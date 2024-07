https://thecradle.co/articles/the-stunning-audacity-of-yemens-drone-strike-on-tel-aviv



Die verblüffende Kühnheit des jemenitischen Drohnenangriffs auf Tel Aviv

Militärischer Korrespondent von The Cradle

24.JULI 2024

Der beispiellose Drohnenangriff des Jemen auf Israels Wirtschaftsmetropole hat die vermeintliche Unverwundbarkeit des Besatzungsstaates weiter erschüttert. Außerdem wurde damit die fünfte Phase des Krieges der Ansarallah eingeläutet: „Ziel Tel Aviv“.

(Bildnachweis: The Cradle)

Am 19. Juli drang eine Drohne in geringer Höhe vom Meer aus in den Luftraum von Tel Aviv ein und detonierte, wobei ein Mensch getötet und zehn weitere verletzt wurden.

Der Vorfall versetzte den Besatzungsstaat in Schockstarre. Die Bevölkerung geriet in Panik und die politischen Entscheidungsträger waren fassungslos angesichts des „Mega-Versagens“ der israelischen Armee, eine einzige Drohne inmitten der anhaltenden Aggression gegen den Gazastreifen und der wachsenden Spannungen mit der Hisbollah im Libanon abzufangen.

Die Wirkung des Angriffs wurde dadurch verstärkt, dass er Tel Aviv, das Herz der israelischen Regierungs- und Wirtschaftsmacht, direkt traf. Dadurch wurden Unzulänglichkeiten in den Verteidigungsstrategien Israels aufgedeckt und eine Bevölkerung, die seit Monaten die Wirksamkeit der militärischen Vorbereitungen in Frage stellt, weiter alarmiert.

Es dauerte nicht lange, bis sich die jemenitische De-facto-Behörde in Sanaa zu dem Angriff bekannte, ihn als Vergeltung für israelische Massaker bezeichnete und mit weiteren Anschlägen drohte.

Doch wie konnte eine jemenitische Drohne das Herz der am stärksten befestigten Region Israels erreichen und dem israelischen Militärstolz einen Schlag versetzen?

Die taktische Entwicklung von Selbstmorddrohnen

Selbstmorddrohnen, wie sie genannt werden, sind eine relativ moderne Waffe, die selbst technologisch fortgeschrittene Staaten wie die USA und Israel vor große Herausforderungen stellt. Diese Drohnen unterscheiden sich in Reichweite, Sprengkopfgröße, Geschwindigkeit und Lenkungsmethoden.

Die Analyse der Wrackteile ergab, dass die „Yaffa“-Drohne, eine verbesserte Version der jemenitischen Sammad-Drohnen, bei der Operation eingesetzt wurde. Der Name ist symbolträchtig, denn er bezieht sich auf die antike Hafenstadt Jaffa, auf Arabisch auch Yaffa genannt, die heute Teil des modernen Tel Avivs ist.

Yaffa-Drohne

Sie zeichnet sich durch ihre rechteckige Flügelform und ihr V-förmiges Heck aus, aber vor allem durch den leistungsstärkeren 275-cm³-Motor (16 kW), der sie von anderen unterscheidet. Mit diesem Motor kann die Drohne Entfernungen von über 2000 Kilometern zurücklegen – ausreichend, um Tel Aviv vom Jemen aus zu erreichen.

Anders als bei ballistischen Raketen liegt die Schwierigkeit bei der Verfolgung von Drohnen in ihrer Fähigkeit, unkonventionelle Wege zu nehmen, durch kurvenreiche Strecken zu manövrieren und sich hinter Geländemerkmalen zu verstecken, so dass sie von Radarsystemen nur schwer entdeckt werden können.

Dieses Erkennungsproblem ist im Norden des besetzten Palästina alltäglich, wo die von libanesischen Widerstandsgruppen betriebenen Drohnen von der zunehmend geblendeten Besatzungsarmee oft nicht gesehen werden.

Außerdem bestehen Drohnen in der Regel aus leichten Materialien wie Glasfaser, Kohlefaser oder verschiedenen verstärkten Kunststoffen, die Radarwellen nicht effektiv reflektieren, was für die Erkennung und Verfolgung entscheidend ist.

Ihre geringen Geschwindigkeiten verringern den Bedarf an metallischen Werkstoffen, die für die Konstruktion konventioneller militärischer Geräte wie Raketen und Kampfjets erforderlich sind. Daher können Drohnen von Radarsystemen mit Vögeln verwechselt werden. Diese Verwechslung ist im nördlichen besetzten Palästina seit Beginn des Krieges regelmäßig aufgetreten, wobei das israelische Abwehrsystem „Iron Dome“ seinen begrenzten Vorrat an 50.000 Dollar-Geschossen im Laufe des Konflikts auf Vögel verschossen hat.

Der Weg von Yaffa nach Tel Aviv

Die Selbstmorddrohne nahm wahrscheinlich einen unkonventionellen Weg, um der Entdeckung zu entgehen. Frühere jemenitische Versuche wurden im ägyptischen Luftraum auf dem Sinai abgefangen, wobei mit Israel verbündete arabische Staaten wie Saudi-Arabien, Jordanien und Ägypten zu diesen Entdeckungs- und Abfangbemühungen beigetragen haben.

In der Nacht des Angriffs befanden sich jedoch keine US-Flugzeugträgergruppen im Roten Meer, und der nächstgelegene Träger, die USS Theodore Roosevelt, befand sich im Indischen Ozean. Die israelische Luftwaffe vermutet, dass die Drohne eine nicht-traditionelle Route über Eritrea, den Sudan und Ägypten genommen haben könnte, indem sie den Suezkanal durchquerte, bevor sie in das Mittelmeer eindrang und nach Osten in Richtung Tel Aviv abbog.

Möglicher Weg der Yaffa-Drohne, die ein Gebäude in Tel Aviv angriff

Einige Aspekte dieser Route scheinen unwahrscheinlich: Das Gebiet um den Suezkanal wird von der ägyptischen Luftverteidigung mit der dort stationierten 8. Brigade stark bewacht, so dass die israelische Ankündigung ein Versuch gewesen sein könnte, Ägypten unter Druck zu setzen.

Israels Antwort: Bombardierung von Hodeidah

Am 20. Juli flogen israelische Flugzeuge schwere Luftangriffe auf den belagerten jemenitischen Hafen Hodeidah, wobei sie vor allem Bereiche angriffen, die für die Lagerung von Treibstoff und Öl vorgesehen waren, sowie Hafenkräne zum Be- und Entladen von Fracht und ein Kraftwerk zerstörten.

Dabei handelte es sich jedoch um zivile Ziele in einem Land, das bereits unter den Auswirkungen der Blockade der von Saudi-Arabien geführten Koalition leidet, die zu einer schweren Verknappung von Treibstoff und wichtigen Ressourcen für die Stromerzeugung und den Transport geführt hat.

Der Angriff auf diese speziellen Zielbanken, bei dem mindestens sechs Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt wurden, scheint in erster Linie darauf abzuzielen, große Explosionen und Brände zu verursachen, um dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu zu Hause Punkte zu verschaffen.

Die israelische Reaktion auf zivile Ziele zeigt aber auch, dass Tel Aviv nicht genügend Informationen über mögliche militärische Ziele im Jemen hat. Es war auch offensichtlich, dass es sich bei den ausgewählten Zielen um solche handelte, die Saudi-Arabien und die USA aus Angst vor jemenitischen Vergeltungsmaßnahmen, die saudische Handelshäfen oder Ölexporte in einer der wichtigsten Energiepassagen der Welt treffen könnten, nicht angreifen wollten.

In der Tat hat Riad schnell jede Beteiligung an dem Angriff abgestritten, weil es Vergeltungsmaßnahmen von Sanaa befürchtet, obwohl Berichte, wonach israelische Jets den saudischen Luftraum für diesen Angriff genutzt haben, das Gegenteil vermuten lassen.

Videoaufnahmen zeigen, dass Israel aufgrund der großen Entfernung – mehr als 4.000 Kilometer hin und zurück – F-35- und F-15-Kampfjets sowie Boeing 707-Tankflugzeuge eingesetzt hat. Das von Israel veröffentlichte Filmmaterial deutet darauf hin, dass die Angriffe mit Spice-Lenkraketen durchgeführt wurden, die von außerhalb der jemenitischen Luftverteidigungsreichweite abgeschossen wurden.

Einige dieser Raketen sind mit Boostern ausgestattet, die ihre Reichweite auf bis zu 150 Kilometer erhöhen. Dies zeigt die Grenzen der israelischen Operationen gegen den Jemen in einem umfassenderen Konflikt auf, in dem die Luftabwehr von Sanaa mit Sicherheit gegen feindliche Flugzeuge, Drohnen und Geschosse eingesetzt werden wird.

Jemenitische Vergeltung

Jemenitische Offizielle, angeführt von Ansarallah-Führer Abdul Malik al-Houthi und dem Sprecher der jemenitischen Streitkräfte, Brigadegeneral Yahya Saree, kündigten rasch einen Beschluss über Vergeltungsschläge gegen Israel an, in dem sie Tel Aviv zu einer „unsicheren Zone“ erklärten und die Bereitschaft des Jemen zu einem „langen Krieg“ gegen den Besatzungsstaat ankündigten.

In Anbetracht der Tatsache, dass lebenswichtige zivile Infrastrukturen angegriffen werden, stehen damit mehrere israelische Ziele auf der Liste der potenziellen jemenitischen Zielbanken. Dazu gehören die Treibstofftanks in Haifa, die auf den Videoaufnahmen einer Hisbollah-Drohne vor einigen Wochen deutlich zu sehen sind, sowie die Treibstofftanks in Aschkelon und die an diese Tanks angrenzenden Kraftwerke.

Was die Israelis jedoch am meisten beunruhigt, ist die Tatsache, dass der Jemen möglicherweise lebenswichtige Gasplattformen im Mittelmeer ins Visier nimmt, stationäre Ziele, die sehr anfällig für erhebliche Zündungen und Explosionen sind. Obwohl derzeit nur drei israelische Gasfelder – Karish, Tamar und Leviathan – in Betrieb sind, sind diese Felder für die Energieunabhängigkeit Israels unverzichtbar geworden.

Unterschätzung der Entschlossenheit Sanaas

Der schädliche israelische Angriff auf den Hafen von Hodeidah beruhte auf der Annahme Tel Avivs, dass er einen jemenitischen Gegenangriff verhindern würde. Doch die jemenitische Ansarallah-Bewegung, die jahrelang unter bestrafenden saudischen und emiratischen – und nun auch US-amerikanischen und britischen – Militärschlägen gelitten hat, hat keinerlei Neigung gezeigt, ihre Operationen zur Unterstützung des Gazastreifens einzustellen.

Auch wenn sich die Israelis durch den Angriff auf Hodeidah – der Hafen ist übrigens bereits wieder in Betrieb – zu einer schnellen militärischen Lösung verpflichtet fühlten, geht dies auf Kosten einer logischen Abwägung von Verlusten und Gewinnen. Tel Aviv, das bereits eine strategische Niederlage im Gazastreifen erlitten hat und nicht in der Lage ist, seine Drohungen gegen den Libanon wahrzumachen, hat mit dem Jemen, der furchtlosesten Komponente der westasiatischen Achse des Widerstands, eine neue Front eröffnet.

Die Israelis befinden sich in einer Zwickmühle: Sie versuchen verzweifelt, sich an die alte Erzählung von der regionalen militärischen Überlegenheit zu klammern, um den Glauben der Bevölkerung an das zionistische Projekt aufrechtzuerhalten, sind aber nicht in der Lage, irgendwo Siege zu erringen.

Angesichts der oft bekundeten Entschlossenheit des Jemen, vor keiner Eskalation zurückzuschrecken, ist zu erwarten, dass das Ergebnis des Angriffs in Hodeidah zu einer verstärkten Vergeltungsaktion gegen den Besatzungsstaat führen wird. Israel verfügt jedoch aufgrund der geografischen Entfernung nur über eine eingeschränkte Operationsfreiheit, die einen Krieg gegen den Jemen unmöglich macht, da der erforderliche Luftraum und der ununterbrochene Zugang zum Auftanken nicht gewährleistet sind.

Härtere Angriffe auf kritische israelische Zentren würden Israel wahrscheinlich zu größeren Fehltritten und strategischen Irrtümern verleiten, vor allem in einer Zeit, in der eine Eskalation und die weitere Schwächung seiner Abschreckung kontraproduktiv für seine Interessen sind.

Mit den direkten Angriffen auf die Jemeniten hat Israel die Entschlossenheit und die Fähigkeiten eines gewaltigen Gegners unterschätzt und sich in dieser Runde des Konflikts möglicherweise die denkbar schlechtesten Gegner ausgesucht.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …