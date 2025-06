https://www.counterpunch.org/2025/06/11/when-the-starved-become-the-starvers-a-jewish-voice-on-gaza/ Die Hungernden werden zu Hungersnotverursachern – Eine jüdische Stimme zu Gaza/ John Kiss

11. Juni 2025

Die Hungernden werden zu Hungersnotverursachern – Eine jüdische Stimme zu Gaza/

John Kiss

11. Juni 2025

Bild von Emad El Byed.

Die Fotos sind unerträglich. Kinder mit eingefallenen Augen starren in die Kameras, ihre Gesichter sind von einem Hunger gezeichnet, der über das Physische hinausgeht. Familien kauern in provisorischen Unterkünften, ihr Hab und Gut beschränkt sich auf das, was sie tragen können. Diese Bilder aus Gaza durchdringen meinen Bildschirm und setzen sich an einer Stelle fest, an der andere Bilder seit Jahrzehnten leben – die vererbten Erinnerungen an die Geschichten meiner Großeltern, die wie heilige Wunden weitergegeben wurden.

Alle vier meiner Großeltern flohen vor der Todesmaschinerie der Nazis. Sie nahmen Fragmente ihres zerstörten Lebens mit: ein Foto hier, ein Rezept dort, Geschichten, die mit Überfluss begannen und mit Asche endeten. Sie sprachen von Hunger als Waffe, von Belagerung als Strategie, davon, wie die systematische Abschneidung von Nahrung, Medizin und Hoffnung den Geist eines Volkes brechen kann, bevor es seinen Körper bricht.

Ich bin mit dem Glauben aufgewachsen, dass „Nie wieder“ genau das bedeutet – dass nie wieder irgendwo Menschen absichtlich Hunger und Leid zugefügt werden. Ich glaubte, dass wir als Juden die ersten sein würden, die die ersten Warnzeichen erkennen und die ersten, die aufschreien, wenn andere der Maschinerie der Entmenschlichung ausgesetzt sind.

Heute schäme ich mich.

Ich schäme mich nicht, Jüdin zu sein – diese Identität ist mir nach wie vor kostbar, da sie mit Traditionen der Gerechtigkeit, des Mitgefühls und der Heilung der Welt verwoben ist. Aber ich schäme mich dafür, dass ein Staat, der behauptet, jüdische Werte zu vertreten, Hunger als Kriegswaffe einsetzt. Ich schäme mich dafür, dass Belagerung zu einer Strategie geworden ist. Ich schäme mich dafür, dass die Nachkommen derer, die „Lasst mein Volk ziehen“ riefen, für ähnliche Rufe auf Arabisch taub geworden sind.

Das ist nicht das, was meine Großeltern sich vorgestellt haben, als sie von einer jüdischen Heimat träumten. Sie träumten von Sicherheit, ja, aber nicht von einer Sicherheit, die auf dem Leid anderer aufgebaut ist. Sie träumten von Würde, aber nicht von einer Würde, die ihren Nachbarn genommen werden musste. Sie stellten sich einen Ort vor, an dem jüdische Kinder ohne Angst aufwachsen können, aber sie hätten nie gedacht, dass diese Freiheit auf Kosten palästinensischer Kinder gehen würde, die mit leeren Mägen aufwachsen müssen.

Das Israel, das meine Großeltern sich erhofft hatten, sollte ein Licht für die Völker sein – ein Ort, an dem die Lehren aus dem Leiden der Juden in Mitgefühl für die Juden umgesetzt würden. Stattdessen sehen wir eine Politik, die genau die Taktiken widerspiegelt, die einst gegen uns angewendet wurden. Wir sehen Rechtfertigungen, die die Sprache derer wiedergeben, die einst unsere Verfolgung gerechtfertigt haben. Wir sehen die langsame Strangulierung eines Volkes, die jedem, der sich mit den Ghettos von Warschau oder den Lagern Europas beschäftigt hat, erschreckend vertraut vorkommt.

Ich kenne die Gegenargumente. Ich weiß um die Sicherheitsbedenken, um den Terrorismus, um die Komplexität dieses Konflikts. Ich weiß, dass Israelis gelitten haben, dass jüdische Kinder gestorben sind, dass die Angst auf allen Seiten tief sitzt. Aber nichts davon rechtfertigt es, Hunger als Waffe einzusetzen. Nichts davon rechtfertigt es, zwei Millionen Menschen in einem Freiluftgefängnis gefangen zu halten. Nichts davon ehrt das Andenken derer, die starben, weil die Welt tatenlos zusah, während ihnen systematisch ihre Menschlichkeit verweigert wurde.

Das jüdische Konzept des Tikkun Olam – der Heilung der Welt – verlangt, dass wir die Wahrheit sagen, auch wenn sie unbequem ist, besonders wenn sie unbequem ist. Es verlangt, dass wir unser eigenes Volk an den höchsten moralischen Standards messen, nicht weil wir es hassen, sondern weil wir es zu sehr lieben, um zusehen zu können, wie es seine eigenen Werte verrät.

Das Judentum hat mich gelehrt, dass moralische Autorität nicht aus Macht kommt, sondern daraus, wie diese Macht eingesetzt wird. Es hat mich gelehrt, dass wir eine besondere Verpflichtung haben, die Schwachen zu schützen, gerade weil wir selbst einmal schwach waren. Es hat mich gelehrt, dass „Nie wieder“ jede Bedeutung verliert, wenn es nur für das Leiden der Juden gilt.

Die Bilder aus Gaza verfolgen mich nicht trotz meiner jüdischen Identität, sondern gerade wegen ihr. Sie verfolgen mich, weil ich in den Gesichtern der Palästinenser dieselbe leere Verzweiflung erkenne, die meine Großeltern in den Gesichtern ihrer Nachbarn beschrieben haben. Sie verfolgen mich, weil ich in der israelischen Politik dieselbe kalte Berechnung sehe, die einst durch systematische Entbehrungen den jüdischen Geist brechen wollte.

Das ist nicht jüdisch. Das ist nicht das, wovon unsere Vorfahren träumten, als sie beteten: „Nächstes Jahr in Jerusalem.“ Das ist nicht das, was es bedeutet, ein Volk zu sein, das für die harte Arbeit der Gerechtigkeit auserwählt wurde.

Wir können es besser machen. Wir müssen es besser machen. Die Kinder von Gaza verdienen es besser. Das Andenken derer, die im Holocaust umgekommen sind, verlangt es besser. Die Zukunft des Judentums selbst hängt davon ab, dass wir es besser machen.

Die Fotos werden weiterkommen. Die Frage ist, ob wir unsere Augen lange genug offen halten, um uns selbst darin zu sehen, und ob wir den Mut haben, vom Spiegel wegzuschauen und uns der Arbeit der Wiedergutmachung zuzuwenden.

John Kiss ist Autor des Romans „Under The Floorboards“, erschienen bei Hall Publishing. Als Nachfahre von Holocaust-Überlebenden ist Kiss auch für seinen Friedensaktivismus und seine Street-Art bekannt, die eine Brücke zwischen israelischen und palästinensischen Gemeinschaften schlägt.

