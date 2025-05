https://www.palestinechronicle.com/the-role-of-israeli-universities-in-the-killing-and-torture-of-palestinians/



Die Rolle israelischer Universitäten bei der Tötung und Folterung von Palästinensern

19. Mai 2025

Die palästinensische Studentin Shaima Akram Saidam wurde zusammen mit ihrer Familie in Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens getötet. (Foto: via soziale Medien)

Von Fadi Zatari

Dieses Buch ist hervorragend, sehr informativ und gut argumentiert und enthält eine detaillierte historische Dokumentation der Komplizenschaft aller israelischen Universitäten und Forschungszentren.

Inmitten des Aufruhrs um die Nachrichten über den Völkermord in Gaza geht die Nachricht vom Märtyrertod von Shaima und ihrer Familie in der Region Nuseirat im Gazastreifen unter, als wäre nichts geschehen, als wäre sie nur eine Nummer auf einer Liste von Zahlen.

Shaima Akram Saidam erreichte 2023 in der allgemeinen Sekundarschulprüfung einen Durchschnitt von 99,6 %, was ihr den Titel der besten Schülerin im literarischen Zweig auf palästinensischer Ebene einbrachte. Danach schrieb sie sich an der Islamischen Universität ein und studierte Englisch.

Wer hat sie getötet? Mit welcher Waffe? Wo haben sich die zionistische Identität und Ideologie des Mörders herausgebildet? Und mit welcher Rechtfertigung? Vielleicht sind dies Fragen, die uns an einen Ort führen, den viele übersehen: die israelischen Universitäten, wo die Köpfe der Besatzungsarmee geschult werden. Es ist der Ort, an dem viele Sicherheits- und Militärapparate entwickelt werden, die Palästinenser überwachen, töten und foltern. Es ist auch der Ort, an dem Waffen, Propaganda und die Rechtfertigung für die Zerstörung hergestellt werden.

Tatsächlich sind israelische Universitäten und Forschungszentren eine der wichtigsten Säulen der zionistischen Bewegung und des jüdischen Staates.

Diese akademischen Einrichtungen bilden die zionistische Identität und Propaganda, tragen zur Waffenherstellung bei und leisten Beiträge zur Institutionalisierung der israelischen Politik, indem sie Apartheid, israelische Aggression und Verletzungen palästinensischer Rechte durch akademische Rahmenwerke, Forschungsarbeiten und Diskussionen unter Experten festigen, um die wirksamsten Mittel zur Festigung der Besatzung, zur Verfestigung der Siedlungen, zur Marginalisierung und Ablehnung der palästinensischen Identität sowie zur Ausbildung von Armee- und Geheimdienst-Einheiten in verschiedenen Spezialgebieten zu finden.

Diese israelischen Institutionen praktizieren nicht nur Diskriminierung, Unterdrückung und Repression gegenüber Palästinensern, sondern auch gegenüber jeder Person, selbst wenn sie jüdisch ist, die sich für die Rechte und Freiheiten der Palästinenser einsetzt.

Angesichts dieser und anderer Tatsachen wurde 2004 die Palästinensische Kampagne für den akademischen und kulturellen Boykott Israels (PACBI) ins Leben gerufen, mit dem Ziel, einen Boykott israelischer akademischer und kultureller Institutionen zu fordern, da diese eine zentrale Rolle bei der Unterdrückung und Verletzung der Rechte und Freiheiten der Palästinenser spielen.

Das neu erschienene Buch „Towers of Ivory and Steel: How Israeli Universities Deny Palestinian Freedom“ von Maya Wind ist ein herausragender und wichtiger Beitrag in diesem Zusammenhang. Es zielt darauf ab, die Beteiligung israelischer Universitäten als Grundlage und treibende Kraft hinter den Verletzungen der Rechte und Freiheiten der Palästinenser zu belegen und die Politik der israelischen Universitäten sogar als Teil eines Systems zu betrachten, das die rassistische und Siedlungspolitik Israels festigt.

Das Buch dreht sich um die Frage: „Sind israelische Universitäten mitschuldig an der Verletzung palästinensischer Rechte?“ (Seite 16). Sie versucht, diese Frage zu beantworten, indem sie aufzeigt, wie israelische Universitäten tief mit den israelischen Unterdrückungssystemen verflochten sind.

Die Forscherin zeichnet sich in diesem Zusammenhang dadurch aus, dass sie, wie sie selbst sagt, eine weiße jüdische israelische Staatsbürgerin ist, was ihr einen leichten Zugang zu den Archiven und Militärbibliotheken der israelischen Regierung ermöglichte. So konnte sie offizielle Dokumente, Memos und politische Berichte sowie unveröffentlichte Studien wie Masterarbeiten und Doktorarbeiten lesen, die von israelischen Universitäten genehmigt wurden. Darüber hinaus führte sie Interviews mit palästinensischen und jüdischen Studierenden und Akademikern, die an israelischen Universitäten arbeiten.

Das Buch besteht aus zwei Teilen mit jeweils drei Kapiteln sowie einer Einleitung, einer Schlussfolgerung und einem Schlusswort von Professor Robin D.G. Kelley.

Nadia Abu El-Haj von der Columbia University stellt das Buch vor und erinnert den Leser daran, dass Israel ein Siedlerkolonialstaat ist, der auf der Vertreibung von fast 750.000 Palästinensern aus ihrem Land gegründet wurde. Es ist ein Staat, der auf organisierter ethnischer Säuberung aufgebaut ist. Daher sollte Israel nicht als demokratischer Staat bezeichnet werden (Seite 6).

Vielmehr ist die Struktur, auf der der Staat Israel aufgebaut wurde und weiterhin aufgebaut wird, eine rassistische Struktur, die auf der Verleugnung und Ausgrenzung von Nichtjuden basiert. Aus diesem Grund haben Human Rights Watch und Amnesty International – neben den israelischen Menschenrechtsorganisationen B’Tselem und Yesh Din – 2021 und 2022 erklärt, dass Israel ein Apartheidstaat ist.

In ihrer Einleitung zum Buch betont Nadia Abu El-Haj, dass es kein „demokratisches Israel“ gibt, das von der Palästinafrage getrennt werden kann. Israel ist ein Siedlerkolonialstaat. Seine Gründungsverpflichtungen und Handlungen, seine tief verwurzelte zionistische politische Vision und die Funktionsweise seiner Institutionen und sogar seiner liberalen und nicht-liberalen politischen Parteien sind durch und durch rassistisch und antidemokratisch.

Diese grundlegende rassistische und ausgrenzende Struktur Israels erklärt das Schweigen der überwiegenden Mehrheit der israelischen Akademiker und sogar der Universitätsverwaltungen und -präsidenten, wo es keine institutionelle Verteidigung der akademischen Freiheit gibt, wenn es um Palästina geht.

Die Autorin Maya Wind bekräftigt diese Gedanken in der Einleitung des Buches und weist darauf hin, dass Universitätsgelände in den von Israel besetzten Gebieten für palästinensische Studierende keine sicheren Orte sind. Diese Universitäten sind nicht unabhängig, sondern vielmehr eine Verlängerung der Gewalt des israelischen Staates und seiner repressiven Institutionen. Die Autorin betont, dass das israelische Apartheidregime nicht vollständig abgeschafft werden kann, ohne es als Siedlerkolonialsystem anzuerkennen.

Daher wird der akademische Boykott als grundlegender Schritt zur Beendigung dieses Kolonialismus angesehen. Wie dieses Buch zeigt, stehen alle acht israelischen Universitäten in direktem Dienst des Staates und erfüllen wichtige Funktionen zur Unterstützung seiner Politik, wodurch sie zu tragenden Säulen des israelischen Siedlerkolonialismus werden.

Die Universität im Dienste der israelischen Regierung

So arbeiten israelische Universitäten beispielsweise mit israelischen Rüstungsunternehmen zusammen, um Technologien zu erforschen und zu entwickeln, die von der israelischen Armee und den Sicherheitsdiensten in den besetzten palästinensischen Gebieten eingesetzt werden. Diese Technologien werden später als „praxiserprobt“ oder „kampferprobt“ ins Ausland verkauft.

Der Autor beginnt den ersten Teil des Buches, „Komplizenschaft“, mit einer Diskussion über „Expertise der Unterwerfung“, wie sich israelische akademische Disziplinen entwickelt haben, um der israelischen Regierung und dem Sicherheitsstaat zu dienen, und wie sie weiterhin materielle Unterstützung für staatliche Projekte leisten. Der Autor stellt fest, dass führende Fachbereiche und Professoren an israelischen Universitäten in verschiedenen Disziplinen intellektuell und theoretisch den Anforderungen des israelischen Staates unterworfen sind, was sich an der Fokussierung auf drei Disziplinen zeigt.

Die erste Disziplin: Archäologie. Alle israelischen Universitäten führen Ausgrabungen an archäologischen Stätten durch, die von jüdischen Siedlerorganisationen oder regionalen Siedlerräten verwaltet werden. Diese akademische Disziplin konzentriert sich auf die Auslöschung der arabischen und islamischen Geschichte und widmet sich der Ausweitung jüdischer Siedlungen und der Beschlagnahmung palästinensischer Gebiete.

So führen israelische Universitäten beispielsweise Ausgrabungen in Susya im südlichen Westjordanland durch und beschlagnahmen damit direkt diese palästinensischen Gebiete.

Die israelische Archäologie entstand auch angeblich als akademische Disziplin, um eine kontinuierliche jüdische Präsenz in Palästina zu bestätigen. Gleichzeitig wurde die archäologische Forschung dazu benutzt, alle palästinensischen und arabischen Ansprüche oder Beweise für ihre Präsenz auf demselben Land auszulöschen.

Der Autor erwähnt auch, dass diese Ausgrabungen einen direkten Verstoß gegen internationale Gesetze und Konventionen darstellen. Trotzdem beteiligen sich israelische Archäologen und Universitäten unter dem Schutz der israelischen Armee weiterhin an Ausgrabungsarbeiten in den gesamten palästinensischen Gebieten. Somit erleichtert die Archäologie strukturell den Diebstahl palästinensischer Antiquitäten und Ländereien durch Israel und begünstigt deren fortgesetzte illegale Beschlagnahmung.

Die zweite Disziplin: Rechtswissenschaften. Der Autor stellt klar, dass Israel die besetzten palästinensischen Gebiete als sein Labor betrachtet. Aufgrund seiner jahrzehntelangen illegalen Herrschaft über das palästinensische Volk durch militärische Besatzung hat es eine Reihe von Gesetzen und Rechtsauslegungen entwickelt, um sein permanentes Militärregime zu rechtfertigen.

Israel hat die rechtliche Infrastruktur geschaffen, um außergerichtliche Tötungen, Folter und den Einsatz unverhältnismäßiger Gewalt gegen die Zivilbevölkerung zu rechtfertigen, was Kriegsverbrechen gleichkommt. Maya Wind stellt fest, dass die Rechtswissenschaften und die ethische Philosophie, auf denen sie beruhen, geschaffen wurden, um Verletzungen der Rechte und Freiheiten der Palästinenser zu rechtfertigen.

Die dritte Disziplin: Nahoststudien. Der Forscher zeigt, dass mit der Errichtung der israelischen Militärregierung in den besetzten palästinensischen Gebieten im Jahr 1967 die Möglichkeiten für eine akademische Zusammenarbeit mit dem Staat erneuert wurden. So fungierten beispielsweise die Professoren Menachem Milson, Amnon Cohen, Moshe Sharon und Moshe Maoz von der Hebräischen Universität als Berater für arabische Angelegenheiten der israelischen Armee und Regierung (S. 48).

Milson war auch der erste Leiter der Zivilverwaltung, der israelischen Militärverwaltung in den besetzten palästinensischen Gebieten, und beaufsichtigte ab 1981 die Zwangsschließung der Birzeit-Universität. Cohen, Sharon und Maoz dienten im Rang eines Oberst und leisteten während ihrer gesamten akademischen Laufbahn Beiträge für die Armee.

In ähnlicher Weise bieten Fachbereiche für Nahoststudien akademische Programme mit regionaler Expertise für aktive Soldaten in Eliteeinheiten der Armee und speziell für Sicherheitsbehörden konzipierte Kurse an. Die Hebräische Universität bot im Rahmen ihrer Personalausbildung einen Bachelor-Studiengang in Nahoststudien für den Allgemeinen Sicherheitsdienst (Shin Bet) an.

So wurden israelische Disziplinen in den Geistes- und Sozialwissenschaften mobilisiert, um den israelischen Siedlerkolonialismus zu unterstützen. Archäologie, Rechtswissenschaften und Nahoststudien entwickelten sich parallel zur und durch die israelische Militärbesatzung.

Der Autor untersuchte anschließend eine Reihe israelischer Universitäten unter der Prämisse, dass „Universitäten: Siedlungsaußenposten“ gegründet und als strategische Siedlungsaußenposten für das israelische Staatsprojekt konzipiert wurden. Die Hebräische Universität im besetzten Ostjerusalem, die Universität Haifa in Galiläa, die Ben-Gurion-Universität im Negev und die Ariel-Universität im Westjordanland: All diese Einrichtungen sind grundlegende Triebkräfte für „Judaisierungsprojekte“ in ihren jeweiligen Gebieten.

Der Autor führt beispielsweise an, dass in der Zeit vor und während des Krieges von 1948 Studierende, Lehrkräfte und Verwaltungsangestellte der Hebräischen Universität in Jerusalem die militärische Organisation Haganah aktiv unterstützten und den Campus als Stützpunkt nutzten, um militärische Übungen durchzuführen und sogar Waffen in Universitätsgebäuden zu lagern.

Der Autor argumentiert auch, dass israelische Universitäten seit mehr als einem Jahrhundert konsequent dazu beitragen, die Grenzen des jüdischen Staates, die „jüdische Souveränität“ über das gesamte historische Palästina, zu erweitern und zu festigen.

Diese Universitäten spielen weiterhin aktiv und intensiv eine zentrale Rolle bei der Ausweitung der Siedlungsvorposten auf palästinensischem Land, und ihre Bibliotheken sind Aufbewahrungsorte für geraubte palästinensische Bücher, wie im Fall der Bibliothek der Hebräischen Universität, die viele aus Palästinensern gestohlene arabische Bücher enthält.

Der Forscher ging dann zum Konzept des „wissenschaftlichen Sicherheitsstaates“ über und zeigte, wie die Entwicklung der israelischen Universitäten mit dem Aufstieg der israelischen Militärindustrie zusammenhängt. Diese Universitäten wurden als Institutionen zum Aufbau des Staates konzipiert und kurz nach ihrer Gründung zur Unterstützung des israelischen Gewaltapparates mobilisiert.

Nach der Gründung der Hebräischen Universität in Jerusalem im Jahr 1918 gründete die zionistische Bewegung zwei weitere Hochschulen in Palästina: das Technion-Institut in Haifa im Jahr 1925 und das Weizmann-Institut für Wissenschaft in Rehovot im Jahr 1934.

Die Hebräische Universität war die erste umfassende Universität der zionistischen Bewegung, die sich der interdisziplinären Forschung und Lehre widmete; das Technion wurde als Zentrum für Ingenieurwissenschaften konzipiert, während sich das Weizmann-Institut der wissenschaftlichen Forschung für den Staatsaufbau verschrieb (Seite 88).

Der Forscher zeigt, wie israelische Universitäten und Forschungszentren als akademischer Arm des israelischen Sicherheitsstaates fungieren. Institute und Universitäten dienen dem Staat durch Forschung und politische Empfehlungen, die nicht nur darauf abzielen, die israelische Militärherrschaft aufrechtzuerhalten, sondern auch die palästinensische Rechtebewegung auf internationaler Ebene zu untergraben.

So verstößt beispielsweise die tägliche Arbeit der Soldaten des israelischen Militärgeheimdienstes gegen die Menschenrechte der Palästinenser, wie sie im Völkerrecht und in den Genfer Konventionen festgelegt sind. Viele Soldaten, die speziell konzipierte Graduiertenprogramme an der Hebräischen Universität absolviert haben, dienen in der Einheit 8200, der größten und zentralsten Einheit des Militärgeheimdienstes.

Die Einheit 8200 ist die zentrale Sammelstelle des Militärs und für die Erfassung aller nachrichtendienstlichen Informationen verantwortlich, darunter Telefonate, Textnachrichten und E-Mails. Der Autor schließt das Kapitel mit der Feststellung, dass die israelischen Universitäten keineswegs danach streben, zivile Einrichtungen zu werden, sondern ihre Aktivitäten nicht nur als militärische Ausbildungsstätten, sondern auch als Waffenlabors für den Staat weiter ausbauen.

Der zweite Teil des Buches mit dem Titel „Repression“ beginnt damit, dass der Autor den Begriff „epistemische Besatzung“ thematisiert und erklärt, wie israelische Universitäten kritische akademische Forschung, Lehre und Diskussionen über den israelischen Siedlerkolonialismus, die militärische Besatzung und die Apartheid systematisch verhindern.

Der Autor erwähnt die immer länger werdende Liste von Themen, die an israelischen Universitäten verboten sind, und verweist dabei auf den zunehmenden Einfluss und die politische Macht der extremen Rechten in den letzten zwei Jahrzehnten. In jüngster Zeit ist jede Kritik an der Armee oder an israelischen Soldaten an israelischen Universitäten tabu geworden.

Maya Wind erklärt beispielsweise, dass die Universität Haifa zwei tief verwurzelte Traditionen in der israelischen Wissenschaft hat: die Auslöschung palästinensischer wissenschaftlicher Erkenntnisse und die Untergrabung evidenzbasierter Forschung, die die Verbrechen des israelischen Staates aufdeckt (Seite 119).

Israelische Universitäten haben sich mit rechtsextremen Gruppen und der israelischen Regierung verbündet, um beispielsweise die Forschung und den Diskurs über die Nakba einzuschränken und zu überwachen. Im weiteren Sinne wird die kritische Auseinandersetzung mit der israelischen Besatzung, der Apartheid und dem Siedlerkolonialismus als verboten bezeichnet.

Infolgedessen wurden grundlegende kritische Diskussionen aus der israelischen Wissenschaft ausgeschlossen, da israelische Universitäten die Erforschung und Diskussion der historischen und anhaltenden Gewalt des israelischen Staates als „illegitim“ definieren. Damit berauben sie Lehrkräfte und Studierende nicht nur ihrer akademischen Freiheit, sondern auch der Möglichkeit, aktuelle und zukünftige Ungerechtigkeiten zu diskutieren und zu bekämpfen.

Die Autorin wendet sich dann dem Thema der Belagerung palästinensischer Studierender zu und deckt die Einschränkungen auf, denen palästinensische Studierende in Bezug auf ihr Recht auf Bildung, freie Meinungsäußerung und Protest an israelischen Universitäten ausgesetzt sind.

Sie deckt auf, wie die Universitätsverwaltungen die Anwesenheit palästinensischer Studierender auf dem Campus ständig einschränken und wie sie mit der israelischen Regierung zusammenarbeiten, um palästinensischen Studierenden, insbesondere aktiven Studierenden, grundlegende akademische Freiheiten vorzuenthalten. Die Autorin behauptet, dass palästinensische Studierende seit ihrer Immatrikulation an israelischen Hochschulen in Absprache mit dem Staat von ihren Universitäten kriminalisiert, überwacht und gezielt verfolgt werden.

Die akademische Freiheit in der israelischen Hochschulbildung gilt nicht für palästinensische Studierende. Die Universitätsverwaltungen haben sich seit langem als dem Staat untergeordnet erwiesen und kooperieren mit ihm, um ihn vor Kritik und Rechenschaftspflicht für seine militärische Besatzung und sein Apartheidregime zu schützen. Die Regierung übt zunehmende Zensur auf jede Diskussion über die Nakba und die radikale Ungerechtigkeit aus, die der Staat Israel praktiziert, sei es gegen Palästinenser unter Militärherrschaft in den besetzten palästinensischen Gebieten oder gegen diejenigen, die er als seine Bürger betrachtet.

Abschließend stellt der Autor klar, dass die akademische Welt sich mit dem Staat gegen die Palästinenser verbündet hat und dass es derzeit an israelischen Universitäten keine Bewegung gibt, die aufgrund der wiederholten Verletzungen des unveräußerlichen Rechts der Palästinenser auf Bildung und anderer Menschenrechte die Trennung von der israelischen Armee und dem israelischen Sicherheitsstaat fordert.

Selbst progressive Organisationen, die an israelischen Universitäten tätig sind – wie die „Joint Democratic Initiative“ oder „Academia for Equality“, denen jüdisch-israelische und palästinensische (Staatsbürger-)Dozenten und Studenten angehören –, werden den Forderungen der palästinensischen Universitäten weitgehend nicht gerecht. Diese Aktivistengruppen haben sich bislang geweigert, die palästinensischen Forderungen zu unterstützen, israelische Universitäten für ihre Komplizenschaft bei den Verstößen Israels gegen das Völkerrecht zur Rechenschaft zu ziehen.

Israel betrachtet Palästinenser, die mit Bildung bewaffnet sind und das Apartheidregime ohne zu zögern in Frage stellen, als Bedrohung. Daher werden palästinensische Studierende an israelischen Universitäten Disziplinarverfahren, Verhören und Verhaftungen ausgesetzt, zusätzlich zu Entführungen, Folter, militärischen Verhaftungen und sogar Tötungen an palästinensischen Universitäten. Israelische Universitäten sind tragende Säulen dieses Systems.

Sie betreiben nicht nur Forschung, bilden aus und arbeiten mit den israelischen Sicherheitskräften zusammen, die die militärische Besatzung aufrechterhalten, sondern leisten auch gemeinsam mit der israelischen Regierung Beiträge zur Unterdrückung palästinensischer Studierender an ihren Universitäten.

Letztendlich spielen israelische Universitäten seit mehr als 75 Jahren eine direkte Rolle bei der Unterdrückung der palästinensischen Studentenbewegung für die Befreiung durch den israelischen Staat – und bei der Vorenthaltung der akademischen Freiheit der Palästinenser.

In der Schlussfolgerung des Buches betont der Autor, dass Israel israelische Hochschuleinrichtungen auf palästinensischem Land gegründet und aufgebaut hat und diese Einrichtungen als Instrumente für die Ausweitung der jüdischen Siedlungen und die Vertreibung der Palästinenser konzipiert hat, basierend auf dem Ansatz der Landraub-Universitäten.

Israelische Universitäten beteiligen sich nicht nur aktiv an der Gewalt des israelischen Staates gegen Palästinenser, sondern tragen auch mit ihren Ressourcen, ihrer Forschung und ihren Stipendien dazu bei, diese Unterdrückung aufrechtzuerhalten, zu verteidigen und zu rechtfertigen. Am Ende ruft der Autor zu einem Boykott israelischer Universitäten auf und betont, dass es keine akademische Freiheit gibt, solange sie nicht für alle gilt.

In seinen abschließenden Bemerkungen bekräftigt Professor Robin D.G. Kelley von der University of California, dass das Ziel des Boykotts darin besteht, die Besatzung zu beenden, das Apartheidregime abzubauen, die Rechte der palästinensischen Flüchtlinge gemäß den Bestimmungen der Vereinten Nationen zu achten, die Bürgerrechte auf alle auszudehnen, militärische Verhaftungen, wiederholte Übergriffe und die Überwachung palästinensischer Institutionen sowie die vorsätzliche Störung des Bildungsprozesses zu beenden.

Das israelische Apartheidregime hätte ohne die massive finanzielle Unterstützung, politische Legitimierung und rechtlichen Schutz durch die Vereinigten Staaten nicht Bestand gehabt. Die jährlichen Militärhilfen in Höhe von 3,8 Milliarden Dollar (Israel ist der größte Empfänger von US-Militärhilfen in der Geschichte) tragen dazu bei, die anhaltende staatliche Gewalt, Unterdrückung und Ungleichheit ohne die geringste Rechenschaftspflicht zu finanzieren (Seite 189).

Daher erwähnt Professor Kelley, dass das israelische Apartheidregime ohne das Schweigen der Liberalen in Amerika nicht hätte fortbestehen können. Er bringt es auf den Punkt: „Die Wahrheit ist, dass es in dieser Region niemals echte akademische Freiheit geben wird, solange Palästina nicht frei ist, und dass es kein freies Palästina geben kann, solange die Universitäten besetzt sind oder Bastionen des Zionismus und des Siedlerkolonialismus bleiben.

Und solange die Mehrheit der israelischen Intellektuellen schweigt oder nicht begreift, dass ihre eigene Freiheit mit der Freiheit Palästinas verbunden ist, werden wir israelische Institutionen weiterhin boykottieren. Schweigen = Mitschuld“ (Seite 192).

Dieses Buch ist hervorragend, sehr informativ und gut argumentiert und dokumentiert detailliert die Mitschuld aller israelischen Universitäten und Forschungszentren, ohne Ausnahme, am israelischen Apartheid-System. Tatsächlich sind sie einer der wichtigsten Arme des Staates, um seine Politik zu rechtfertigen, die gegen internationale Standards und internationales Recht verstößt.

– Fadi Zatari ist Assistenzprofessor für Politikwissenschaft und Internationale Beziehungen an der Zaim-Universität in der Türkei. Er hat diesen Artikel für The Palestina Chronicle verfasst.

Übersetzt mit Deepl.com

