https://thecradle.co/articles/the-us-israeli-strategy-to-weaken-arab-armies



Die Strategie der USA und Israels zur Schwächung arabischer Armeen

Seit Jahrzehnten sichert Washington Israels militärische Vorherrschaft, indem es arabische Armeen systematisch schwächt. Der Libanon ist das aktuellste und offensichtlichste Beispiel für diese Doktrin in der Praxis.

Mohamad Hasan Sweidan

16. APRIL 2025

Bildnachweis: The Cradle

Die USA unterstützen Israel nicht nur – sie garantieren die Vorherrschaft des Besatzungsstaates über die gesamte Region. Seit den 1970er Jahren verfolgt Washington eine gezielte Strategie, um jeden arabischen Staat oder jede Widerstandsbewegung daran zu hindern, militärische Fähigkeiten aufzubauen, die denen Tel Avivs Konkurrenz machen könnten. Diese Politik ist nicht nur rhetorisch – sie ist gesetzlich verankert und wird in allen Bereichen der US-Außenpolitik in Westasien umgesetzt.

Gemäß dem US-Waffenexportkontrollgesetz ist Washington gesetzlich verpflichtet, Israels „qualitativen militärischen Vorsprung“ (QME) aufrechtzuerhalten, der wie folgt definiert ist:

„Die Fähigkeit, jeder glaubwürdigen konventionellen militärischen Bedrohung durch einen einzelnen Staat oder eine mögliche Koalition von Staaten oder durch nichtstaatliche Akteure mit minimalen Schäden und Verlusten durch den Einsatz überlegener militärischer Mittel in ausreichender Menge, einschließlich Waffen, Kommando-, Kontroll-, Kommunikations-, Nachrichten-, Überwachungs- und Aufklärungsfähigkeiten, die in ihren technischen Eigenschaften denen anderer einzelner Staaten oder möglicher Koalitionen von Staaten oder nichtstaatlicher Akteure überlegen sind, entgegenzuwirken und zu besiegen.“

In der Praxis hat dies zu einer Herabstufung der Waffenverkäufe an arabische Staaten, zur bewussten Verschiebung oder Änderung von Waffenlieferungen und zur regelrechten Sabotage regionaler Bemühungen um militärische Unabhängigkeit geführt.

Selbst Washingtons engste Verbündete bleiben davon nicht verschont. Der lange verzögerte Kauf von F-35-Kampfflugzeugen durch die Vereinigten Arabischen Emirate – selbst nach der Unterzeichnung des Abraham-Abkommens – wurde an die Bedingung geknüpft, dass die militärische Überlegenheit Israels gewahrt bleibt. Als der Deal schließlich genehmigt wurde, erhielt Israel stillschweigend eine fortschrittlichere Version desselben Flugzeugs. Eine ähnliche Dynamik prägt die US-Waffenlieferungen an Ägypten und Saudi-Arabien, wo die verkauften Systeme konsequent begrenzt oder kalibriert werden, um den Vorsprung Israels zu wahren.

Versuche, die Kontrolle der USA zu umgehen – durch den Kauf von Waffen aus Russland oder China – werden schnell bestraft. Washington verhängte Sanktionen gegen die Türkei wegen ihres Kaufs des russischen Raketensystems S-400, obwohl die Türkei NATO-Mitglied ist. Die Botschaft ist durchweg klar: Keine arabische oder regionale Macht, egal wie pro-westlich sie ist, darf unabhängige militärische Kapazitäten aufbauen, die die Vorherrschaft Israels gefährden könnten.

Libanon: ein Musterbeispiel

Nirgendwo wird diese Politik deutlicher als im Libanon, wo die politische Lage nach dem Krieg genutzt wird, um eine langjährige Forderung Washingtons durchzusetzen: die Entwaffnung der Hisbollah. Der Waffenstillstand zwischen Israel und dem Libanon vom November 2024 schuf einen neuen Status quo, in dem die USA ihre Kampagne unter dem Deckmantel des Wiederaufbaus und der Versöhnung intensivieren konnten.

Die USA haben diese Entwaffnungsagenda als Teil einer umfassenderen Bemühung zur Stabilisierung des Libanon dargestellt. Die Realität sieht jedoch ganz anders aus. Was Washington am Libanon interessiert, ist weder Souveränität noch Frieden – es ist Kontrolle. Es geht um die Auslöschung jeder Kraft, die in der Lage ist, sich der israelischen Aggression zu widersetzen.

Am 28. März erklärte die Sprecherin des US-Außenministeriums, Tammy Bruce

„Als Teil der Vereinbarung zur Einstellung der Feindseligkeiten ist die libanesische Regierung für die Entwaffnung der Hisbollah verantwortlich, und wir erwarten von den libanesischen Streitkräften (LAF), dass sie diese Terroristen entwaffnen, um weitere Feindseligkeiten zu verhindern.“

Dies ist eine falsche Darstellung der Waffenstillstandsbedingungen – die keine Entwaffnungsklausel enthalten –, spiegelt aber genau das eigentliche Ziel Washingtons wider.

Niemand hat diese Linie energischer vertreten als Morgan Ortagus, die stellvertretende US-Gesandte für Westasien. In vier Interviews in regionalen Netzwerken vom 6. bis 9. März erwähnte sie die Entwaffnung der Hisbollah 35 Mal – häufiger als jedes andere Thema, einschließlich Wirtschaftsreformen oder Grenzsicherheit.

Ortagus hat die aktuelle Situation wiederholt als „einmalige Gelegenheit“ bezeichnet, das interne Machtgleichgewicht im Libanon neu zu ordnen, und den libanesischen Präsidenten Joseph Aoun und Premierminister Nawaf Salam dafür gelobt, dass sie sich den Prioritäten der USA angeschlossen haben. Ihr Lob ist jedoch an Bedingungen geknüpft – nämlich daran, wie aggressiv die neue Führung die Entwaffnung der Hisbollah vorantreibt.

Im Inland wird diese Druckkampagne von den libanesischen Verbündeten Washingtons unterstützt. Samir Geagea, Vorsitzender der rechtsgerichteten politischen Partei Libanische Kräfte, lehnte kürzlich die Idee eines nationalen Dialogs über die Waffen der Hisbollah als „Zeitverschwendung“ ab und besteht darauf, dass die Entwaffnung unverzüglich umgesetzt werden müsse. Seine Position steht eher im Einklang mit Tel Aviv und steht in direktem Widerspruch zu Präsident Aouns Forderung nach einer ausgehandelten Lösung, „ohne einen weiteren Bürgerkrieg auszulösen“.

Hilfe mit Bedingungen

Der wirtschaftliche Zusammenbruch des Libanon ist zu einem mächtigen Druckmittel geworden. Die Zusage internationaler Hilfe – sei es vom IWF oder von der Weltbank – ist nun ausdrücklich an die Entwaffnung der Hisbollah geknüpft. Ortagus hat wiederholt gewarnt, dass die finanzielle Rettung des Libanon von umfassenden Strukturreformen abhängt. Diese Reformen sind jedoch nicht nur wirtschaftlicher Natur, sondern politische Forderungen, die in finanzpolitischer Sprache verpackt sind.

Medienberichte haben bestätigt, dass internationale Finanzinstitutionen auf Anweisung Washingtons die Entwaffnung der Hisbollah und Schritte zur Normalisierung der Beziehungen zu Israel zu impliziten Vorbedingungen für Hilfe gemacht haben. Die Botschaft ist eindeutig: Der Libanon wird keine finanzielle Hilfe erhalten, wenn er nicht seine Souveränität aufgibt.

Neben diplomatischem und wirtschaftlichem Druck führt Washington einen kognitiven Krieg, um die Rolle der Hisbollah in der libanesischen Gesellschaft zu delegitimieren. Diese Kampagne wird über die Medien, zivilgesellschaftliche Netzwerke und Einflussoperationen geführt, die darauf abzielen, das Image der Hisbollah als Widerstandskraft zu untergraben und sie als nationale Belastung darzustellen.

Diese psychologische Offensive soll die öffentliche Wahrnehmung verändern und die Idee der Entwaffnung als Weg zum Frieden und nicht als Kapitulation erscheinen lassen. Jüngste Umfragen deuten jedoch darauf hin, dass die Kampagne bei der libanesischen Bevölkerung keinen Anklang findet, die selbst sieht, dass ihre Regierung nicht in der Lage ist, die täglichen israelischen Aggressionen zu stoppen. Eine Umfrage des International Information Center in Beirut ergab, dass nur 2,7 Prozent der Befragten Entwaffnung als Lösung für die Krise im Libanon sehen.

Ermöglichung der israelischen Aggression

Während die USA die Auflösung des Widerstands fordern, unterstützen und ermöglichen sie weiterhin die israelischen Militäroperationen im Libanon. Seit dem Waffenstillstand vom November 2024 hat Israel mehr als 3.000 Mal den libanesischen Luftraum und das libanesische Hoheitsgebiet verletzt. Diese Angriffe haben Hunderte von Opfern gefordert und galten zivilen Infrastruktureinrichtungen im Südlibanon und in den Vororten von Beirut.

Doch jede israelische Verletzung wurde von Washington mit Schweigen oder Rechtfertigungen quittiert. Als Israel im März die südlichen Vororte von Beirut bombardierte – der erste Angriff dieser Art seit Kriegsende –, verteidigte Ortagus den Angriff und behauptete, er sei eine Reaktion auf Raketen, die angeblich aus dem Libanon abgefeuert worden seien. Es wurden keine Beweise vorgelegt, und die Quelle des Beschusses bleibt unbekannt. Dennoch blieb die Position der USA unverändert, wie ein dissonantes Mantra: Israels Aggression sei Selbstverteidigung, während die Präsenz der Hisbollah eine Bedrohung darstelle.

Washington hat Israel außerdem genehmigt, zur Informationsbeschaffung Höhenflüge über dem Libanon durchzuführen – eine weitere eklatante Verletzung der libanesischen Souveränität. Diese Flüge dienen keinem anderen Zweck, als die israelische Kontrolle über den libanesischen Luftraum zu behaupten und zukünftige gezielte Operationen zu unterstützen.

Unterdrückung des Widerstands, nicht nur der Hisbollah

Bei der Kampagne gegen die Hisbollah geht es nicht nur um eine Partei oder eine bewaffnete Gruppe. Sie ist Teil einer systematischen Strategie, die sicherstellen soll, dass keine arabische Kraft – staatlich oder nichtstaatlich – Israel militärisch herausfordern kann. Ob im Libanon, in Syrien, Jordanien, Irak oder sogar in den mit den USA verbündeten Staaten am Persischen Golf, Washingtons Ziel ist dasselbe: entwaffnen, spalten und dominieren.

Was im Libanon geschieht, ist kein Einzelfall. In Syrien haben die USA aktiv daran gearbeitet, die Wiederaufstellung der syrischen arabischen Armee zu verhindern, während sie die palästinensische Sache durch die neue islamistisch geführte Regierung untergraben.

Im Irak haben sie auf die Marginalisierung der Volksmobilisierungseinheiten (PMU) gedrängt. In Jordanien unterhalten sie einen tiefgreifenden Geheimdienst- und Militärausfluss, der jede strategische Autonomie wirksam einschränkt. Das Ergebnis ist überall Fragmentierung, Abhängigkeit und Schwäche.

Was Washington letztendlich will, ist weder Frieden noch Demokratie. Es geht darum, eine regionale Ordnung durchzusetzen, in der der Besatzungsstaat unangefochten herrscht und die arabischen Staaten in einem permanenten Zustand militärischer Unterlegenheit gehalten werden.

Die Mittel sind vielfältig – Diplomatie, wirtschaftlicher Druck, Informationskrieg und militärische Koordination –, aber das Ziel ist einzig und allein: den Widerstand in Schach zu halten und zu verhindern, dass in Westasien eine souveräne Macht entsteht.

Dies ist nicht nur ein Krieg gegen die Hisbollah. Es ist ein Krieg gegen die Idee des Widerstands an sich, gegen das Recht der Völker, sich zu verteidigen, ihre eigene Sicherheit zu definieren und ihre Zukunft selbst zu gestalten. Es ist ein Krieg gegen Identität, Souveränität und Würde.

Dieser Kampf kann nicht allein auf dem Schlachtfeld ausgetragen werden. Er muss in der Politik, in der Wirtschaftspolitik, in den Medien und im Bewusstsein der Menschen geführt werden. Die USA wollen eine Region ohne Widerstand, ohne Erinnerung und ohne Selbstbestimmung.

Aber der Libanon ist nicht zu verkaufen. Und die Waffen seines Widerstands werden nicht aufgegeben werden an einem Tisch, der in Tel Aviv und Washington gedeckt wurde.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die Meinung von The Cradle wider.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …