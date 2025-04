https://www.palestinechronicle.com/gaza-a-mass-grave-for-palestinians-and-those-helping-them-msf/



Gaza „ein Massengrab“ für Palästinenser und diejenigen, die ihnen helfen – MSF

16. April 2025 Nachrichten

Israel setzte die Massaker in Gaza fort. (Foto: soziale Medien, über QNN)

Von Palestina Chronicle Staff

„Wir erleben in Echtzeit die Zerstörung und Vertreibung der gesamten Bevölkerung in Gaza.“

Die Ausweitung der genozidalen Angriffe Israels auf den Gazastreifen zu Lande, zu Wasser und in der Luft hat die Enklave in ein „Massengrab“ verwandelt, warnte Ärzte ohne Grenzen (MSF) am Mittwoch.

„Gaza wurde in ein Massengrab für Palästinenser und diejenigen, die ihnen zu Hilfe kommen, verwandelt“, sagte Amande Bazerolle, Notfallkoordinatorin von MSF in Gaza, in einer Erklärung.

„Wir erleben in Echtzeit die Zerstörung und Vertreibung der gesamten Bevölkerung in Gaza„, fügte Bazerolle hinzu.

In der Erklärung wurde betont, dass durch die gewaltsame Vertreibung der Menschen und die absichtliche Blockade lebenswichtiger Hilfsgüter durch Israel ‚das Leben der Palästinenser erneut systematisch zerstört wird‘.

“Tödliche Belagerung“ beenden

Die humanitäre Organisation forderte die israelischen Behörden auf, „die unmenschliche und tödliche Belagerung des Gazastreifens“ unverzüglich aufzuheben und das Leben der Palästinenser, des humanitären und medizinischen Personals zu schützen sowie alle Parteien zur Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der Waffenruhe aufzufordern.

„Da es für Palästinenser und diejenigen, die ihnen helfen wollen, keinen sicheren Ort gibt, ist die humanitäre Hilfe aufgrund der Unsicherheit und der kritischen Versorgungsengpässe stark beeinträchtigt, sodass die Menschen kaum oder gar keine Möglichkeit haben, medizinische Versorgung zu erhalten“, betonte Bazerolle.

Unter Berufung auf das Gesundheitsministerium in Gaza gab MSF an, dass seit Oktober 2023 über 50.000 Menschen getötet wurden, darunter fast ein Drittel Kinder.

Seit der Wiederaufnahme der israelischen Militäroffensive am 18. März wurden „laut lokalen Behörden mehr als 1.500 Menschen getötet“.

Über 400 Helfer getötet

Die Organisation wies auch darauf hin, dass laut Angaben der Vereinten Nationen seit Oktober 2023 mindestens 409 Helfer getötet wurden, darunter die meisten Mitarbeiter der UNWRA, der wichtigsten humanitären Hilfsorganisation im Gazastreifen.

„Seit Beginn des Krieges wurden elf MSF-Kollegen getötet, darunter zwei in den letzten zwei Wochen, einige davon während ihres Dienstes“, heißt es in der Erklärung.

MSF verwies auf einen Angriff israelischer Besatzungstruppen auf einen Konvoi von Hilfskräften im März, obwohl deren Fahrzeuge ‚deutlich gekennzeichnet und identifizierbar‘ waren. Die Leichen von 15 Rettungskräften wurden am 30. März in einem Massengrab in Rafah im Süden Gazas gefunden.

„Diese schreckliche Ermordung von Helfern ist ein weiteres Beispiel für die völlige Missachtung des Schutzes von humanitären und medizinischen Helfern durch die israelischen Streitkräfte. Das Schweigen und die bedingungslose Unterstützung der engsten Verbündeten Israels ermutigen diese Handlungen noch weiter“, sagte Claire Magone, Generaldirektorin von MSF Frankreich.

Forderung nach unabhängiger Untersuchung

Die Organisation betonte, dass ‚nur internationale und unabhängige Untersuchungen die Umstände und die Verantwortlichkeiten für diese Angriffe auf Helfer aufklären können‘.

MSF wies auch darauf hin, dass medizinische Einrichtungen „nicht von Angriffen und Evakuierungsbefehlen der israelischen Streitkräfte ausgenommen sind“.

Betroffene medizinische Einrichtungen

Die Teams von MSF mussten viele Einrichtungen verlassen, während andere mit Mitarbeitern und Patienten, die darin gefangen sind und stundenlang nicht sicher fliehen können, weiterarbeiten, heißt es in der Erklärung.

Seit dem 18. März kann MSF nicht mehr in das indonesische Krankenhaus im Norden Gazas zurückkehren, wo unsere Teams mit der pädiatrischen Versorgung beginnen sollten, aber aus dem direkt neben dem Gelände errichteten Feldlazarett fliehen mussten.

Gleichzeitig wurden die mobilen Kliniken im Norden Gazas eingestellt, und im Süden konnten die Teams nicht in die Al-Shaboura-Klinik in Rafah zurückkehren, heißt es in der Erklärung.

Der Mangel an Treibstoff in dem gesamten Gazastreifen werde „zur unvermeidlichen Einstellung“ der Aktivitäten führen, da die Krankenhäuser auf Generatoren angewiesen seien, um kritische Patienten am Leben zu erhalten und lebensrettende Operationen durchzuführen.

Hilfe „absichtlich blockiert“

Die israelischen Behörden hätten seit über einem Monat „absichtlich“ alle Hilfslieferungen nach Gaza blockiert, erklärte Bazerolle.

„Humanitäre Helfer sind gezwungen, Menschen leiden und sterben zu sehen, während sie die unmögliche Last tragen, mit erschöpften Vorräten Hilfe zu leisten, und dabei selbst denselben lebensbedrohlichen Bedingungen ausgesetzt sind„, fügte sie hinzu.

„Unter solchen Umständen können sie ihre Mission unmöglich erfüllen. Dies ist kein humanitäres Versagen – es ist eine politische Entscheidung und ein vorsätzlicher Angriff auf die Überlebensfähigkeit eines Volkes, der ungestraft durchgeführt wird“, betonte Bazerolle.

Die Organisation forderte die israelischen Behörden auf, „die kollektive Bestrafung der Palästinenser zu beenden“.

„Wir fordern Israels Verbündete dringend auf, ihre Komplizenschaft zu beenden und die Zerstörung palästinensischer Leben nicht länger zu ermöglichen“, erklärte sie.

Erschütternde Zahl der Todesopfer

Die erneuten israelischen Gewalttaten am 18. März brachen die am 19. Januar begonnene Waffenruhe. Bei den jüngsten Militäraktionen Israels wurden Tausende Palästinenser getötet und verletzt, darunter überwiegend Zivilisten.

Während zahlreiche Länder und Menschenrechtsgruppen die Verstöße verurteilten, setzte die USA ihre Unterstützung für Israel fort und behauptete, die Militäraktion sei mit vorheriger Kenntnis und Zustimmung Washingtons durchgeführt worden.

Seit Oktober 2023 hat Israel über 50.000 Palästinenser getötet, darunter vor allem Frauen und Kinder, und Gaza in Schutt und Asche gelegt. Darüber hinaus wurden über 116.000 Menschen verletzt, 14.000 werden weiterhin vermisst.

Im November 2024 erließ der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant und beschuldigte sie der Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Gaza.

Israel sieht sich außerdem wegen seiner Handlungen in dem belagerten Gebiet vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Völkermordes angeklagt.

(The Palestina Chronicle)

