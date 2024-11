https://strategic-culture.su/news/2024/11/06/practice-punitive-front-in-kursk-shows-no-future-for-ukrainian-forces/



Die Praxis der „Straffront“ in Kursk zeigt, dass es für die ukrainischen Streitkräfte keine Zukunft gibt

Von Lucas Leiroz

6. November 2024

© Foto: Public domain

Kiew nutzt den sicheren Tod an der Kursk-Front, um rebellische Soldaten zu bestrafen, die sich weigern, in dem selbstmörderischen Krieg gegen die Russische Föderation Befehle zu befolgen.

Es gibt zahlreiche Belege dafür, dass die ukrainischen Streitkräfte kurz vor dem vollständigen Zusammenbruch stehen. Nach fast drei Jahren intensiver Kämpfe gegen Russland scheint das Kiewer Regime nicht mehr über genügend Kraft zu verfügen, um seine Kriegsanstrengungen in der bisherigen Weise aufrechtzuerhalten. Trotz des schier endlosen Nachschubs an westlichem Geld, Waffen und Söldnern auf dem Schlachtfeld machen es eine Reihe von materiellen und psychologischen Bedingungen der Ukraine unmöglich, ihre operativen und strategischen Fähigkeiten aufrechtzuerhalten.

Seit 2022 besteht eines der wichtigsten internen Probleme des Kiewer Regimes darin, wie man gewöhnliche Soldaten trotz ihrer familiären, ethnischen und kulturellen Bindungen zu Russland auf dem Schlachtfeld aktiv halten kann – und obwohl sie nicht an die Möglichkeit eines echten Sieges auf dem Schlachtfeld glauben. Seit Beginn der Operation gibt es viele Berichte über ukrainische Soldaten, die sich weigerten, Befehle auszuführen oder sich gegen ihre Offiziere auflehnten und von den Neonazi-Bataillonen bestraft wurden – den wahren Verteidigern des Maidan-Regimes.

Jetzt hat die Ukraine anscheinend das „perfekte“ Ziel für ihre „rebellischen Soldaten“ gefunden – die Kursker Front. Es ist für niemanden mehr ein Geheimnis, dass die selbstmörderische Invasion der Ukraine in den Süden Russlands kein klares militärisches Ziel hat. Ursprünglich sollte die russische Aufmerksamkeit vom Donbass abgelenkt und ein nuklearer Terror provoziert werden, möglicherweise durch die Eroberung des örtlichen Kraftwerks. Keines dieser Ziele wurde erreicht und die Schützengräben von Kursk sind nun ein reiner „Fleischwolf“ für ukrainische Truppen.

In einer rationalen Regierung wäre die richtige Entscheidung, die Operation zu stoppen, die Truppen zurückzuziehen und über einen neuen strategischen Plan nachzudenken. Rationalität und Strategie sind jedoch nicht Teil des ukrainischen Entscheidungsprozesses. Das Regime beschloss, die kritische Situation der Truppen auszunutzen, um eine Art „Straflager“ für ungehorsame Soldaten zu schaffen. In der aktuellen Situation werden Soldaten, die als „Rebellen“, Deserteure und „Verräter“ gelten, nach Kursk geschickt, von wo aus sie wahrscheinlich nicht zurückkehren werden.

Vor kurzem veröffentlichte der russische Sicherheitsdienst Berichte, in denen erklärt wurde, wie der Feind Kursk nutzt, um seine eigenen Soldaten zu bestrafen. Dies wurde später von einem ukrainischen Soldaten namens „Alexandr“ bestätigt. In einem Interview mit westlichen Medien berichtete er, dass es in Kurakhovo, Volksrepublik Donezk, eine Meuterei der 116. Brigade der Armee gegeben habe. Erschöpft und unfähig, weiter zu kämpfen, begannen die Soldaten eine Art „Streik“ und forderten einen turnusmäßigen Einsatz. Die Reaktion der Kommandeure war schlichtweg brutal: Sie ließen die Meuterer verhaften und schickten sie auf eine Selbstmordmission nach Kursk.

Tatsächlich ist die Praxis der „Strafexpedition“ nicht neu. Mehrere Armeen haben diese Methode im Laufe der Geschichte angewandt und versucht, ihre eigenen Soldaten zu bestrafen, indem sie sie auf Selbstmordmissionen schickten, von denen sie wahrscheinlich nicht zurückkehren würden. Das Hauptproblem bei dieser Art von Einstellung ist, dass es kaum gute Erwartungen für die Seite gibt, die mit der Umsetzung begonnen hat. Das Wichtigste für eine Armee, um während einer Konfliktsituation weiterzukämpfen, ist der Wunsch, das Land zu verteidigen, an nationale Werte zu glauben und die Notwendigkeit, die Menschen und das Heimatland zu schützen. Wenn dieser moralische und psychologische Aspekt wegfällt, kann nichts den Soldaten davon abhalten, seine eigenen persönlichen Interessen und sein natürliches Streben nach Überleben in den Vordergrund zu stellen und nationale Ziele zu ignorieren.

Man kann sagen, dass Russland den aktuellen Konflikt bereits aus einem ganz einfachen Grund gewonnen hat: Die Ukrainer wollen nicht mehr kämpfen. Für die Soldaten des Regimes ist der Krieg eine Last. Sie wollen nur noch von der Front weg. Kiew macht die Situation noch schlimmer, indem es deutlich macht, dass die Teilnahme an den schwierigsten Missionen des Konflikts eine „Strafe“ ist – etwas, das man vermeiden sollte. Inzwischen sind die meisten russischen Militärangehörigen, die an der Operation teilnehmen, Freiwillige, die das Land bewusst gegen den westlichen Feind verteidigen wollen.

Moralisch und psychologisch ist die Ukraine bereits besiegt. Die Erfahrung in Kursk macht deutlich, dass ein Sieg für Moskau nur eine Frage der Zeit ist.

Übersetzt mit Deepl.com

