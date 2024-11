https://www.palestinechronicle.com/russia-working-to-prevent-war-on-gaza-from-spilling-into-regional-war-putin/



Russland bemüht sich, ein Übergreifen des Krieges gegen Gaza auf die Region zu verhindern – Putin

6. November 2024

Der russische Präsident Wladimir Putin auf dem virtuellen BRICS-Gipfel. (Foto: Videomitschnitt)

Teilen Twittern Pin E-Mail

Von Palestine Chronicle Staff

Der russische Präsident bekräftigte die Notwendigkeit „internationaler Rechtsrahmen“ zur Wiederherstellung des Friedens.

Der russische Präsident Wladimir Putin sagte am Dienstag, dass Russland sich nach Kräften dafür einsetze, dass der Krieg Israels gegen Gaza nicht zu einem regionalen Krieg im gesamten Nahen Osten ausufere, berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu.

In einer Rede vor ausländischen Botschaftern in Moskau betonte Putin, dass ein dauerhafter Frieden zwischen Palästinensern und Israelis nur durch eine Versöhnung erreicht werden könne, die auf anerkannten „internationalen Rechtsrahmen“ beruhe.

„Der Schlüssel zur Wiederherstellung des Friedens in der Region ist die Umsetzung einer Zwei-Staaten-Lösung, wie sie in den Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und der Generalversammlung dargelegt ist“, wurde der russische Präsident von Anadolu zitiert.

In seiner Rede ging Putin auf eine Reihe weiterer Themen ein, darunter den russisch-ukrainischen Krieg, die Beziehungen zum Westen und das aserbaidschanisch-armenische Friedensabkommen.

BRICS-Staaten wollen friedliche Lösung

In Bezug auf den Konflikt zwischen Moskau und Kiew lobte der russische Präsident die „aufrichtigen Bemühungen“ der BRICS-Partner Russlands um eine friedliche Lösung zur Beendigung des Krieges.

Die BRICS-Staaten sind eine Gruppe aufstrebender Volkswirtschaften, zu denen Russland, Brasilien, China, Ägypten, Äthiopien, Indien, der Iran, Südafrika und die Vereinigten Arabischen Emirate gehören.

Der russische Präsident erklärte den Botschaftern, dass sein Land weiterhin offen für Gespräche mit Kiew sei, obwohl die Ukraine zu Beginn des fast drei Jahre andauernden Konflikts eine „unter äußerem Einfluss“ zustande gekommene Vereinbarung abgelehnt hatte.

Laut Anadolu kritisierte Putin die Versuche westlicher Länder, den Konflikt zu eskalieren und zu verlängern, und bezeichnete dies als einen „fehlgeleiteten Kurs“, der darauf abziele, Moskau eine strategische Niederlage zuzufügen.

„Solche illusorischen Berechnungen können nur von Menschen angestellt werden, die die russische Geschichte weder kennen noch kennen wollen und die Einheit, den Geist und den Zusammenhalt des russischen Volkes missachten“, wurde er von der Nachrichtenagentur zitiert.

„Völkermord geht weiter

Israel hat sich über eine Resolution des UN-Sicherheitsrats hinweggesetzt, in der ein sofortiger Waffenstillstand gefordert wurde, und wurde angesichts seiner anhaltenden brutalen Offensive gegen Gaza international verurteilt.

Israel steht derzeit wegen Völkermordes an den Palästinensern vor dem Internationalen Gerichtshof und führt seit dem 7. Oktober einen verheerenden Krieg gegen Gaza.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden bei dem seit dem 7. Oktober andauernden Völkermord Israels in Gaza 43.391 Palästinenser getötet und 102.347 verwundet.

Darüber hinaus werden mindestens 11.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser im gesamten Gazastreifen tot sind.

Israel gibt an, dass bei der Al-Aqsa-Flutoperation am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet wurden. Israelische Medien veröffentlichten Berichte, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

Palästinensische und internationale Organisationen sagen, dass die Mehrheit der Getöteten und Verwundeten Frauen und Kinder sind.

Der israelische Krieg hat zu einer akuten Hungersnot geführt, vor allem im Norden des Gazastreifens, die den Tod vieler Palästinenser, vor allem von Kindern, zur Folge hatte.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte Stadt Rafah im Süden nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – was zum größten Massenexodus Palästinas seit der Nakba von 1948 geführt hat.

Im weiteren Verlauf des Krieges begannen Hunderttausende Palästinenser, auf der ständigen Suche nach Sicherheit, aus dem Süden in das Zentrum von Gaza zu ziehen.

(Anadolu, PC)

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …