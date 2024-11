https://thecradle.co/articles/hezbollah-missiles-strike-near-tel-avivs-ben-gurion-airport



Hisbollah-Raketen schlagen in der Nähe des Ben-Gurion-Flughafens in Tel Aviv ein

Der Angriff erfolgte am 40. Tag nach der Ermordung von Generalsekretär Hassan Nasrallah und war der erste Angriff in der Nähe des Ben-Gurion-Flughafens seit Beginn des Krieges

6. NOVEMBER 2024

Am 6. November schlugen mehrere Hisbollah-Raketen in der Nähe des Ben-Gurion-Flughafens von Tel Aviv ein und richteten Schäden an, nachdem der libanesische Widerstand den Norden und das Zentrum Israels unter Beschuss genommen hatte.

In einer Erklärung gab die Bewegung bekannt, dass sie „die Tserfin-Basis (in der sich Militärakademien befinden) in der Nähe des Ben-Gurion-Flughafens südlich von Tel Aviv mit einer Salve hochwertiger Raketen angegriffen hat“.

Ein Sprecher der Flughafenbehörde gab bekannt, dass der Flughafen Ben Gurion seinen Betrieb wieder aufgenommen hat, nachdem der Flugverkehr für Starts und Landungen vorübergehend eingestellt worden war – was laut der hebräischen Nachrichtenseite Ynet einen israelischen Flug nach Paris verzögerte.

Bilder in den sozialen Medien zeigten Rauchschwaden, die aus der unmittelbaren Umgebung des Flughafens aufstiegen. Eine Rakete schlug direkt in ein Fahrzeug in der Innenstadt von Ra’anana ein, während eine andere einen großen Krater unweit des Flughafens Ben Gurion hinterließ.

Hebräischen Berichten zufolge wurde eine Boeing 777 durch Splitter und Schrapnell am Flughafen beschädigt.

Aus dem Libanon wurde ein Sperrfeuer von etwa zehn Raketen abgefeuert. Es wurden keine Verletzten gemeldet.

Die israelische Armee gab in einer Erklärung an, dass „die meisten von ihnen abgefangen wurden“, aber „ein Fall wurde im Zentrum des Landes entdeckt“.

Der Angriff erfolgte am 40. Tag nach der Ermordung des Hisbollah-Führers Hassan Nasrallah durch Israel und wenige Stunden vor einer Rede des neuen Generalsekretärs der Gruppe, Naim Qassem.

Die Hisbollah startete am 6. November mehrere weitere Operationen, die auf Militäranlagen an der Grenze und in Siedlungen, darunter Sasa, Kiryat Shmona und Metula, abzielten.

„Die Kämpfer des Islamischen Widerstands griffen am Mittwoch, dem 11.6.2024, um 10:45 Uhr ein Haus in der Siedlung Metula an, in dem eine Gruppe feindlicher israelischer Soldaten verschanzt war, mit einer Lenkwaffe an und trafen es direkt, wobei sie die Insassen töteten und verletzten“, verkündeten die Militärmedien der Hisbollah.

Die Hisbollah griff am 5. November eine Reihe von Militärstützpunkten sowie mehrere Siedlungen und Städte in Galiläa an.

Der libanesische Widerstand veröffentlichte am Dienstag Aufnahmen seines Raketenangriffs auf Nahariya.

Vor dem Abschuss der Raketen ist ein Widerstandskämpfer zu sehen, der den neuen Chef der Hisbollah grüßt und eine Botschaft sendet: „Die Waffen sind verfügbar … die Raketen sind [auf Israel] gerichtet, wir warten auf die Befehle des islamischen Widerstands. Wir fürchten den israelischen Feind und den amerikanischen Tyrannen nicht. Der Krieg dauert seit 40 Tagen an und [wir werden durchhalten], selbst wenn er 40 Jahre dauert.“

