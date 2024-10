Die steigenden Kosten für die Ermöglichung des israelischen Völkermords in Gaza Farrah Hassen

https://www.counterpunch.org/2024/10/10/the-mounting-costs-of-ennabling-israels-war-on-gaza/



Farrah Hassen

10. Oktober 2024

Die US-Regierung behauptet oft, für Rechtsstaatlichkeit einzutreten, aber das vergangene Jahr hat schmerzhaft deutlich gemacht, dass dies nicht für Palästinenser gilt. Die moralischen, finanziellen und sicherheitspolitischen Kosten der Unterstützung der USA für die sich rasch ausweitenden Kriege Israels summieren sich auch für die Amerikaner.

Seit dem 7. Oktober 2023 wurden rund 42.000 Palästinenser in Gaza getötet, dazu über 700 weitere im Westjordanland. Auch über 1.100 Israelis wurden getötet. Diese Tragödien sind eine direkte Folge der illegalen, von den USA unterstützten Besetzung palästinensischen Territoriums durch Israel und seines Krieges gegen Gaza, die beide sofort beendet werden müssen.

Von der massenhaften Tötung und Verstümmelung palästinensischer Zivilisten bis hin zum erzwungenen Verhungern und der vorsätzlichen Zerstörung der Gesundheitsinfrastruktur in Gaza haben Palästinenser und internationale Experten von Anfang an davor gewarnt, dass Israel in Gaza einen „Lehrbuchfall von Völkermord“ begeht.

Obwohl der Internationale Gerichtshof einen Völkermord für „plausibel“ erachtete und Israel aufforderte, diesen zu verhindern und die Lieferung lebensrettender Hilfsgüter sicherzustellen, hat Israel – ebenso wie die USA – alle Anordnungen des Gerichts ignoriert.

Die USA haben diesen andauernden Völkermord und andere Verbrechen ermöglicht, indem sie Israel trotz zunehmender Gräueltaten bedingungslos unterstützen. Dies hat Israel ermutigt, seine Angriffe auf den Libanon, Syrien und den Jemen auszuweiten, und droht nun, die USA in einen größeren Krieg mit dem Iran zu verwickeln.

Nichts davon ist unvermeidlich.

Als Israels Hauptwaffenlieferant haben die USA seit dem 7. Oktober Milliarden an Hochleistungssprengstoff geliefert, der bei Massakern, die vom israelischen Militär begangen wurden, zum Einsatz kam. Dies verstößt gegen unsere eigenen Gesetze, die die Unterstützung von Kräften, die Menschenrechtsverletzungen begehen, verbieten oder die Lieferung humanitärer Hilfe blockieren, wie es Israel getan hat.

„Unsere Demokratie steht auf dem Spiel“ ist ein wiederkehrender Refrain in dieser Wahlsaison. Aber es ist auch eine Bedrohung für unsere Demokratie, wenn gewählte Amtsträger die überwiegende Mehrheit ihrer Wähler ignorieren, die zu Recht einen dauerhaften Waffenstillstand und ein Waffenembargo gegen Israel fordern. Anstatt auf die Wähler zu hören, haben unsere Politiker gewaltsame Niederschlagungen von Protesten unterstützt, was unsere Rechte aus dem ersten Zusatzartikel bedroht.

Die Kosten eines Krieges sind immer auch zu Hause zu spüren. Unsere politischen Entscheidungsträger haben ihre Unterstützung für den Krieg mit rassistischer, entmenschlichender Rhetorik zum Ausdruck gebracht, was direkt zu steigenden Hassverbrechen, Schikanen und Diskriminierung gegen Palästinenser, Araber und Muslime beigetragen hat.

Und obwohl die meisten Amerikaner den Krieg Israels gegen Gaza ablehnen, zahlen wir immer noch dafür.

Das „Costs of War Project“ der Brown University schätzt, dass die USA im vergangenen Jahr mindestens 22,76 Milliarden US-Dollar für den israelischen Angriff auf Gaza und andere Militäroperationen der USA in der umliegenden Region ausgegeben haben, und die Zahlen steigen weiter. Im August genehmigte die Biden-Regierung zusätzliche 20 Milliarden US-Dollar für Waffenverkäufe an Israel.

All dies kommt zu den 3,8 Milliarden US-Dollar hinzu, die die USA Israel bereits jedes Jahr an Militärhilfe zukommen lassen. Mit denselben 3,8 Milliarden US-Dollar pro Jahr könnten laut dem National Priorities Project 29.915 Krankenschwestern, 394.738 Sozialwohnungen oder 39.158 Grundschullehrer finanziert werden.

Da unser Sicherheitsnetz nach COVID weiter bröckelt, können sich immer mehr Menschen keine Unterkunft, Gesundheitsversorgung, Lebensmittel, Bildung und andere Grundbedürfnisse mehr leisten. Erschwerend kommt hinzu, dass immer mehr Bundesstaaten mit Klimakatastrophen zu kämpfen haben. Wir brauchen diese Gelder dringend im Inland und nicht für die Finanzierung von Kriegen und Gesetzlosigkeit im Ausland.

Dennoch unterstützen viele unserer gewählten Vertreter lieber den militärisch-industriellen Komplex als ihre eigenen Wähler. Ein besonders eklatantes Beispiel hierfür ist der republikanische Senator Lindsey Graham, der kürzlich in den Fox News dafür plädierte, dass die USA nach dem Hurrikan Helene, der seinen Heimatstaat South Carolina verwüstet hatte, mehr Waffen an Israel liefern sollten.

Mehr noch als Statistiken, Gesetze und Politik sollte die Rolle unserer Nation beim palästinensischen Völkermord unser Gewissen erschüttern und uns dazu veranlassen, ihre Moralität in Frage zu stellen. Gelten Menschenrechte und Gerechtigkeit nur für einige, aber nicht für andere? Und können wir unsere Mitschuld an diesem Völkermord anerkennen, ohne Maßnahmen zu ergreifen, um ihn zu beenden?

Wie auch immer man diese Fragen beantwortet, unsere gemeinsame Menschlichkeit steht auf dem Spiel.

Farrah Hassen, J.D., ist Schriftstellerin, Politikanalytikerin und außerordentliche Professorin am Institut für Politikwissenschaft der Cal Poly Pomona.

