imperialismus fordern. Wir müssen die Möglichkeit für ein Leben in Würde, mit Sinn und Selbstachtung schaffen. Wenn wir dies nicht tun, wird dies zu einem christianisierten Faschismus und letztlich, mit dem sich beschleunigenden Ökozid, zu unserer Auslöschung führen.

