Prostatakrebs hat ein Recht auf Existenz. Bidens Tumor hat ein Recht, sich zu verteidigen.

Caitlin Johnstone

19. Mai 2025

Notizen vom Rand der Narrativmatrix

:

Joe Biden hat Berichten zufolge eine aggressive Form von Prostatakrebs, der bereits in seine Knochen gestreut hat.

An diesem Tag müssen wir alle solidarisch mit Bidens Krebsgeschwür stehen. Prostatakrebs hat ein Recht auf Existenz. Bidens bösartiger metastasierender Tumor muss alles bekommen, was er braucht, um sich gegen unprovozierte Angriffe radikaler Onkologen zu verteidigen.

❖

Keiner der Menschen, die Biden heute alles Gute wünschen, hat jemals wirklich für etwas gestanden. Niemand, der diejenigen kritisiert, die seine Krebsdiagnose feiern, kümmert sich wirklich um Menschen. Sie leben in einem anderen moralischen Universum als wir anderen. In einem Universum, in dem Höflichkeit und Anstand wichtiger sind als Menschenleben. In einem Universum, in dem es wichtiger ist, sein politisches Image in den Augen des Establishments zu wahren, als sich einem aktiven Völkermord zu widersetzen. In dem ein unhöflicher Tweet über ein blutbesudeltes Monster mehr Empörung hervorruft als die täglichen Bilder von Kindern, die von westlichen Waffen in Stücke gerissen werden.

Diejenigen, die heute Bidens Tumor beklatschen, sagen natürlich nicht, dass Krebs etwas Gutes ist. Sie sagen, dass Bidens Opfer wichtiger sind als die Regeln der imperialen Etikette. Sie sagen, dass die Berge von Leichen, die er verursacht hat, wichtiger sind als die Gefühle derer, die ihn für einen tollen Kerl halten. Sie lehnen die Forderung des Imperiums ab, all jene Menschen zu entmenschlichen und abzuwerten, die durch die Misshandlungen dieses Flüchtigen aus Den Haag getötet, verstümmelt, vertrieben, traumatisiert und ihrer Angehörigen beraubt wurden, um ihren Herren Gehorsam und Unterwürfigkeit zu demonstrieren.

Wenn Biden endlich stirbt, werden sich die Menschen darum reißen, sein Bild zu heiligen und ihn als gütigen und wohltätigen Führer zu betrauern, und es wird diejenigen geben, die Schlange stehen, um auf sein Grab zu pissen. Die letztere Gruppe wird moralisch weit über der ersteren stehen, egal was man Ihnen weismachen will.

❖

https://x.com/caitoz/status/1923533201991139679

❖

Israel hat seine mörderischen Angriffe auf Gaza erheblich eskaliert, um die Enklave vollständig zu erobern und ihrer Bewohner zu entledigen.

Sich gegen den von den Westmächten unterstützten Völkermord Israels in Gaza zu stellen, ist die Mindestvoraussetzung, damit man in anderen Fragen ernst genommen wird, genauso wie es niemanden interessiert, was ein Neonazi über das Gesundheitswesen denkt oder was jemand, der das Schutzalter abschaffen will, über Steuern denkt.

❖

Israel und seine Apologeten haben die Debatte endgültig verloren, sobald sie angefangen haben, Ihnen zu erzählen, es sei rassistisch, sich gegen Völkermord zu stellen. Von diesem Zeitpunkt an gab es keinen Grund mehr, ihnen zuzuhören oder sich in irgendeiner Weise mit ihnen auseinanderzusetzen.

❖

Sie versuchen Ihnen weiszumachen, dass Völkermord normal ist. SIE VERSUCHEN IHNEN WEIZUMAACHEN, DASS VÖLKERMORD NORMAL IST. Lehnen Sie die westliche Mainstream-Weltanschauung ab. Alles, was Ihnen über die Welt beigebracht wurde, ist eine Lüge.

❖

Zu sagen, die USA seien „mitschuldig“ am Völkermord in Gaza, ist wie zu sagen, Hitler sei mitschuldig am Holocaust. Dies ist ebenso sehr der Völkermord der USA wie der Israels.

Wenn Sie einen Mann sehen würden, der jemanden festhält, während ein anderer ihm die Kehle durchschneidet, würden Sie nicht sagen, Sie hätten einen Mörder und einen mitschuldigen Zuschauer gesehen, sondern Sie würden sagen, Sie hätten gesehen, wie jemand von zwei Männern ermordet wurde.

Wenn Sie Ihren Freund zum Haus einer Person fahren, die Sie hassen, ihm helfen einzubrechen, gemeinsam Ihr Opfer überwältigen, Ihrem Freund ein Messer reichen, Ihr Opfer festhalten, während Ihr Freund ihm die Kehle durchschneidet, und anschließend das Fluchtauto fahren und Ihrem Freund helfen, die Beweise zu beseitigen, würde niemand Sie als lediglich „mitschuldig“ an diesem Verbrechen bezeichnen. Wenn Sie gefasst würden, würden Sie beide wegen vorsätzlichen Mordes angeklagt werden, und jeder würde Sie als Mörder betrachten.

Die USA – und in geringerem Maße auch ihre westlichen Verbündeten – beteiligen sich seit dem ersten Tag aktiv an diesem Völkermord. Sie liefern die Waffen. Sie liefern militärische Informationen. Sie haben Israel in der UNO unterstützt. Sie haben den Jemen immer wieder bombardiert, um ihn daran zu hindern, eine Blockade zu errichten, um Gaza zu retten. Sie haben politische und diplomatische Deckung geliefert, um sicherzustellen, dass der Völkermord ohne Unterbrechung und ohne Konsequenzen fortgesetzt werden kann.

Israelische Militärinsider haben offen zugegeben, dass dieser Völkermord ohne die Unterstützung Washingtons unmöglich gewesen wäre. Sowohl Biden als auch Trump hätten die Möglichkeit gehabt, diesen Albtraum jederzeit mit einem einzigen Anruf zu beenden, indem sie mit der Einstellung der Hilfe gedroht hätten, wenn kein Frieden geschlossen würde. Anstatt diesen Anruf zu tätigen, haben sie wissentlich und aktiv an diesem Verbrechen weiter mitgewirkt. Sie halten das sterbende Opfer fest, während das Messer auf es niedersaust.

Das Argument für die von den USA geführte Weltordnung ist hinfällig. Es ist vorbei. Es gibt kein Zurück mehr. Dass sie den ersten live gestreamten Völkermord der Geschichte vor den Augen der ganzen Welt begehen, bedeutet, dass sie nicht länger die Welt führen dürfen. Die weltumspannende Machtstruktur, die lose um Washington herum zentralisiert ist, muss gestürzt werden. Die Menschheit hat keine Zukunft, wenn diese Monster an der Macht bleiben.

_________________

