“Die Stärkung der Ostflanke” – was für ein geschichtsloses militaristisches Geschwätz! Von Albrecht Müller

“Die Stärkung der Ostflanke” – was für ein geschichtsloses militaristisches Geschwätz! Ein Artikel von: Albrecht Müller



Unsere Medien manipulieren ohne Rücksicht auf Verluste. Heute meldet die Regionalzeitung „Die Rheinpfalz“ auf der Basis einer dpa/adh-Meldung: „Merz verspricht Hilfe gegen russische Bedrohung“. Im Einführungstext ist von der „wachsenden Gefahr durch Russland“ die Rede. Und dann wird ein Foto abgedruckt. Es zeigt den Bundeskanzler, den Bundesverteidigungsminister und deutsche Soldaten mit einer deutschen Flagge in Litauen. Im Text heißt es „Abschreckung und Verteidigung sind Deutschlands Top-Prioritäten“. Und zu Anfang des Textes wird wie selbstverständlich als vernünftig unterstellt, dass die Verteidigungsausgaben auf 3,5 % des Bruttoinlandsproduktes erhöht werden und weitere 1,5 % zusätzlich für militärisch notwendige Infrastruktur ausgegeben werden sollen, also 5% insgesamt. – Der helle Wahnsinn. Nicht für die Zeitung und nicht für den abgebildeten Kanzler und Minister. Albrecht Müller.



Jetzt wird unsere Freiheit nicht mehr am Hindukusch verteidigt. sondern im Baltikum. Da ich schon einige Jahre auf dem Buckel habe, sind mir die Tiefen und Höhen der Sicherheitsdebatte noch aus eigenem Erleben bewusst. Es fing so blöd wie heute an – mit Adenauers CDU-Anzeigen. „Alle Wege des Marxismus führen nach Moskau“. Siehe hier: Weiterlesen in den nachdenkseiten.de

