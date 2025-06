ttps://english.almayadeen.net/articles/opinion/the-wheels-fall-off-of–gideon-s-chariots–in-gaza



Die Räder fallen von „Gideons Streitwagen“ in Gaza

Robert Inlakesh

Quelle: Al Mayadeen English

11. Juni 2025

Eine Drohung folgte der nächsten, doch das Einzige, was sich weiterhin ereignete, waren Luftangriffe, die auf Zivilisten in Gaza abzielten.

Das israelische Militär hat sich in Gaza als völlig unfähig erwiesen, Erfolge zu erzielen, und seine jüngste Militäroperation beweist dies zweifelsfrei.

Am 18. März startete der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu eine überraschende Luftangriffskampagne gegen den Gazastreifen, bei der in den folgenden Tagen Hunderte von Zivilisten getötet wurden. Die Erklärung wurde auch vom Premierminister des zionistischen Regimes abgegeben; er brach damit den Waffenstillstand.

Netanjahu gab daraufhin eine Erklärung zu diesem Thema ab, in der er behauptete, seine Armee habe „die Kämpfe mit voller Kraft wieder aufgenommen“ und drohte, dass die tödlichen Luftangriffe auf dicht besiedelte Zivilgebiete „nur der Anfang“ seien.

Von diesem Zeitpunkt an warnten israelische Militärs und Politiker wochenlang vor einer bevorstehenden Bodeninvasion und behaupteten, diese sei der letzte Schlag und werde „die Hamas zerstören“. Eine Drohung folgte auf die andere, doch das Einzige, was weiterhin geschah, waren Luftangriffe auf Zivilisten.

Am 4. Mai genehmigte das israelische Kabinett offiziell eine erneute Bodenoffensive in Gaza. Was es daraufhin tat, war lediglich Drohungen auszusprechen, während die Bombardierung ziviler Infrastruktur weiterging und die israelischen Medien über alle möglichen Strategien fantasierten, die in der sogenannten „Phase 2“ des Krieges umgesetzt werden sollten.

Erst am 16. Mai, nach einer Eskalation der täglichen Massaker, gab das zionistische Militär endlich bekannt, dass es die Operation begonnen habe. Im Verlauf der tödlichen Luftangriffe schätzte ich, dass sich innerhalb der nächsten Tage drei Hauptkomponenten dieser sogenannten „Phase 2“ entwickeln würden.

Es kam genau so, wie ich es vorausgesagt hatte: Zunächst eine intensivierte Serie von Angriffen auf zivile Ziele. Darauf folgte die Bekanntgabe eines lächerlich klingenden Namens für die Operation – ich sagte scherzhaft „Taubenwagen“ (es stellte sich heraus, dass es „Gideons Wagen“ war) –, der die israelische Öffentlichkeit beruhigen und den israelischen Medien mehr Stoff für ihre Berichterstattung liefern sollte. Schließlich folgten kleine und bedeutungslose Vorstöße in die Umgebung der bebauten (mittlerweile fast vollständig zerstörten) Gebiete, um zu behaupten, die Bodenoffensive sei in vollem Gange.

Fast einen Monat später begann das israelische Militär endlich mit tatsächlichen Vorstößen in die bebauten Gebiete im Norden Gazas und in Khan Yunis, doch jedes Mal, wenn sie vorrückten, gerieten sie fast sofort in komplexe Hinterhalte. Ihre Verluste waren hoch, und die israelische Militärzensur wurde eingesetzt, um die Verluste zu verschleiern.

Die Truppenstärke des zionistischen Regimes in Gaza beträgt nur einen Bruchteil dessen, was es vor dem Waffenstillstand im Januar aufgeboten hatte. In zahlreichen Berichten wurde behauptet, dass zwischen 20.000 und 60.000 Reservisten zum Dienst im Gazastreifen einberufen worden seien. Es ist schwer zu sagen, wie viele zusätzliche Reservisten tatsächlich erschienen sind, da selbst die Angaben darüber, wie viele einberufen worden waren, offenbar stark schwankten.

Obwohl die Israelis den größten Teil der zivilen Infrastruktur Gazas zerstört und im Laufe des Krieges die meisten Gebiete des belagerten Küstenstreifens eingenommen haben, gibt es keinen bebauten Teil des Gazastreifens, über den sie die operative Kontrolle erlangt haben. Selbst in der sogenannten Pufferzone kommt es gelegentlich zu Hinterhalten, bei denen einige ihrer Soldaten getötet werden.

Von Beginn der sogenannten „Operation Gideon’s Chariots“ an war klar, dass dahinter kein wirklicher Plan steckt; es handelt sich lediglich um einen Völkermord, bei dem die gleichen Vorgehensweisen wie in der „Phase eins“ des Gaza-Krieges angewendet werden. Nur dass ihre Soldaten jetzt müde und schlechter ausgerüstet sind, viele von ihnen sich weigern, zum Dienst zu erscheinen, und laut israelischen Medienberichten allgemein die Moral sinkt.

Der ehemalige Stabschef der Streitkräfte der zionistischen Entität, Mosh Ya’alon, sagte sogar Folgendes über die laufende Operation:

„Während meiner gesamten Dienstzeit und meiner Teilnahme an Kabinettsberatungen kann ich mich nicht an einen einzigen Fall erinnern, in dem das Kabinett eine Militäroperation genehmigt hat, ohne zuvor ihr Ziel oder, anders ausgedrückt, das erwartete „Ende“ festgelegt zu haben. Wir führen den längsten Krieg unserer Geschichte ohne ein klares Ziel für die Operation, abgesehen von dem illusorischen Slogan „vollständiger Sieg“, der sich in einen ewigen politischen Krieg übersetzt.“

Mit jedem Tag, der verstreicht, scheint das israelische Regime alles zu versuchen, um so viel Chaos wie möglich zu stiften und verzweifelt dem Bild des Sieges hinterherzujagen. Netanjahu behauptet immer noch, er strebe einen vollständigen Sieg in seinem „Sieben-Fronten-Krieg“ an, hat aber wenig vorzuweisen.

Tatsächlich befindet er sich im Wesentlichen wieder in derselben Lage wie vor einem Jahr: Er steckt in einem verlorenen Krieg fest und führt einen Völkermord in der Hoffnung, dass der Sieg vielleicht vom Himmel fällt.

Die taktischen Siege, die die Israelis im Libanon mit ihrem terroristischen Pager-Angriff und der Ermordung der Führungsspitze der Hisbollah erringen konnten, sind inzwischen verblasst. Außerdem haben sie ihre wichtigsten Trümpfe im Libanon ausgespielt und alle Vorteile verspielt, die sie sich über Jahre hinweg erarbeitet hatten.

Verzweifelte Bombenangriffe auf die südlichen Vororte von Beirut haben vor Ort keinerlei Auswirkungen. Tatsächlich beweisen ihre Handlungen seit dem Waffenstillstand, mit über 3.000 Verstößen und der fortgesetzten Besetzung von Gebieten im Süden, nur, warum der Libanon einen bewaffneten Widerstand braucht, um das Land zu schützen.

Der Zusammenbruch der syrischen Regierung mag zwar ein Schlag gewesen sein, aber selbst mit ihrer illegalen Invasion und Besetzung des südlichen syrischen Territoriums gibt es für die Zionisten kein klares Endspiel. Unterdessen besteht weiterhin Raum für einen langsamen Aufbau eines Widerstands an der Basis. Die Lage dort ist zwar unvorhersehbar, aber langfristig nicht unbedingt zugunsten der Israelis.

Es scheint, als sei auch die Operation „Gideon’s Chariots” in Gaza ins Stocken geraten, sodass den Israelis nur noch eine einzige Option für eine Eskalation bleibt: die verzweifelte Jagd nach dem „totalen Sieg”, ein Angriff auf den Iran. Diese Option könnte jedoch Kosten verursachen, die jeden potenziellen Nutzen übersteigen.

Aus Angst vor dem Kampf, verzweifelt unterstützt von mit dem IS verbundenen Gangstern und unter Einsatz von Lebensmitteln als Kriegswaffe gegen eine gequälte Zivilbevölkerung, stecken die Israelis fest und sind unfähig, einen Weg zum Sieg zu finden. Wenn das zionistische Regime den Konflikt jetzt beendet, wäre dies ein Eingeständnis der Niederlage und würde die Koalition Netanjahu zu Fall bringen; wenn es seinen derzeitigen Kurs fortsetzt, könnte dieser Krieg fatal enden.

Politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer.

Übersetzt mit Deepl.com

