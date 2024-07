Die Politik des Wassers unter der Besatzung: Israel in Palästina von M. Reza Behnam

https://www.counterpunch.org/2024/07/25/the-politics-of-water-under-occupation-israel-in-palestine/



von M. Reza Behnam

25. Juli 2024

Fotoquelle: Muhammad Sabah, B’Tselem – CC BY 4.0

Der Internationale Gerichtshof veröffentlichte sein historisches Gutachten am 19. Juli 2024, als ich gerade meinen Aufsatz über Israels Diebstahl und Missbrauch der Wasserressourcen Palästinas beendete.

Das 80-seitige Gutachten mit dem Titel „Rechtliche Konsequenzen aus der Politik und den Praktiken Israels in den besetzten palästinensischen Gebieten, einschließlich Ost-Jerusalem“ stellt unmissverständlich fest, dass „die fortgesetzte Präsenz des Staates Israel in den besetzten palästinensischen Gebieten rechtswidrig ist“ und „so schnell wie möglich“ beendet werden sollte.

Der Abschnitt „Ausbeutung der natürlichen Ressourcen“ (V/B.4, 124-133) war für mich von besonderem Interesse. Darin bestätigte der Gerichtshof, was ich darlegen wollte, nämlich dass Israel seine illegale Kontrolle über die Wasserressourcen Palästinas genutzt, missbraucht und missbraucht hat, um eine dauerhafte Kontrolle über das gesamte Land zu erlangen.

Der Gerichtshof kam zu dem Schluss, dass das besetzte Westjordanland (insbesondere das Gebiet C), das reich an natürlichen Ressourcen ist, von Israel ausschließlich zum Nutzen der eigenen Bevölkerung genutzt wurde, während die Palästinenser und ihre Gemeinschaften benachteiligt wurden. Das Gebiet C umfasst 61 Prozent des Westjordanlandes und steht unter der vollständigen Kontrolle Israels.

Darüber hinaus entschied der IGH, dass Israel die Kontrolle über alle Aspekte des Lebens der Palästinenser aufgeben muss, einschließlich seiner wichtigsten natürlichen Ressource, dem Wasser.

Das Konzept des Wassers ist in der Kultur, Politik, Religion und Mythologie des Nahen Ostens tief verwurzelt. So ist es z. B. Tradition, in der extremen Sommerhitze einen Krug Wasser vor die Haustür oder das Tor in den Wohnvierteln zu stellen, um den Durstigen zu helfen.

Im Islam ist Wasser ein kostbares Gut. Es spielte eine zentrale Rolle bei der Entstehung der neuen Religion, in ihren Erzählungen und Ritualen. Extreme Dürre mag entscheidend zu den Umwälzungen im alten Arabien und zu dem gesellschaftlichen Wandel beigetragen haben , aus dem der Islam im frühen 7.

Wasser spielt in der islamischen Mythologie eine zentrale Rolle. In der muslimischen Überlieferung war es das sprudelnde Wasser des Brunnens von Zamzam auf der arabischen Halbinsel, das den jungen Propheten Ismael (Sohn von Abraham und Hadschar) am Leben hielt. Der Brunnen, der sich in der Masjid al-Haram in Mekka, Saudi-Arabien, befindet, spendet auch noch nach 4 000 Jahren auf wundersame Weise Wasser. Das Wasser aus dem Brunnen wird auch an die Prophetenmoschee, Masjid al-Nabawi, in Medina, der Ruhestätte des Propheten Mohammad, verteilt.

Die Muslime in Gaza beten, wie in der ganzen Welt, fünfmal täglich in Richtung der beiden verehrten Moscheen. Israels unerbittliche Bombardierung seit Oktober 2023 hat jedoch den Zugang zu Wasser für die Waschung unmöglich gemacht.

Um die Schwere und den Schmerz der Palästinenser zu verstehen, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, was sie verloren haben.

Seit der Einwanderung der europäischen Zionisten nach Palästina im frühen 20. Jahrhundert hat sich das Leben der einheimischen Bevölkerung verändert.

Die Gründer Israels waren sich bewusst, dass ihr Traum von der Kolonisierung Palästinas nur dann von Dauer sein konnte, wenn sie sich die Vorherrschaft über das Wasser sicherten, das über und unter dem Land floss.

Auf der Pariser Friedenskonferenz von 1919, die den Ersten Weltkrieg beendete, erklärten die zionistischen Führer , dass ein künftiger jüdischer Staat von der Herrschaft über die Wüste Naqab (Negev), die syrischen Golanhöhen, das Jordantal, den Fluss Litani im Libanon und das Westjordanland abhängt.

Das Becken des Berges Hermon, dessen Gebirgskette an der Grenze zwischen Syrien und dem Libanon liegt, wurde als wesentlich für ihre Kolonisierungsbestrebungen angesehen. In diesem Becken fließen die Bäche und Flüsse zusammen und werden zum Jordan.

Im Dezember 1919 schrieb der in Russland geborene Chaim Weizmann, Israels erster Präsident (1949-52), an den britischen Premierminister Lloyd George, dass „die gesamte wirtschaftliche Zukunft Palästinas von der Wasserversorgung für die Bewässerung und die Stromversorgung abhängt, und die Wasserversorgung muss hauptsächlich von den Hängen des Berges Hermon, von den Oberläufen des Jordans und vom Fluss Litany [Litani] kommen.“ Der Latani ist das wichtigste und größte Wassereinzugsgebiet im Libanon.

Nachdem Israel im Krieg von 1948 78 Prozent des historischen Palästinas erobert hatte, setzte es schnell seine vorbereiteten Pläne zur Kontrolle der Wasserressourcen Palästinas um, die 1949 verstaatlicht und rationiert wurden.

Auch der arabisch-israelische Krieg von 1967 hatte seinen Ursprung im Wasser. Israel begann 1953 mit dem Bau eines ausgeklügelten Wassersystems, des National Water Carrier (NWC), um Wasser vom Oberen Jordan im Norden in das Zentrum Israels und zu den geplanten Kolonien im trockenen Süden zu transportieren. Und 1963 begann Israel, Wasser aus dem See Genezareth (Tiberiussee) in den NWC zu pumpen, was eine ernste Bedrohung für die syrischen, libanesischen und jordanischen Wasserressourcen darstellte. Infolgedessen kam es zwischen Israel und den arabischen Staaten zu zahlreichen Zusammenstößen, die als „Krieg um Wasser“ (1964-1967) bekannt wurden.

Um Israels Vorhaben zu vereiteln, setzten Syrien und der Libanon 1965 den Plan der Arabischen Liga um, Wasser aus den Quellen des Jordan (Banias und Hasbani) in ihr eigenes Gebiet umzuleiten.

Der israelische General und frühere Premierminister (2001-2006) Ariel Sharon hat in seinen Memoiren enthüllt, dass der Krieg von 1967 als Reaktion auf Syriens Plan zur Umleitung des Oberlaufs des Jordans begonnen wurde. Israel griff im selben Jahr Baustellen in Syrien an, was zu dem Krieg führte.

Der 1964 fertig gestellte Nationale Wasserträger leitet 75 Prozent des Wassers des Jordans nach Israel ab , während die Palästinenser nichts davon nutzen dürfen.

Der militärische Sieg Israels im Juni 1967 hatte zur Folge, dass ein Großteil des Berg-Hermon-Beckens, das gesamte Westjordanland und der Gazastreifen unter israelische Kontrolle gerieten. Anschließend erklärte es die Wasserressourcen des eroberten Landes zu Staatseigentum und unterstellte sie der vollständigen militärischen Kontrolle.

Als Israel 1981 die besetzten syrischen Golanhöhen illegal annektierte, sicherte es sich die direkte Herrschaft über das Quellgebiet des Jordan und erfüllte damit seine frühen zionistischen Pläne.

Israel hat auch das Wasser im Südlibanon – den Litani-Fluss und die Shebaa-Farmen – begehrt und ist nach wie vor entschlossen, sich dessen zu bemächtigen. Das Gebiet der Shebaa-Farmen verfügt über reichlich Grundwasser, das von den Hängen des Berges Hermon herabfließt.

Historische Aufzeichnungen aus den 1950er Jahren zeigen, dass der damalige Stabschef der israelischen Verteidigungsstreitkräfte, Moshe Dayan, und andere die Eroberung und Annexion des Südlibanon bis zum Litani befürworteten.

Aus diesem Grund marschierte Israel 1978 (Operation Litani) und erneut 1982 in den Libanon ein. Die israelische Besetzung des Südlibanon dauerte an, bis die israelischen Streitkräfte im Jahr 2000 von der libanesischen Hisbollah vertrieben wurden.

Israel behauptete, die Shebaa-Farmen seien Teil der Golanhöhen und annektierte sie 1981. Die Hisbollah kämpft weiterhin für die Befreiung dieser 16 Quadratmeilen an den westlichen Hängen des Hermongebirges.

Das besetzte Westjordanland

Israels Ziel war es immer, die Wasserversorgung der Palästinenser zu verringern, so dass sie zwangsläufig das Land verlassen müssen.

Die Apartheid-Wasserpolitik Tel Avivs wurde durch die Osloer Friedensabkommen der 1990er Jahre in Gang gesetzt, die Israel die Kontrolle über 80 Prozent der Wasserreserven im Westjordanland gaben. Im Rahmen des Oslo-II-Abkommens wurde die Aufteilung der Wasserressourcen zu einem Thema für die Verhandlungen über den endgültigen Status“ erklärt. Der endgültige Status und ein zukünftiger palästinensischer Staat wurden nie erreicht, da Israel sich weiterhin illegal palästinensisches Land und Wasserressourcen aneignete.

Das Abkommen von 1995, das auf fünf Jahre befristet war, hat sich bis heute gehalten. Infolgedessen haben die Israelis bei Bedarf Zugang zu Wasser, während die Palästinenser im „Friedensabkommen“ festgelegte Zuteilungen erhalten, die weder dem Bevölkerungswachstum noch dem Klimawandel oder dem durchschnittlichen täglichen Wasserverbrauch entsprechen.

Als Besatzungsmacht ist Israel nach den internationalen Menschenrechtsnormen verpflichtet, das Recht der Palästinenser auf sicheres, ausreichendes und zugängliches Wasser zu respektieren. Israel hat seine illegale Besatzung nie beendet und ist seinen Verpflichtungen nie nachgekommen.

Israelis verbrauchen zehnmal so viel Wasser wie Palästinenser im Westjordanland. Israel und seine Kolonien (Siedlungen) verbrauchen 87 Prozent des Wassers aus den Grundwasserleitern des Westjordanlandes, während den Palästinensern nur 13 Prozent zugewiesen werden. Und während die Palästinenser nicht genug Wasser haben, um ihre Kinder zu baden, plantschen jüdische Kinder in Gemeinschaftspools.

Die nationale israelische Wassergesellschaft Mekorot hat die Palästinenser gezwungen, ihren Wasserbedarf von Israel zu decken. Das Unternehmen hat systematisch Quellen angezapft und Brunnen im Westjordanland gegraben, um die Bevölkerung, einschließlich der Hausbesetzer, kontinuierlich mit Wasser zu versorgen, während die Palästinenser nur sporadisch Wasser erhalten. Das Unternehmen reduziert routinemäßig die palästinensische Versorgung und verkauft den Palästinensern schamlos ihr eigenes Wasser zu überhöhten Preisen. Um der chronischen Wasserknappheit zu begegnen, speichern 92 Prozent der Palästinenser Wasser in Tanks auf ihren Dächern.

Nach Angaben des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten haben die israelischen Behörden seit 2021 im gesamten Westjordanland und in Ostjerusalem fast 160 palästinensische Reservoirs, Abwassernetze und Brunnen zerstört . Israel gräbt zwar weiterhin Brunnen, verweigert den Palästinensern aber das Bohrrecht und hindert sie daran, Regenwasser zu sammeln.

Die Ausdehnung der jüdischen Siedlungen sowie der israelischen Industrie- und Militärzonen hat zur Verschmutzung des Wassers beigetragen, was die palästinensische Landwirtschaft stark beeinträchtigt hat. Während die palästinensischen Farmen aufgrund von Wassermangel verkümmern, erhalten israelische Farmen unbegrenzte Mengen, oft um wasserfressende Kulturen wie Tomaten, Orangen und Baumwolle anzubauen.

Der Gaza-Streifen

Die katastrophale Wasserkrise im Gazastreifen geht auf den Krieg vom Oktober 2023 zurück. Die 16-jährige israelische Blockade trug zu einer schweren Wasserknappheit bei. Und Trinkwasser war nach jahrzehntelangen israelischen Invasionen schwer zu finden.

Da es keine oberirdischen Wasserquellen gab, wurden 81 Prozent der Wasserversorgung der Enklave durch das Aquifer an der Küste gedeckt, das kurz vor dem Zusammenbruch stand. Drei Entsalzungsanlagen und drei Mekorot-Rohre lieferten den Rest. Die Familien mussten das oft fragwürdige Trinkwasser von Straßenhändlern zu hohen Preisen kaufen. Am 9. Oktober 2023 stellte Israel die Wasserversorgung des Gazastreifens über Rohrleitungen ein.

Seit dem Rückzug Israels im Jahr 2005 hat es fünf große Kriege gegen den kleinen, dicht besiedelten Streifen geführt und dabei einen Großteil der Infrastruktur zerstört. Und seit Jahren leben die Menschen im Gazastreifen mit erschöpftem, verseuchtem und versalztem Wasser, weil Israel die Einfuhr von Baumaterialien und anderen Materialien wie Zement und Eisen, die für die Reparatur, die Instandhaltung oder den Ausbau der Wasserinfrastruktur der Enklave benötigt werden, beschränkt hat.

Die Vereinten Nationen schätzen derzeit, dass 70 Prozent der Wasser- und Abwasseranlagen im Gazastreifen zerstört oder beschädigt wurden, darunter alle fünf Kläranlagen, Wasserentsalzungsanlagen, Abwasserpumpstationen, Brunnen und Reservoirs. Den verbliebenen Anlagen fehlt es an Treibstoff, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Tonnen von ungeklärten Abwässern sind in den Boden gesickert oder ins Mittelmeer gepumpt worden.

Nach Angaben der UNO sind 95-97 Prozent des Grundwassers nicht für den menschlichen Gebrauch geeignet. Die meisten Menschen beziehen ihr Trinkwasser nun von privaten Anbietern , die kleine, mit Solarenergie betriebene Entsalzungsanlagen betreiben.

Nach Angaben von Euro-Med Monitor haben die Palästinenser Zugang zu nur 1,5 Litern Wasser pro Person und Tag für alle Bedürfnisse, einschließlich Trinkwasser und Körperpflege. Es ist erwähnenswert, dass der international festgelegte Grenzwert für die Wasserversorgung in Notfällen bei 15 Litern pro Person und Tag liegt.

Die Unfähigkeit, Müll zu entsorgen, Abwässer zu behandeln und sauberes Wasser zu liefern, hat in der brütenden Hitze von 90 Grad Celsius katastrophale gesundheitliche Folgen wie Hepatitis A, Cholera, Typhus, Durchfall- und Hautkrankheiten und einen Gestank, der die Menschen im Gazastreifen krank macht, zur Folge. Die in Zeltlagern zusammengepferchten Palästinenser können aufgrund von Fliegen, Kakerlaken und der Angst vor Skorpionen und Nagetieren kaum schlafen .

Fazit

Zehn Monate ununterbrochener Bombardierungen haben das Ökosystem des Gazastreifens und seine Bevölkerung verwüstet.

Das jüngste Gutachten des Obersten Gerichtshofs der Vereinten Nationen hat unmissverständlich bestätigt, dass Israels Präsenz im besetzten Palästina rechtswidrig ist und beendet werden muss, dass es den „Siedlungsausbau“ einstellen und alle „Siedler“ evakuieren muss, dass den Palästinensern Reparationen geschuldet werden und dass die Staaten verpflichtet sind, keine „Hilfe oder Unterstützung“ bei der Aufrechterhaltung der israelischen Präsenz in dem Gebiet zu leisten.

Die meisten UN-Mitgliedstaaten kommen ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen nach. Es gibt wenig Grund zu der Annahme, dass Israel und sein wichtigster Förderer, die Vereinigten Staaten, sich daran halten werden, da beide in der Vergangenheit UN-Resolutionen missachtet haben, einschließlich eines Urteils des IGH aus dem Jahr 2004, das Israel aufforderte, eine Betonmauer abzureißen, die es im Westjordanland errichtet hatte, um sich von palästinensischen Städten und Gemeinden zu trennen.

Ein halbes Jahrhundert lang konnte Israel mit Unterstützung der USA und der Söldnermedien ungehindert expandieren und sich an den gestohlenen natürlichen Ressourcen Palästinas wirtschaftlich bereichern.

Es ist so einfach, wie ein Glas Wasser zu trinken, so sagt man. Aber nicht in Palästina, wo die Menschen zwischen Geburt und Tod gefangen gehalten werden – bis jetzt. Es gibt jedoch endlich Anzeichen für einen Epilog der tragischen palästinensischen al-Nakba (die Katastrophe).

