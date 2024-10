Israel droht mit einem Angriff: Iran stellt keine existenzielle Bedrohung für den Westen dar mit Dr. Assal Rad

https://www.mintpressnews.com/israel-to-strike-iran-not-an-existential-threat-to-the-west-with-dr-assal-rad/288433/



von Greg Stoker

9. Oktober 2024

Der Iran wird vom Westen überwiegend als existenzielle Bedrohung für das Überleben Israels und in geringerem Maße auch für die nationalen Sicherheitsinteressen der USA dargestellt. Das Problem bei dieser Darstellung liegt in der Art und Weise, wie die iranische Regierung dargestellt wird. Einerseits wird sie als schwach und ständig am Rande des Zusammenbruchs dargestellt. Andererseits wird sie als mächtig genug angesehen, um eine „Achse des Terrors“ zu kontrollieren, die in der Lage ist, Israel und die militärischen und wirtschaftlichen Interessen der USA in der Region zu zerstören.

Dieser inhärente Widerspruch besteht seit der Revolution von 1979 und der Gründung der Islamischen Republik.

Diese fehlerhafte Logik des drohenden Zusammenbruchs wird seit Jahrzehnten von US-amerikanischen Politikern verwendet. Man glaubt, dass „eine weitere Sanktion oder ein weiterer Protest im Land das ganze Projekt zum Scheitern bringen wird“. Gleichzeitig wird der Iran jedoch als allmächtige Kraft dargestellt, die als Strippenzieher im Nahen Osten agiert.

Warum wird dieses Paradoxon aufrechterhalten? Einfach ausgedrückt dient es dazu, die politischen Positionen der USA zu rechtfertigen.

In Wirklichkeit ist der Iran ein Staat, der unter strengen Sanktionen steht und wirtschaftlich nur begrenzt in der Lage ist, Vergeltungsmaßnahmen gegen den Wirtschaftskrieg des Westens zu ergreifen. Er ist auch kein militärischer Gegner auf Augenhöhe mit den Vereinigten Staaten. Seit der Ermordung von General Qasem Soleimani im Jahr 2020 übt sich der Iran weitgehend in Zurückhaltung, konzentriert sich auf den Aufbau defensiver Allianzen mit ideologisch gleichgesinnten Gruppen in der Region und bemüht sich um eine Deeskalation mit den zunehmend aggressiver auftretenden USA

Die von den Mainstream-Medien und Politikern beider Seiten des politischen Spektrums verbreitete Hauptbotschaft soll die Öffentlichkeit nicht über den Iran oder darüber informieren, wie seine Regierung eine nationale Sicherheitsbedrohung für die Vereinigten Staaten darstellt. Stattdessen zielt sie darauf ab, eine Politik zu rechtfertigen, die mit den imperialistischen Interessen des Westens in der Region übereinstimmt.

Ob durch Sanktionen, die einen Aufstand gegen die „tyrannische“ Regierung des Iran provozieren sollen, oder durch direkte militärische Interventionen gegen seine regionalen Stellvertreter, das Ziel ist oft dasselbe. Diese Maßnahmen ebnen den Weg für die Errichtung von US-Militärstützpunkten in ganz Westasien.

Vizepräsidentin Harris erklärte den Iran kürzlich zum „größten Gegner“ der USA, eine Aussage, die viele verwirrend finden. Traditionelle geopolitische Analysen deuten darauf hin, dass China die größte Bedrohung für die wirtschaftliche Dominanz der USA darstellt, während Russland mit seinem riesigen Atomwaffenarsenal als Amerikas wichtigster militärischer Rivale gilt.

Der Iran hingegen ist eine regionale Macht, keine globale. Wie lässt sich dieser klare logische Irrtum erklären?

Schalten Sie heute Abend zu State of Play ein, wenn wir mit Dr. Assal Rad, einem iranischen Historiker, Analysten und Autor von „The State of Resistance: Politics, Culture, and Identity in Modern Iran“, die US-Außenpolitik in Bezug auf den Iran untersuchen.

Greg Stoker ist ein ehemaliger US-Army-Ranger mit einem Hintergrund in der Sammlung und Analyse menschlicher Informationen. Nach vier Kampfeinsätzen in Afghanistan studierte er Anthropologie und Internationale Beziehungen an der Columbia University. Derzeit ist er Militär- und geopolitischer Analyst und ein „Influencer“ in den sozialen Medien, obwohl er diesen Begriff hasst.

