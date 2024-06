‚Imperative‘: Oxfam Pushes G7 to Use Fraction of Military Spending to Fix Hunger, Debt Crises | Common Dreams „Governments are finding their pockets run deep to fund war today, but when it comes to stopping starvation they are suddenly broke,“ an Oxfam director said.

Satirische „Großköpfe“, die die Staats- und Regierungschefs der G7-Länder darstellen, posieren als Teil eines Oxfam-Protests in London, England, im Jahr 2023.

(Foto: Carl Court/Getty Images)



Imperativ“: Oxfam drängt G7, einen Teil der Militärausgaben zur Lösung von Hunger- und Schuldenkrisen zu verwenden

„Die Regierungen haben heute tiefe Taschen, um Kriege zu finanzieren, aber wenn es darum geht, den Hunger zu stoppen, sind sie plötzlich pleite“, so ein Oxfam-Direktor.

Von Edward Carver

12. Jun 2024 2024

Anlässlich des Treffens der Staats- und Regierungschefs in Italien in dieser Woche fordert Oxfam International die Länder der Gruppe der Sieben auf, einen Teil der Militärausgaben für die Bekämpfung des Hungers in der Welt und die Verringerung der Staatsverschuldung der armen Länder zu verwenden.

In einer neuen Analyse kommt die gemeinnützige Organisation zu dem Ergebnis, dass nur 3 % der jährlichen Militärausgaben der sieben Länder – 1,2 Billionen Dollar im Jahr 2023, wobei die USA allein 916 Milliarden Dollar ausgeben, wie aus den von Oxfam verwendeten SIPRI-Daten hervorgeht – ausreichen würden, um „den Hunger in der Welt zu beenden und die Schuldenkrise im globalen Süden zu lösen“, heißt es in einer Erklärung.

„Die Regierungen haben heute tiefe Taschen, um Kriege zu finanzieren, aber wenn es darum geht, den Hunger zu stoppen, sind sie plötzlich pleite“, sagte Max Lawson, Oxfam Internationals Leiter des Bereichs Ungleichheit, in der Erklärung.

„Wir sprechen hier von einem kleinen Engagement mit dem Potenzial für eine große Wirkung“, sagte er. „Stellen Sie sich eine Welt vor, in der niemand hungrig zu Bett geht und in der die Länder des Globalen Südens Geld in öffentliche Schulen und Krankenhäuser stecken können, anstatt Schuldzinsen zu zahlen. Die G7 hat nicht nur die Mittel, sondern auch den moralischen und strategischen Imperativ, dies zu erreichen“.

Oxfam hat herausgefunden, dass die Beseitigung des akuten und chronischen Hungers in der Welt 31,7 Milliarden Dollar pro Jahr kosten würde – den größten Teil der vorgeschlagenen Mittelumschichtung von 3 %. Mehr als 281 Millionen Menschen sind laut Oxfam von schwerem Hunger und Unterernährung betroffen. In der Erklärung der gemeinnützigen Organisation werden Somalia, Guatemala, Jemen und Kenia als Orte genannt, an denen der Hunger zunimmt. Die G7-Staaten seien mitschuldig am anhaltenden Leid und Hunger in Gaza. Die G7-Staaten sind die Vereinigten Staaten, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien, Kanada und das Vereinigte Königreich.

„Das kollektive Versagen der G7-Staaten hat dem israelischen Militär im Grunde einen Freifahrtschein für schreckliche Gräueltaten an der palästinensischen Bevölkerung gegeben“, sagte Lawson. „Die Staats- und Regierungschefs der G7 müssen alles in ihrer Macht Stehende tun, um einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand zu erwirken, der Tod und Zerstörung beendet. Sie müssen auch den uneingeschränkten und dauerhaften Zugang für humanitäre Hilfe über alle Bodenübergänge und die Freilassung aller Geiseln und unrechtmäßig festgehaltenen palästinensischen Gefangenen sicherstellen.“

„Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen geben inzwischen fast ein Drittel ihres Haushalts für den Schuldendienst aus – so viel wie für das öffentliche Bildungswesen, das Gesundheitswesen und den Sozialschutz zusammen.“

Oxfam empfahl außerdem, einen relativ kleinen Teil der Militärausgaben für den Schuldenerlass umzuwidmen. Gegenwärtig müssen die Länder des Globalen Südens zusammen 291 Millionen Dollar pro Tag für den gesamten Schuldendienst, einschließlich Zinsen, aufbringen.

„Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen geben inzwischen fast ein Drittel ihres Haushalts für den Schuldendienst aus – so viel wie für das öffentliche Bildungswesen, das Gesundheitswesen und den Sozialschutz zusammen“, heißt es in der Oxfam-Erklärung.

Laut Oxfam schulden arme Länder den G7-Regierungen derzeit etwa 4 Billionen Dollar, basierend auf Daten der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds, aber die G7-Länder zahlen nicht, was sie an Sozial- und Klimahilfe schulden: laut Oxfam 15 Billionen Dollar. Dies folgt auf eine Oxfam-Analyse aus dem letzten Jahr, in der festgestellt wurde, dass die Summe bei über 13 Billionen Dollar liegt.

„Es ist wirklich die G7, die den Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen etwas schuldet. Es ist nicht umgekehrt“, sagte Amitabh Behar, der Interimsgeschäftsführer von Oxfam International, letztes Jahr gegenüber Al Jazeera.

„Wir müssen den Blickwinkel ändern“, fügte er hinzu.

Oxfam forderte die G7-Länder außerdem auf, die jüngsten Bemühungen der G20 um eine Besteuerung der Superreichen weiterzuverfolgen. Im April forderten hochrangige G20-Minister – aus Brasilien, Deutschland, Spanien und Südafrika – eine Vermögenssteuer von 2 % für Milliardäre, um in öffentliche Güter wie Gesundheit, Bildung, Umwelt und Infrastruktur zu investieren“.

Nach einem ersten Treffen versprachen die G7-Minister, „unsere Bemühungen um eine progressive und faire Besteuerung von Privatpersonen zu verstärken“ und mit Brasilien zusammenzuarbeiten, das derzeit den G20-Vorsitz innehat und vom progressiven Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva geführt wird.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …