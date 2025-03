https://www.middleeasteye.net/news/political-calculations-behind-israels-decision-go-back-war



Die politischen Kalkulationen hinter Israels Entscheidung, wieder in den Krieg zu ziehen

Netanjahu muss seinen Haushalt verabschieden und seine Dominanz über das Militär unter Beweis stellen. Aufgrund von Personalproblemen wird es aber wahrscheinlich bei einem Luftangriff bleiben – vorerst

versammeln sich palästinensische Kinder am Ort eines israelischen Angriffs auf ein Zelt, in dem Vertriebene untergebracht sind, in Khan Younis im südlichen Gazastreifen, 19. März (Reuters/Hatem Khaled)

Von Meron Rapoport in Tel Aviv, Israel

Veröffentlicht am: 19. März 2025,

Israels erneuter Krieg gegen Gaza, bei dem am Dienstag mehr als 400 Palästinenser, darunter über 100 Kinder, getötet wurden, ist vielleicht der offensichtlichste politisch motivierte militärische Schachzug Israels seit Beginn des Konflikts.

Unterdessen werden Tausende Palästinenser im Gazastreifen erneut durch Ausweisungsbefehle gewaltsam vertrieben.

Selbst Amos Harel, der gemäßigte Militärkommentator von Haaretz, bezeichnete den Angriff als Krieg im Interesse der Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu.

Es scheint, dass die Beweggründe für den Angriff und die Art und Weise, wie er durchgeführt wurde, mit den politischen Entwicklungen in Israel zusammenhängen.

Wir können mindestens drei Gründe nennen: Netanyahus politisches Überleben, seine Dominanz über das Militär und die Sicherheitsdienste und der Wunsch, Verbündete zu beschwichtigen, ohne die Öffentlichkeit zu provozieren.

Ein Krieg für die Regierung

Netanjahu muss den Haushalt bis Ende des Monats verabschieden, sonst wird seine Regierung stürzen und in Israel Wahlen stattfinden.

Wird der Haushalt verabschiedet, ist das Überleben seiner Regierung bis zu den nächsten Wahlen im Oktober 2026 gesichert, daher ist er von großer Bedeutung.

Obwohl es keine eindeutigen Anzeichen dafür gab, dass der Haushalt vom Parlament nicht verabschiedet werden würde, bereiteten die aschkenasischen ultraorthodoxen Mitglieder der Partei Vereinigtes Thorajudentum Netanjahu Sorgen.

Netanyahus Koalition ist auf die Partei und ihre acht Sitze angewiesen. Dennoch drohte sie, den Haushalt nicht zu unterstützen, wenn es keine Fortschritte bei der Vorlage eines Gesetzes gebe, das ultraorthodoxe Jugendliche vom Militärdienst befreien würde.

Der Premierminister muss daher seine Regierung stärken. In den vergangenen zwei Wochen gab es Gerüchte, dass die rechtsextreme Partei Jüdische Macht von Itamar Ben Gvir wieder in die Regierung eintreten wird, nachdem sie diese nach der Verabschiedung des Waffenstillstandsabkommens im Januar verlassen hatte.

Nur wenige Stunden nach dem gestrigen israelischen Angriff kündigte Ben Gvir an, dass seine Partei tatsächlich wieder eintreten werde, da seine Forderung nach einer Wiederaufnahme des Krieges erfüllt worden sei.

Das bedeutet, dass der Haushalt auch dann verabschiedet wird, wenn die ultraorthodoxen Parteien dagegen stimmen. Ein Gewinn für Netanjahu.

Trump-Faktor

Dann gibt es noch den Trump-Faktor. Nach seiner Rückkehr von einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Februar scheint Netanjahu die Weltanschauung des Präsidenten, in der es keine Notwendigkeit gibt, sich an festgelegte Regeln oder Gesetze zu halten, mit Nachdruck übernommen zu haben.

Seitdem hat Netanjahu seine Säuberung der wichtigsten Institutionen der israelischen Gesellschaft von Gegnern intensiviert.

Das Militär und der Shin Bet, der Inlandsgeheimdienst, zwei Säulen der staatlichen Institutionen, haben seine Last zu spüren bekommen.

Im Militär, das als angeblich unabhängige Institution immer noch breite Unterstützung in der israelischen Öffentlichkeit genießt, wurde Stabschef Herzi Halevi durch Eyal Zamir ersetzt, dessen Ernennung eine Woche nach Netanjahus Besuch in Washington genehmigt wurde.

Seit Zamir Anfang März sein Amt angetreten hat, scheint er als politischer Abgesandter Netanjahus in der Armee zu fungieren.

Trump sagte, er würde die Kriege beenden. Das Massaker im Ramadan in Israel beweist, dass er gelogen hat.

Mehr lesen »

Zamir entließ Daniel Hagari, den beliebten Sprecher, der als regierungskritisch galt. Yaniv Asor, der als Leiter der Personalabteilung Netanjahu dabei half, die Wehrpflicht für Ultraorthodoxe zu blockieren, wurde zum Leiter des wichtigen Südkommandos ernannt, das den Gazastreifen überwacht.

Und Itzik Cohen, einer der ranghöchsten Offiziere, die für die massive Zerstörung des Gazastreifens verantwortlich sind, wurde zum Leiter der Einsatzdirektion ernannt. All diese Maßnahmen deuten auf Veränderungen in der Armee hin, die für Netanjahu von Vorteil sind.

Zamir besuchte auch eine Synagoge während eines Gebets, in dem er dazu aufrief, die Amalekiter zu eliminieren, einen biblischen Feind, den Netanjahu zu Beginn des Krieges mit den Palästinensern in Verbindung brachte.

In den letzten Tagen hat sich Netanjahu zu einem noch bedeutenderen Schritt entschlossen: dem Versuch, den Shin Bet zu übernehmen.

Die Ankündigung des Premierministers, dass er beabsichtige, dessen Chef Ronen Bar zu entlassen, fiel mit Ermittlungen des Shin Bet gegen einige Mitarbeiter Netanjahus zusammen, die verdächtigt werden, Geld aus Katar erhalten zu haben.

Durch die Übernahme des Shin Bet wird Netanjahu enorme Macht anhäufen. Mit dem Dienst unter seiner Kontrolle kann er seine innenpolitischen Gegner politisch ausschalten.

Auch in Bezug auf das Waffenstillstandsabkommen handelte Netanjahu im Sinne Trumps. Gemäß dem Abkommen, das Israel im Januar unterzeichnete, sollten die Verhandlungen über die zweite Phase des Abkommens nach 16 Tagen beginnen, und wenn es keine Einigung über die zweite Phase gibt, sollte der Waffenstillstand dennoch fortgesetzt werden.

Netanjahu, mit der Unterstützung von Trump, war der Meinung, dass auch er ein schriftliches Abkommen ignorieren und Gaza auf die brutalste Weise angreifen könne.

Angst vor der israelischen Öffentlichkeit

Selbst die Art und Weise, wie der israelische Angriff durchgeführt wurde – Bombardierung aus der Luft und keine Bodeninvasion – wurde wahrscheinlich von der israelischen Politik beeinflusst.

Während Netanjahu seine Abneigung gegen die zweite Phase und seinen Wunsch, zum Krieg zurückzukehren, nicht verbarg, fordern seine rechtsextremen Verbündeten, Ben Gvir und Finanzminister Bezalel Smotrich, dass Israel den gesamten Gazastreifen übernimmt und mit der Vertreibung der Palästinenser beginnt.

Doch Netanjahu hat Angst vor einer groß angelegten Bodenoffensive in Gaza, weil er weiß, dass seine Maßnahmen zur Säuberung des Militärs und des Shin Bet und seine Weigerung, ein Abkommen zu genehmigen, das alle verbleibenden israelischen Gefangenen freilässt und den Krieg beendet, große Teile der Öffentlichkeit so sehr erzürnen, dass es offene Aufrufe gibt, nicht in einer Armee zu dienen, die offenbar zu Netanjahus politischem Werkzeug geworden ist. Die Rate derer, die sich zum Reservedienst melden, ist bereits auf 50 Prozent gesunken.

Palästinenser fliehen aus ihren Häusern, nachdem die israelische Armee am 18. März im nördlichen Gazastreifen für eine Reihe von Stadtvierteln Ausweisungsbefehle erlassen hat (Reuters/Mahmoud Issa)

Da für eine Wiederbesetzung des gesamten Gazastreifens oder zumindest seiner nördlichen Teile Zehntausende Soldaten mobilisiert werden müssten, befürchtet Netanjahu eine Massenverweigerung – ob offen oder inoffiziell, was in Israel als „graue Verweigerung“ bekannt ist.

Netanjahu weiß, dass eine solche Massenverweigerung der Armee, die immer noch das Fundament der israelischen Gesellschaft bildet, einen schweren Schlag versetzen und auch das weltweite Image Israels schädigen würde.

Daher zieht es Netanjahu zumindest vorerst vor, nur aus der Luft anzugreifen. Diese Bombardierungen sind für Netanjahu politisch günstiger, da sie keine Mobilisierung von Reservisten oder das Risiko für Soldaten erfordern. Netanjahu weiß, dass das Töten von Hunderten palästinensischer Zivilisten bereits zu Widerstand in der israelischen Gesellschaft führen wird.

Kein militärischer Zweck

Es scheint, dass die Aufrechterhaltung der Integrität der Regierung bis zu den nächsten Wahlen, die Maßnahmen zur Säuberung der Armee und des Shin Bet sowie die Erfüllung der Forderungen von Ben Gvir und Smotrich, den Krieg zu verlängern, während die Mitte-Links-Opposition gebremst wird, Netanjahu dazu veranlasst haben, die Wiederaufnahme der Luftangriffe zu beschließen.

Gleichzeitig sind die militärischen Ziele dieser Angriffe fast nicht vorhanden.

Netanyahus einzig plausibles militärisches Ziel besteht darin, mit diesen Angriffen Druck auf die Hamas auszuüben, damit diese einer Verlängerung der ersten Phase des Abkommens zustimmt und weitere Gefangene freilässt, ohne dass sich Israel verpflichtet, den Krieg zu beenden.

Wenn die Hamas nach diesen Bombenangriffen der Freilassung einiger Gefangener zustimmt, ohne sich zur zweiten Phase zu verpflichten, könnte Netanjahu argumentieren, dass der militärische Druck zu dieser Freilassung geführt hat, und er könnte in den Umfragen weiter zulegen, wie er es in den letzten Wochen getan hat.

Aber selbst das ist kein eindeutiges militärisches Ziel. Israel selbst sagt, dass die getroffenen Hamas-Beamten Teil der Zivilverwaltung der Organisation in Gaza waren. Es scheint nicht, dass die militärischen Fähigkeiten der Hamas beeinträchtigt wurden.

Es muss betont werden, dass die Hamas während der Waffenruhe keine israelischen Ziele angegriffen hat, sodass die gestrigen Bombenangriffe nicht einmal als Reaktion auf Gewalt von palästinensischer Seite bezeichnet werden können.

Daher ist die Rückkehr Israels in den Krieg eine Operation, die ausschließlich auf innenpolitischen Zielen beruht, ein Angriff, der darauf abzielt, den Terror in Gaza zu verbreiten, ohne ein genaues militärisches Ziel zu verfolgen.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …