Die Rache wird kalt serviert werden. Von Julian Macfarlane

Die Rache wird kalt serviert werden.

Die Gerechtigkeit … noch kälter.

Von Julian Macfarlane

28. September 2024

Mord

Israel hat den Hisbollah-Führer Nasrallah und seine Frau bei einem Angriff auf ihren unterirdischen Bunker in einem Wohngebiet in Beirut mit mehr als 80 Bomben, darunter riesige amerikanische „Bunkerbrecher“, die innerhalb weniger Minuten abgeworfen wurden, getötet. Eine Menge Tonnage, um nur ein paar Menschen zu töten.

Natürlich gab es auch eine Menge Kollateralschäden.

Das ist den Israelis egal. Wenn man kein Israeli ist, ist man kein Mensch.

Allein in dieser Woche wurden, abgesehen von Nasrallahs Ermordung, bei Luftangriffen auf den Süd- und den Ostlibanon fast 800 Menschen getötet, hauptsächlich Zivilisten.

Wie vorhergesagt, spitzt sich der Krieg zu. Israel zeigt der Welt den Mittelfinger.

Aber gewinnen sie auch?

Die New York Times ist dieser Meinung:

Der Tod des Hisbollah-Führers Hassan Nasrallah bei einem Luftangriff hat ein wichtiges Abschreckungsmittel des Iran gegen seinen Erzfeind Israel dramatisch geschwächt.

Der Iran hat lange versucht, die von ihm unterstützten Stellvertreter in der Region – darunter die Hisbollah im Libanon, die Hamas im Gazastreifen und Truppen in Syrien, Jemen und Irak – als Frontlinie in seinem langjährigen Kampf mit Israel einzusetzen. Aber wenn sein wichtigstes militärisches Kapital, die Hisbollah, dezimiert wurde, könnte er keine andere Wahl haben, als zu reagieren, sagten Experten am Samstag.

Beachten Sie die Verwendung des Wortes „Stellvertreter“ und die Vorstellung, dass der Tod eines einzigen Anführers die Volksbewegung, aus der er stammt, zum Scheitern bringen würde.

Die NYT geht davon aus, dass der Iran die Show durch „Vermögenswerte“ (d. h. „Agenten“) leitet und dass Nasrallah einer davon war.

Tatsächlich stimmen die Interessen der Hisbollah und des Iran zwar oft überein, aber die Hisbollah ist eine populäre Widerstandsbewegung, die durch die israelische Besetzung des Libanon im Jahr 1982 entstanden ist. Sie ist in erster Linie nationalistisch.

Wer sind diese „Experten“ der NYT überhaupt? Die Praktikanten, die den Autoren Kaffee holen?

Mein „Experte“ ist Ichi. Der viel mehr Sinn ergibt.

Auf jeden Fall wurde die Hisbollah nicht vom Iran ins Leben gerufen, sondern durch israelische Gräueltaten.

Man fragt sich, warum die NYT nicht ein wenig recherchieren kann. Aber ich vermute, Fakten und Geschichte usw. würden die Erzählung stören. Das Wort, wie von AIPAC offenbart.

Die Hisbollah ist nominell schiitisch, wie der Iran auch. Aber sie sind nicht durch den Islam verbündet – sondern durch nationale Interessen, die von den USA und Israel in ihrem endlosen Streben nach Dominanz bedroht werden

Diese nationalen Interessen vereinen islamische Gruppen, die einst als unvereinbar galten.

Wie Alastair Cooke bemerkte, wurde der Angriff der Hamas am 7. Oktober Al-Aqsa-Flut genannt, nach der heiligen Stätte Al Aqsa in Jerusalem, die allen Muslimen heilig ist.

Jetzt reichen sich die Schiiten und die saudischen Wahhabiten die Hand. Die Hamas ist sunnitisch-muslimisch (und christlich). Es gibt immer noch Spaltungen in der arabischen Welt. Aber die Araber erkennen, dass sie sich zusammenschließen und ungeachtet religiöser Unterschiede kämpfen müssen. Denn für Amerikaner und Israelis sind Araber keine vollwertigen Menschen – Untermenschen.

Einen Anführer verlieren

Im Westen bedeutet der Verlust eines „Führers“ in der Regel, dass man vom Weg abkommt. Das liegt daran, dass westliche Hierarchien auf individueller Dominanz basieren. „Persönliche Hegemonie“, wenn man so will. Biden kann seinen Job nicht mehr machen. Also haben Sie diese politische Bimbo Kamala. Dumm und Dümmer. Manchmal hat eine Organisationshierarchie Vorteile. Die Hisbollah ist jedoch nicht so organisiert.

Die Hisbollah ist heterarchisch . Wie alle Widerstandsorganisationen sein müssen.

Menschen wie Nasrallah müssen immer davon ausgehen, dass sie plötzlich den Märtyrertod sterben könnten – daher verteilen sie Autorität und Verantwortung und stellen sicher, dass kompetente Leute bereitstehen, um einzuspringen. Das Konzept nennt sich „Heterarchie“, und ich beschäftige mich damit in meinem Sonderartikel Teil 3. Es ist unter anderem der Schlüssel zum Erfolg in so unterschiedlichen Organisationen wie Toyota und dem (ehemals) Vietcong.

Ja, Vietnam hat verloren und verloren und verloren – aber am Ende gewonnen.

Die Hisbollah wird ihre Politik nicht ändern. Sie wird ihre Operationen nicht unterbrechen. Sie wird nur noch eifriger sein. Die Hisbollah wird sowohl Rache als auch Gerechtigkeit wollen. An Anführern herrscht kein Mangel. Auch an Märtyrern herrscht kein Mangel.

Nasrallah hat ein Vermächtnis hinterlassen.

Das Symbol ist verschwunden, die Legende ist geboren und der Widerstand geht weiter. Sleiman Frangieh, Vorsitzender der christlichen politischen Partei Marada im Libanon

Iran wird unterdessen nicht sofort militärisch „reagieren“ – außer, um die Hisbollah mit den Waffen zu versorgen, die sie benötigt. Der Krieg mit dem Libanon muss sich zuspitzen.

Die Israelis werden eskalieren. Mehr als 80 Bomben, um einen Mann und seine Frau zu töten? Es wird schlimmer werden, bevor es besser wird. Eine Bodenoffensive ist wahrscheinlich.

Gerade rechtzeitig, um Kamalas Wahlchancen zu zerstören.

Geburtstag!

Ok, ich bin offiziell alt.

Das wahre Ich.

Jetzt mal im Ernst …

Ich wollte eine Analyse von Putins neuer Nukleardoktrin schreiben – oder besser gesagt, seiner Kommentare zu einer geplanten Überarbeitung der russischen Nuklearpolitik –, die selbst von vielen erfahrenen Analysten falsch verstanden wurde.

Gleichzeitig arbeite ich an Teil 3 und an Konzepten der Demokratie und ihren Auswirkungen auf die USA im Jahr 2025.

Aber Nasrallahs Tod hat mich aus der Bahn geworfen.

Allah gehört uns und zu ihm kehren wir zurück. Koran 2.1565

Jeder Tod ist ein Grund zur Trauer. So viele in diesem Krieg. Am meisten trauere ich um die Kinder.

Vielen Dank an alle meine Kaffeekäufer. Ich werde mir morgen Zeit nehmen, um auf eure vielen Nachrichten zu antworten.

Natürlich kauft bitte Ichi, Chappy und mich Kaffee! Klickt hier!

