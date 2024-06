Sana‘ and Milad Daqqah: Reproductive Heroism Defies Israel’s Prisons and Genocide Milad was conceived through the smuggling of sperm by Walid Daqqah from inside an Israeli prison. She was born to Sana‘ in February 2020 during the 34th year of Walid’s imprisonment. Walid and Sana‘ met in a prison visiting room in 1996 when Sana‘ came to report on prisoner conditions.

Sana‘ und Milad Daqqah: Reproduktiver Heroismus trotzt Israels Gefängnissen und Völkermord

von Diana Buttu

12. Juni 2024

Ich hatte die Ehre, unter den 3.600 Menschen zu sein, die die palästinensische Journalistin Sana‘ Salameh Daqqah und ihr vierjähriges Kind Milad auf der jüngsten „Peoples Conference for Palestine“ begrüßten, die am Wochenende vom 24. bis 26. Mai in Detroit stattfand. Mai in Detroit stattfand. Mutter und Tochter wurden von Tausenden von Teilnehmern, die sich in einem Auditorium versammelt hatten, das zu Ehren des gemarterten palästinensischen politischen Gefangenen Walid Daqqah, Sanas Ehemann und Milads Vater, in Walid Daqqah Hall umbenannt worden war, begeistert bejubelt. Ihre Anwesenheit auf der Konferenz, die von den Organisatoren sorgfältig geplant wurde, war ein außergewöhnlicher Ausdruck des palästinensischen Widerstands. Sana‘ und Milad hatten zahlreiche Reisehindernisse überwunden, die sie von der Teilnahme an dieser wegweisenden Solidaritätskonferenz abhalten sollten. Vor allem aber hatten sie die jahrzehntelangen Behinderungen durch das zionistische Gefängnissystem überwunden, die die Geburt von Milad verhindern sollten.

Milad wurde durch den Schmuggel von Sperma durch Walid Daqqah aus einem israelischen Gefängnis gezeugt. Sie wurde im Februar 2020, im 34. Jahr von Walids Inhaftierung, von Sana‘ geboren. Walid und Sana‘ lernten sich 1996 in einem Besuchsraum des Gefängnisses kennen, als Sana‘ kam, um über die Bedingungen in den Gefängnissen zu berichten. Im Jahr 1999 gewannen sie den schwierigen Kampf um die Eheschließung im Gefängnis von Aschkelon im Beisein ihrer Kameraden und Familienangehörigen. Der Kampf um eheliche Besuche konnte jedoch nicht gewonnen werden.

Walid war 1986 im Alter von 25 Jahren verhaftet und verurteilt worden, eine Gruppe angeführt zu haben, die einen israelischen Soldaten entführte und tötete, um ihn gegen palästinensische Gefangene auszutauschen, die von Israel festgehalten wurden. Seine siebenunddreißigjährige Haftstrafe bedeutete, dass er zum Zeitpunkt seiner Entlassung wahrscheinlich zu alt sein würde, um ein Kind zu bekommen. Also verpflichteten sich Sana’und Walid zur „Befreiung des Spermas“, wie Sana‘ es in einer Rede auf der Konferenz nannte.

Das Projekt der Aufständischen, Sperma aus dem Gefängnis zu schmuggeln, um künftige Generationen von Palästinensern zu sichern, war erstmals 2012 erfolgreich. Seitdem hat diese Praxis unter palästinensischen Gefangenen angesichts der zunehmenden Zahl langer Haftstrafen (viele palästinensische Gefangene verbüßen doppelt oder dreifach lebenslange Haftstrafen, die sich auf über 100 Jahre belaufen) erheblich zugenommen. Sana‘ zufolge „haben die Gefangenen beschlossen, aus einer lebenslangen Strafe Leben zu machen“. Diese Kinder sind als „Botschafter der Freiheit“ bekannt. Über 115 Kinder sind auf diese Weise zur Welt gekommen.

Im Jahr 2011, anlässlich seines fünfundzwanzigsten Jahres im Gefängnis, schrieb Walid ein Gedicht für das ungeborene Kind, das er sich wünschte. Das Paar hatte bereits beschlossen, das Kind Milad zu nennen, was auf Arabisch „Geburt“ bedeutet.

Ich schreibe an mein Kind, das noch nicht geboren ist,

Ich schreibe an die Geburt (Milad) der Zukunft.

So wollen wir unser Kind nennen,

und genau so möchte ich, dass die Zukunft uns erkennt….

Der revolutionäre Drang politischer Gefangener, Kinder zu bekommen und damit den Agenten der Haft zu trotzen, geht über die Palästinenser hinaus. Gerardo Hernández, einer der in den USA inhaftierten politischen Gefangenen der Cuban Five, mit dem ich mehrere Jahre lang korrespondierte, „befreite“ 2014 sein Sperma aus dem US-Bundesgefängnis in Victorville, wo er inhaftiert war. Die Cuban Five wurden 1998 verhaftet und von der US-Regierung fälschlicherweise beschuldigt, eine Spionageverschwörung gegen die Vereinigten Staaten zu begehen. In Wirklichkeit überwachten die Fünf die Aktionen von in den USA ansässigen terroristischen Gruppen, um diese Gruppen an weiteren Anschlägen gegen Kuba zu hindern.

Im Dezember 2014 errangen Gerardo und zwei weitere Mitglieder der Fünf nach sechzehn Jahren Haft einen überwältigenden Sieg und wurden aus dem Gefängnis entlassen (zwei weitere Mitglieder waren bereits zuvor freigelassen worden). Erfreulicherweise konnte Gerardo am 6. Januar 2015 dabei sein, als seine Frau Adriana Pérez ein kleines Mädchen, Gema, zur Welt brachte.

Als er gebeten wurde, die Erfahrungen von Walid und Sana für diesen Artikel zu kommentieren, sagte Gerardo, der jetzt der nationale Koordinator der kubanischen Komitees zur Verteidigung der Revolution ist, zu Resumen LatinoAmericano English:

„Als ich die bemerkenswerte Geschichte von Walid und Sana‘ hörte, konnte ich nicht anders, als sie mit Adriana und meinen Erfahrungen zu vergleichen, als ich in einem US-Bundesgefängnis saß und zwei lebenslange Haftstrafen verbüßte, weil ich die Aktivitäten kubanisch-amerikanischer Terroristen in Miami überwacht hatte. Da wir verheiratet waren, bevor ich ins Gefängnis kam, hatten auch wir davon geträumt, Kinder zu haben, und durch einen langen, entschlossenen Kampf und eine ausgehandelte Vereinbarung konnten wir unser erstes Kind Gema bekommen, während ich noch hinter Gittern war. Hier endet der Vergleich, denn was Walid und Sana‘ durchgemacht haben, um Milad zu bekommen, ist ein Sieg unglaublichen Mutes und Glaubens an Palästina. Ich freue mich auf den Tag, an dem Sana‘ und Milad gemeinsam mit unserer Familie das Brot brechen können und Palästina souverän und frei ist wie Kuba.“

Che Guevaras berühmte Aussage, dass es einfacher ist, einen Guerilla im Mutterleib zu töten als in den Bergen, half dabei, die imperialistische Bevölkerungskontrollpolitik in Lateinamerika in den 60er und 70er Jahren zu erklären, die Generationen auslöschte, bevor sie geboren werden und zu Freiheitskämpfern heranwachsen konnten. Seit den 1970er Jahren haben die USA und Israel die Inhaftierung von Menschen während ihrer reproduktiven Jahre als eine weitere Front der Bevölkerungskontrolle ausgeweitet. Vom Verbot ehelicher Besuche in israelischen Gefängnissen bis hin zur Zwangssterilisation in US-Frauengefängnissen und Einwanderungsgefängnissen ist die Bevölkerungskontrolle heute ein fester Bestandteil sowohl des israelischen als auch des US-amerikanischen Gefängnissystems, mit dem unterdrückte Völker unterdrückt und daran gehindert werden sollen, sich für Veränderungen zu organisieren. Die Befreiung des Spermas ist eine Möglichkeit, die karzerale Unterdrückung der Fortpflanzung zu unterlaufen.

Nach der Geburt von Milad wurde Walid mit jahrelanger Isolationshaft bestraft. Walid und Sana‘ mussten hart kämpfen, um die Geburt von Milad registrieren zu lassen und später das Recht auf einen Familienbesuch bei ihrem Vater im Gefängnis zu erhalten. Nachdem Walid Milad endlich besuchen konnte, schrieb er: „Heute habe ich erlebt, wie es sich für die Gefangenen angefühlt hat, die einen Tunnel aus dem Gefängnis gegraben haben, ins Licht getreten sind und dann gefangen wurden. Es war ein Moment der Freiheit, eine Freiheit mit Milad“.

Walid wurde zu siebenunddreißig Jahren Haft verurteilt und sollte eigentlich im März 2023 entlassen werden. Im Jahr 2018 fügte die israelische Regierung jedoch zwei Jahre zu seiner Strafe hinzu, weil er angeblich dabei geholfen hatte, Handys ins Gefängnis zu bringen, damit die Gefangenen mit ihren Familien kommunizieren konnten. Zusätzlich zu der zusätzlichen Strafe verweigerten sie ihm auch regelmäßige Bluttests zur Überwachung der Krebserkrankung, die er einige Jahre zuvor entwickelt hatte. Der Artikel Setting the Future Free beschreibt Sanas mühsamen Kampf, um Walid eine medizinische Behandlung gegen seinen Krebs zu ermöglichen. „Daqqahs Familie und Unterstützer bezeichnen diese medizinische Vernachlässigung als vorsätzliche Politik des israelischen Gefängnisdienstes (IPS), um die politischen Gefangenen zu kontrollieren und letztendlich zu eliminieren.

Trotz einer internationalen Kampagne für Walids medizinische Versorgung und seine Freiheit wurde er in der Gefängnisklinik von Ramleh, die als „Schlachthaus“ bekannt ist, festgehalten, bis es zu spät war und er am 7. April 2024 an den Folgen medizinischer Vernachlässigung starb. Die Kampagne hat sich seitdem auf die Forderung nach der Übergabe seines Leichnams an seine Familie verlagert, die die israelischen Behörden der Familie „unrechtmäßig und verfassungswidrig“ vorenthalten. Kürzlich beschloss der israelische Sicherheitsminister, seinen Leichnam weiterhin zurückzuhalten, weil er für die Verhandlungen über die israelischen Gefangenen des palästinensischen Widerstands von Bedeutung sei. Israels kriminelle Methoden der Bevölkerungskontrolle reichen von der Geburt bis zum Tod und darüber hinaus.

Sechs Wochen nach dem Tod von Walid reisten Sana‘ und Milad nach Detroit. Durch ihre Anwesenheit auf der Konferenz wurde die Bedeutung der palästinensischen Gefangenenbewegung deutlich unterstrichen. In einer speziellen Plenarsitzung ging Sana‘ auf die Geschichte der Gefangenenbewegung ein und erläuterte, wie sich die Gefangenen im Laufe der Zeit organisierten, Bildungsprogramme entwickelten, intellektuelle und kulturelle Beiträge leisteten und Widerstandsstrategien von Hungerstreiks bis zu befreiten Spermien einsetzten.

Sana‘ warnte jedoch: „Die Besatzung sieht in diesem Moment eine Gelegenheit, unsere Gefangenen zu liquidieren. Die Symbole der Gefangenenbewegung, die Symbole unserer Führung, zu liquidieren, so wie sie es mit Walid getan haben.“ Sie erklärte, dass für den israelischen Staat das Brechen des Widerstands der Gefangenen Hand in Hand mit dem Brechen des Widerstands in Gaza geht. Sie forderte die Teilnehmer der Konferenz nachdrücklich auf, das Thema der Gefangenen „bei jeder Aktivität, jeder Demonstration, jeder Versammlung“ in den Mittelpunkt zu stellen.

Sie fuhr fort: „Ich kann Ihnen sagen, dass wir stolz darauf sein müssen, Teil eines Volkes zu sein, das eine Gefangenenbewegung wie diese hervorbringt und Helden und Widerstandskämpfer hervorbringt, wie die, die wir in unserer Gefangenenbewegung haben. “

Sana‘ und Milad sind Helden dieses Volkes und dieser Bewegung. Ihre Anwesenheit war eine unauslöschliche, lebensbejahende Inspiration für die Völkerkonferenz, die in den anhaltenden Kampf für ein freies Palästina einfließen wird!

Diana Block arbeitet für das Bay Area Cuba Solidarity Network. Sie ist Gründungsmitglied und aktives Mitglied der California Coalition for Women Prisoners , einer abolitionistischen Organisation, die 2020 ihr 25-jähriges Bestehen feierte. Sie ist die Autorin der Memoiren Arm the Spirit – A Woman’s Journey Underground and Back (AK Press 2009) und des Romans Clandestine Occupations – An Imaginary History (PM Press 2015). Sie schreibt für verschiedene Online-Journale.

Übersetzt mit deepl.com



