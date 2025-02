https://consortiumnews.com/2025/02/18/patrick-lawrence-trump-2-0-crosses-the-atlantic/?eType=EmailBlastContent&eId=77403259-328b-4038-90f6-d4c5ef225a36



PATRICK LAWRENCE: Trump 2.0 überquert den Atlantik

18. Februar 2025

Was auch immer die Zukunft bringen mag – und selten ist sie so vielversprechend und gefährlich wie jetzt – Trump und sein Team für nationale Sicherheit haben letzte Woche viele Räder in Bewegung gesetzt.

NATO-Treffen der Verteidigungsminister in Brüssel am 13. Februar. (NATO, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Von Patrick Lawrence

Sonderbeitrag für Consortium News

Vor acht Jahren, genau zu diesem Zeitpunkt in Donald Trumps erster Amtszeit, setzte sich der neue Präsident für eine erneute Entspannung mit Russland ein. Trump traf sich fünf Mal mit Wladimir Putin und führte mindestens 16 Telefongespräche mit dem russischen Präsidenten.

Dies war die Zählung bis Mitte 2019. Danach und bis zum Ende seiner Amtszeit hatte der „Deep State“ – insbesondere der Geheimdienstapparat, das Democratic National Committee und die Massenmedien – Trump so gründlich in die Schlinge der Täuschung verstrickt, dass sich die Beziehung nicht weiterentwickelte.

Die von Trump befürwortete Neudefinition der Beziehungen – die Trump zu Recht befürwortete, besser gesagt – kam nie zustande. Joe Biden und seine Leute waren, um es auf den Punkt zu bringen, im Gegensatz dazu Neokriegstreiber – bloße Ideologen, Neoliberale, die völlig unfähig sind, selbstständig zu denken, Initiative zu ergreifen, sich etwas vorzustellen oder irgendetwas anderes, was eine ausgefeilte Staatskunst von ihren Praktikern verlangt.

Trump begann seine zweite Amtszeit vor nicht ganz einem Monat, nachdem er während seines gesamten Wahlkampfs versprochen hatte, Bidens Stellvertreterkrieg in der Ukraine innerhalb eines Tages nach seinem Amtsantritt zu beenden. Und es ist bereits offensichtlich, dass seine Ambitionen nun weit über die von ihm seit langem versprochene Beilegung des Konflikts in der Ukraine und die bescheidene Entspannung mit Moskau hinausgehen, die er in seinen ersten vier Jahren im Weißen Haus angestrebt hatte.

Das Biden-Projekt, während seiner Jahre als Vizepräsident von Barack Obama und sicherlich während seiner Amtszeit als Obamas Nachfolger, bestand darin, die Russische Föderation durch ein schlecht durchdachtes Sanktionsregime, verdeckte Operationen wie die Explosionen der Nord-Stream-Pipeline, eine gewaltige Propagandamauer und die nötigen Zwangsmaßnahmen so vollständig wie möglich zu isolieren, um die Loyalität der europäischen Kunden zu sichern, die ohnehin bereits Wanderer auf der Weltbühne waren und keine Ahnung von ihrem Zweck oder gar ihren Interessen hatten.

Bidens Russlandpolitik führte dazu, dass die Ukraine einen tödlichen Stellvertreterkrieg führte, den sie nicht gewinnen konnte, und der Kontinent auf dem besten Weg in die Armut war. Joe Biden spaltete die Welt mindestens genauso stark und gefährlich wie in den Jahren des Kalten Krieges.

Genau diese Bedingungen haben die Ängste der Neoliberalen, die sie mit dem „Deep State“ während der ersten Amtszeit von Trump und der gesamten Amtszeit von Biden teilten, besänftigt. Es gelang ihnen, die Gefahr einer konstruktiven Koexistenz zwischen Russland und dem Atlantischen Bündnis – also zwischen West und Ost – abzuwehren.

Dies ist eine Bleistiftskizze der Welt, die Trump von seinem Vorgänger geerbt hat, als er vor einem Monat wieder ins Weiße Haus einzog.

Russland aus der Kälte

Trump scheint in den vier Jahren in der politischen Wüste viel nachgedacht zu haben. Eine Woche voller außergewöhnlicher Ereignisse, von denen jedes die vorherigen noch überraschender machte, deutet darauf hin, dass Trump und seine Umgebung nun vorhaben, die Gegensätze, die Washington seit der Übernahme seiner globalen Vormachtstellung in den späten 1940er Jahren auferlegt hat, gänzlich zu überwinden. Russland soll aus der Kälte kommen und der Atlantik soll breiter werden.

In diesem Zusammenhang ist die Befreiung der USA aus dem ukrainischen Sumpf mehr als nur eine Fußnote, aber bei weitem nicht die Hauptattraktion. Angenommen, alles läuft nach Trumps offensichtlichem Plan – und wir müssen diese Annahme mit schonungsloser Vorsicht treffen –, dann ist die Hauptattraktion, das zu verwerfen, was seit den Siegen von 1945 als Weltordnung galt.

Um es gleich vorwegzunehmen: Das Ancien Régime in die Geschichtsbücher zu verbannen, ist nicht dasselbe wie eine neue Ordnung zu schaffen, die es ersetzt. Zu diesem frühen Zeitpunkt ist nicht klar, ob Trump und seine Leute eine Idee für eine solche haben; noch zweifelhafter ist, ob er oder einer seiner Leute einem Projekt dieser welthistorischen Größenordnung gewachsen wäre.

Was auch immer die Zukunft bringen mag, und selten ist sie so vielversprechend und gefährlich wie jetzt, haben Trump und seine neuen Kabinettsmitglieder im Bereich der nationalen Sicherheit letzte Woche viele Räder in Bewegung gesetzt. Etwas seltsam – ein Koordinierungsproblem hier? – brachte Pete Hegseth, der von Fox News zum Verteidigungsminister ernannte Moderator, sie letzten Mittwochmorgen ins Rollen, einige Stunden bevor Trump sein sofort berühmtes Telefongespräch mit Wladimir Putin ankündigte.

Bei einer Rede in Brüssel vor NATO-Verteidigungsministern und verschiedenen hochrangigen ukrainischen Beamten folgte Hegseth Trumps Gewohnheit, mehrere seit langem bestehende Unaussprechlichkeiten in den Bereich des Sagbaren zu bringen. Die Rückeroberung von Gebieten, die jetzt von russischen Streitkräften besetzt sind – natürlich die Krim, aber auch Teile der Ostukraine, die jetzt offiziell in die Russische Föderation eingegliedert sind – sei „ein unrealistisches Ziel … ein illusorisches Ziel“.

Darüber hinaus – und das sind noch ein paar weitere große Themen – sagte Hegseth, dass die USA den Wunsch der Ukraine nach einem NATO-Beitritt nicht unterstützen werden; auch wird Artikel 5 der NATO-Charta – ein Angriff auf ein Mitglied ist ein Angriff auf alle – nicht für die Truppen eines NATO-Mitglieds gelten, die in irgendeiner Funktion in die Ukraine entsandt werden.

Zu diesem Zeitpunkt hatte Hegseth bereits die Führung der USA in der sogenannten Kontaktgruppe abgegeben, einer Einrichtung aus der Biden-Ära, die aus über 50 Nationen besteht und Waffenlieferungen und humanitäre Hilfe – was auch immer das zu diesem Zeitpunkt bedeuten mag – nach Kiew verwaltet.

Könnte die Botschaft des Verteidigungsministers – der Auftakt zu Trumps ereignisreicher Woche – noch deutlicher sein? Die USA ziehen sich aus der Ukraine, Bidens Stellvertreterkrieg, und jeglichen Überlegungen zu einer Rolle der NATO in diesem Konflikt zurück. Die Europäer sind auf sich allein gestellt, während sie ihren Kurs unter diesen neuen Umständen überdenken.

Von links: Hegseth, der britische Verteidigungschef Tony Radakin, der britische Verteidigungsminister John Healey, der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umerov und der NATO-Generalsekretär Mark Rutte beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe am 12. Februar in Brüssel. (NATO, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Nach Hegseths Rede gab es in politischen und medialen Kreisen in seiner Heimat einen Aufruhr: Er habe es nicht so gemeint, er könne es nicht so gemeint haben, seine Redenschreiber hätten es vermasselt, er habe sich zurückgezogen. Wir werden wahrscheinlich noch viel mehr davon zu hören bekommen – Verleugnung, um es auf einen Nenner zu bringen – von Interessengruppen, die einfach nicht mit dem Gedanken umgehen können, dass ein Befehl, von dem sie angenommen haben, dass er ewig gilt, sich als falsch erweisen könnte.

Ich betrachte Nachrichtenberichte in diesem Sinne als nichts weiter als eine verzerrte Wunschvorstellung, von der es in der Berichterstattung über Trumps neue Demarchen in diesen Tagen viel gibt. Hegseth hat genau das gesagt, was er sagen wollte. In einer Rede am Freitag in Warschau sagte er, dass er in Brüssel beabsichtige, „Realismus in die Erwartungen unserer NATO-Verbündeten zu bringen“. Das ist eine Klarstellung, keine Ablehnung.

Trump folgte, wie bereits erwähnt, Hegseth einige Stunden später, als er am vergangenen Mittwoch kurz vor Mittag Ostküstenzeit bekannt gab, dass er und der russische Präsident (zu einem früheren Zeitpunkt) 90 Minuten miteinander telefoniert hatten.

Der russische Präsident Wladimir Putin am 27. Januar am Mutterland-Denkmal in St. Petersburg, dem 81. Jahrestag der vollständigen Befreiung Leningrads von der Nazi-Belagerung. (Kreml)

Es war schon bemerkenswert genug, dass Trump das Gespräch sofort als Beginn von Verhandlungen zur Beilegung der Ukraine-Krise bezeichnete. Und weder Washington noch Moskau verschwenden Zeit, um die Gespräche in Gang zu bringen. Trump benannte sein Verhandlungsteam nicht lange nachdem er aufgelegt hatte. Dazu gehören Außenminister Marco Rubio, Michael Waltz, Trumps nationaler Sicherheitsberater, und Steven Witkoff, der als Trumps Sondergesandter für Westasien fungiert, sich aber auch mit US-russischen Angelegenheiten befasst.

Diese Personen werden am Dienstag in Riad mit ihren russischen Amtskollegen zusammentreffen, um eine Art vorläufige Bestandsaufnahme zu machen. Dies ist ein schneller und beeindruckender Beitrag, der auf eine gemeinsame Entschlossenheit von Trump und Putin hindeutet. Anschließend führte Rubio ein Gespräch mit Sergej Lawrow, dem Außenminister Putins, in dem sie die Modalitäten für die Wiederherstellung der bilateralen Beziehungen erörterten.

Dies war weitaus produktiver als alles, was Antony Blinken als Bidens Außenminister jemals zustande gebracht hat. Um ehrlich zu sein, hätte ich nicht gedacht, dass „Little Marco“, wie Trump ihn zu nennen pflegte, zu so etwas fähig ist.

Auffällig abwesend in Trumps diplomatischem Team ist, wie ich erfreut feststelle, Keith Kellogg, ein pensionierter Generalleutnant und bekennender Kriegstreiber, der im vergangenen Juni ein Papier mitverfasst hat, in dem Trump geraten wird, Moskau unter Androhung verdoppelter Sanktionen – die „Maximaldruck“-Behandlung – und einer enormen Erhöhung der Waffenlieferungen an das Kiewer Regime an den Verhandlungstisch zu zwingen. Hoffen wir, dass für den neokonservativen Kellogg jetzt Schlafenszeit ist.

Es ist offensichtlich, dass auch Wolodymyr Selenskyj in Riad fehlen wird. Ebenso wie Vertreter der europäischen Mächte. Der ukrainische Präsident lehnt dies ab, wenn auch machtlos; ebenso die Europäer, ebenfalls ohne Wirkung. Erbärmlicherweise bestehen sowohl Kiew als auch die Europäer immer noch darauf, dass es „keine Gespräche mit der Ukraine ohne die Ukraine“ gibt, der alte Biden-Refrain.

Selenskyj bei einem Treffen über die Zukunft der sicherheitspolitischen Zusammenarbeit zwischen den USA und der Ukraine auf der Münchner Sicherheitskonferenz am 12. Februar. (Mit freundlicher Genehmigung der MSC, Daniel Kopatsch)

Trump sagt einmal mehr nur das aus, was bisher nicht gesagt werden konnte. Selenskyj ist eine klassische Marionette. Es war ein langes Spiel des Vortäuschens, darauf zu bestehen, dass er und sein korruptes, von Nazis durchsetztes Regime seit Beginn der russischen Militärintervention vor drei Jahren (neben Hunderten Milliarden Dollar an nicht nachgewiesenen Geldern und Waffen natürlich) mehr getan hätten, als Befehle aus Washington entgegenzunehmen.

Die Beendigung der russischen Isolation

Das scheint nun vorbei zu sein, zusammen mit so vielem anderen. Zelensky auszuschalten, bedeutet, die Sache auf den Punkt zu bringen. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Russen keinen Sinn darin sehen, mit Zelensky zu sprechen, bis er Wahlen abgehalten hat – ein sehr berechtigter Punkt – und es ist lange her, dass der Kreml aus Kontakten mit den Europäern einen Nutzen gezogen hat, die ihr Wort gegenüber Moskau jedes Mal gebrochen haben, wenn die Ereignisse es erfordern, es zu halten.

[Siehe: PATRICK LAWRENCE: Deutschland und die Lügen des Imperiums]

Was mich am Telefonat zwischen Trump und Putin ebenso interessierte wie an der Initiative zur Ukraine, waren die Punkte – der Dollar, die Energieversorgung und andere Themen dieser Art –, die normalerweise im diplomatischen Austausch zwischen Großmächten als bloßer Schnickschnack gelten.

„Wir haben alle über die Stärken unserer jeweiligen Nationen gesprochen und über den großen Nutzen, den wir eines Tages aus unserer Zusammenarbeit ziehen werden“, erklärte Trump auf ‚X‘ und seiner digitalen Plattform Truth Social. Bemerkenswerterweise ging diese Bemerkung Trumps Erwähnung einer Einigung in der Ukraine voraus.

Alle Bemühungen, Russland zu isolieren, sind nun vorbei: Das ist Trumps unmissverständlicher Standpunkt, und ich halte dies für die übergeordnete Bedeutung seines Gesprächs mit Putin. Lasst uns alle tief durchatmen. Wenn Trump dies umsetzt, werden viele verschwenderische, zerstörerische Jahre gefährlicher Spannungen, die nur durch Paranoia und Propaganda entstanden sind, nun zu Ende gehen.

Die Auswirkungen auf die Ukraine und vor allem auf Europa könnten kaum unmittelbarer und bedeutender sein.

Vance macht reinen Tisch

J.D. Vance ließ mehr Realismus, viel mehr, auf die Teilnehmer der jährlichen Münchner Sicherheitskonferenz am vergangenen Wochenende los. Während die Anwesenden Berichten zufolge erwarteten, dass der Vizepräsident Trumps Pläne zur Aushandlung einer Einigung in der Ukraine im Detail darlegen würde, hatte Vance zu diesem Thema wenig zu sagen.

„Die Trump-Regierung ist sehr um die europäische Sicherheit besorgt“, ließ er mehr oder weniger beiläufig durchblicken, “und glaubt, dass wir zu einer vernünftigen Einigung zwischen Russland und der Ukraine kommen können.“

Das war’s. Vance kam dann auf das Thema zu sprechen, über das er sich offensichtlich unbedingt auslassen wollte:

„Die Bedrohung, die mir in Bezug auf Europa am meisten Sorgen bereitet, ist nicht Russland, nicht China und auch kein anderer externer Akteur. Was mir Sorgen bereitet, ist die Bedrohung von innen, der Rückzug Europas von einigen seiner grundlegendsten Werte, Werte, die es mit den Vereinigten Staaten von Amerika teilt.“

So begann eine Art gemäßigte Tirade, wenn es so etwas gibt, gegen das, was heute eine offen undemokratische Verteidigung der neoliberalen Ordnung ist, die die europäischen Eliten in den letzten Jahren aufgebaut haben – natürlich im Namen der Verteidigung der Demokratie.

Vances Rede war ein Angriff auf Zensur, auf eklatante Wahlmanipulationen, auf die ständigen Betrügereien der „Desinformationsindustrie“ und auf die Auswüchse der Wokery-Liberalen, auf deren Durchsetzung die autoritären Liberalen so törichterweise gegenüber den Vernünftigsten unter uns bestanden haben.

Kurz gesagt war Vances Rede ein Angriff auf die Heucheleien, von denen das Überleben der neoliberalen Ordnung abhängt. Diese Bemerkungen stammen, das sollten wir nicht vergessen, von einer politischen Persönlichkeit, einem konservativen Populisten, der all diese Kämpfe zu Hause geführt hat.

Vance über die Unterdrückung verschiedener populistischer Parteien, deren Einfluss in letzter Zeit in Deutschland, Frankreich und anderswo gestiegen ist:

„Wie Präsident Trump unmissverständlich klargestellt hat, ist er der Meinung, dass unsere europäischen Freunde eine größere Rolle für die Zukunft dieses Kontinents spielen müssen. Wir sind nicht der Meinung, dass … Sie kennen diesen Begriff, Lastenteilung, … aber wir sind der Meinung, dass es ein wichtiger Teil einer gemeinsamen Allianz ist, dass die Europäer sich stärker einbringen, während sich Amerika auf die Weltregionen konzentriert, die in großer Gefahr sind.

Aber lassen Sie mich auch fragen, wie Sie überhaupt anfangen wollen, über die Art der Budgetierungsfragen nachzudenken, wenn wir nicht wissen, was wir überhaupt verteidigen? … Ich habe viel darüber gehört, wovor Sie sich verteidigen müssen, und das ist natürlich wichtig.

Aber was mir ein wenig weniger klar erscheint, und sicherlich auch vielen Bürgern Europas, ist, wofür genau Sie sich verteidigen. Was ist die positive Vision, die diesen gemeinsamen Sicherheitspakt belebt, den wir alle für so wichtig halten? Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es keine Sicherheit gibt, wenn man Angst vor den Stimmen, den Meinungen und dem Gewissen hat, die das eigene Volk leiten.

Europa steht vor vielen Herausforderungen, aber die Krise, mit der dieser Kontinent derzeit konfrontiert ist, die Krise, die wir meiner Meinung nach alle gemeinsam erleben, ist eine Krise, die wir selbst verursacht haben. Wenn Sie Angst vor Ihren eigenen Wählern haben, kann Amerika nichts für Sie tun, und es gibt auch nichts, was Sie für das amerikanische Volk tun können, das mich und Präsident Trump gewählt hat.“

Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz letzte Woche. (Mit freundlicher Genehmigung von MSC, Marc Conzelmann)

Vance über Rumänien, wo das Verfassungsgericht im Dezember die Präsidentschaftswahlen, die Calin Georgescu, ein konservativer Populist, mit ziemlicher Sicherheit gewonnen hätte, abrupt absagte. Dies geschah mit der fadenscheinigen Begründung, dass seine Kampagne anscheinend durch eine Art russische digitale Operation unterstützt worden sei – anscheinend, möglicherweise, vielleicht:

„Nun fiel mir auf, dass ein ehemaliger EU-Kommissar kürzlich im Fernsehen davon begeistert berichtete, dass die rumänische Regierung gerade eine ganze Wahl annulliert hatte. Er warnte davor, dass, wenn die Dinge nicht nach Plan verlaufen, genau dasselbe auch in Deutschland passieren könnte …

Soweit ich weiß, lautete das Argument, dass die rumänischen Wahlen durch russische Desinformation infiziert worden seien.

Aber ich möchte meine europäischen Freunde bitten, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Sie können glauben, dass es falsch ist, wenn Russland Werbung in den sozialen Medien kauft, um Ihre Wahlen zu beeinflussen. Wir tun das auf jeden Fall. Sie können das sogar auf der Weltbühne verurteilen. Aber wenn Ihre Demokratie mit ein paar hunderttausend Dollar digitaler Werbung aus einem anderen Land zerstört werden kann, dann war sie von Anfang an nicht sehr stark.“

Zur Desinformationsindustrie und zur Unterdrückung von Dissens:

„Für viele von uns auf der anderen Seite des Atlantiks sieht es immer mehr so aus, als ob sich alte, fest verwurzelte Interessen hinter hässlichen Begriffen aus der Sowjetzeit wie Fehlinformation und Desinformation verstecken, denen es einfach nicht gefällt, dass jemand mit einer alternativen Sichtweise eine andere Meinung äußern oder, Gott bewahre, anders wählen oder noch schlimmer, eine Wahl gewinnen könnte.“

Verschiedene Kommentatoren haben Vances Äußerungen mit der berühmten atemberaubenden Rede Putins auf der Münchner Konferenz 2007 verglichen. Putins unverblümte Kritik an der einseitigen Machtausübung Amerikas war ein frühes Signal für die Herausforderung der Ordnung nach dem Kalten Krieg durch den Nicht-Westen.

Man sagt, dass Vances Rede von vergleichbarer Bedeutung ist – eine Ankündigung, dass die Trump-Regierung das Interesse an der westlichen Allianz der Nachkriegszeit verloren hat und beabsichtigt, Europa sich selbst zu überlassen. Ich lese dies nicht in Vances Ausführungen. Zumindest besteht die Gefahr einer Fehl- oder Überinterpretation.

Angriff auf die neoliberale Ordnung

Hier ist eine Abschrift von Vances Rede. Lesen Sie sie sorgfältig durch. Meiner Meinung nach ist es eine ziemliche Übertreibung, darin überhaupt einen Hinweis darauf zu finden, dass dies „der Anfang vom Ende des westlichen Bündnisses nach dem Zweiten Weltkrieg“ ist, um einen Kommentator dieser Überzeugung zu zitieren.

Vance sprach sich energisch für „unsere gemeinsamen Werte“ oder an anderer Stelle für „europäische Werte“ aus. Mit anderen Worten sprach er sich für die fortgesetzte Einheit des Westens aus und begründete dies auf kultureller, politischer und demokratischer Ebene.

Nein, Vances Angriff richtete sich gegen jene Eliten, die diese Werte, diese politischen Normen, diese Prinzipien aufgegeben haben. Er griff die neoliberale Ordnung an, wie er sie in Europa vorfindet – in mancher Hinsicht ein fortgeschritteneres Beispiel als in seiner Heimat.

Die Europäer auf der Münchner Konferenz waren nach Vances Rede in einem Schockzustand, nicht zuletzt wegen seiner Kritik daran, wie die Deutschen und andere versuchen, populistische Parteien von ihren Regierungen fernzuhalten. Dies war die Grundlage für Olaf Scholz‘ energische Widerlegung des amerikanischen Vizepräsidenten.

„Der Kanzler sagte, Deutschland würde Vorschläge von Außenstehenden, wie es seine Demokratie zu führen habe, nicht akzeptieren„, berichtete die New York Times. ‚‘Das tut man nicht, schon gar nicht unter Freunden und Verbündeten‚“, betonte Scholz. „‘Wie es mit unserer Demokratie weitergeht, entscheiden wir selbst.’“

Scholz spiegelte etwas wider, das ich fast als ‚Europanik‘ bezeichnen möchte, aber der Begriff passt nicht. Vance griff nicht Europa oder die Europäer an, sondern die Korrumpiertheit, die der Verteidigung einer bröckelnden neoliberalen Ordnung durch die europäischen Eliten innewohnt. Scholz verteidigte diese antidemokratische Korrumpiertheit, wie aus den Münchner Protokollen hervorgeht.

Zelensky und Scholz bei einer Zeremonie auf der Münchner Sicherheitskonferenz am 15. Februar, bei der sie ihre Einheit und Zusammenarbeit bekräftigten. (Mit freundlicher Genehmigung von MSC, Steffen Boettcher)

Die Panik, die unter den bedrängten Eliten des Kontinents leicht zu erkennen war, war auch in der Presseberichterstattung über München und Trumps verschiedene Demarchen zu spüren, was bedauerlich ist. Alles, was ich in den von Unternehmen und Staaten gesponserten Medien auf beiden Seiten des Atlantiks gelesen habe, war schockierend verzerrt und enthielt mehr als das übliche Maß an glatten Lügen.

Vance sprach sich für Neonazi- und „rechtsextreme“ Parteien aus. (Er ging nicht einmal in die Nähe des Themas.) Beim Telefonat zwischen Trump und Putin ging es ausschließlich um die zynischen Manipulationen des russischen Staatschefs und Trumps Beschwichtigungsversuche. (Es ging um die Wiederherstellung funktionierender bilateraler Beziehungen.) Trump hat „Putin“ die Tür geöffnet, um in Europa voranzukommen. (Er hegt keine derartigen Ambitionen.) „Putins“ Ziel ist es, die Europäische Union und die NATO zu zerstören. (Dito.)

Ich habe seit langer Zeit keine so übertriebene Übertreibung wie diese gesehen. Panik ist, wie der Neoliberalismus, ein transatlantisches Phänomen, das müssen wir anerkennen.

Eine merkwürdige Ausnahme von diesem Zirkus der entstellten und entstellenden Berichterstattung über die Ereignisse der letzten Woche tauchte am Montag auf der Meinungsseite der Londoner Times unter der Überschrift „Ruhe bewahren, das ist kein weiterer Ausverkauf von München“ auf. Die Unterüberschrift ist noch besser: „Putin ist kein Hitler, Trump ist kein Chamberlain und Selenskyj ist kein Engel.“

Matthew Parris‘ Aufmacher ist noch besser. Darin zitiert er das amüsante Motto eines alten Freundes, das auf Lateinisch lautet: “Pro bono publico, no panico.“ Genau so ist es. Zu diesem frühen Zeitpunkt gibt es noch zu viel, das über Erfolg oder Misserfolg oder irgendetwas dazwischen entscheidet, als dass irgendjemand von uns in Panik geraten könnte. Überlassen wir das den Neoliberalen, während der Rest von uns zuschaut und abwartet.

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, hauptsächlich für die International Herald Tribune, ist Kolumnist, Essayist, Dozent und Autor, zuletzt von Journalists and Their Shadows, erhältlich bei Clarity Press oder über Amazon. Zu seinen weiteren Büchern gehört Time No Longer: Americans After the American Century. Sein Twitter-Account @thefloutist wurde dauerhaft zensiert.

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, hauptsächlich für die International Herald Tribune, ist Kolumnist, Essayist, Dozent und Autor, zuletzt von Journalists and Their Shadows, erhältlich bei Clarity Press oder über Amazon. Zu seinen weiteren Büchern gehört Time No Longer: Americans After the American Century. Sein Twitter-Account @thefloutist wurde dauerhaft zensiert.

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und müssen nicht unbedingt mit denen von Consortium News übereinstimmen.

