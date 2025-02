Die Säuberung des Schattenstaats und der Weg in die Diktatur Chris Hedges

https://chrishedges.substack.com/p/the-purge-of-the-deep-state-and-the?utm_source=post-email-title&publication_id=778851&post_id=157393755&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Die Säuberung des Schattenstaats und der Weg in die Diktatur

Donald Trumps Demontage des Schattenstaats kündigt die Bildung von etwas weitaus Schlimmerem an.

Chris Hedges

18. Februar 2025

One Mind – von Mr. Fish

Der Krieg der Trump-Regierung gegen den „tiefen Staat“ ist kein reinigendes Gewitter. Es geht nicht darum, uns von der Tyrannei der Geheimdienste, der militarisierten Polizei, des größten Gefängnissystems der Welt, der räuberischen Unternehmen oder dem Ende der Massenüberwachung zu befreien. Es wird nicht die Rechtsstaatlichkeit wiederherstellen, um die Mächtigen und Reichen zur Rechenschaft zu ziehen. Es wird nicht die aufgeblähten und nicht nachvollziehbaren Ausgaben – etwa 1 Billion Dollar – des Pentagons kürzen.

Alle revolutionären Bewegungen, ob links oder rechts, bauen die alten bürokratischen Strukturen ab. Die Faschisten in Deutschland und die Bolschewisten in der Sowjetunion haben, nachdem sie die Macht ergriffen hatten, den öffentlichen Dienst aggressiv gesäubert. Sie sehen in diesen Strukturen, zu Recht, einen Feind, der ihren absoluten Griff um die Macht behindern würde. Es ist ein Staatsstreich in kleinen Schritten. Jetzt bekommen wir unseren eigenen.

Rückzugsgefechte – wie in den Anfangsjahren der Sowjetunion und Nazi-Deutschlands – finden in den Gerichten und Medien statt, die Trump offen feindlich gesinnt sind. Zunächst wird es Pyrrhussiege geben – die Bolschewiki und die Nazis wurden von ihren eigenen Justizbehörden und der feindlichen Presse aufgehalten –, aber allmählich sichern die Säuberungen, unterstützt von einem bankrotten Liberalismus, der für nichts mehr steht oder kämpft, den Triumph der neuen Herren.

Die Trump-Regierung hat Beamte, die Fehlverhalten innerhalb der Bundesregierung untersuchen, entlassen oder gefeuert, darunter 17 Generalinspektoren. Strafverfolgungs- und Geheimdienste auf Bundesebene, wie das FBI und die Heimatschutzbehörde, werden von Personen gesäubert, die als Trump-Feinde gelten. Gerichte, die mit klagewilligen Richtern besetzt sind, werden zu Mechanismen für die Verfolgung von Staatsfeinden und Schutzgelderpressung für die Mächtigen und Reichen. Der Oberste Gerichtshof, der Trump rechtliche Immunität gewährt hat, hat dieses Stadium bereits erreicht.

„Die erste Säuberungswelle nach dem Sturz des Schahs zielte darauf ab, die Ministerien von Überbleibseln des ehemaligen Regimes auf hoher Ebene zu befreien und den Revolutionären treue Anhänger mit Jobs zu versorgen“, heißt es in einem freigegebenen CIA-Memo vom 28. August 1980 über die damals neu gegründete Islamische Republik Iran. „Die zweite Säuberungswelle begann letzten Monat nach einer Reihe von Khomeini-Reden. Personen auf niedrigerer Ebene, die Teil der Bürokratie des Schahs waren, Personen mit westlicher Ausbildung oder Personen, denen es an revolutionärem Eifer mangelte, wurden in immer größerem Umfang in den Ruhestand versetzt oder entlassen.“

Wir wiederholen die Schritte, die zur Machtkonsolidierung früherer Diktaturen geführt haben, wenn auch mit unserer eigenen Ausdrucksweise und unseren eigenen Eigenheiten. Diejenigen, die naiv Trumps Feindseligkeit gegenüber dem „tiefen Staat“ loben – der, wie ich zugebe, den demokratischen Institutionen enormen Schaden zugefügt, unsere am meisten geschätzten Freiheiten ausgehöhlt, einen unkontrollierbaren Staat innerhalb eines Staates geschaffen und eine Reihe verheerender globaler Interventionen inszeniert hat, darunter die jüngsten militärischen Fiaskos im Nahen Osten und in der Ukraine – sollten sich genau ansehen, was an seiner Stelle vorgeschlagen wird.

Das eigentliche Ziel der Trump-Regierung ist nicht der Schattenstaat. Das Ziel sind die Gesetze, Vorschriften, Protokolle und Regeln sowie die Regierungsbeamten, die sie durchsetzen und die eine diktatorische Kontrolle behindern. Kompromisse, begrenzte Macht, gegenseitige Kontrolle und Rechenschaftspflicht sollen abgeschafft werden. Diejenigen, die glauben, dass die Regierung dem Gemeinwohl und nicht dem Diktat des Herrschers dienen soll, werden zum Rücktritt gezwungen. Der Schattenstaat wird neu aufgebaut, um dem Führungskult zu dienen. Gesetze und die in der Verfassung verankerten Rechte werden irrelevant sein.

„Wer sein Land rettet, verstößt nicht gegen Gesetze“, prahlte Trump auf Truth Social und X.

Das Chaos der ersten Trump-Regierung wurde durch einen disziplinierten Plan ersetzt, um das, was von Amerikas blutleerer Demokratie noch übrig ist, zu ersticken. Project 2025, das Center for Renewing America und das America First Policy Institute haben im Voraus detaillierte Pläne, Positionspapiere, Gesetzesvorschläge, vorgeschlagene Durchführungsverordnungen und Richtlinien ausgearbeitet.

Der rechtliche Eckpfeiler für diese Dekonstruktion des Staates ist die Theorie der einheitlichen Exekutive, die der Richter am Obersten Gerichtshof Antonin Scalia in seiner abweichenden Meinung im Fall Morrison v. Olson formuliert hat. Nach Scalias Auffassung bedeutet Artikel II der Verfassung, dass alles, was nicht als legislative oder richterliche Gewalt bezeichnet wird, Exekutivgewalt sein muss. Die Exekutive, so schreibt er, kann alle Gesetze der Vereinigten Staaten ausführen, mit Ausnahme dessen, was in der Verfassung nicht ausdrücklich dem Kongress oder der Justiz übertragen wird. Dies ist eine rechtliche Rechtfertigung für eine Diktatur.

Obwohl das Projekt 2025 der Heritage Foundation den Begriff „Theorie der einheitlichen Exekutive“ nicht verwendet, setzt es sich für eine Politik ein, die mit den Grundsätzen dieser Theorie übereinstimmt. Das Projekt 2025 empfiehlt, Zehntausende von Regierungsangestellten zu entlassen und durch Loyalisten zu ersetzen. Der Schlüssel zu diesem Projekt ist die Schwächung des Arbeitsschutzes und der Rechte von Regierungsangestellten, wodurch es einfacher wird, sie auf Geheiß der Exekutive zu entlassen. Russell Vought, der Gründer des Center for Renewing America und einer der Hauptarchitekten des Projekts 2025, ist als Direktor des Office of Management and Budget wiedergekehrt, eine Position, die er auch in Trumps erster Amtszeit innehatte.

Eine der letzten Amtshandlungen Trumps in seiner ersten Amtszeit war die Unterzeichnung des Erlasses „Erstellung von Schedule F im ausgenommenen Dienst“. Mit diesem Erlass wurden den Beamten in der Regierungsbürokratie die Beschäftigungsschutzrechte entzogen. Joe Biden hob ihn auf. Er wurde mit aller Macht wiederbelebt. Auch er hat Anklänge an die Vergangenheit. Mit dem „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ der Nazis wurden 1933 politische Gegner und Nichtarier, darunter auch Deutsche jüdischer Abstammung, aus dem öffentlichen Dienst entlassen. Auch die Bolschewisten säuberten das Militär und den öffentlichen Dienst von „Konterrevolutionären“.

Die Entlassung von über 9.500 Bundesangestellten – wobei 75.000 weitere eine weniger als wasserdichte Aufschubvereinbarung akzeptierten, während geplant war, 70 Prozent des Personals verschiedener Regierungsbehörden zu entlassen – das Einfrieren von Finanzmitteln in Milliardenhöhe und die anhaltende Beschlagnahme vertraulicher Daten durch Elon Musks sogenanntes Department of Government Efficiency (DOGE) haben nichts mit Personalabbau und Effizienz zu tun.

Die Kürzungen bei den Bundesbehörden werden wenig dazu beitragen, die ausufernden Ausgaben der Bundesregierung einzudämmen, wenn das Militärbudget – die Republikaner im Kongress fordern für die nächsten zehn Jahre zusätzliche Militärausgaben in Höhe von mindestens 100 Milliarden US-Dollar – unantastbar bleibt. Und während Trump den Krieg in der Ukraine beenden will, unterstützt er den Völkermord in Gaza, was Teil seiner Bemühungen ist, ein Bündnis mit dem von ihm bewunderten Autokraten in Moskau aufzubauen. Bei der Säuberung geht es darum, die Kontrolle und den Schutz auszuhöhlen. Es geht darum, Tausende von Gesetzen zu umgehen, die die Regeln für Regierungsoperationen festlegen. Es geht darum, Bundesämter mit „Loyalisten“ aus einer Datenbank zu besetzen, die vom Conservative Partnership Institute zusammengestellt wurde. Es geht darum, Privatunternehmen – darunter mehrere, die Musk gehören – zu bereichern, die lukrative Regierungsaufträge erhalten werden.

Bei dieser Dekonstruktion geht es meiner Meinung nach auch darum, Musks Cloud-Kapital, seine algorithmische und digitale Infrastruktur, zu vergrößern. Musk plant, X in die „Alles-App“ zu verwandeln. Er bringt „X Money“ auf den Markt, ein Add-on zur Social-Media-App, das den Nutzern eine digitale Geldbörse bietet, „um Geld zu speichern und Peer-to-Peer-Überweisungen durchzuführen“.

Einige Wochen nach der Ankündigung der Partnerschaft von X Money mit Visa beantragte DOGE Zugang zu vertraulichen Daten der US-Steuerbehörde (Internal Revenue Service), darunter Millionen von Steuererklärungen. Die Daten enthalten Sozialversicherungsnummern und Adressen, Angaben zum Einkommen und zu Steuerschulden von Personen, zu ihrem Eigentum und zu Sorgerechtsvereinbarungen für Kinder. In den falschen Händen können diese Informationen kommerzialisiert und als Waffe eingesetzt werden.

Musk verfolgt eine „KI-first“-Agenda, um die Rolle der künstlichen Intelligenz (KI) in allen Regierungsbehörden zu stärken. Er baut laut Wired „ein zentrales Datenarchiv“ für die Bundesregierung auf. Larry Ellison, Gründer von Oracle, Geschäftspartner von Elon Musk und langjähriger Trump-Spender, der kürzlich zusammen mit Trump einen 500-Milliarden-Dollar-Plan für eine KI-Infrastruktur ankündigte, forderte die Nationen auf, alle ihre Daten auf „eine einzige, einheitliche Datenplattform“ zu übertragen, damit sie von KI-Modellen „konsumiert und genutzt“ werden können. Ellison hat bereits früher erklärt, dass ein KI-basiertes Überwachungssystem garantieren wird, dass „die Bürger sich von ihrer besten Seite zeigen werden, weil wir ständig alles aufzeichnen und melden, was vor sich geht“.

Trump hat, wie alle Despoten, lange Feindeslisten. Er hat ehemalige Beamte aus seiner vorherigen Regierung als Sicherheitskräfte eingesetzt, darunter den pensionierten General Mark Milley, der während Trumps erster Amtszeit der ranghöchste Offizier im Militär war, und Mike Pompeo, der Trumps Direktor der Central Intelligence Agency und Außenminister war. Er hat die Sicherheitsüberprüfungen von Präsident Biden und ehemaligen Mitgliedern seiner Regierung widerrufen oder damit gedroht, darunter Antony Blinken, der ehemalige Außenminister, und Jake Sullivan, der ehemalige nationale Sicherheitsberater. Er hat es auf Medienkanäle abgesehen, die er als feindlich einstuft, und hindert deren Reporter daran, über Nachrichtenereignisse im Oval Office zu berichten, und vertreibt sie aus ihren Arbeitsräumen im Pentagon.

Diese Feindeslisten werden erweitert, wenn immer größere Teile der Bevölkerung erkennen, dass sie betrogen wurden, die weit verbreitete Unzufriedenheit spürbar wird und das Weiße Haus unter Trump sich bedroht fühlt.

Sobald das neue System eingeführt ist, werden Gesetze und Vorschriften zu dem, was das Weiße Haus unter Trump vorgibt. Unabhängige Behörden wie die Federal Election Commission, das Consumer Financial Protection Bureau und das Federal Reserve System werden ihre Autonomie verlieren. Massendeportationen, die Vermittlung „christlicher“ und „patriotischer“ Werte in Schulen – Trump hat versprochen, „die Radikalen, Fanatiker und Marxisten zu entfernen, die das Bildungsministerium unterwandert haben“ – sowie die Streichung von Sozialprogrammen, darunter Medicaid, Sozialwohnungen, Berufsausbildung und Unterstützung für Kinder, werden eine Gesellschaft von Leibeigenen und Herren schaffen. Räuberische Unternehmen wie die Gesundheits- und Pharmaindustrie werden die Lizenz erhalten, eine entmachtete Öffentlichkeit auszubeuten und zu plündern. Totalitarismus verlangt vollständige Konformität. Das Ergebnis ist, um Rosa Luxemburg zu zitieren, die „Verrohung des öffentlichen Lebens“.

Die ausgehöhlten Überreste des alten Systems – die Medien, die Demokratische Partei, die Wissenschaft, die Hüllen der Gewerkschaften – werden uns nicht retten. Sie äußern leere Plattitüden, kauern vor Angst, streben nach nutzlosen schrittweisen Reformen und Zugeständnissen und verteufeln Trump-Anhänger, unabhängig von ihren Gründen, für ihn zu stimmen. Sie verschwinden in der Bedeutungslosigkeit. Diese Langeweile ist ein gemeinsamer Nenner für den Aufstieg autoritärer und totalitärer Regime. Sie erzeugt Apathie und Defätismus.

Der von der Kongressabgeordneten Claudia Tenny eingebrachte „Trump’s Birthday and Flag Day Holiday Establishment Act“ ist ein Vorbote dessen, was noch kommen wird. Das Gesetz würde den 14. Juni zum bundesweiten Feiertag zum Gedenken an „Donald J. Trumps Geburtstag und den Tag der Flagge“ erklären. Der nächste Schritt sind choreografierte staatliche Paraden mit überdimensionalen Porträts des großen Führers.

Joseph Roth war einer der wenigen Schriftsteller in Deutschland, die die Anziehungskraft und den unvermeidlichen Aufstieg des Faschismus verstanden. In seinem Essay „Das Autodafé des Geistes“, in dem er sich mit der ersten Massenverbrennung von Büchern durch die Nazis befasste, riet er jüdischen Schriftstellerkollegen, die Niederlage zu akzeptieren: „Lasst uns, die wir an vorderster Front unter dem Banner des europäischen Geistes gekämpft haben, die edelste Pflicht des besiegten Kriegers erfüllen: Lasst uns unsere Niederlage eingestehen.“

Roth, der von den Nazis auf die schwarze Liste gesetzt, ins Exil gezwungen und in die Armut getrieben wurde, machte sich keine falschen Hoffnungen.

„Was nützen meine Worte“, fragte Roth, “gegen die Gewehre, die Lautsprecher, die Mörder, die geistesgestörten Minister, die dummen Interviewer und Journalisten, die die ohnehin getrübte Stimme dieser Welt von Babel über die Trommeln von Nürnberg interpretieren?“

Er wusste, was kommen würde.

„Es wird Ihnen jetzt klar werden, dass wir auf eine große Katastrophe zusteuern“, schrieb Roth, nachdem er 1933 ins französische Exil gegangen war, an Stefan Zweig über die Machtergreifung der Nazis. “Die Barbaren haben die Macht übernommen. Machen Sie sich nichts vor. Die Hölle regiert.“

Aber Roth argumentierte auch, dass Widerstand ein moralisches Gebot sei, eine Möglichkeit, seine Würde und die Unantastbarkeit der Wahrheit zu verteidigen, selbst wenn die Niederlage sicher sei.

„Man muss schreiben, auch wenn man erkennt, dass das gedruckte Wort nichts mehr verbessern kann“, betonte er.

Ich bin genauso pessimistisch wie Roth. Zensur und staatliche Unterdrückung werden zunehmen. Wer ein Gewissen hat, wird zum Staatsfeind. Wenn es zu Widerstand kommt, wird er sich in spontanen Ausbrüchen äußern, die sich außerhalb der etablierten Machtzentren zusammenfinden. Diese Akte des Trotzes werden mit brutaler staatlicher Unterdrückung beantwortet werden. Aber wenn wir uns nicht widersetzen, erliegen wir moralisch und physisch der Dunkelheit. Wir werden zu Komplizen eines radikalen Übels. Das dürfen wir niemals zulassen.

Übersetzt mit Deepl.com

