Katz droht Gaza ausdrücklich mit Völkermord und ethnischer Säuberung

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Nachrichten-Websites

19. März 2025

Der israelische Außenminister Israel Katz droht Gaza mit der totalen Zerstörung und signalisiert die Wiederaufnahme der Zwangsumsiedlung der Zivilbevölkerung der Enklave.

Der israelische Außenminister Israel Katz drohte den Palästinensern in Gaza am Mittwoch mit der vollständigen Zerstörung der belagerten Enklave und kündigte die bevorstehende Wiederaufnahme der Zwangsumsiedlung der Bevölkerung an.

„Für die Menschen in Gaza ist dies die jüngste Warnung … Die Luftangriffe auf die Hamas waren nur der erste Schritt. Was als Nächstes kommt, wird viel härter sein, und ihr werdet den vollen Preis dafür zahlen müssen. Die Evakuierung der Bevölkerung aus den Kriegsgebieten wird bald wieder beginnen. Wenn nicht alle entführten Israelis freigelassen und die Hamas nicht aus dem Gazastreifen vertrieben wird, wird Israel mit einer Wucht zuschlagen, wie ihr sie noch nie erlebt habt“, sagte Katz in einer direkten Ansprache an die Bevölkerung von Gaza.

Die Erklärung signalisiert eine weitere Eskalation des brutalen israelischen Angriffs im Gazastreifen, bei dem bereits Zehntausende Palästinenser getötet und die überwältigende Mehrheit der Bewohner der Enklave vertrieben wurden.

Katz forderte die Bewohner von Gaza außerdem auf, dem Rat des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump zu folgen, und behauptete, dass die Erfüllung der israelischen Forderungen zu alternativen „Optionen“ für sie führen könnte, einschließlich der erzwungenen Vertreibung aus Gaza auf Dauer.

„Gebt die Entführten zurück und werdet die Hamas los, dann werden sich euch andere Möglichkeiten eröffnen, einschließlich der Ausreise in andere Teile der Welt. Die Alternative ist totale Zerstörung und Verwüstung“, fügte er hinzu.

Seine Äußerungen verstärken die wachsende Besorgnis über „Israels“ Pläne, Gaza durch systematische Zwangsumsiedlung zu entvölkern, eine Politik, die weithin als Verstoß gegen das Völkerrecht verurteilt wird.

Palästinensische und internationale Menschenrechtsgruppen haben wiederholt davor gewarnt, dass die Aktionen „Israels“ einer ethnischen Säuberung gleichkommen und ein bewusster Versuch sind, Gaza unbewohnbar zu machen.

„Verhandlungen mit Hamas stehen unter Beschuss“: Netanjahu

Die israelische Besatzung hat am Dienstag den Krieg in Gaza neu entfacht und innerhalb weniger Stunden Hunderte Palästinenser, darunter Frauen und Kinder, getötet. Bisher wurden bei der Aggression mehr als 400 Palästinenser getötet und über 600 verletzt.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu kündigte am Dienstag an, dass „die Verhandlungen mit der Hamas von nun an unter Beschuss stehen werden“, und behauptete, dass die Wiederaufnahme der Kämpfe darauf zurückzuführen sei, dass die Hamas alle von „Israel“ unterbreiteten Angebote zur Freilassung israelischer Gefangener abgelehnt habe.

In einer vom Premierminister nach der Wiederaufnahme des israelischen Krieges gegen Gaza veröffentlichten Videobotschaft behauptete er, dass „Israel“ die Waffenruhe um Wochen verlängert, Delegationen entsandt und den Vorschlag des US-Gesandten Steve Witkoff akzeptiert habe, aber keine Antwort von der Hamas erhalten habe.

Es ist jedoch erwähnenswert, dass die Hamas in den Verhandlungen stets Flexibilität gezeigt hat. Während der letzten Gesprächsrunde forderte die Hamas Garantien für den Übergang zur zweiten Phase, als der US-Gesandte Steve Witkoff eine „Brückenlösung“ für den Gefangenenaustausch vorschlug und die Freilassung von zehn lebenden Gefangenen und von einigen der Verstorbenen forderte.

Netanjahu wies darauf hin, dass die israelischen Besatzungstruppen empfohlen hätten, den militärischen Druck auf die Hamas zu erhöhen, um die sogenannten Ziele des Krieges zu erreichen, einschließlich der Rückkehr der Gefangenen. Er behauptete auch, dass „Israel“ die militärische Eskalation wieder aufnehmen werde, „um sicherzustellen, dass der Gazastreifen keine Bedrohung für Israel darstellt“.

Er kündigte außerdem an, dass er in einer gemeinsamen Entscheidung mit seinem Sicherheitsminister Israel Katz der Empfehlung der Armee zugestimmt habe, die intensiven Kämpfe gegen die Hamas wieder aufzunehmen.

